Líbano: os quatro motores da recessão atingindo 6,4%

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A economia libanesa deverá contrair 6,4 por cento em 2026. A figura marca uma inversão acentuada após um crescimento real estimado de 4,2% em 2025. A retomada da guerra em março explica uma parte decisiva desta deterioração, mas não é suficiente para entender a profundidade da recessão. O choque militar está a afectar uma economia já sujeita a uma política monetária restritiva, a uma política orçamental prudente, a taxas mais elevadas e, acima de tudo, a um sistema bancário que já quase não financia a economia real.

Esta combinação transforma um choque externo numa crise económica muito mais vasta. As famílias perdem o poder de compra, as empresas reduzem os seus investimentos e os importadores têm de financiar grande parte dos seus bens com a sua própria liquidez. Ao mesmo tempo, o Estado procura manter o equilíbrio fiscal e o Banco do Líbano defende a estabilidade da libra, acompanhando de perto a liquidez. O Líbano encontra-se assim com várias políticas compreensíveis tomadas separadamente, mas cujos efeitos cumulativos tornam-se altamente restritivos quando a actividade entra em colapso.

Uma recessão de 6,4% após a recuperação de 2025

A mudança de rumo é considerável. O PIB real aumentou 4,2% em 2025, o melhor desempenho desde que a crise financeira começou em 2019. O consumo, o turismo e alguns investimentos começaram a crescer novamente. Essa recuperação permaneceu frágil, mas deu esperança de normalização progressiva.

Em 2026, espera-se que o PIB diminua 6,4 por cento. Uma instituição internacional estima que o crescimento é cerca de 10,4 pontos abaixo do que poderia ter conseguido num cenário sem uma nova guerra. Este cálculo confirma que o conflito é o principal choque imediato. Também mostra o que o país está perdendo em potencial crescimento, além da mera contração contábil.

A situação é agravada pela inflação esperada de cerca de 17,5%. Por conseguinte, o Líbano não vive apenas uma diminuição da quantidade de bens e serviços produzidos. Ao mesmo tempo, está a registar um aumento significativo do seu preço. Para as famílias, esta combinação é muito mais difícil do que uma recessão com preços mais baixos.

Indicador Nível ou evolução Leitura económica Crescimento real em 2025 +4,2 % Retomado após vários anos de crise Crescimento da previsão 2026 -6,4 % De volta a uma forte recessão Diferença com um cenário sem conflitos – 10,4 pontos Medindo o impacto da guerra Inflação prevista para 2026 17,5% Redução adicional do poder de compra Saldo orçamental 2025 +3,9% do PIB Política orçamental muito prudente IVA 12% em comparação com 11% Pressão adicional sobre o consumo Empréstimos/depósitos bancários 5,86 % em junho Intermediação bancária extremamente fraca

A guerra é o gatilho, não a única causa

O primeiro motor da recessão é obviamente seguro. A guerra interrompeu o turismo, causou deslocamento da população, danificou a habitação e a infra-estrutura e tornou as empresas muito mais cautelosas. Também afectou o consumo interno, uma vez que as famílias confrontadas com a incerteza acarretam despesas que não são essenciais.

O turismo é particularmente sensível a este tipo de choque. Quando as companhias aéreas reduzem o seu volume de negócios, o seguro aumenta os seus prémios ou os visitantes receiam uma escalada, as reservas podem desaparecer dentro de alguns dias. Ao mesmo tempo, hotéis, restaurantes, agências de viagens, transportes e lojas perdem parte de suas receitas.

A guerra também trouxe petróleo, frete e algumas importações. Para uma economia extremamente dependente do mundo exterior, este aumento passa rapidamente para todos os preços. O custo de um produto importado depende não só do seu preço inicial, mas também do transporte, combustível, seguros, financiamento e impostos cobrados antes da sua chegada ao consumidor.

A peculiaridade libanesa é que esses choques encontram uma economia sem vários mecanismos tradicionais de depreciação. O crédito bancário permanece muito baixo, o Estado não pode pedir empréstimos normalmente nos mercados e o banco central não pode injetar liquidez maciça sem arriscar ainda mais a desestabilização da moeda.

A política monetária estabiliza a libra mas atrasa a actividade

A política do Banco do Líbano baseia-se há vários anos na gestão restritiva da liquidez em livros. Esta estratégia ajudou a estabilizar a taxa de câmbio após o colapso monetário nos primeiros anos da crise. Também reduziu o risco de uma nova espiral entre criação monetária, depreciação e inflação.

