Em Wall Street, a tecnologia começou a fazer parte do rebote de segunda-feira. No Líbano, o diesel está diminuindo na escala de 24 de novembro. Já em Dezembro, a União Europeia fixou quotas para certos veículos híbridos. Estes três novos não medem a mesma coisa nem os prazos comerciais.

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O movimento mais espetacular em Wall Street na segunda-feira também é aquele com os efeitos menos diretos na vida cotidiana. Nasdaq Composite ganhou 6,5% no final de 23 de novembro; terça-feira de manhã, ele já perdeu uma parte dele. Em Beirute, o preço de referência de 20 litros de combustível diesel caiu 48.000 libras entre as duas últimas escalas publicadas. E em Bruxelas, um regulamento publicado na terça-feira fixa as quantidades máximas de importação para certos novos veículos híbridos a partir de 1 de Dezembro. Uma cotação, um preço a retalho e um limite máximo de importação: estas três decisões ou movimentos não cumprem as mesmas regras ou o mesmo relógio.

Este atraso explica porque os valores mobiliários do mercado de ações podem diminuir enquanto um preço total é mais barato, ou porque uma regra aduaneira pode afetar os prazos de entrega sem alterar imediatamente um preço de concessão. Para ler o dia 24 de novembro, é necessário primeiro dizer o que é medido, em que momento e para que mercado.

Em Wall Street, o rebote de segunda-feira não se encaixa em todo o lado

Os três principais índices dos EUA haviam terminado a sessão na segunda-feira, 23 de novembro, em forte aumento. A Dow Jones Industrial Average ganhou 3,0%, com 49.595,31 pontos; S&P 500, 4,7% com 7.237,17; Nasdaq Composite, 6,5% com 24.089,56. São as cercas de segunda-feira em Nova Iorque. Os dados de terça-feira citados aqui são observações sentadas, não uma revisão final do dia.

Na terça-feira, 24, às 10h45 em Nova Iorque, ou 17h45 em Beirute, Nasdaq Composite perdeu cerca de 2,1% e S&P 500 perdeu cerca de 1%. O Dow Jones estava quase estável. Às 1021 horas em Nova Iorque, outra pesquisa mostrou uma queda de 1,8% no Nasdaq Composite. Estas duas observações não prejudicam o encerramento. A dispersão entre os três marcadores é mais instrutiva do que o rótulo « Wall Street Decline »: a fraqueza de várias grandes capitalizações tecnológicas pesava mais em alguns índices do que em outros. Nem a Nasdaq Composite nem a S&P 500 dão a variação de cada uma das empresas que reúnem.

A sessão também recebeu uma estatística americana que não abrange os resultados das empresas: o Conselho de Conferências publicou em 24 de novembro um índice de confiança familiar de 103,3 pontos, em comparação com 91,9 em outubro, com base em 100 em 1985. As respostas preliminares do inquérito foram coletadas de 1 a 17 de novembro. Eles, portanto, precedem o retorno de Jensen Huang e a recuperação do mercado de ações de 23 ; Eles medem recibos, não despesas registradas desde o início da semana.

O evento de negócios é conhecido desde segunda-feira: o conselho de administração da Nvidia anunciou o retorno imediato de Jensen Huang à administração e administração. O fabricante indicou igualmente que o inquérito confiado a um conselho de administração independente prosseguiria. O retorno do líder, portanto, não termina o exame. E o movimento de preços não nos permite determinar quanto do aumento é precisamente o resultado desta decisão: outras ações evoluíram na mesma sessão e outras informações influenciam o preço pago pelos investidores.

O que uma rápida recuperação pode mudar é o valor que o mercado agora atribui aos benefícios esperados amanhã. Não isenta de verificar se os clientes adquirem as fichas, se os centros de dados entram em serviço e se os investimentos se traduzem em receitas. Uma empresa pode anunciar um projeto rentável aos seus olhos, enquanto as despesas e contratos iniciais se estendem por vários anos. Uma sessão do mercado bolsista não mede os rendimentos recebidos durante esses anos nem a parte das despesas efectivas incorridas.

