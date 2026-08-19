Líbano: cinco bloqueios na economia real · Vozes globais

- Advertisement -

25

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A recuperação dos bancos e a melhoria dos indicadores financeiros podem criar condições para uma recuperação no Líbano. Não podem produzi-lo sozinhos. Uma empresa que recupera o acesso ao crédito, mas sempre paga por energia elétrica cara, suporta falhas de infraestrutura, lutas para exportar e riscos de perder seus clientes em cada crise de segurança permanece confrontada com os mesmos obstáculos estruturais. Assim, cinco bloqueios determinam a transição da estabilização financeira para uma recuperação real da economia real: financiamento, energia, infra-estruturas, mercados e estabilidade. O recente aumento das obrigações soberanas mostra precisamente por que razão a antecipação dos mercados deve ser distinguida da melhoria efectivamente sentida pelas famílias e pelas empresas.

Um vínculo libanês pode ganhar várias centenas em poucos dias. Uma fábrica, hotel ou fazenda não muda tão rapidamente.

Essa diferença de temporalidade está no centro do problema econômico libanês em 2026. Os investidores financeiros podem hoje comprar uma segurança porque antecipam a reestruturação da dívida, a reforma bancária ou um acordo político cujos efeitos só serão visíveis mais tarde. A economia real, por outro lado, não funciona numa antecipação. Para produzir mais, uma empresa deve poder pedir emprestado, obter eletricidade a um custo previsível, ter água e infraestrutura, acessar clientes e ter confiança suficiente na estabilidade para investir.

O Líbano já começou a encontrar alguns indicadores positivos. A economia cresceu 3,5% em 2025 após anos de contração. Esta melhoria incluiu a estabilização macroeconómica, a recuperação do turismo e os efeitos iniciais das reformas. Ela ainda era frágil. O crescimento de 2025 tinha igualmente sido inferior aos 4,7% inicialmente previstos, principalmente devido a uma época turística inferior à prevista, a um fraco investimento e a uma reconstrução tardia.

O desafio agora é transformar o progresso financeiro em capacidade produtiva.

Primeira fechadura: sem crédito, uma economia investe com suas economias

A reforma bancária é frequentemente apresentada sob a perspectiva dos depositantes e a distribuição de perdas acumuladas desde 2019. Esta dimensão é fundamental, mas é apenas parte do problema.

Um banco não é usado apenas para manter depósitos. Normalmente, converte parte das poupanças disponíveis em crédito para famílias e empresas.

É esta função que foi profundamente danificada pela crise.

Quando uma PME quer comprar uma máquina, um agricultor quer modernizar o seu funcionamento, um hotel quer renovar os seus quartos ou um agregado familiar quer financiar a habitação, o investimento torna-se muito mais difícil sem crédito bancário. Os agentes liquidados podem financiar os seus próprios projectos. Outros reduzem, atrasam ou abandonam.

Isto cria uma economia a duas velocidades. Empresas com renda em dólares frescos, capital familiar ou financiamento do exterior podem continuar a investir. As empresas de crédito locais têm uma margem muito inferior.

Por conseguinte, a reforma bancária tem um objectivo que vai muito além da resolução do passado:deve recriar um sistema capaz de financiar o futuro.

A reestruturação bem sucedida deverá permitir aos bancos viáveis disporem de balanços suficientes para retomar gradualmente as suas actividades de crédito. Deverá também restabelecer a confiança dos candidatos. Sem depósitos suficientemente estáveis, os bancos não podem reconstruir de forma sustentável a sua capacidade de empréstimo.

Mas o retorno do crédito também não será suficiente.

Um banco pode ter liquidez e recusar-se a financiar uma empresa se continuar demasiado vulnerável. O custo da energia, a incerteza em matéria de segurança, as fracas oportunidades de mercado e o estado das infra-estruturas influenciam directamente a avaliação dos riscos.

A reforma bancária é, portanto, o primeiro bloqueio, não a solução completa.

Segundo bloqueio: a electricidade continua a ser um custo de produção

O segundo obstáculo surge sempre que uma empresa libanesa liga uma máquina, geladeira, ar condicionado ou computador.