Esta estabilidade é uma conquista importante. Uma retomada da queda da libra levaria imediatamente a um novo aumento dos preços de importação e poderia levar a uma nova perda de confiança. Numa economia em que muitos produtos essenciais são adquiridos em moeda estrangeira, a manutenção da taxa de câmbio continua a ser um objectivo central.

Mas esta política tem um custo económico. A liquidez escritural controlada de perto limita a capacidade do sistema financeiro de criar crédito. Também impede o Estado de financiar um grande estímulo através da criação monetária. Em tempos de crescimento, esta disciplina pode ajudar a estabilizar a economia. Em tempos de recessão, no entanto, reforça a procura fraca.

Por conseguinte, o Líbano enfrenta um verdadeiro dilema monetário. Forte flexibilização da política monetária poderia apoiar temporariamente a atividade, mas poderia colocar a libra e os preços de volta sob pressão. Manter a política actual protege ainda mais a moeda, mas deixa as famílias e as empresas com grande parte da contração.

A falta de crédito tornou-se um factor de recessão

A fraqueza do sistema bancário representa provavelmente a principal desvantagem estrutural da economia libanesa. Seis anos após a eclosão da crise financeira, os bancos continuam a emprestar muito pouco ao setor privado. No final de junho de 2026, o crédito ao setor privado representava apenas 5,86% dos depósitos bancários.

O valor é excepcionalmente baixo para uma economia historicamente baseada em bancos. O financiamento do sector privado atingiu cerca de 453 mil milhões de libras em Junho. Eles tinham diminuído mais 2,66 por cento desde o início do ano e 7,4 por cento ao longo de 12 meses. Os depósitos permanecem massivamente dolares em quase 98,7%.

Isto significa que há uma grande quantidade de poupança no sistema, mas normalmente não flui para o investimento. Os bancos mantêm-se extremamente cautelosos devido às suas perdas históricas, restrições de liquidez e incertezas em torno da reestruturação do sector.

Em uma economia funcional, uma empresa pode pedir emprestado para comprar uma máquina, financiar uma ação ou absorver uma diminuição temporária nas vendas. No Líbano, tem frequentemente de levantar fundos próprios ou procurar financiamento externo. Isso retarda o crescimento mesmo quando a empresa tem um mercado potencial.

Os bancos aumentam indirectamente os custos de importação

O problema bancário é particularmente visível no comércio externo. Importar requer financiar várias semanas ou mesmo meses entre encomendar um produto e pagamento pelo cliente final. Num sistema bancário normal, este período pode ser coberto por uma carta de crédito, uma facilidade de tesouraria ou um financiamento a curto prazo.

Onde esses instrumentos são raros, o importador deve imobilizar seus próprios dólares. Ele pode ter que pagar o seu fornecedor antes do transporte, financiar o transporte, pagar os direitos na chegada e, em seguida, manter os bens em estoque até que seja vendido. Cada passo consome dinheiro.

O custo económico deste activo reflecte-se então no preço. O importador deve pagar o seu capital, cobrir o risco e manter uma maior margem de segurança. Por conseguinte, dois produtos adquiridos ao mesmo preço no estrangeiro podem ser vendidos a preços diferentes, dependendo da qualidade do sistema financeiro que financia a sua entrega.

Passo Com crédito bancário normal Na situação libanesa Efeito sobre os custos Comando Carta de crédito Adiante ou em dinheiro Dinheiro fixo Transportes Crédito de curto prazo Fundos próprios Custo do capital Desembaraço aduaneiro Linha bancária Pagamento imediato Requisitos em matéria de liquidez Armazenamento Financiamento das unidades populacionais Autofinanciamento Capitalização prolongada Venda Crédito comercial Pagamento procurado rapidamente Pressão sobre os clientes Risco Partilhado com o banco Apoiado pela empresa Margem de segurança

Essa mecânica afeta quase todos os setores. Um importador de alimentos, medicamentos, peças automotivas ou máquinas deve passar parte do custo financeiro para seus clientes. A crise bancária mantém assim uma forma de inflação estrutural, limitando simultaneamente os investimentos.

Um círculo vicioso entre bancos e empresas

A prudência dos bancos pode ser entendida do ponto de vista microeconómico. Os empréstimos durante uma recessão aumentam o risco de incumprimento. Um banco ainda enfraquecido por perdas acumuladas desde 2019 logicamente hesita em assumir novos riscos significativos.

O problema surge quando todos os bancos adotam simultaneamente essa atitude. Contratos de crédito, empresas investem menos e sua atividade diminui. Esta fraqueza económica aumenta então o risco que os bancos tinham especificamente procurado evitar.

