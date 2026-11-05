Líbano: laboratório de drogas limpa

O Ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, anuncia a próxima assinatura do acordo sobre o laboratório de referência farmacêutica, em parceria com a Universidade Libanesa. Espera-se um início nos próximos meses, sem data específica ou orçamento detalhados no comunicado de imprensa. Este novo passo reforçará o controlo dos medicamentos. Também levanta a questão dos meios, da independência científica e das responsabilidades enquanto a Agência Nacional de Medicamentos aguarda a sua constituição, segundo o Ministro.

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Espera-se que o Líbano assine na próxima semana o acordo de criação do seu laboratório de referência farmacêutica, com um início anunciado nos próximos meses. O ministro da Saúde Rakan Nassereddine deu este calendário na quinta-feira, 5 de novembro, quando foi lançada uma campanha de apoio à medicina libanesa. Tanto para os doentes como para os fabricantes, o âmbito do projecto dependerá agora de meios muito concretos: análises fiáveis, equipas treinadas e uma autoridade capaz de acompanhar os resultados.

No Museu Nacional de Beirute, a cerimônia incluiu a Primeira Dama Nehmat Aoun, o Ministro da Indústria Joe Issa El Khoury e representantes do setor farmacêutico. Por trás das chamadas para comprar o libanês, o anúncio mais tangível dizia respeito a uma ferramenta de controle há muito esperada. Segundorelatório da Agência Nacional de InformaçãoO Ministério começou a equipar o Laboratório Central com o acordo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro.

Um acordo previsto, depois vários meses de preparação

O programa deve ser desenvolvido em parceria com a Universidade Libanesa. O ministro anunciou a assinatura do acordo « Próxima semana », e um começo nos próximos meses. Não deu um dia de abertura nem apresentou, neste relatório, o orçamento, a lista de equipamentos, o número de pessoal ou o número de amostras que o laboratório poderia processar.

Este anúncio estende uma reunião de trabalho realizada em 2 de novembro entre Rakan Nassereddine e o Presidente da Universidade Libanesa, Bassam Badran. Aministério da Saúde então indicadoforam discutidas preparações administrativas e técnicas para avaliar a qualidade dos produtos farmacêuticos de acordo com critérios científicos internacionais. O calendário anunciado na quinta-feira é, por conseguinte, um passo adicional, ainda a traduzir num acordo assinado e em funcionamento eficaz.

O ministro lembrou que, segundo ele, o país não tinha estabelecido esse laboratório de referência em 35 anos, apesar das exigências de registro de medicamentos. Isto aplica-se à estrutura pública anunciada. Não significa que o Líbano não teria laboratórios universitários, hospitalares ou privados.

O que as análises devem trazer

Um laboratório de ensaios pode verificar a conformidade das amostras com as especificações aplicáveis e examinar os produtos suspeitos de serem defeituosos ou falsificados. A sua utilidade reside na fiabilidade do resultado, mas também no que se segue: transmissão à autoridade competente, investigação e, se for caso disso, medidas sobre os produtos em causa.

Aboas práticas publicadas pela Organização Mundial da Saúde em 2024descrever as condições necessárias: pessoal qualificado, equipamento seguido, métodos adequados, rastreabilidade das amostras e dados. Incluem o controlo do mercado no seu conjunto, que inclui também a inspecção e o controlo da segurança dos medicamentos. Por conseguinte, a aquisição de máquinas não é suficiente para tornar o serviço operacional.

A competência reconhecida do laboratório também deve ser especificada. O comunicado de imprensa não indica quais as famílias de produtos que serão inicialmente abrangidas, com quais testes ou de acordo com qual calendário de acreditação. Estas distinções contam: uma análise de qualidade num lote não demonstra isoladamente a eficácia clínica de um tratamento. Os produtos orgânicos, em especial, exigem abordagens adequadas.

A agência de medicamentos continua a ser criada

O laboratório é apresentado como uma ferramenta essencial da futura Agência Nacional de Medicamentos. Segundo o ministro, essa agência ainda não está constituída, apesar da adoção de seu decreto de execução. Ele disse que tinha tomado as administrações relevantes e convocou as três Presidências para avançar as nomeações.

Rakan Nassereddine atribuiu o bloco principal à « muhassassa », a divisão de posições de acordo com os equilíbrios políticos e denominacionais. Esta acusação é do ministro. No entanto, salienta a dificuldade imediata do projecto: o laboratório pode avançar tecnicamente, enquanto a organização responsável pela supervisão do sector permanece incompleta.

O Governo terá de clarificar as responsabilidades durante esta transição. Quem definirá as prioridades da amostragem? Quem receberá um resultado não conforme? Que procedimento permitirá agir rapidamente e salvaguardar os direitos das empresas em causa? A convenção com a Universidade Libanesa deve especificar a cadeia de decisão, bem como os meios materiais. Caso contrário, uma análise pode continuar a ser um documento administrativo adicional.

Apoiar a produção sem enfraquecer o controle

O anúncio foi feito dentro de um quadro de promoção industrial. A presidente do sindicato dos fabricantes, Carole Abi Karam, disse que a participação de medicamentos libaneses aumentou de 7% antes de 2019 para cerca de 30% hoje. O relatório não especifica se esta comparação diz respeito a volumes, valor de vendas ou qualquer outro indicador. Deve ser lida como uma estimativa apresentada pela profissão, sem lhe dar uma precisão que não tem.

O desenvolvimento da indústria transformadora local pode reduzir determinadas dependências e apoiar o emprego. Reforça igualmente a necessidade de um controlo credível, aplicável tanto aos medicamentos libaneses como aos medicamentos importados. Os fabricantes devem poder apresentar resultados reconhecidos; os doentes devem poder confiar nos mesmos requisitos, independentemente da origem da caixa.

Este ponto merece especial vigilância quando as autoridades públicas incentivam simultaneamente a produção e organizam a sua supervisão. Os critérios de análise, os procedimentos de incumprimento e as regras de prevenção de conflitos de interesses devem ser explícitos. A independência científica do laboratório também protegerá as empresas que cumprem as normas contra uma concorrência menos escrupulosa.

O primeiro prazo está agora encerrado: a prometida assinatura para a próxima semana. A publicação do acordo, dos recursos autorizados e de um calendário para o aumento das despesas contribuiriam para medir os progressos realizados. Após repetidos anúncios sobre a reforma da droga, é sobre esses compromissos verificáveis que o projeto será julgado.

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