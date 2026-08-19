Águas residuais: História de um sistema libanês inacabado

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Das cerca de 100 estações de tratamento de águas residuais identificadas no Líbano, apenas 35 operam, algumas parcialmente. Isto não significa simplesmente que dezenas de fábricas estariam fechadas. Revela as falhas de um sistema construído desde a década de 1990 em estágios muitas vezes pouco coordenados: estações sem redes completas, pré-tratamento sem purificação biológica, equipamentos privados com uma fonte de alimentação estável e instalações cujo financiamento da operação não seguiu o da construção. O resultado é a jusante: parte das águas residuais ainda atinge rios, aquíferos ou o Mediterrâneo sem tratamento suficiente.

Para entender o que significa o número de 35 estações em operação de cem, é preciso primeiro olhar para o que está acontecendo dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Nem todos fazem o mesmo serviço, e « em funcionamento » não significa necessariamente que as águas residuais recebam tratamento completo.

Uma estação pode simplesmente remover os maiores resíduos sólidos antes da descarga. Outro pode fornecer um ajuste primário. Uma instalação mais completa utiliza processos biológicos para reduzir a carga orgânica em águas residuais. Alguns podem adicionar desinfecção ou tratamentos para reutilização de água.

Entre uma linha que descarrega diretamente esgotos no mar e uma estação que produz água tratada que atende aos padrões de descarga, há, portanto, vários níveis de desempenho.

É precisamente esta diferença que torna a situação libanesa mais preocupante do que o único número de estações paradas:uma instalação tecnicamente ativa só pode fornecer uma parte da cadeia de tratamento de águas residuais planeada.

Esgotos reconstruídos após a guerra, mas sem sistema integrado

Grande parte do sistema atual tem sua origem na reconstrução iniciada após o fim da guerra civil em 1990.

O Líbano emergiu de 15 anos de conflito com infraestrutura degradada, urbanização rápida e saneamento inadequado. Em muitas localidades, os esgotos drenam o esgoto diretamente para riachos, vales ou para o mar.

A reconstrução da década de 90 deve, portanto, atender simultaneamente a várias necessidades: restaurar o abastecimento de água potável, desenvolver redes de esgotos e construir estações de tratamento de esgotos.

O problema é considerável, especialmente na costa.

A expansão urbana em torno de Beirute, Metn, Kesrouan, Trípoli, Saida e Tiro está aumentando rapidamente os volumes de esgoto. Os edifícios e bairros estão a desenvolver-se mais rapidamente do que as redes públicas. Sepsis, gasodutos locais e descargas directas continuam a coexistir com a nova infra-estrutura.

O Estado está progressivamente a desenvolver programas de construção com o Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução, os estabelecimentos de água e vários doadores internacionais. O Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimento, a União Europeia e os fundos árabes participam, consoante os projectos e períodos, no financiamento do sector.

As estações aparecem em todo o país. Mas o modelo tem uma fraqueza que se tornará estrutural:construir uma estação, construir a rede para fornecer e financiar o seu funcionamento nem sempre se insere no mesmo projecto, programa ou instituição.

Três décadas depois, essa fragmentação permanece visível.

Ghadir e Dora: o antigo modelo de pré-tratamento costeiro

O caso da Grande Beirute permite compreender a origem técnica de parte do problema.

Na costa, instalações como Ghadir, ao sul de Beirute, ou Dora, ao norte, têm sido baseadas principalmente em um sistema de pré-tratamento associado a emissários marinhos.

O princípio é relativamente simples. As águas residuais são recolhidas e os resíduos sólidos mais grosseiros são removidos. Podem passar por várias operações físicas antes de serem enviadas por condução subaquática.

Isso reduz alguns efeitos imediatos na costa. Em particular, elimina o ponto de rejeição.

Masremoção de águas residuais que não sejam equivalentes à purificação.

Um tratamento completo deve afetar sua carga poluente.

As águas domésticas contêm matéria orgânica, matéria suspensa, nutrientes como nitrogênio e fósforo, microrganismos e vários contaminantes de atividades domésticas, comerciais ou industriais ligadas à rede.

Um emissário marinho utiliza principalmente diluição e dispersão. Não elimina a maior parte desta poluição.

Esta distinção explica porque a modernização das instalações costeiras tem sido há muito importante no saneamento libanês.

O que uma estação realmente precisa para remover da água

O tratamento começa normalmente com uma fase depré- tratamento.

As grades retêm objetos e resíduos sólidos: plásticos, tecidos, lenços e outros materiais que podem danificar as bombas. Uma desativação então remove partículas minerais pesadas. O desengorduramento separa alguns dos óleos e gorduras.

Depois vem otratamento primário.

A água permanece em bacias onde parte da matéria suspensa é depositada por gravidade. Esta decantação reduz a quantidade de sólidos, mas ainda deixa uma poluição significativa dissolvida.

Mudanças de tratamento secundário na natureza. Torna-se principalmente biológico.

Os microrganismos consomem parte da matéria orgânica na água. Em processos de lodo ativado, por exemplo, o efluente é colocado em contato com a biomassa em bacias geralmente ventiladas. Esta etapa requer sopradores, bombas, sistemas de tráfego e controle relativamente constante.

