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Uma nova escalada militar atingiu o sul do Líbano na quinta-feira 27 de agosto à tarde. Os aviões e drones israelenses realizaram uma série de ataques contra Salim árabe, Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Rummana e as alturas de Ali al-Taher, matando pelo menos um e ferindo vários em Salim árabe em uma avaliação inicial. Israel apresenta esta onda de bombardeamentos como uma resposta ao lançamento, à noite, de dois drones explosivos Hizbullah contra seus soldados implantados em Ali al-Taher, dentro do território libanês. O exército israelita afirma não ter sofrido nenhuma perda. Este novo confronto surge numa altura em que a presença militar israelita no Sul e as operações em torno da posição estratégica de Ali al-Taher já são um dos principais pontos de tensão entre Beirute e Israel.

Mulher morta em greve israelense em Salim Árabe

O árabe Salim sofreu várias greves israelenses na quinta-feira à tarde. Um deles tocou uma habitação no centro do distrito de Nabatiyah. Uma jovem foi morta e várias pessoas ficaram feridas, de acordo com relatórios iniciais da mídia libanesa.

A vítima foi identificada nas informações locais comoSaja ChararaOs resultados provavelmente mudariam à tarde, com alívio ainda vindo após os bombardeios. Várias greves foram relatadas sucessivamente contra a localidade, o que aumentou a preocupação com os habitantes e complicou a avaliação imediata dos danos.

O facto de uma habitação no coração de Salim árabe ter sido imediatamente afectada coloca a questão das vítimas civis no centro desta nova sequência. Israel afirma ter lançado suas operações em resposta a um ataque às suas forças, mas os bombardeios afetaram várias áreas habitadas do distrito de Nabatiyah.

Esta nova vítima vem depois de vários dias de ataques, disparos e fogo de artilharia no Sul. A pressão militar israelense já havia se intensificado em 25 e 26 de agosto em Tiro, Bint Jbeil, Marjayoun e Nabatiyah.

Três ataques contra Nabatiyah al-Fawqa

Nabatiyah al-Fawqa também foi alvo de uma série de greves. Três ataques de aviões de guerra e drones israelenses foram relatados contra a cidade e seus arredores durante a tarde.

A área está perto das alturas de Ali al-Taher, que se tornou um dos principais focos de tensão no Sul. Na manhã de quinta-feira, antes da onda de ataques à tarde, os aviões israelenses já haviam atingido duas vezes a floresta Ali al-Taher nas alturas orientais de Nabatiyah al-Fawqa.

Vários mísseis de alta explosão causaram então uma detonação ouvida em grande parte da região. Uma grande coluna de fumaça foi levantada acima da área. Outra greve foi relatada durante a noite entre Zawtar al-Sharqiya e Mayfadoun.

A nova onda da tarde não é, portanto, o início das operações israelenses do dia. Pelo contrário, marca uma acentuada intensificação da atividade militar realizada várias horas antes em torno do mesmo setor.

Área industrial Kfar Rummane atingida por um drone

Ao mesmo tempo, um drone israelense atingiu a área industrial de Kfar Rummane. O ataque expandiu o perímetro de bombardeio para além de Salim árabe e Nabatiyah al-Fawqa e mostrou que vários pontos na área de Nabatiyah foram alvo quase simultaneamente.

A primeira informação disponível ainda não permitiu uma avaliação humana definitiva para esta greve. No entanto, a sua localização numa área industrial levanta a questão dos danos causados às empresas locais, aos workshops e às infra-estruturas económicas.

Kfar Rummane já tinha sido afetado por operações militares em meses anteriores. O setor de Dohat Kfar Rummane sofreu, entre outras coisas, ataques de drones e ataques, incluindo um que atingiu um veículo esta semana.

O aumento de ataques em poucas horas reflete uma mudança de intensidade das operações mais dispersas observadas em dias anteriores. Na tarde de quinta-feira, vários aviões israelenses estavam operando em uma área relativamente concentrada em torno de Nabatiyah.

