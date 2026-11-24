Bilal Abdallah propõe completar as datas de nascimento em passaportes libaneses sem alterar o estatuto civil. Não se aplicam novas regras.

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Na terça-feira, 24 de novembro, o deputado Bilal Abdallah apresentou um projeto de lei para complementar datas de nascimento incompletas em passaportes libaneses. O texto não alteraria os registos vitais ou os documentos que lhes foram retirados. Não altera nenhuma abordagem nesta fase.

Uma regra proposta para três casos

A proposta, dirigida ao Presidente da Secção, Nabih Berry, solicita à Segurança Geral que tome a data exacta quando aparece no bilhete de identidade ou no extracto individual do estatuto civil. Se apenas uma parte da data for inscrita nesses documentos justificativos, o texto estabelece três regras:

Se o mês e o ano são conhecidos, mas não o dia, o passaporte indicaria o 15o desse mês.

Se o dia e o ano são conhecidos, mas não o mês, o texto propõe manter o dia e indicar julho.

Se apenas um ano for indicado, o passaporte mencionaria 1 de Julho desse ano.

O texto propõe igualmente a aplicação destas disposições aos passaportes ainda válidos, a pedido dos seus titulares. Isto não constituiria uma correcção do estatuto civil. As autoridades competentes conservarão as suas prerrogativas sobre os registos e os actos daí resultantes.

O que não muda para os usuários

Na exposição de motivos, Abdallah afirma que a ausência de uma data completa, especialmente para alguns utilizadores mais velhos, pode complicar os procedimentos de visto. Apresentou a sua proposta como meio de facilitar a aquisição de um passaporte com data completa. Não garante a concessão de um visto.

O depósito não é uma votação. O texto prevê a entrada em vigor da sua publicação no Jornal Oficial se for adoptado. A Segurança Geral não anunciou quaisquer alterações às suas formalidades na sequência deste depósito.

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