O ponto de partida deve também ser tido em conta. Após uma grande perda, um aumento da mesma percentagem não é suficiente para restaurar o preço original. Em termos puramente aritméticos, um valor de 100 que perde 20% cai para 80; um aumento de 20% para 96. O exemplo não procura reproduzir o curso de Nvidia. Ele lembra por que o tamanho do rebote de segunda-feira sozinho não é suficiente para falar sobre um retorno aos níveis anteriores.

Tóquio fechada; Paris e Nova Iorque não ler ao mesmo tempo

O fornecedor oficial do índice japonês dá um fechamento de 58 644,63 pontos para o Nikkei 225 na terça-feira 24 de novembro, em comparação com 56 436,65 sexta-feira, ou cerca de 3,9% de aumento. Tóquio foi fechada segunda-feira para o Dia do Trabalho. A primeira sessão japonesa da semana incorporou, portanto, informações que Nova Iorque já tinha conseguido negociar na segunda-feira. Comparando mecanicamente a ascensão japonesa de terça-feira com o declínio tecnológico americano do mesmo dia mascararia esta diferença de tempo.

Em Paris, a primeira referência aqui confirmada é o encerramento de segunda-feira: Euronext deu 8.044,84 pontos para CAC 40, até 1,48%. Na terça-feira, às 12h30 em Paris (13h30 em Beirute), a ACC 40 situava-se em 8.046.69 pontos, praticamente inalterado (+0,02%) do encerramento de segunda-feira. Esta observação é um ponto de encontro, não o encerramento europeu de 24. O acordo de aquisição anunciado pela Sanofi e pela Insmed forneceu informações específicas a uma empresa francesa do sector da saúde, distintamente do movimento dos semicondutores. O acordo prevê um preço em dinheiro, mas continua sujeito às condições de implementação anunciadas pelas empresas.

Na terça-feira, o instituto alemão ifo publicou um marco de outro tipo: seu indicador de clima de negócios atingiu 90,6 pontos em novembro, em comparação com 90,1 em outubro. Os serviços cresceram, mas o clima na fabricação deteriorou-se após seis aumentos consecutivos. Trata-se de um levantamento das empresas sobre sua situação e expectativas, e não de um número de produção já feito. A diferença entre serviços e indústria indica, portanto, o movimento global, sem que o número do mês seja capaz de ler as perspectivas do setor automotivo sozinho.

Também não é um índice nacional um barómetro da única procura interna do país. Congrega empresas que podem exercer uma parte significativa da sua actividade fora do mercado onde estão cotadas. Uma alteração de preços em relação a um valor elevado pode mover o conjunto sem alterações comparáveis no emprego ou no consumo interno. Por outro lado, um acontecimento que afecte as famílias pode levar tempo a influenciar o desempenho das empresas cotadas na bolsa.

A taxa do BCE fornece informação sobre a taxa de câmbio ; não fixa a factura

Na terça-feira, 24 de Novembro, o Banco Central Europeu dá $1.0963, 174.39 ienes e 0,83700 libras esterlinas por um euro. Na segunda-feira, as referências correspondentes foram de $1.0939, 174.01 ienes e 0,83673 libras. O euro aumenta ligeiramente em relação ao dólar nestas duas observações, cerca de 0,22%. A comparação inclui dois valores oficiais construídos com o mesmo método, não o mais alto ou o mais baixo alcançado durante o dia.

O BCE afirma que a sua consulta acontece normalmente por volta das 14h10 em Paris, ou seja, 15h10 em Beirute, e que as referências são normalmente publicadas por volta das 16h00 em Paris, ou seja, 17h00 em Beirute. Eles estão estabelecidos para informar, não diretamente servir como cursos de transação. A distinção tem uma consequência prática: um cliente pode ler o mesmo valor que o seu banco sem obter o mesmo montante no momento da liquidação. O tempo de conversão, a margem e as comissões podem diferir.