O problema elétrico já não se limita ao número de horas fornecidas pela Electricidade no Líbano. Ele reside ema adição das várias fontes necessárias para obter um serviço contínuo.

As empresas e as famílias pagam a electricidade pública quando esta está disponível. Devem então complementar esta energia com geradores privados, instalações solares, baterias ou seus próprios geradores.

Essas soluções permitiram que o país operasse apesar da deterioração da rede. Também transferiram parte do custo do sistema elétrico diretamente para os usuários.

O Banco Mundial ainda estimou recentemente alimentos públicos em uma média de apenas seis a oito horas por dia, de acordo com um sistema rotativo. Esta insuficiência obriga os utilizadores a financiarem uma segunda infra-estrutura energética em paralelo com a primeira.

Para uma empresa, a consequência é diretamente mensurável no preço de custo.

Uma padaria deve esfriar e produzir. Uma fábrica tem de gerir as suas máquinas. Um hotel deve fornecer iluminação, água quente e ar condicionado. Um restaurante deve manter a sua corrente fria. Um comércio deve alimentar o seu equipamento. Quando cada um tem de produzir parte da sua própria electricidade, o custo energético torna-se uma desvantagem da competitividade.

A Solar reduziu esta dependência para algumas empresas e famílias. Mas exige um investimento inicial significativo. Mas a primeira fechadura reaparece imediatamentesem um sistema bancário em funcionamento, a pessoa que não tem o capital necessário não pode facilmente financiar a sua instalação energética.

O problema bancário e o problema eléctrico reforçam-se mutuamente.

A melhoria sustentável exige o restabelecimento de uma produção pública mais fiável, a redução dos custos de produção e a integração das energias renováveis na rede. As estimativas disponíveis mostram que uma transição para uma grande capacidade solar pode reduzir o custo de produção devido à dependência dos combustíveis líquidos importados.

Para a economia real, a medida relevante será simples: não só quantas horas de eletricidade no Líbano fornece, masquanto custa realmente uma hora de quilowatt contínua a uma empresa uma vez que todas as suas fontes são adicionadas.

Terceiro bloqueio: infraestrutura gera custos invisíveis

A electricidade é a avaria mais visível. Ela não é a única.

Água, saneamento, estradas, telecomunicações e serviços municipais também influenciam os custos de produção. Quando um serviço público não funciona, as suas despesas não desaparecem. É muitas vezes transferido para a família ou empresa.

O sector da água constitui um exemplo particularmente claro.

Alimentos públicos inadequados levam famílias e estabelecimentos a comprar água de fornecedores privados. As empresas devem ter tanques, bombas ou suas próprias soluções de armazenamento. Cada arranjo representa um investimento e um custo operacional que seria menos importante com um serviço coletivo confiável.

O tratamento das águas residuais produz outro tipo de custo.

Uma estação de tratamento de esgotos que funciona mal não envia imediatamente uma fatura adicional a uma empresa. Mas a poluição resultante degrada os recursos hídricos, as áreas agrícolas e o litoral. Ela acaba gerando gastos com saúde, meio ambiente e turismo.

As próprias instalações de processamento dependem da electricidade. Os cortes podem interromper as bombas e a operação da estação, ilustrando novamente a interdependência das várias fechaduras.

O Banco Mundial identificou a reabilitação das estações existentes e a conclusão de instalações e redes inacabadas como prioridades para reduzir a poluição das águas.

Além destes velhos problemas, foi acrescentada a destruição causada pelo conflito.

Necessidades de reconstrução e reabilitação avaliadas após danos sofridos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024 foram atendidas$11 bilhõesDeste total, cerca de 1 bilhão estavam em infraestrutura pública de energia, transporte, água, saneamento e serviços municipais.

A reconstrução destas instalações não constitui, portanto, uma despesa separada da política económica.

Uma estrada reparada reduz os tempos de transporte e os custos. O abastecimento de água confiável reduz o uso de fornecedores privados. Uma estação de tratamento de esgoto funcional protege a agricultura, saúde e turismo. Uma rede de energia estável reduz a necessidade de geradores.

A infra-estrutura funciona assim na produtividade sem sempre aparecer diretamente no balanço de uma empresa.