A relação torna-se circular. Os bancos não emprestam porque a economia é frágil, e a economia permanece frágil porque os bancos não emprestam. É por isso que a reestruturação bancária não é apenas uma questão de devolução de depósitos. É uma das principais condições para um regresso sustentável ao crescimento.

As alterações legislativas adoptadas em 2026 constituem um passo nesse sentido. No entanto, não são suficientes para restaurar a confiança imediata, recapitalizar instituições viáveis e recircular grandes quantidades de crédito.

A política fiscal torna-se mais pesada em plena fraqueza económica

Ao mesmo tempo, o governo procurou manter o equilíbrio das finanças públicas. Esta estratégia responde a uma verdadeira restrição: o Estado libanês já não pode financiar grandes défices através da dívida tradicional e não pode regressar com segurança ao financiamento monetário que acompanhou o colapso da libra.

No entanto, essa disciplina tem um efeito restritivo quando aplicada em uma economia em declínio. O orçamento público não desempenha plenamente o seu papel contracíclico. Quando o consumo privado e o investimento caem, o Estado não aumenta os seus próprios investimentos suficientemente para compensar esta diminuição.

Em 2025, as contas públicas tinham registado um excedente global de cerca de 3,9% do PIB. Este desempenho traduziu uma melhoria da cobrança de impostos, das receitas aduaneiras e do IVA. Demonstrou uma nova capacidade de controlar melhor as finanças públicas.

Mas um excedente também tem significado macroeconómico. Afirma que o Estado está a retirar mais recursos da economia do que o faz sob a forma de um défice. Numa fase de reconstrução e crescimento, esta disciplina pode construir confiança. Numa recessão grave, a procura pode aumentar se não for acompanhada de um investimento produtivo significativo.

12% IVA: mais receitas, menos rendimento disponível

Em fevereiro de 2026, o governo decidiu aumentar a taxa de IVA de 11% para 12%. A medida fazia parte do financiamento de um aumento das compensações e subsídios públicos e militares. O objectivo orçamental era evitar que estas despesas adicionais criassem um défice não financiado.

Esta decisão é coerente do ponto de vista contabilístico. Uma nova despesa permanente deve normalmente ser acompanhada de uma receita permanente. No entanto, torna-se mais difícil de absorver quando ocorre algumas semanas antes de uma grande deterioração na atividade.

O IVA é pago sobre o consumo. Ao aumentar a sua taxa, o Estado recebe uma parte ligeiramente mais elevada das despesas familiares. O consumidor paga mais se a empresa transferir totalmente o imposto. Se absorver parte do aumento, sua margem diminui.

Em ambos os casos, a economia privada suporta o custo. O consumidor perde o poder de compra ou a empresa perde a rentabilidade. O efeito individual parece limitado para uma única transação, mas torna-se significativo quando se trata de milhões de compras por um ano inteiro.

Combustível adiciona segunda carga fiscal

O governo também decidiu aumentar o preço de uma lata de 20 litros de gasolina em cerca de 300.000 libras, enquanto removeu um aumento anteriormente previsto de combustível. Esta decisão destinava-se igualmente a contribuir para o financiamento de novas despesas públicas.

Um imposto sobre o gás, no entanto, excede muito o motorista. O transporte ocorre em todas as cadeias de produção e distribuição. Um aumento de combustível afeta táxis, entregas, empresas de transporte, representantes de vendas e viagens de funcionários.

As empresas estão gradualmente passando alguns desses custos em suas tarifas. Quando o imposto é seguido, como em 2026, por um acentuado aumento internacional do petróleo, os dois efeitos acumulam-se. Uma medida orçamental relativamente limitada no momento da adopção torna-se um elemento adicional do choque energético.

Impostos de importação e requisitos de numerário

Outros direitos niveladores de importação também desempenham um papel. Em especial, o sistema fiscal mantém uma contribuição de 3% para certos bens importados sujeitos ao IVA. Para certas categorias de importadores que não cumpram as suas obrigações fiscais, pode igualmente ser deduzido um adiantamento de 1,5% à entrada.

Nem todas estas taxas devem ser tratadas como um aumento definitivo do imposto. Um adiantamento fiscal pode ser recuperado ou deduzido do imposto finalmente devido. No entanto, cria uma necessidade de dinheiro imediato no momento do apuramento.

É precisamente aqui que a política fiscal enfrenta a crise bancária. Uma taxa pré-paga seria relativamente fácil de suportar por uma empresa com uma linha de crédito bancária. Numa economia em que o crédito é escasso, o mesmo adiantamento obriga o importador a levantar ainda mais dinheiro.