Dois indicadores medem a eficácia do processo:demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, edemanda química de oxigênioOu DCO.

Quanto mais matéria orgânica biodegradável uma água contém, mais microrganismos de oxigênio consomem para degradá-la. Um DBO elevado indica assim uma carga orgânica elevada. A descarga de tal água num curso de água pode esgotar o ambiente com oxigénio e perturbar gravemente os ecossistemas aquáticos.

As estações mais avançadas também podem reduzir nitrogênio e fósforo e fornecer desinfecção para reduzir a carga microbiológica.

Só depois destes passos podemos falar sobre uma purificação muito mais completa.

Por que uma estação pode trabalhar « em parte »

Esta string permite que você entenda a figura publicada em 19 de agosto.

Uma estação pode ter suas bombas em operação enquanto não executa todas as etapas necessárias. Pode fornecer pré-tratamento, mas não tratamento biológico. Também pode receber muito menos água do que sua capacidade nominal porque a rede de coleta permanece incompleta.

Por outro lado, pode receber uma carga mais elevada do que a que foi concebida.

Uma estação de tamanho para uma determinada população pode ser encontrada vários anos mais tarde em face de uma urbanização muito maior. Os aumentos de fluxo e a concentração de efluentes podem mudar. Se a infraestrutura não for adaptada, o desempenho diminui.

A qualidade da ligação é, portanto, tão importante como a capacidade teórica da instalação.

Líbano tem experimentado várias situações em que as estações foram concluídas antes de alguns colecionadores. A estrutura principal então existe fisicamente, mas as águas residuais dos bairros que foi para servir continua a usar os circuitos antigos.

O resultado é paradoxal:uma estação cara pode ser subutilizada enquanto os esgotos continuam a despejar no meio ambiente a poucos quilômetros de distância.

Trípoli mostra o que significa infra-estrutura de alta capacidade

A parte norte do país ilustra outra geração de equipamentos.

A estação de tratamento Tripoli, construída como parte dos principais programas de saneamento, foi projetada para receber águas residuais de uma grande população urbana.

Este tipo de instalação representa um salto técnico da descarga costeira simples. Requer grandes coletores, estações de bombeamento, operação eletromecânica permanente e tratamento de lodo de esgoto.

Mas a sua capacidade nominal não é suficiente para medir a sua eficácia.

É necessário conhecer o fluxo real recebido, a proporção da população conectada, a disponibilidade de equipamentos, a continuidade energética e a qualidade da água na saída.

Esta é uma regra para todas as principais estações libanesas:a capacidade em metros cúbicos por dia é apenas um potencial. O desempenho real depende do sistema completo.

Zahlé e Bekaa colocam outro problema: a protecção das águas interiores

O saneamento não é apenas um problema costeiro.

Na Bekaa, as descargas afectam a Bacia Litani e os recursos hídricos interiores. A urbanização, a agricultura e as actividades industriais exercem uma pressão especial.

Estações como o Zahlé foram desenvolvidas para reduzir a poluição por aglomerações. Outros programas visaram a Bacia de Litani.

A questão é diferente da de Beirute.

Na costa, a consequência mais visível é a rejeição no Mediterrâneo. No Bekaa, a recolha ou tratamento inadequados pode contribuir para degradar os fluxos a jusante, afectar os recursos hídricos e complicar a utilização agrícola.

O Litani tornou-se o exemplo mais espetacular desta acumulação.

As águas residuais domésticas não explicam apenas a sua poluição. As libertações industriais, as actividades agrícolas e os resíduos sólidos também desempenham um papel. Mas a falta de saneamento municipal contribui para a carga que chega ao rio e, mais abaixo, ao lago de Qaraoun.

Estações de construção na bacia só podem, portanto, funcionar se as localidades estiverem ligadas e se as descargas industriais também forem controladas.

O problema esquecido dos efluentes industriais

As estações municipais são geralmente concebidas principalmente para tratar águas residuais domésticas.

A rede também pode receber lançamentos de oficinas, fábricas, garagens, hospitais, restaurantes ou outras atividades econômicas.

Esses efluentes nem sempre têm as mesmas características.

Altas concentrações de óleos, solventes, metais, substâncias químicas ou outras substâncias podem interromper o processamento biológico. Os microrganismos que limpam são sensíveis a certas substâncias tóxicas.

O controlo das emissões industriais a montante é, portanto, essencial.

Uma estação moderna não pode compensar indefinidamente pela falta de controle sobre o que entra na rede.

Esse problema refere-se novamente à governança: o tratamento de águas residuais depende da operação da usina, mas também da capacidade do estado e dos municípios em aplicar normas mesmo antes da chegada dos efluentes.

A eletricidade pode parar o tratamento biológico

A crise energética libanesa atingiu então o sistema no ponto mais vulnerável.

Uma moderna estação de tratamento de esgotos é uma usina industrial. Não funciona simplesmente pela gravidade.

A água deve ser bombeada quando não pode circular naturalmente. As grades e o equipamento devem ser ativados. Acima de tudo, o ar deve ser fornecido às bacias biológicas quando o processo escolhido for aeração.

