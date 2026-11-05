CEW: 405,8 milhões prometidos para a educação em crise

Educação não pode esperar anunciou $405,8 milhões em novos compromissos em Genebra em 5 de novembro de 2026. Com promessas anteriores, sua campanha atingiu 541,6 milhões de um alvo de 600 milhões. O fundo prevê apoiar 10 milhões de crianças entre 2027 e 2030 em países em crise. Vários países europeus, o Canadá e o Japão estão envolvidos no financiamento. Estes montantes continuam a ser autorizados: nem todos correspondem aos pagamentos já recebidos.

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Educação não pode esperar (ECW), o fundo global para educação em emergências, anunciado na quinta-feira, 5 de novembro de 2026 novos compromissos de US $ 405,8 milhões. Os doadores se reuniram em Genebra a convite da Suíça. O dinheiro deve apoiar a educação das crianças que enfrentam a guerra, os deslocamentos e as catástrofes.

Estas promessas trazem os recursos anunciados para a campanha Hope Starts Here para $541.6 milhões. Este total inclui 135,8 milhões de autorizações plurianuais anteriores. O alvo de 600 milhões de dólares continua a ser atingido por 58,4 milhões de dólares.

CEW visa 10 milhões de crianças

O plano 2027-30 prevê ajudar 10 milhões de crianças, metade delas raparigas e um milhão de crianças com deficiência. Combina resposta de emergência e apoio sustentado aos sistemas escolares em crises prolongadas.

Entre os contribuintes anunciados foram Alemanha, Reino Unido, Noruega, Canadá, Suíça, Irlanda, União Europeia e Japão. Os Estados Unidos, que financiaram o fundo no passado, não foram incluídos na lista de novos doadores.

A conferência surge à medida que os orçamentos internacionais de ajuda diminuem. Além do financiamento público, a ECW explora parcerias com fundações e investidores. Vários mecanismos continuam a ser desenvolvidos ou aprovados, não constituindo, portanto, recursos adquiridos.

Necessidades concentradas em 20 países

Um estudo publicado pelo Fundo em 23 de junho estimou em 258 milhões o número de crianças e adolescentes cuja educação foi afetada por crises. Destes, 93 milhões não frequentam nenhuma escola. Quase 80 por cento dessas crianças fora da escola vivem em 20 países que enfrentam as crises mais graves.

Os números anunciados na quinta-feira referem-se às autorizações de financiamento, e não aos pagamentos já efectuados. A campanha continua a levantar os 58,4 milhões de dólares desaparecidos.

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