Bombardeamentos intensivos nas alturas de Ali al-Taher

As alturas de Ali al-Taher são o coração militar da escalada. Foram reportados bombardeamentos israelitas particularmente sustentados nesta área, que domina parte da região de Nabatiyah e é estrategicamente importante devido à sua localização geográfica.

A região tornou-se um dos principais confrontos entre Israel e o Hezbollah nas últimas semanas. Forças israelenses são implantadas lá como parte do que Israel chama de « zona segura » no sul do Líbano. Esta presença permanece no centro da disputa com Beirute, que exige a retirada das forças israelenses do território nacional.

A importância deste ponto é essencial para compreender a apresentação israelita dos acontecimentos. Quando o exército israelita afirma que o Hezbollah atacou os seus soldados, fala de forças israelitasdestacado em Ali al-Taher, Líbanonão soldados do outro lado da fronteira em território israelita.

Esta distinção territorial é central na perspectiva libanesa. Beirute considera a presença militar israelita nestas áreas uma ocupação do seu território e apela à sua retirada ao abrigo dos acordos negociados desde Junho.

Israel acusa Hezbollah de ter lançado dois drones

O exército israelense afirma que o gatilho imediato da nova onda de ataques é um ataque noturno do Hezbollah. Segundo seu porta-voz, dois drones que transportavam explosivos foram lançados contra soldados israelenses na área de Ali al-Taher.

Os militares israelenses supostamente abriram fogo no avião e abateram um deles. Israel então afirma ter perdido contato com o segundo drone. Nenhum soldado israelense foi supostamente morto ou ferido.

Esta versão vem do exército israelita. As informações disponíveis à tarde não forneceram confirmação independente para estabelecer as circunstâncias exatas do lançamento das duas aeronaves. É, portanto, necessário distinguir a existência das greves israelenses observadas na quinta-feira da atribuição ao Hezbollah do lançamento noturno, que se baseia nesta fase em declarações israelenses.

O exército israelense também afirma que vários ataques de drones alvejaram suas forças em Ali al-Taher no último mês. Apresenta os seus bombardeamentos como resposta ao que considera serem as repetidas tentativas do Hezbollah de atacar os seus soldados.

A questão central da presença israelita no Líbano

A formulação israelense de que suas forças foram atacadas em uma « zona de segurança » mascara um elemento essencial na perspectiva de Beirute: esta área está dentro das fronteiras libanesas.

Israel estabeleceu uma presença militar em vários setores do Sul após sua nova ofensiva lançada em março. O acordo-quadro celebrado em 26 de Junho no âmbito da mediação dos Estados Unidos prevê uma retirada gradual de Israel, juntamente com o destacamento do exército libanês e a resolução da questão dos grupos armados.

No entanto, a implementação continua incompleta. Dois meses após o acordo, as forças israelenses permaneceram presentes em partes do território e continuaram as operações terrestres e aéreas. Dinamitação de casas e infra-estrutura foi relatada novamente esta semana.

A situação de Ali al-Taher cristaliza essas contradições. Israel considera o sector indispensável para a protecção das suas forças e fronteiras. Do lado libanês, a primeira questão permanece a da presença das mesmas forças em um território cujo retorno Beirute exige.

« Reação » israelense em território libanês

Israel apresenta os bombardeios de quinta-feira como resposta aos dois drones atribuídos ao Hezbollah. Essa noção de « reação » deve, no entanto, ser vista na geografia do conflito: o incidente invocado por Israel e as greves subsequentes ocorrem no interior do Líbano.

Esta situação distingue o episódio atual de uma troca clássica de fogo através de uma fronteira internacional. Os soldados a quem o Hezbollah é acusado de ter sido alvo estavam no auge de Ali al-Taher, onde Israel mantém as suas forças.

