Cisjordânia: Palestinianos marcados com números

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O exército israelense reconheceu que os soldados tinham colocado números diretamente no corpo dos palestinos presos durante uma operação realizada em 17 de agosto de 2026 em Qabatiya, na Cisjordânia ocupada do norte. As imagens mostram um homem com o número 44 na testa. O exército afirma que esta prática era inadequada e garante que ele lembrou os militares envolvidos das regras. Em Israel e no exterior, as imagens imediatamente levaram a um paralelo com a numeração de detidos em campos de concentração nazistas. A comparação baseia-se numa imagem histórica particularmente movimentada, mas requer uma distinção essencial: a inscrição israelita é um acto contemporâneo de identificação e humilhação presumida, enquanto a matriz de Auschwitz pertencia ao sistema de concentração e genocida Nazi.

O número « 44 » ocupa quase toda a testa. O homem palestino aparece na mídia local depois de ser interrogado por soldados israelenses em Qabatiyah. De acordo com seu testemunho, ele não foi o único que estava tão identificado. Outros palestinos presos durante a operação supostamente receberam números em várias partes do corpo.

O exército israelense confirmou em 18 de agosto que suas forças haviam realmente marcado números palestinos entrevistados durante a operação. Por conseguinte, não contestou a autenticidade geral da prática demonstrada pelas imagens.

Em vez disso, distanciou-se do comportamento dos soldados. O comando indicou que havia destacado a seriedade do incidente para os militares e que as lições tinham sido aprendidas com o incidente.

Este reconhecimento é importante porque o debate já não se baseia apenas em imagens palestinianas ou em acusações de militantes.A existência da numeração foi admitida pelo próprio exército.

Em Qabatiya, números na testa e no corpo

O incidente ocorreu durante uma extensa operação israelense em Qabatiyah, ao sul de Jenin, em 17 de agosto. O exército afirma ter procurado cerca de 100 edifícios e interrogado ou prendido várias pessoas. Dois palestinos suspeitos de planejar ataques também foram presos como parte da operação.

Foi durante esta sequência que os soldados usaram números para identificar alguns dos palestinos sendo interrogados.

As provas recolhidas indicam que as marcas não foram apenas afixadas no vestuário ou nos registos administrativos. As figuras foram escritas diretamente na pele, especialmente na testa, nas mãos e, segundo alguns depoimentos, em outras partes do corpo.

Esta diferença está no cerne da controvérsia.

A atribuição de um número administrativo a um preso é uma prática comum em muitos sistemas prisionais. Um ficheiro, cartão, pulseira ou registo pode utilizar um número para permitir a identificação interna de uma pessoa.

Escrever este número no corpo do preso, e especialmente em seu rosto, é de outra natureza.

O processo torna o identificador visível antes da identidade pessoal. Transforma temporariamente a pessoa em suporte físico do dispositivo de controle ao qual está sujeita.

Foi esta dimensão que causou as reações mais fortes.

Ahmad Tibi denuncia « desumanização »

O deputado árabe israelita Ahmad Tibi foi um dos primeiros políticos a reagir publicamente às imagens.

Ele denunciou uma prática de « choque » e descreveu a substituição da identidade de uma pessoa por um número como um processo de desumanização. Ele também se referiu a « períodos escuros », uma alusão transparente à história europeia e perseguição nazista.

Esta referência tem um poder particular em Israel.

A memória do Shoah ocupa um lugar central na história nacional israelense, na educação e na memória familiar de uma parte da população. O número na pele é em si um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo da concentração nazista.

Uma organização muçulmana francesa também reagiu em 19 de agosto, expressando seu « horror » após a divulgação das imagens e também estabelecendo uma aproximação com as práticas de marcação impostas às vítimas do nazismo.

Mas usar esta comparação precisa especificar exatamente o que aconteceu nos campos nazistas.

Em Auschwitz, o número substituiu a identidade do prisioneiro

No sistema de concentração nazista, os detidos receberam números de registro usados para sua identificação administrativa nos campos.

Em Auschwitz, esta prática tomou uma forma particular. Desde o outono de 1941 as SS começaram atatuar a matriz diretamente no corpo de alguns prisioneiros, primeiro em prisioneiros de guerra soviéticos. O sistema foi então ampliado e, a partir de 1942, prisioneiros judeus registrados em Auschwitz também foram sistematicamente tatuados.

O número era geralmente inserido no antebraço.

Mais400.000 números de prisioneirosforam atribuídos ao complexo de Auschwitz de acordo com os arquivos históricos mantidos no sistema de concentração.

O detalhe é importante: nem todos os que chegaram a Auschwitz receberam um número. As pessoas enviadas diretamente para as câmaras de gás geralmente não eram registradas como prisioneiros nem tatuadas. O número dizia respeito aos registados pelas SS no sistema de concentração, em especial no que respeita ao trabalho forçado.

Este número fazia parte de um dispositivo muito maior.

Os prisioneiros também foram classificados por categoria, marcados por triângulos de cores diferentes em seus uniformes e submetidos a um sistema que reduziu sua identidade a uma classificação burocrática ao serviço da perseguição, exploração e, para os judeus da Europa, um projeto de extermínio.