Uma conversão puramente indicativa ilustra o tamanho do movimento: uma fatura fictícia de 10 mil euros representa 10.939 dólares na referência de segunda-feira e 10.963 dólares na referência de terça-feira, que é de 24 dólares antes da diferença de taxa. Este é o efeito aritmético da mudança monetária sozinho, não o preço de uma conversão disponível. E se a fatura já está fixada em dólares, a leitura ss inversamente de acordo com a moeda em que o comprador deve cobri-la. Antes de comentar o aumento ou diminuição de um custo, é, portanto, necessário identificar a moeda da factura, a moeda do pagamento e a data escolhida para os reconciliar.

Esta precaução é particularmente importante no Líbano. A taxa de 89.500 libras por dólar aparece, por exemplo, nas últimas observações da série mensal do Banco do Líbano consultada para este artigo, que termina em agosto de 2026, e no seu método de apresentação de estatísticas monetárias. Esta não é uma observação do curso realmente oferecido a um cliente em 24 de novembro. Aplicando mecanicamente esta taxa e a do BCE a um preço escritural apenas daria um valor teórico ; este valor não substituiria a regulamentação estabelecida.

Óleo bruto cheio em libras libanesas

No petróleo, o benchmark é o da última sessão concluída e precisamente identificado: o Brent para janeiro de 2027 foi fixado em $89,37 por barril nas regras de segunda-feira, 23 de novembro, para baixo $3,20 da sessão anterior. O WTI para janeiro foi $ 80,17, baixou $ 3,24 da mesma comparação. Estas são duas referências separadas ao bruto; os seus níveis não são duas estimativas do mesmo preço mundial. Também não indicam o preço de um produto entregue numa estação libanesa.

Um contrato de futuro é para um termo especificado. Em Novembro, as expedições podem avaliar o Brent em Janeiro, o Brent em Fevereiro ou um indicador reconstituído de contratos sucessivos. Os três valores podem coexistir sem contradição. A alteração do contrato de referência pode também criar uma diferença aparente entre duas declarações: não deve ser atribuída a um aumento ou diminuição do montante bruto sem verificar se o prazo de vencimento permaneceu o mesmo. As comparações de hoje, portanto, manter os contratos de janeiro para a 23.a sessão e não assimilar qualquer preço flutuando terça-feira a um preço de liquidação.

O ponto libanês é mais concreto. De acordo com a escala de 24 de novembro, os 20 litros de 95 gasolina são reduzidos para 2.242.000 libras, em comparação com 2.291 mil em 20 de novembro. O 98 é 2.260.000 libras por 20 litros e diesel em 2.397.000, em comparação com 2.445.000 na sexta-feira. A diferença é de cerca de 2,1% em 95 e 2,0% em diesel, igual em quantidade. O preço anunciado da garrafa de gás, 1.625,000 libras, corresponde a outra unidade e não está incluído na comparação por litro.

A reconciliação ao longo do tempo com o refluxo do petróleo bruto não permite dizer que a mudança de segunda-feira sozinho explica a queda na escala de terça-feira. Para verificar isso, seria necessário conhecer o período e o preço dos produtos refinados selecionados para revisão, bem como os custos incorporados ao preço local. Um importador compra um combustível especificado, com condições de entrega. Os transportes, os seguros, os direitos niveladores e a distribuição aplicáveis não se movem necessariamente à mesma taxa que o petróleo bruto. O detalhe conta: o preço de um barril de Brent não é a fatura de um litro de diesel devolvido ao Líbano.

