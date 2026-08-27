Líbano do Sul: aldeias energizadas por Israel

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Por vários dias, as forças israelenses vêm aumentando o bombardeio de casas e infraestrutura em aldeias no sul do Líbano, prolongando uma prática documentada desde a ofensiva terrestre de 2024. Em 25 e 26 de agosto, foi relatada uma nova destruição, incluindo em Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih e Bint Jbeil. Há relatos de aldeias quase totalmente destruídas, mas não há provas suficientes para dizer que toda uma localidade foi arrasada em uma operação esta semana. O precedente de Dhayra, no entanto, mostra a extensão de tal destruição: A Amnistia Internacional o identificou por satélite264 prédios destruídos, representando 71% das construções do municípioentre outubro de 2024 e janeiro de 2025. A campanha atual vem quando as autoridades libanesas acusam Israel de transformar gradualmente a faixa fronteiriça em território inabitável.

O declínio aumentou desde 25 de Agosto

A sequência atual acelerou na terça-feira, 25 de agosto. Várias explosões foram relatadas em aldeias e áreas próximas à fronteira, juntamente com bombardeios aéreos, fogo de artilharia e movimentos de veículos militares israelenses.

Em Ainata, distrito de Bint Jbeil, operações de destruição foram relatadas como artilharia israelense atingiu a área oeste da cidade. Também foram ouvidas explosões em torno de Haris e Sarbine. Mais ao norte, foi relatado uma explosão extensa em Zawtar al-Sharqiya, distrito de Nabatiyah.

Em Doubeih, nos arredores ocidentais de Mais al-Jabal, na caza Marjayoun, as forças israelenses usaram explosivos para demolir vários edifícios. Veículos militares correram paralelos a Houla e Markaba, bem como de Taybeh para Qantara.

No dia seguinte, quarta-feira, 26 de agosto, a campanha continuou. Uma nova explosão foi relatada em Majdal Zun, distrito de Tyre. Explosões e raking também envolveu Sarbine e outras áreas de Bint Jbeil.

Por conseguinte, estas transacções não correspondem a um único acontecimento. Eles formam uma sucessão de destruições espalhadas por várias aldeias e vários dias.

Podemos falar de uma aldeia inteira destruída esta semana?

A prudência é essencial neste ponto. Imagens de prédios destruídos e relatos de explosões maciças podem dar a impressão de que uma aldeia inteira foi energizada dentro de horas. No entanto, as informações actualmente disponíveis para 25 e 26 de Agosto não mostram que uma localidade inteira tenha desaparecido durante uma única operação.

Por outro lado, várias aldeias sofreram sucessivas destruições. Em alguns casos, estes aumentam os danos já consideráveis causados em semanas ou meses anteriores. O resultado cumulativo pode, portanto, ser o de uma aldeia em grande parte destruída sem uma única data em que todos os seus edifícios teriam sido dinâmicos.

Esta distinção é importante. Não reduz a extensão da destruição, mas evita uma declaração impossível de demonstrar. Em vez disso, operações israelenses documentadas demonstram uma abordagem repetitiva: tomar ou controlar uma área, colocar explosivos em edifícios, explodir, usar escavadeiras e continuar a destruição em operações subsequentes.

Foi precisamente este processo que tinha sido observado na fase anterior da guerra.

Dhayra: 71 por cento dos edifícios destruídos

ProcessoDhayra, no Distrito de Tiro, é um dos melhores exemplos documentados. Em outubro de 2024, um vídeo transmitido nas redes sociais mostrou uma enorme explosão destruindo simultaneamente um conjunto de edifícios. Algumas publicações israelenses então apresentaram imagens como « a explosão de uma aldeia inteira no Líbano ».

A Amnistia Internacional autenticou e localizou posteriormente as imagens. A organização estabeleceu que eles tinham sido filmados em Dhayra. Sua análise de imagens de satélite então mediu a extensão da destruição acumulada no município.

Entre outubro de 2024 e janeiro de 2025,264 edifícios foram destruídos em Dhayra. Isto representou71% de todas as estruturas municipaisDe acordo com a análise publicada pela Anistia.

O número não significa que os 264 edifícios explodiram ao mesmo tempo. Por outro lado, mostra que uma grande maioria do tecido construído local desapareceu durante o período em que as forças israelenses controlaram ou operaram na área.

Dhayra é, portanto, um precedente essencial para a compreensão das dinamitações atualmente observadas. A destruição de uma localidade pode resultar de uma sucessão de explosões e demolições em vez de uma única detonação espetacular.

Kfar Kila entre as localidades mais devastadas

Dhayra não é um caso isolado. Análises de satélite realizadas após a guerra de 2024 mostraram destruição maciça em várias aldeias fronteiriças, incluindo Kfar Killa.

Anistia Internacional identificou897 estruturas destruídas em Kfar Killa, ou aproximadamente36% dos edifícios municipais, no período estudado. A destruição não foi apenas resultado de lutas. Os edifícios também foram demolidos após a instalação de forças israelenses na área.