Quarto bloqueio: produção não é suficiente, você tem que vender

O quarto obstáculo diz respeito às oportunidades.

Em um país cujo mercado interno está profundamente enfraquecido desde 2019, o crescimento das empresas produtivas depende mais de sua capacidade de encontrar clientes no exterior.

O sector vitivinícola é um bom laboratório para este problema.

O Líbano produz vinhos capazes de se posicionar em mercados internacionais exigentes. Os campos têm desenvolvido marcas, redes de distribuição e uma reputação que excede muito o tamanho do mercado libanês.

No entanto, este sucesso não elimina restrições logísticas.

A exportação envolve o transporte de garrafas para mercados estrangeiros, a absorção dos custos de transporte de mercadorias, o cumprimento das normas sanitárias e comerciais, a existência de distribuidores e a manutenção de uma produção suficientemente regular.

Quando a procura interna enfraquece, o acesso aos mercados externos deixa de ser apenas uma oportunidade. Torna-se uma condição de crescimento.

A mesma lógica aplica-se à agricultura e a uma parte da indústria agro-alimentar. Um produtor libanês pode ser competitivo na qualidade e perder sua vantagem sobre a logística.

As passagens terrestres são de particular importância aqui. A Síria é o caminho natural para a Jordânia, o Iraque e os mercados do Golfo. Por conseguinte, as operações de fronteira, a segurança rodoviária e os custos de trânsito influenciam directamente a capacidade de exportação libanesa.

Ao mesmo tempo, os portos e aeroportos desempenham um papel central em produtos com maior valor acrescentado.

Por conseguinte, uma recuperação real deve ser medida nas exportações de bens e serviços, não apenas no consumo interno.

O Líbano tem uma grande diáspora e produtos com uma identidade forte. Mas uma economia produtiva não pode viver a longo prazo sem a vantagem da sua diáspora. Deve poder vender para além das redes comunitárias tradicionais e ganhar novos mercados.

Quinto bloqueio: estabilidade permanece uma variável econômica

Nenhum dos quatro primeiros obstáculos é completamente independente do quinto: a segurança.

O turismo proporciona a demonstração mais imediata.

Um banco pode ser reestruturado, uma empresa pode ter eletricidade e um hotel pode ter renovado seus quartos. Se as companhias aéreas suspenderem os seus voos e os governos estrangeiros aconselharem a não viajar para o Líbano, a estação turística poderá desaparecer dentro de alguns dias.

A economia libanesa continua particularmente vulnerável a este fenómeno porque o turismo gera rendimentos numa cadeia muito vasta.

Um visitante paga uma passagem de avião, hotel ou aluguel. Ele gasta em restaurantes, lojas, transporte e lazer. Os libaneses na diáspora também injetam moeda na economia durante a sua estadia.

Uma temporada ruim não afeta apenas hotéis.

O crescimento de 2025 já ilustrou essa dependência. O PIB real cresceu 3,5%, mas menos do que inicialmente se esperava. Os factores que contribuíram para esta lacuna incluíam uma época turística mais baixa do que a prevista, um baixo investimento e uma incerteza contínua.

Novos episódios de conflito lembram a fragilidade deste motor. A perturbação do ar e a incerteza podem de repente interromper uma atividade que levou vários meses para reconstruir.

O investimento reage da mesma forma, mas mais lentamente.

Um turista pode cancelar sua viagem por uma semana de tensão. Um industrial que tem de imobilizar milhões de dólares durante dez anos está a pensar se as tensões voltarão todos os anos.

Por conseguinte, a estabilidade não é apenas uma condição para o turismo. Determina a taxa de risco aplicada a quase todos os investimentos produtivos.

As obrigações podem aumentar antes de a economia reiniciar

É aqui que o sinal enviado pelas obrigações soberanas libanesas deve ser interpretado com cautela.

No início de agosto de 2026, as euro-obrigações libanesas registraram um aumento acentuado. Depois de mudar22 cêntimos por um dólar de valor facialno final de julho, eles chegaram cerca de28 cêntimosnas semanas seguintes.