Portanto, a tatuagem não era um processo prático simples.

Tornou-se um dos símbolos do processo nazista dedespersonalização das vítimas.

Por que a imagem de Qabatiya lembra Auschwitz sem ser Auschwitz

É precisamente aqui que o paralelo deve ser limitado.

Os palestinos em Qabatiya não foram tatuados. Os números foram escritos para o marcador e o exército israelense afirma que esta prática não era consistente com o comportamento esperado de seus soldados.

Assim, com base neste incidente, não existe um sistema israelita equivalente ao procedimento de tatuagem institucionalizado em Auschwitz.

Acima de tudo, o universo concentração nazista não pode ser reduzido ao seu sistema de numeração. Fazia parte de um aparelho de perseguição, trabalho forçado, fome, tortura e extermínio cujo propósito histórico e escala são específicos.

A alegação de que ambas as situações são idênticas seria, portanto, historicamente imprecisa.

Mas isto não torna a imagem insignificante.

O paralelo diz respeito ao gesto de marcar um ser humano com um número, não a equivalência dos dois sistemas políticos e históricos.

É esta distinção que permite compreender porque as imagens causam um choque particular, mesmo na sociedade israelita. O ato usa, mesmo temporariamente e com um marcador em vez de uma tatuagem, uma representação visual que se refere a uma das experiências históricas mais sensíveis da história judaica.

Esta não é a primeira vez em 2026

A resposta do exército israelense também levanta uma dificuldade adicional: um incidente semelhante já havia sido reconhecido alguns meses antes.

Em abril de 2026, mulheres palestinas permitiram entrar temporariamente no campo de refugiados Jenin para coletar objetos pessoais foram fotografadas com números em suas mãos.

Na época, o exército explicou que o campo havia sido dividido em áreas identificadas por números e letras para organizar os movimentos. Segundo a sua versão, a ideia de colocar as referências sectoriais nas mãos foi proposta pelos próprios palestinianos.

No entanto, o exército tinha reconhecido um« mau julgamento »e indicou que as regras apropriadas tinham sido lembradas dos soldados.

Quatro meses depois, a fórmula usada depois de Qabatiya se assemelha muito à usada em abril: o comportamento é considerado sério e o exército garante que « lições foram aprendidas ».

Essa repetição transforma a questão.

O problema não é mais apenas por que um soldado escreveu um número em uma pessoa. Torna-se necessário entender por que uma prática já considerada inadequada há alguns meses poderia ter sido repetida.

Uma pergunta mais ampla sobre a detenção palestiniana

O incidente ocorre num contexto em que as condições de detenção dos palestinianos já estão sob vigilância internacional significativa.

Mais de 9.000 palestinos foram detidos em prisões israelenses no final de 2025 por razões de segurança descritas pelas autoridades israelenses. Vários milhares foram colocados em detenção administrativa ou sob outros regimes que permitem a detenção prolongada sem uma condenação criminal formal.

As organizações israelitas e internacionais documentaram desde 7 de outubro de 2023 acusações de violência, privação alimentar, falta de acesso aos cuidados, tratamento degradante e, em alguns casos, tortura.

A administração prisional israelense contesta o caráter sistemático destas acusações e afirma agir de acordo com a lei. O exército também abriu investigações em alguns casos.

Em junho de 2026, o Supremo Tribunal de Israel também anulou a proibição geral de visitas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha aos prisioneiros palestinos, considerando que esta restrição já não tinha justificação jurídica suficiente.

O caso Qabatiya está, portanto, associado a um debate já muito mais amplo sobre o tratamento dos detidos palestinianos.

Do nome ao número, a questão da dignidade

Os riscos vão finalmente além da própria comparação histórica.

Em qualquer instituição que prive uma pessoa da liberdade, um número pode ter uma função administrativa legítima. Penitenciárias, tribunais, hospitais e muitas jurisdições usam identificadores digitais.

A questão muda quando o número é inserido no corpo.

Um arquivo identifica uma pessoa para administração. Uma figura inscrita na testa identifica para todos que olham para ela.

Essa diferença explica a reação da fotografia palestina número « 44 ».

Também explica porque o paralelo com Auschwitz vem quase automaticamente, mesmo quando deve ser tratado com grande rigor histórico. O número de concentração tornou-se um dos símbolos universais de reduzir uma pessoa a uma categoria e número.

A comparação mais rigorosa é, portanto, não dizer que Qabatiya reproduz Auschwitz. Consiste em verificar queo uso do corpo de um preso como suporte para um número reativo é uma imagem historicamente associada à desumanizaçãona medida em que o próprio exército israelita considerou necessário negar a prática.

A questão que permanece em aberto é agora interna ao sistema militar israelita: depois de um primeiro incidente reconhecido em Abril e depois de um segundo em Agosto, será suficiente o lembrete das regras para impedir que um palestiniano interrogado durante uma próxima operação volte a sair com a sua identidade substituída, aos olhos de todos, por uma figura escrita na pele?