Sul do Líbano: Israel intensifica ataques e explosões

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As forças israelenses continuaram e expandiram suas operações militares no Sul na quarta-feira, 26 de agosto, combinando ataques aéreos, fogo de artilharia, explosões e fogos domésticos em várias localidades. Majdal Zun, Mansuri, Beit al-Sayyad, Sarbine e Hadatha estavam entre as áreas afetadas, enquanto uma bomba de drone israelense explodiu sobre Mansuri e um tanque Merkava disparou várias balas naquela área. Os drones também sobrevoaram os subúrbios do sul de Beirute em baixa altitude. Este novo dia de tensão vem como uma grande delegação econômica dos Emirados Árabes Unidos chega à capital para dois dias de reuniões dedicadas ao investimento e cooperação com o Líbano.

Ataques e artilharia das primeiras horas no Sul do Líbano

A atividade militar israelense voltou à noite e às primeiras horas de quarta-feira em várias áreas doSul do LíbanoAs explosões foram relatadas nas proximidades de Sarbine, no Distrito de Bint Jbeil, acompanhado de operações de saque. Os arredores de Hadatha também sofreram fogo intermitente de artilharia israelense ao amanhecer.

As operações continuaram em vários setores durante o dia. Foram reportados ataques e tiroteios numa área já fortemente exposta às operações israelitas nos dias anteriores. Essa atividade faz parte de uma sequência contínua e não de uma retomada isolada dos bombardeios: na terça-feira 25 de agosto, as operações já haviam preocupado as carcaças de Tiro, Marjayoun, Bint Jbeil e Nabatiyeh.

No dia anterior, as greves atingiram a área entre as alturas da colina Ali al-Taher e Dabsheh, perto de Nabatiyah al-Fawqa. Outro ataque alvo Dohat Kfar Rummane, enquanto artilharia e movimentos terrestres foram relatados em várias aldeias fronteiriças.

Mansouri alvo de uma bomba de drones e um tanque Merkava

Mansouri, ao sul de Tiro, estava novamente no centro das operações na quarta-feira. Uma bomba de drone israelense explodiu no céu local. Ao mesmo tempo, um tanque Merkava disparou várias balas na aldeia, de acordo com relatos durante o dia.

A localidade esteve sob pressão militar durante vários dias. Bombardeamentos, explosões e movimentos blindados já haviam sido relatados na semana anterior. Em 22 de agosto, Mansuri e áreas circundantes foram submetidos, entre outros, a fogo pesado de artilharia junto com Majdal Zoun e Beit al-Sayyad.

As operações de 26 de Agosto confirmam assim a persistência da actividade militar nesta área do distrito de Tiro. Os meios usados alternam entre ataques aéreos, artilharia, drones, tanques e operações de destruição conduzidas diretamente no solo.

Esta combinação torna a situação particularmente difícil para os civis ainda presentes ou que desejam aceder às suas propriedades. Complica igualmente a avaliação imediata dos danos, uma vez que algumas áreas continuam a ser de difícil acesso devido à presença israelita.

Casas em Beit al-Sayyad

As forças israelenses também queimaram casas em Beit al-Sayyad na quarta-feira. Esta localidade já havia sofrido extensa destruição nos dias anteriores em operações que combinavam bombardeio e explosão.

Em 22 de agosto, relatórios do solo indicaram que a aldeia foi particularmente destruída. Os bombardeios e explosões afetaram as casas a ponto de os registros da época indicarem que nenhuma casa havia sido poupada dos danos.

Os incêndios relatados na quarta-feira, portanto, prolongar um processo de destruição já iniciado. Em vários locais do Sul, as operações israelenses já não consistem apenas em atingir posições ou alvos específicos. Eles afetam diretamente a estrutura residencial e as condições necessárias para o retorno das populações.

Esta é uma das principais preocupações das autoridades libanesas. O exército libanês já havia denunciado, em 12 de agosto, a destruição de infraestruturas e casas civis, acreditando que as operações israelenses impediram sua implantação e atrasaram o retorno dos habitantes às suas aldeias.

Nova explosão em Majdal Zoun

Em Majdal Zun, no Distrito de Tiro, as forças israelenses realizaram uma nova operação de explosão na quarta-feira. Ataques aéreos também foram relatados na área durante o dia.

Majdal Zoun aparece regularmente nas operações israelitas há várias semanas. Explosões, fogo e destruição já haviam sido relatadas em 13, 14, 20 e 22 de agosto. A repetição dessas operações mostra que a aldeia está em uma das áreas onde a atividade militar israelense permanece particularmente forte.

A destruição não se limita à habitação. As áreas circundantes também foram afetadas por incêndios, explosões e operações que afetam terra e vegetação. Esta situação faz parte de um fenómeno mais vasto de degradação da faixa fronteiriça.

O uso repetido de explosão é agora uma característica principal desta fase de conflito. Permite a destruição completa de edifícios ou grupos de construção sem o uso de ataques aéreos. Para as aldeias em causa, estas operações tornam a perspectiva de um regresso dependente de um futuro projecto de reconstrução.

Sarbina e Hadatha sob pressão

Em Bint Jbeil, Sarbine também foi afetada por operações israelenses. Foram relatadas explosões nas redondezas, juntamente com tiros. Hadatha teve fogo de artilharia intermitente desde as primeiras horas do dia.

Estas duas localidades já tinham sido afectadas por operações anteriores. Hadatha, Beit Yahun e Aïta al-Jabal foram abalados por explosões durante a noite de 21-22 de agosto. Tiroteio também alvejou os vales circundantes.

A repetição das mesmas operações nos mesmos setores mostra que a pressão militar não diminuiu de forma duradoura, apesar dos arranjos políticos alcançados no início do verão. Ele se move entre várias localidades, com períodos sucessivos de intensificação.