O movimento foi atribuído em particular ao retorno de compradores estrangeiros após o avanço parlamentar do projeto de reestruturação bancária.

Este aumento é uma informação importante. Significa que alguns investidores acreditam que a probabilidade de uma resolução da crise financeira ou de uma melhoria do valor da recuperação da dívida aumentou.

Mas28 cêntimos por um dólar de dívida não significa que uma empresa libanesa vende mais 27%, que as famílias recuperaram os seus depósitos ou que os bancos retomaram o financiamento maciço da economia.

Os mercados obrigacionistas compram probabilidades futuras.

Um investidor pode comprar uma caução de 28 cêntimos se pensar que um acordo futuro permitirá recuperar mais. Não precisa esperar que a eletricidade funcione, as exportações para crescer ou o turismo retornem ao seu nível anterior.

É precisamente por isso que a melhoria financeira pode preceder em grande medida a melhoria económica.

Pode mesmo, por um tempo, coexistir com uma economia real em dificuldade.

Risco de recuperação a duas velocidades

Por conseguinte, o cenário a evitar é o de um Líbano cujos indicadores financeiros melhoram enquanto as condições de produção permanecem quase inalteradas.

Os títulos subiriam. As negociações da dívida avançariam. Os bancos seriam reestruturados. A estabilidade monetária poderia continuar. O capital acabaria por começar a voltar.

Entretanto, uma PME continuaria a financiar a sua própria electricidade. Um agricultor suportaria os custos da água e dos transportes. Um industrial hesitaria em comprar uma nova máquina por falta de crédito acessível. Um exportador permaneceria dependente de estradas e fronteiras incertas. Um hotel pode perder as reservas no primeiro alerta de segurança.

Tal economia seria financeiramente menos doente sem ser ainda verdadeiramente produtiva.

O desafio nos próximos meses é precisamente mover a melhoria de cima para baixo: do balanço estatal para os bancos, depois dos bancos para as empresas e famílias.

A reconstrução pode acelerar esta transmissão. Os requisitos estimados em $11 bilhões incluem despesas que poderiam gerar diretamente atividade na construção, transporte, serviços e indústria. Mas o seu financiamento deve ser acompanhado de investimentos que possam aumentar de forma sustentável a produtividade.

Reconstruir infra-estruturas destruídas é necessário. Reconstruí-la sem corrigir as deficiências que existiam antes do conflito seria restaurar o velho modelo.

Cinco indicadores para determinar se a recuperação se torna real

Por conseguinte, a próxima fase económica libanesa não pode ser avaliada com um único número.

O PIB dirá se a actividade total está a aumentar, mas não necessariamente porquê. O preço das obrigações indicará o que os investidores antecipam, mas não o que uma PME está a experimentar. A estabilidade da libra dará informações essenciais sobre a moeda, mas não medirá a produtividade.

Para determinar se a recuperação é verdadeiramente económica, cinco indicadores terão de evoluir simultaneamente:

financiamento bancário , com o retorno mensurável do crédito às famílias e especialmente às empresas produtivas ;

, com o retorno mensurável do crédito às famílias e especialmente às empresas produtivas ; custo real da energia , calculado pela adição de eletricidade do Líbano e as soluções privadas necessárias para a alimentação contínua;

, calculado pela adição de eletricidade do Líbano e as soluções privadas necessárias para a alimentação contínua; investimento produtivo , em máquinas, empresas, agricultura, indústria e infra-estruturas e não apenas em activos financeiros ;

, em máquinas, empresas, agricultura, indústria e infra-estruturas e não apenas em activos financeiros ; exportações , que medirá a capacidade dos produtores libaneses para recuperar ou conquistar mercados externos;

, que medirá a capacidade dos produtores libaneses para recuperar ou conquistar mercados externos; turismo, incluindo chegadas, noites, voos e despesas, que fornecerão um indicador imediato de confiança na estabilidade do país.

O aumento das euro-obrigações mostra que alguns investidores já começam a olhar para além da actual crise. Para que isso se torne uma recuperação real, o crédito terá que retornar às empresas, o custo da eletricidade cairá, o investimento produtivo aumentará, as exportações crescerão e os turistas continuarão a chegar quando a próxima temporada começar.