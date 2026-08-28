O mercado de IA já pagou pelo futuro?

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A inteligência artificial é agora um dos motores mais poderosos dos mercados de capitais. Mas quando um tema se torna tanto uma revolução tecnológica, um motor de crescimento e um objeto de especulação, surge uma questão essencial: a que preço está esse crescimento já integrado nos preços? Este é precisamente o tema deste estudo. Não se trata de dizer que as ações relacionadas com a IA estão necessariamente em bolha, ou de desafiar a profundidade da transformação econômica em curso, mas de medir onde estamos no ciclo de recuperação.

O primeiro objectivo é, portanto, cíclico. Por meio do Índice de Ciclo de Avaliação de IA BRJ, o estudo busca situar o mercado entre as fases de desconto, expansão, maturidade e excesso. Com um índice atualmente próximo de 82/100, as avaliações estão em fase avançada do ciclo: elas são altas e a margem de erro é reduzida, sem implicar que um pico definitivo de mercados tenha sido necessariamente alcançado. A distinção é fundamental: uma empresa pode continuar a experimentar um crescimento excelente, embora a sua acção já tenha entrado numa fase madura do seu ciclo de avaliação.

O segundo objectivo é dar um significado económico concreto aos muitos observados. Dizer que uma empresa vale 20, 40 ou 67 vezes o seu volume de negócios não significa simplesmente que é « custo ». Isso significa que hoje o mercado capitaliza vários anos de crescimento futuro, com pressupostos implícitos muito exigentes sobre crescimento de renda, margens, rentabilidade e manutenção de uma vantagem competitiva. O estudo traduz, portanto, esses múltiplos em taxas de crescimento implícitas: por exemplo, uma empresa valorizada em torno de 67 vezes suas vendas devem, de acordo com os pressupostos utilizados, manter taxas de crescimento que podem se aproximar de 40 a 50% ao ano por vários anos para reduzir gradualmente seus múltiplos para níveis mais normais sem destruir o valor.

A ambição deste artigo é responder a duas perguntas simples mas decisivas para o investidor: onde estamos no ciclo de avaliação da IA? E que crescimento futuro os preços atuais já exigem das empresas? É a resposta combinada a estas duas questões que resulta da avaliação real do binário de rendimento/risco hoje.