Em Maroun al-Ras, outra aldeia particularmente exposta, a organização identificou700 estruturas destruídas, representando aproximadamente31% do quadroParte da destruição foi causada por escavadoras e explosões controladas.

Aïta al-Sha`b também sofreu danos consideráveis. A destruição afetou centenas de edifícios, com bairros inteiros transformados por bombardeios e operações terrestres.

Esses dados mostram que as dinamitações atuais não são um método que apareceu em agosto de 2026. Eles estendem uma prática já observada e documentada em larga escala em aldeias fronteiriças.

Destruição após o fim da luta mais intensa

Um dos elementos mais sensíveis diz respeito à cronologia. Parte da destruição documentada em 2024 e 2025 ocorreu quando as forças israelenses já controlavam as áreas em causa e os combates diretos tinham diminuído.

Esta diferença é importante no âmbito do direito humanitário internacional. A destruição de um edifício durante um combate pode ser justificada, em determinadas circunstâncias, por necessidade militar. A destruição sistemática da propriedade civil numa área sob controlo militar levanta diferentes questões jurídicas.

A Amnistia Internacional considerou que alguma destruição no sul do Líbano deveria ser investigada para determinar se constituía violações do direito humanitário internacional ou mesmo crimes de guerra. Em particular, a organização examinou demolições realizadas com explosivos e escavadeiras.

Israel afirma que suas operações se destinam à infraestrutura militar do Hezbollah e atendem aos requisitos de segurança. O exército israelense afirma que o movimento libanês estabeleceu infra-estruturas militares nas áreas civis do sul ou perto.

A questão jurídica depende, portanto, de cada destruição: da natureza do edifício, da possível utilização para fins militares, da situação no momento da sua demolição e da necessidade militar imperiosa.

Zawtar al-Sharqiya, nova ilustração em agosto

As operações realizadas em agosto de 2026 mostram que esta questão permanece totalmente atual. Em Zawtar al-Sharqiya, as forças israelenses destruíram a infraestrutura civil em uma área onde o exército libanês deveria implantar.

O próprio exército libanês denunciou em agosto a destruição do edifício municipal, uma escola, uma clínica, uma creche e várias casas na cidade. Considerou que estas operações dificultaram a sua implantação e atrasaram o regresso dos habitantes.

Esta acusação é particularmente importante porque não provém apenas de políticos ou associações. A instituição militar libanesa considera que a destruição israelita compromete directamente a implementação de medidas de segurança.

Por conseguinte, o problema ultrapassa o dos imóveis. Quando um município, escola ou clínica desaparece, é a própria capacidade de uma aldeia encontrar uma vida normal que é afetada.

Mas al-Jabal e as aldeias na fronteira

Mas al-Jabal é outro exemplo da acumulação de destruição. A aldeia e seus arredores têm sido repetidamente bombardeados desde o início do conflito. As operações desta semana em Doubeih, na sua periferia ocidental, mostram que as demolições continuam.

A situação é comparável em várias localidades de Bint Jbeil e Marjayoun. Hula, Markaba, Ainata, Aïta al-Shaab, Yarun, Maroun al-Ras e Kfar Killa foram afetados em diferentes graus desde outubro de 2023.

Em algumas áreas, a destruição do edifício é agora acompanhada de restrições de tráfego. Em particular, os habitantes de Rmeich, Debel e Ain Ebel devem usar comboios organizados para chegar ou deixar suas aldeias por causa da presença militar israelense nas áreas circundantes.

A banda de fronteira apresenta assim uma geografia fragmentada. Algumas localidades permanecem habitadas mas isoladas, outras parcialmente destruídas e outras sob controle militar ou difícil acesso.

Explosão completa das escavadoras

Os explosivos são apenas parte dos meios utilizados. Os tratores israelenses também foram observados destruindo prédios, abrindo estradas ou mudando de terra em várias localidades.

Essas operações também dizem respeito à vegetação. Árvores e pomares foram removidos de áreas controladas pelo exército israelense. Em Agosto, as informações oficiais libanesas comunicaram, nomeadamente, que600 oliveiras arrancadas numa aldeia.

A combinação de explosões, escavações e fogo está transformando o território mais do que apenas a destruição das casas. Ao mesmo tempo, afecta a habitação, as terras agrícolas e as infra-estruturas necessárias à recuperação económica.

Esta realidade alimenta as acusações libanesas de que as operações não só visariam objetivos militares específicos, mas ajudaria a criar uma faixa de fronteira em grande parte esvaziada de seus habitantes e edifícios.

16.000 hectares de terra queimada desde 2023

A destruição imobiliária deve ser reconciliada com os danos ambientais. O Conselho Nacional Libanês de Investigação Científica estima que160 quilómetros quadradosquer16.000 hectaresa área ardeu como resultado de atividades militares israelenses desde outubro de 2023.