Um imposto fronteiriço pode assim ter um efeito superior ao seu montante facial quando aplicado numa economia subfinanciada.

Custo cumulativo para uma empresa

Por conseguinte, as dificuldades das empresas libanesas não se devem a uma única variável. Eles apoiam simultaneamente vários aumentos de custos, enquanto suas vendas podem diminuir.

Fator Efeito sobre a empresa Guerra Menor procura e maior risco Óleo Transporte e produção mais caros IVA Pressão sobre o preço ou margem final Imposto sobre as importações Custo adicional e cash flow Crédito bancário raro Autofinanciamento das existências Taxas elevadas ou dificuldade de acesso ao empréstimo Investimento atrasado Eletricidade instável Utilização de soluções privadas Inflação Salários e insumos mais caros

Um negócio saudável pode absorver um ou dois desses choques por um período limitado de tempo. A sua acumulação durante vários meses, no entanto, altera o seu comportamento. Adia o recrutamento, reduz as suas ordens e evita investimentos incertos em troca.

Este comportamento é racional para cada gestor. A nível nacional, torna-se recessivo. Menos investimento significa menos encomendas para fornecedores, menos emprego e menos rendimento distribuído.

O paradoxo dos aumentos salariais públicos

No entanto, os novos impostos não desaparecem inteiramente da economia. Parte das suas receitas financia a remuneração dos funcionários públicos, militares e reformados do sector público. Estas famílias utilizam então parte deste rendimento adicional para consumir.

Por conseguinte, existe um efeito de compensação. Os impostos reduzem o consumo de um lado, enquanto a melhoria do rendimento público pode aumentar do outro. O balanço líquido depende do comportamento das famílias e da forma como o rendimento é utilizado.

A questão da distribuição continua a ser importante. O IVA afecta uma base de consumo muito ampla. O aumento salarial beneficia uma categoria específica da população. As famílias mais pequenas gastam geralmente uma parte mais elevada do seu rendimento nas despesas correntes, tornando os impostos indirectos proporcionalmente mais pesados para elas.

O problema, portanto, não é apenas o montante total das receitas levantadas, mas também a forma como os seus custos são distribuídos.

Uma política fiscal contracíclica difícil

Numa recessão clássica, o Estado pode aceitar temporariamente um défice para financiar infra-estruturas, apoiar os rendimentos e evitar uma queda acentuada da procura. O Líbano tem capacidade limitada para aplicar esta estratégia.

A dívida pública continua insustentável e a sua reestruturação não está concluída. Por conseguinte, o país não pode recorrer livremente a taxas aceitáveis. Uma recuperação financiada pela criação monetária poderia ameaçar a estabilidade da libra.

O governo é assim forçado a buscar receitas quando quer aumentar os gastos. Esta disciplina reduz o risco monetário, mas limita severamente o multiplicador fiscal que poderia apoiar a atividade.

O baixo investimento público agrava este problema. Quando um Estado aumenta um imposto para financiar uma estrada, rede elétrica ou porto que melhora a produtividade futura, parte do custo fiscal pode ser compensada pelo crescimento gerado. Quando o investimento permanece insuficiente, este efeito é muito mais fraco.

A combinação dos quatro choques

Assim, a recessão libanesa pode ser entendida como o resultado de uma acumulação de restrições e não como o efeito de uma única causa.

Motor Objectivo ou origem Consequências negativas Guerra Choque externo Menos turismo, consumo e investimento Política monetária Estabilizar o livro Capacidade limitada de liquidez e de recuperação Política orçamental Evitar o défice Baixo apoio público à procura Tributação Despesas de financiamento Margem de potência e pressão de compra Sistema bancário Manutenção de balanços frágeis Crédito extremamente baixo Inflação importada Petróleo e logística Rendimento real para baixo

No entanto, seria incorreto distribuir arbitrariamente os 6,4 pontos de contração entre esses fatores. Os dados disponíveis não sugerem que os impostos expliquem um ponto do PIB ou que a restrição monetária explique dois. Isso exigiria um modelo macroeconômico detalhado para isolar cada choque.

A conclusão económica é mais cautelosa. A guerra explica uma parte importante da inversão observada em 2026, mas atua sobre uma economia cuja demanda, financiamento e investimento já estavam severamente restringidos. As escolhas monetárias e fiscais reduzem certos riscos, particularmente o de um novo colapso monetário, ao mesmo tempo que limitam a capacidade do país de absorver uma nova recessão.

