Georgina Rizk tornou-se Miss Universo em 24 de julho de 1971 em Miami Beach. O filme mostra o prêmio da coroa por Marisol Malaret. No Líbano, fotógrafos cobrem seu retorno e as reuniões oficiais seguem. Em 1974, quatro selos deram a esta vitória outro meio de transmissão. Seus padrões não são uma capa da coroação filmada na Flórida. Eles mostram como a imagem do boneco de beyruthin tomou lugar na iconografia postal libanesa.

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Em 24 de julho de 1971, Georgina Rizk venceu a competição Miss Universo em Miami Beach. Aos 18 anos, o modelo beyrothin tornou-se o primeiro manequim libanês a ganhar o título. A vitória está à frente das câmaras americanas. Sua recepção no Líbano deixa outros vestígios: um retorno coberto por fotógrafos, compromissos oficiais e, em 1974, uma série de selos.

Georgina Rizk, de Beirute a Miss Universo

A competição acontece no Miami Beach Auditorium, um local que apresenta grandes programas de televisão. No arquivo filmado da eleição, Marisol Malaret, de Porto Rico, vencedor em 1970, dá sua coroa a Georgina Rizk. A data de 24 de julho é a data dada pelo organizador para a cerimônia da Flórida. Permite distinguir o momento do riacho do momento em que as notícias chegam nos editoriais libaneses.

A vitória não se limita a passar perante o júri. Quatro dias depois da competição, um arquivo de televisão já localizou Georgina Rizk em Nova York, onde ela respondeu perguntas como Miss Universo. Em Miami Beach, as câmaras mostram um candidato à medida que ela ganha. Em Nova Iorque, eles seguem um vencedor que também é solicitado a falar sobre o país que ela acabou de representar.

Em Beirute, um retorno seguido por fotógrafos

O fotógrafo Harry Koundakjian conta, em um depoimento publicado em 2004, tendo coberto no Líbano o retorno de Georgina Rizk após o concurso. Seu relato, escrito mais de trinta anos após os fatos, não estabelece o dia exato da chegada ou o tamanho da multidão. Ele atesta, no entanto, que o retorno foi objeto de uma ordem para fotografias, independentemente das imagens da competição nos Estados Unidos.

Um relatório publicado na primavera de 1972 então descreveu procissões, reuniões com a imprensa, fogos de artifício e reuniões oficiais, incluindo uma audiência presidencial. Estes traços iluminam duas formas de recepção: manifestações visíveis organizadas em torno de seu retorno e a atenção das instituições libanesas. Eles não dizem o que o país inteiro pensou da vitória.

Selos não datam do concurso

Em 1974, o Líbano dedicou uma série de quatro selos postais a Georgina Rizk. As cópias retidas apresentam valores de 5, 20, 25 e 50 piasters. Dois motivos mostram isso em vestido libanês, os outros dois são baseados em outro retrato. A série não captura simplesmente a imagem da transmissão da coroação de Miami Beach.

A safra de 1971 associada à série refere-se ao título ganho, não ao seu ano de emissão. Entre o filme do concurso e estes quatro selos, o retrato de Georgina Rizk também muda a mídia: não é mais uma questão de mostrar os segundos do sagrado, mas de circular uma imagem escolhida no Líbano.

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