Cerca de metade destas áreas seriam agrícolas. O CNRS estima que8.500 hectarestinha queimado durante a guerra de 2023-2024 e7.500 hectares adicionaisforam afetados desde a retomada do conflito em 2026.

Mesmo depois do acordo de Junhoum adicional 350 hectaresteria queimado. Os incêndios foram novamente relatados esta semana em campos e olivais perto de áreas sob operações israelenses.

Imagens de satélite também mostram superfícies cuja vegetação desapareceu como resultado de escavações ou arranque. Assim, o equilíbrio ambiental ultrapassa os únicos 16.000 hectares queimados.

Nawaf Salam fala de « terra queimada »

Em face da acumulação destas destruições, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam acusou Israel de liderar um« política da terra queimada »no sul do Líbano. A ministra do Meio Ambiente Tamara Elzein usou o termo « ecocida » para descrever danos à terra e aos ecossistemas.

O diretor da CNRS, Chadi Abdallah, também acusou Israel de queimar sistematicamente a terra, a fim de criar uma zona tampão livre de casas, populações e ambiente natural. Esta acusação exprime o maior receio das autoridades libanesas: o surgimento de uma faixa de território ao sul da fronteira que é materialmente difícil de reabitar.

Israel rejeita esta interpretação. O seu exército afirma ter em conta o impacto ambiental das suas operações e tomar medidas para reduzir os danos causados aos civis e ao ambiente. Apresenta sua destruição como ligada à neutralização da infraestrutura do Hezbollah e à proteção de suas forças.

A oposição entre as duas narrativas diz respeito, portanto, tanto à intenção como à própria destruição. A extensão dos danos pode ser medida por satélite; determinar por que cada edifício foi destruído requer análise específica.

Uma « zona segura » de cerca de dez quilómetros

O contexto mudou desde que a ofensiva israelense retomou em 2026. Israel agora mantém uma presença militar em uma banda que apresenta como uma « zona de segurança », estendendo-se aproximadamente 10 quilômetros em território libanês.

É nessa área ou ao redor que grande parte dos movimentos atuais de dinamização, fogo e terra estão concentrados. Os habitantes de várias aldeias não têm mais acesso livre às suas propriedades, enquanto bombeiros e equipes de resgate às vezes têm que esperar pela coordenação antes de intervir.

Esta situação permite também que as forças israelitas realizem operações de demolição em áreas onde os confrontos directos são limitados. É precisamente esta diferença entre destruição em combate e destruição numa área controlada que alimenta críticas jurídicas.

Para o Líbano, esta banda permanece inteiramente dentro de seu território. Por conseguinte, o Governo apela à retirada das forças israelitas e ao destacamento do exército libanês em conformidade com os acordos negociados.

Vilas difíceis de reconstruir mesmo após uma retirada

A questão da dinamização aparece plenamente quando se considera o retorno dos habitantes. Uma retirada militar não será suficiente para destruir imediatamente as aldeias cujas casas, escolas, clínicas, redes e terras agrícolas foram destruídas.

Dhayra fornece o exemplo mais espetacular com71% dos edifícios destruídosKfar Killa e Maroun al-Ras também têm níveis consideráveis de destruição. Nestas localidades, a reconstrução deverá abranger bairros inteiros e não alguns edifícios isolados.

As terras agrícolas são um problema adicional. Uma casa pode teoricamente ser reconstruída em alguns meses ou anos se houver financiamento. Uma oliveira adulta ou um pomar destruído leva muito mais tempo para recuperar seu nível de produção.

A destruição atual, portanto, tem um efeito que excede muito a sua data de execução. Cada explosão adicional aumenta o custo financeiro do retorno e amplia o tempo necessário para restaurar uma vida local normal.

Os precedentes dão sentido às explosões de agosto

Portanto, as explosões relatadas esta semana em Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih e na área de Bint Jbeil não podem ser consideradas como uma mera sucessão de incidentes independentes.

Levados isoladamente, correspondem às operações locais. Substituídos na linha do tempo desde 2024, estendem um método de destruição já documentado em várias aldeias fronteiriças: explosão de grupos de edifícios, escavações, destruição de infraestrutura e transformação gradual da paisagem.

Seria, portanto, prematuro dizer que Israel « teve uma aldeia inteira » em 25 ou 26 de agosto de 2026. O que pode ser estabelecido é diferente e mais preciso: aldeias libanesas continuam a ser metodicamente destruídas, às vezes construindo após a construção e às vezes por explosões simultâneas, enquanto alguns já tinham perdido uma parte considerável do seu tecido urbano nas fases anteriores do conflito.

O precedente de Dhayra mede o fenômeno:264 edifícios e 71% do município destruídosAs operações dos últimos dias colocam agora uma questão concreta às autoridades libanesas e aos organismos internacionais responsáveis pelo controlo da situação: quantos mais edifícios terão desaparecido quando o acesso às aldeias permitir finalmente uma nova avaliação global por satélite?