As famílias sofrem uma verdadeira estagnação

Para as famílias, a consequência mais importante não é o próprio PIB. Está na combinação de renda, emprego e preço.

Com uma inflação média esperada de 17,5%, um empregado cujo rendimento permanece inalterado perde uma parte significativa do seu poder de compra real. Mesmo um aumento nominal de 10% não é suficiente para compensar plenamente os aumentos de preços desta magnitude.

As famílias reduzem então as despesas consideradas transportáveis. Restaurantes, lazer, equipamentos, roupas, reparos e alguns cuidados podem ser adiados. As famílias favorecem a alimentação, habitação, electricidade e transportes.

No entanto, cada economia doméstica se torna uma receita perdida para um negócio. Este é o mecanismo do multiplicador recessivo. Uma diminuição inicial do consumo espalha-se gradualmente por todo o tecido económico.

O emprego pode deteriorar-se sem uma explosão estatística de desemprego

O mercado de trabalho libanês tem uma forte componente informal. A deterioração económica não provoca necessariamente um aumento dramático do desemprego oficial.

Um empregado pode manter seu emprego, mas trabalhar menos dias. Uma empresa pode reduzir comissões, remover horas extras ou congelar o recrutamento. O emprego sazonal não pode ser renovado.

O principal risco é o aumento do número de trabalhadores pobres. Essas pessoas permanecem economicamente ativas, mas sua renda real diminui mais rápido do que suas despesas essenciais.

Turismo, restauração, comércio, agricultura e construção estão entre os setores mais vulneráveis. A sua actividade depende directamente do nível de confiança, das viagens, dos investimentos e do rendimento disponível.

Os riscos de pobreza aumentam

A recessão de 2026 veio como vários indicadores sociais começaram a estabilizar. A nova combinação de inflação, deslocamento populacional e declínio da atividade pode interromper essa melhora.

As famílias mais pequenas são particularmente vulneráveis aos impostos indirectos e à inflação alimentar ou energética. Têm poucas economias e dedicam grande parte dos seus recursos às necessidades básicas.

Quando uma família perde algumas centenas de dólares de renda anual, as conseqüências não se limitam a uma queda de conforto. Pode reduzir despesas médicas, consumo de proteínas, viagens ou algumas despesas educacionais.

A recessão torna-se então um problema de capital humano. Uma crise prolongada afeta não só o padrão de vida atual, mas também a saúde, a educação e a produtividade futura da população.

2027: a recuperação dependerá mais da reforma do que de um cessar-fogo

Uma melhoria segura poderia causar um rebote estatístico em 2027. O turismo poderia voltar, a diáspora poderia retornar mais durante o verão e alguns investimentos suspensos poderiam ser reativados.

Mas esta recuperação só será sustentável se os outros travões também começarem a desaparecer. A prioridade econômica seria restaurar um sistema bancário capaz de financiar empresas sem recriar os desequilíbrios que precederam 2019.

A segunda condição diz respeito à política orçamental. O Líbano tem de preservar a disciplina das contas, mas terá gradualmente de transferir mais despesas para investimentos produtivos, infra-estruturas e protecção social orientada.

O terceiro diz respeito à política monetária. Enquanto a confiança na moeda permanecer frágil, o Banco do Líbano não poderá prosseguir uma política altamente expansionista. A melhor forma de expandir gradualmente o seu espaço político seria, portanto, restabelecer a credibilidade bancária e orçamental, em vez de voltar à criação monetária.

Num cenário favorável, a cessação duradoura das hostilidades, a reconstrução financiada externamente, a recapitalização bancária e o retorno gradual do crédito permitiriam uma recuperação relativamente rápida. Em um cenário intermediário, o turismo sairia, mas o investimento permaneceria baixo, o que produziria crescimento baseado principalmente no consumo.

O pior cenário seria uma guerra prolongada com um sistema bancário paralisado e uma carga fiscal crescente para financiar as necessidades imediatas do Estado. O Líbano correria o risco de entrar numa nova fase de estagnação, onde a economia continuaria a funcionar principalmente em dinheiro e através de transferências externas, sem qualquer verdadeira reconstrução da sua capacidade produtiva.

A questão central após o declínio esperado de 6,4% não é, portanto, apenas quando a guerra vai parar. Trata-se de determinar se, numa altura em que o choque de segurança diminuirá, o Líbano terá um sistema bancário capaz de conceder empréstimos, um orçamento capaz de investir e uma política orçamental suficientemente equilibrada para evitar sufocar a recuperação que pretende precisamente realizar.