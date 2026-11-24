O Conselho de Ministros libanês é adiado para 1 de Dezembro. Registo de terras, delegação francesa, Debel, Gaza, Zaporijjia e CAN 2025.

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Terça-feira, 24 de Novembro de 2026, 18 horas em Beirute.O Conselho de Ministros libanês é adiado para 1 de Dezembro. O Ministério das Finanças anuncia alterações em quatro serviços de registo de terrenos. No Parlamento, os deputados libaneses e franceses concordam em prosseguir os seus intercâmbios. Em Gaza, as autoridades locais anunciaram a morte de seu diretor de segurança interna, então confirmado por Israel. Na Ucrânia, o último cheque oficial do ataque noturno em Zaporijjia relatou duas mortes e 48 ferimentos.

Líbano: Conselho de Ministros adiado para 1 de Dezembro

O gabinete de imprensa do Primeiro-Ministro Nawaf Salam anunciou que o Conselho de Ministros deverá reunir-se na quinta-feira, 26 de Novembro, dia 1 de Dezembro. Vários ministros haviam pedido um adiamento para que pudessem assistir ao funeral do Bispo Georges Khodr, agendado para quinta-feira à tarde. A ordem do dia será comunicada mais tarde.

O ministro do Desenvolvimento Administrativo, Fadi Makki, havia anunciado que apresentaria o Plano Diretor do Estado de 2030 para discussão nesta quinta-feira. Referido a Joseph Aoun, o plano inclui 37 propostas de reforma, incluindo sobre o funcionamento dos ministérios e serviços públicos. Ainda não há provas de que o governo considere estas propostas na sessão adiada.

Registo de terrenos: quatro serviços relevantes

O Ministro das Finanças, Yassine Jaber, anunciou alterações nos serviços de registo de terrenos em Aley, Jezzine, Marjayoun e Tyre. Alega ter interposto vários processos perante o Ministério Público no Tribunal de Cassação e na Inspecção Central. O comunicado de imprensa não especifica o número de pessoas em causa, o seguimento dado a essas transmissões ou novas horas nos balcões.

Os utilizadores que encontrem um bloqueio ou que sejam convidados a pagar fora dos direitos oficiais podem, de acordo com o Ministro, remeter o assunto para o seu secretariado ou utilizar a secção « Queixas » da Secção de Assuntos Terrestres. Nenhum tempo de resposta foi anunciado.

Deputados libaneses e franceses planejam novas visitas

Na terça-feira, a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento libanês recebeu uma delegação da Assembleia Nacional francesa. No final da reunião, o deputado Fadi Allamé anunciou que as duas partes queriam reforçar a sua cooperação e trocar novas visitas, sem um calendário. Os debates incluíram discussões sobre o sul do Líbano e o período seguinte ao termo do mandato da UNIFIL. Não alteraram o mandato da força das Nações Unidas.

Em Debel, a transmissão das imagens disputadas

Avichay Adraee, ex-porta-voz do exército israelense, disse na terça-feira que publicar as imagens tiradas em uma escola em Debel tinha sido um erro. Sua declaração critica a transmissão de 22 de novembro, sem comentar as próprias filmagens. Nawaf Salam havia condenado a entrada na escola e o uso de estudantes na comunicação militar. O Ministério da Educação libanês disse que não tinha sido informado; o município indicou que o tiroteio não tinha sido coordenado com a gestão do estabelecimento.

Gaza: Diretor de Segurança Interna morre

O Ministério do Interior de Gaza anunciou a morte de Naïm Mohammed Abu Nahl, Diretor Geral de Segurança Interna, a quem ele atribuiu a uma greve israelense na cidade de Gaza. Benyamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz confirmaram então que o exército israelense o havia matado. Este anúncio não faz parte da declaração anterior publicada pela agência palestina WAFA sobre outros episódios.

Zaporijjia: dois mortos e 48 feridos

A administração regional anunciou na terça-feira, às 14 horas, hora local, que na noite em que o ataque russo em Zaporijjia matou duas pessoas e feriu outras 48, incluindo quatro crianças. Há cinco casas e 18 casas danificadas. Este é um ataque separado do relatado na segunda-feira contra um edifício que abrigava um hospital em uma parada.

CAN 2025: Senegal recupera seu título

O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu a favor da Federação Senegalense de Futebol, segundo o seu Secretário-Geral Matthieu Reeb. Senegal venceu as finais 1-0 após uma prorrogação em 18 de janeiro em Rabat. O júri de recurso da Confederação Africana de Futebol registrou então um 3-0 a favor de Marrocos depois de declarar o Senegal um pacote. A equipa senegalesa saudou o veredicto na terça-feira. As razões da adjudicação não puderam ser consultadas nesta fase.

Espanha: Governo aprova licença de nascimento mais longa

O Governo espanhol aprovou uma mudança de 19 para 20 semanas de parto e licença de cuidados para cada pai e de 32 para 34 semanas para famílias monoparentais. A data e o modo de aplicação efectivas devem ser confirmados no texto oficial.

Cobertura: O Grande Serail em Beirute, 12 de agosto de 2017. Arquivos fotográficos, Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

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