Os sopradores utilizados para esta operação podem ser responsáveis por uma grande parte do consumo de energia de uma estação.

Um desligamento elétrico prolongado, portanto, desliga não apenas algumas máquinas. Pode interromper o próprio processo biológico.

Após o colapso financeiro de 2019, a combinação dos cortes de eletricidade no Líbano e o aumento do custo do combustível tornaram a operação muito mais difícil. O uso de geradores por longos períodos transforma rapidamente o orçamento energético.

As agências de gestão viram-se confrontadas com despesas em dólares ou indexadas aos preços de importação à medida que suas receitas caíram com a libra libanesa.

Os doadores e organizações internacionais tiveram de intervir para manter certos serviços essenciais.

Essa sequência demonstra uma fragilidade fundamental:uma estação projetada sem solução energética sustentável permanece dependente da crise do setor elétrico.

Após a água, a lama permanece

Outro problema é muito menos visível: o tratamento não elimina a poluição. Está a transformar uma parte disso.

Quando os sólidos são separados da água e a biomassa do tratamento biológico se desenvolve, a planta produzlamas de depuração.

Estas lamas devem, por sua vez, ser espessadas, estabilizadas, desidratadas e eliminadas ou recuperadas de acordo com a sua composição e normas aplicáveis.

Uma estação que trata a água corretamente, mas não tem um sistema confiável para o seu lodo, portanto, resolve apenas parte do problema.

A questão torna-se particularmente importante quando os efluentes contêm contaminantes industriais. As lamas que podem conter determinados metais ou substâncias indesejáveis não podem ser utilizadas sem controlo.

Devem ser transportados e devem estar disponíveis locais ou rotas adaptadas.

O custo desta etapa deve ser integrado assim que a estação for projetada. Caso contrário, um problema líquido simplesmente se torna um problema sólido.

2019 revelou uma fraqueza que já existia

A crise financeira não criou todas as deficiências do saneamento libanês.

Ela amplificava-os.

Antes de 2019, já existiam problemas de conexão, fragmentação institucional e financiamento operacional. O colapso monetário então removido do sistema alguns dos meios ainda disponíveis para compensá-los.

Os salários perderam muito do seu valor real. As peças importadas tornaram-se muito mais caras. O combustível teve de ser pago a preços de mercado mais elevados. Os contratos de manutenção foram interrompidos.

Os próprios estabelecimentos públicos de água enfrentaram uma crise de receita.

Este período mostrou que uma infra-estrutura financiada por um locador externo pode ser construída com capital disponível no momento da construção, mas que nenhum locador pode sempre substituir o financiamento diário de um serviço público.

Essa é a diferença entreCAPEX, as despesas de capital necessárias à construção, eOPEX, os custos recorrentes necessários para a operação.

O Líbano conseguiu muitas vezes mobilizar o primeiro. O segundo tornou-se seu calcanhar de Aquiles.

Por que a concentração costeira agrava tudo

Por último, o problema tem uma dimensão geográfica excepcional.

A população libanesa está fortemente concentrada na faixa costeira. Grande Beirute é o principal complexo urbano do país, enquanto Trípoli, Jounieh, Saida e Tiro adicionam vários pólos densamente povoados ao longo do Mediterrâneo.

As redes, portanto, recebem grandes volumes em um pequeno espaço.

Quando o sistema funciona mal, o caminho para o mar é curto.

Rios fortemente urbanizados podem se tornar vetores de poluição para a costa. As descargas directas ou insuficientemente tratadas também chegam ao Mediterrâneo.

Esta situação afecta o ambiente, mas também uma parte essencial da economia urbana.

Praias, clubes de praia, restaurantes, pesca, portos recreativos e turismo todos usam a mesma área costeira que recebe parte das devoluções.

O custo da falta de saneamento, portanto, vai muito além do orçamento da água.

Novos projectos terão de ser avaliados de forma diferente

Vários projetos de reabilitação, extensão ou conclusão são anunciados para os próximos anos. Algumas estações já existentes. Outros dizem respeito a colecionadores ou tratamento melhorado.

Podem aumentar substancialmente a capacidade disponível.

Mas a história dos últimos trinta anos agora requer uma mudança em como seu sucesso é medido.

O número de estações construídas já não é suficiente.

Precisamos de saber otaxa de ligação eficazpopulação. O caudal efectivamente processado deve ser medido em função da capacidade nominal. A qualidade da água de entrada e de saída, incluindo o material suspenso, o BOD e a COD, devem ser publicados. É necessário saber quantos dias por ano a instalação funciona normalmente.

O tratamento de lamas e os custos de energia também devem ser integrados.

Por último, cada projecto deverá ter um financiamento credível para a exploração e manutenção ao longo da sua vida, logo que seja lançado.

É esta última questão que melhor resume trinta anos de saneamento libanês.

Uma estação pode custar dezenas de milhões de dólares e ser tecnicamente bem projetada. Se o colector não o atingir, se as bombas não tiverem electricidade, se uma parte não puder ser substituída ou se ninguém tiver orçamento para tratar as lamas, o investimento existe, mas o serviço público desaparece.