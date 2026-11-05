Ucrânia: Cinco suspeitos na Operação Cartago · Vozes globais

Cinco pessoas são agora oficialmente suspeitas na nova fase da Operação Cartago na Ucrânia. Estes incluem um alto funcionário do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e dois policiais. O Escritório Nacional Anticorrupção (NABU) e o promotor especializado em anticorrupção anunciaram essas notificações na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, dia após a suposta rede ser revelada.
Os investigadores descrevem uma organização que supostamente adquiriu a proteção de funcionários das forças de segurança para realizar várias atividades ilegais. Os centros de chamadas fraudulentos, as vendas de droga, os cigarros falsificados e a produção de moeda falsa estão registados. A violência e o sequestro também foram relatados como tendo servido os interesses do grupo.
Este anúncio marca uma etapa judicial específica. Em 4 de Novembro, as autoridades anticorrupção apresentaram a alegada existência e funcionamento da rede. O comunicado de imprensa de 5 de Novembro indica que cinco pessoas receberam uma notificação de suspeita. Não constitui uma condenação nem um reconhecimento definitivo dos factos por parte de um tribunal.
Operação Cartago: três agentes de segurança
A NABU não publica nenhum nome neste novo anúncio. Por outro lado, especifica as funções das pessoas em causa. Na SBU, ele é o primeiro vice-chefe de um dos departamentos. Na Polícia Nacional, as notificações dizem respeito ao chefe de um departamento e a um assistente do chefe de seção da polícia judicial na região de Kiev.
Os outros dois suspeitos são o suposto organizador da rede e um homem apresentado como seu subordinado. Segundo os investigadores, o primeiro já havia sido alvo de várias condenações antes da formação desse grupo.
As qualificações seleccionadas diferem de pessoa para pessoa. O comunicado inclui participação em uma organização criminosa para os três funcionários das forças de segurança. Ele também mencionou a percepção de uma vantagem indevida para o chefe do departamento da Polícia Nacional. Para a Polícia Judiciária de Kiev, as suspeitas incluem cumplicidade em atos de tortura e falsificação.
Centros de chamada protegidos contra pagamentos
O mecanismo descrito baseia-se nas relações entre um grupo criminoso e funcionários públicos. Segundo a NABU, diz-se que o alegado organizador associou com suas atividades os executivos da SBU, da Polícia Nacional e da Procuradoria-Geral. Pessoas da comunidade criminosa também foram relatadas terem participado da rede.
Os pagamentos teriam permitido que as actividades ilegais continuassem sem a intervenção das autoridades responsáveis pelo seu combate. Os centros de chamadas ocupam um lugar importante no ficheiro. Seus operadores supostamente enganaram cidadãos ucranianos, bem como estrangeiros. O comunicado não especifica o número de vítimas ou o dano total correspondente a este novo componente.
No entanto, os investigadores descrevem um conjunto mais amplo do que a fraude telefónica. A alegada proteção também teria beneficiado da venda de drogas e da produção ilegal de cigarros. Teria abrangido o fabrico de moeda estrangeira falsificada.
A estas suspeitas económicas acrescenta-se um aspecto violento. O grupo supostamente preparou ataques, sequestros e ataques para defender seus interesses. O texto público não dá a identidade das vítimas em causa.
Pelo menos 12 pessoas na rede suspeita
A NABU estima que pelo menos 12 pessoas teriam participado nesta organização. Este número descreve a escala assumida da rede. Não corresponde ao número de notificações anunciadas na quinta-feira, que permanece em cinco.
A Procuradoria-Geral aparece na descrição das alegadas relações do grupo. No entanto, ninguém responsável por esta instituição está entre os cinco suspeitos anunciados na quinta-feira. Nessa fase, as notificações dizem respeito aos três executivos da SBU e da polícia e a dois supostos membros da rede.
O comunicado não especifica se os cinco suspeitos estão detidos. Nem inclui as suas respostas às acusações. As responsabilidades individuais e as medidas de segurança estão sujeitas ao processo judicial em curso.
O caso provocou uma reacção à Presidência ucraniana. Na quinta-feira, o chefe da administração presidencial, Kyrylo Boudanov, apelou a uma acção rápida e firme. Ele afirmou que funções, títulos e poderes não podiam justificar escapar de suas responsabilidades.
Todas as pessoas em causa têm direito à presunção de inocência. A NABU e a promotoria especializada afirmam agora que estão preparando relatórios de suspeitas sobre outros supostos participantes da rede.
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