O Governo libanês sustenta que a estabilização começa com a implementação das disposições relativas à retirada de Israel e à implantação do exército libanês. Israel, por sua vez, liga sua retirada às garantias de segurança e desarmamento de grupos armados, principalmente o Hezbollah.

Esta divergência alimenta um ciclo particularmente perigoso. A presença israelense cria pontos de contato direto com Hizbullah no território libanês. Qualquer ataque a essas posições pode então servir de justificativa para ataques israelenses mais profundos contra as localidades do sul.

Ali al-Taher torna-se um grande ponto de confronto

A tensão em torno de Ali al-Taher não data de quinta-feira. Israel aumentou as operações nesta área nas últimas semanas, com ataques de drones, bombardeios e operações contra instalações atribuídas ao Hezbollah.

A área tem valor estratégico devido à sua altitude e posição a leste de Nabatiyah. Israel afirma, entre outras coisas, que o Hezbollah tem infra-estruturas subterrâneas e que os combatentes ainda a podiam encontrar. Nem todas estas alegações israelitas podem ser verificadas de forma independente nas actuais condições de acesso ao terreno.

A pressão ao redor da colina aumentou nos últimos dias. As informações divulgadas esta semana já mencionaram a possibilidade de Israel consolidar gradualmente sua presença na área, enquanto Hizbullah rejeitaria qualquer evacuação de suas posições.

O incidente dos drones, se confirmado nas circunstâncias descritas por Israel, mostra que este confronto provavelmente mudará rapidamente da tensão territorial para as trocas militares diretas.

Uma escalada mais grave do que as operações dos dias anteriores

O dia 27 de agosto marca um desenvolvimento preocupante em relação às operações observadas desde o início da semana. Nos dias 25 e 26 de agosto, já haviam ocorrido numerosos bombardeios, explosões, incêndios domésticos e movimentos blindados. No entanto, as operações permaneceram espalhadas por grande parte da faixa de fronteira.

Na quinta-feira, o confronto centrou-se numa questão militar claramente identificada: Ali al-Taher. Em seguida, transbordaram para várias localidades em Nabatiyah, com ataques contra Salim árabe, Nabatiyah al-Fawqa e Kfar Rummane.

A morte de uma jovem em Salim árabe acrescenta uma dimensão humana imediata a esta escalada. Recorda que as operações apresentadas como visando objetivos militares têm consequências diretas para populações que vivem em torno de zonas de confronto.

As próximas horas determinarão se Israel considera que sua onda de ataques terminou ou se os bombardeios continuarão. A possível reação do Hezbollah é o outro grande desconhecido, enquanto que nenhuma descalação foi visível na quinta-feira à tarde.

O acordo de Junho submetido a um novo teste

Este confronto ocorreu dois meses após o acordo-quadro de 26 de Junho. As negociações apoiadas pelos Estados Unidos destinavam-se a organizar gradualmente a retirada e reafectação de Israel do exército libanês. A proliferação de incidentes, no entanto, mostra a fragilidade do processo.

A presença israelense em Ali al-Taher parece agora ser uma das questões que poderiam levar a uma retomada mais ampla dos combates. Se os ataques contra as forças israelitas na região forem repetidos e se Israel reagir com ataques contra as localidades habitadas, o mecanismo de des-escalamento poderá rapidamente perder a sua eficácia.

Para Beirute, o desafio imediato é impedir que o Sul regresse a um confronto aberto, mantendo simultaneamente a exigência de retirada de Israel. O Governo também enfrenta as consequências civis das operações, enquanto várias aldeias já sofrem destruição, restrições à circulação e perdas agrícolas.

Na quinta-feira, 27 de agosto, no final da tarde, os bombardeios em Ali al-Taher, Salim árabe, Nabatiyeh al-Fawqa e Kfar Rummane colocaram o distrito de Nabatiyah no centro da crise. O impacto humano de Salim árabe e a possível continuação das greves israelenses continuam sendo os dois elementos imediatos a serem monitorados.