Em 25 de agosto, a caza de Bint Jbeil já havia sido atingida em Ainata e Beit Lif. Também foram notificados movimentos de veículos militares e operações de saque. Assim, os resultados dos dois últimos dias traçam uma continuidade geográfica entre as áreas de Bint Jbeil, Nabatiyah, Marjayoun e Tyre.

Drones em baixa altitude sobre os subúrbios do sul

A atividade aérea israelense não se limitou ao Sul. Na manhã de quarta-feira, os drones sobrevoaram os subúrbios do sul de Beirute em baixa altitude.

Nenhuma greve foi relatada nesta área nas informações disponíveis no momento do ponto de 18 horas. No entanto, o sobrevoo é um fator significativo dada a sensibilidade dos subúrbios do sul, onde Hizbullah historicamente tem um forte acordo político e social.

Os drones israelenses voam regularmente sobre diferentes partes do Líbano. Sua presença sobre a capital, no entanto, ocorre ao longo de um dia marcado por uma atividade militar sustentada no Sul, o que reforça a percepção de pressão israelense simultânea em várias áreas.

Às 18:00 horas, no entanto, as maiores operações documentadas permaneceram concentradas no Sul. Não há provas verificadas nesta fase para ligar o sobrevoo dos subúrbios do sul com uma operação militar adicional.

Uma escalada apesar do acordo de 26 de Junho

As operações realizadas em 26 de Agosto realizaram-se exactamente dois meses após o acordo-quadro celebrado em 26 de Junho no âmbito da mediação americana. Isto inclui uma retirada gradual das forças israelitas dos territórios libaneses ocupados, bem como o destacamento do exército libanês e o tratamento da questão dos grupos armados.

Dois meses depois, porém, a situação no terreno continua longe de ser normalizada. Israel mantém uma presença militar em partes do território libanês e continua com greves, bombardeios e operações de demolição.

O Exército Libanês afirma que esta situação dificulta a sua própria implantação. Em agosto, havia denunciado a destruição pelas forças israelenses do edifício municipal, uma escola, uma clínica, uma creche e várias casas em Zawtar al-Sharqiya.

Para Beirute, a retirada de Israel continua, portanto, a ser uma condição central para a estabilização. No entanto, a destruição acumulada cria um segundo problema: mesmo após uma retirada, várias localidades necessitarão de um trabalho importante antes de poderem regressar às condições normais.

Incêndios e destruição transformam a faixa de fronteira

A sucessão de bombardeamentos e explosões também é acompanhada de danos ambientais significativos. Incêndios causados durante as operações afetaram terras agrícolas, olivais, florestas e outras áreas naturais em várias partes do Sul.

O Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano estima que a área ardeu desde outubro de 2023 em conexão com atividades militares israelenses em aproximadamente 160 quilômetros quadrados, ou 16.000 hectares. Cerca de metade seriam terras agrícolas.

As autoridades libanesas acusam agora Israel de mudar o território fronteiriço de forma sustentável. O primeiro-ministro Nawaf Salam falou de uma « política terrestre queimada », enquanto o ministro do Meio Ambiente Tamara Elzein usou o termo « ecologia ». Israel afirma também tomar medidas cautelares para limitar os danos causados aos civis e ao ambiente.

As operações de destruição relatadas na quarta-feira estão neste contexto. As casas queimadas em Beit al-Sayyad e a explosão em Majdal Zoun acrescentam mais danos aos acumulados desde o início do mês.

Delegação emirada em Beirute no contexto oposto

Enquanto as operações militares continuam no Sul, Beirute recebe uma grande delegação econômica dos Emirados Árabes Unidos na quarta-feira. Sua visita, prevista para 26 e 27 de agosto, foi anunciada vários dias antes, como parte da aproximação econômica entre os dois países.

A delegação é liderada por Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministro do Comércio Externo de Emirati. Sua composição foi inicialmente anunciada em torno de67 dirigentes de empresas e gestoresIsto torna-a uma missão extraordinariamente grande nas recentes relações económicas entre Beirute e Abu Dhabi.

O objectivo é explorar oportunidades de cooperação, investimento e parcerias. Para as autoridades libanesas, a chegada de líderes económicos emirados constitui um importante sinal político após vários anos em que a capital do Golfo tem sido particularmente cautelosa para com o Líbano.

No entanto, a visita não significa que 67 investidores tenham decidido investir capital no país. As discussões devem identificar com precisão projetos que possam ser de interesse para as empresas Emirati e as condições de sua implementação.

Duas realidades libanesas a poucas dezenas de quilómetros

Os acontecimentos simultâneos destacam duas realidades às quais o Governo libanês deve responder. Em Beirute, as autoridades procuram restaurar a confiança internacional e árabe para atrair investimentos. No Sul, eles enfrentam a continuação de operações militares estrangeiras e destruição que aumentam o custo da reconstrução todos os dias.

Ambos os arquivos não devem ser confundidos. Sua delegação não chegou ao Líbano em resposta às operações israelenses de 26 de agosto, e não foi possível estabelecer nenhuma ligação direta entre os dois eventos. Mas a estabilidade da segurança é necessariamente um parâmetro para qualquer projecto de investimento a longo prazo.

Às 18 horas de quarta-feira, ainda não havia sido anunciado que as operações israelenses para o dia haviam sido concluídas. Mansouri, Majdal Zun, Beit al-Sayyad, Sarbine e Hadatha já haviam sido afetados por várias formas de intervenção militar, enquanto drones continuaram a constituir uma presença visível no céu libanês. Dois meses após o acordo de 26 de Junho, a continuação do bombardeamento continua a dominar a situação no Sul.