O declínio também não é transmitido da mesma forma para duas famílias. Para aqueles que preenchem a escala, o preço é na bomba de quantidade dada. Para aqueles que pagam uma assinatura de gerador privado, a despesa depende da taxa de eletricidade aplicável, do número de quilowatts horas consumidas e da parte fixa da assinatura. Uma queda nos 20 litros pode afetar o custo do combustível do fornecedor, mas não reduz automaticamente a linha fixa na fatura do cliente. O Ministério da Energia e da Água afirma em seu comunicado de imprensa de 30 de outubro que seu preço-alvo para os geradores é baseado em um cálculo mensal de fim de mês com base nos preços do diesel. É este mecanismo distinto, e o consumo efectivamente facturado, que deve ser examinado antes de quantificar o efeito da escala de 24 na factura seguinte.

O mesmo se aplica a um comerciante que transmita os seus custos de entrega ou de refrigeração. Inventário pode ter sido comprado antes da revisão, transporte pode ser faturado mensalmente e algumas das despesas não estão relacionadas com combustível. Por conseguinte, a decisão de rever o preço de venda é tomada noutro calendário. A escala de terça-feira torna possível dizer o que uma unidade custa hoje, não quanto deve custar amanhã cada produto transportado com diesel.

Veículos híbridos: Bruxelas limita uma quantidade, não um preço

O terceiro mecanismo é de outra natureza. O Regulamento de Execução (UE) n.o 2026/2614, de 23 de novembro, publicado no Jornal Oficial de 24 de dezembro, prevê uma salvaguarda provisória a partir de 1 de dezembro para certos veículos híbridos novos concebidos para transportar até nove pessoas, incluindo motoristas. O artigo 1.o descreve os veículos que combinam um motor térmico de pistão com pelo menos um motor de propulsão eléctrica, com ou sem carga na rede. Acrescenta a lista de códigos alfandegários: « híbrido » numa folha comercial não é suficiente para dizer que um modelo entra no dispositivo. A salvaguarda provisória é fixada em 200 dias. Um mecanismo de controlo, previsto separadamente no artigo 3.o para os produtos do anexo III, não deve ser confundido com o próprio contingente.

A Comissão justifica a salvaguarda, aumentando as importações e o risco de prejuízo grave para os produtores da União. Isto refere-se à justificação dada pela Comissão no processo, não a uma conclusão aplicável a todos os fabricantes ou mercados europeus. A medida não assume a forma de um encargo adicional para continuar a importar para além do contingente. O artigo 1.o prevê que, uma vez esgotado o contingente, as importações dos veículos em causa deixem de ser autorizadas na União ao abrigo do regime. No âmbito do contingente, continuam a aplicar-se os direitos normalmente aplicáveis.

Os limites máximos são repartidos por períodos e repartidos para vários países separadamente de acordo com a origem dos veículos. Para o primeiro período, de 1 de dezembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027, o anexo estabelece, por exemplo, 86.301 unidades para a China, 76.900 unidades para o Japão e 47.431 unidades para o Reino Unido. O próximo vai de 1 de março a 31 de maio, e depois um período mais curto de 1 a 18 de junho. As quantidades não utilizadas podem ser transferidas de acordo com as regras do texto para o período seguinte. Este não é nem um objectivo de vendas nem uma indicação do número de veículos efectivamente entregues durante cada período.

Estes limites máximos não foram retirados de um quadro de registo. Na sua investigação, a Comissão introduziu, nomeadamente, a entrada aduaneira de veículos no âmbito da medida em vários trimestres. Para a China, registrou cerca de 93 mil unidades no terceiro trimestre de 2025 e 171.000 no segundo trimestre de 2026. Nos mesmos dois trimestres, mostra volumes mais baixos para o Japão e o Reino Unido. As duas colunas não são uma comparação anual com o mesmo trimestre ; Mostram porque é que Bruxelas documentou e tratou as origens separadamente. O calendário dos regulamentos não deve ser dividido por estes números para produzir uma taxa de redução das vendas: nem os períodos nem a natureza dos dados são idênticos.

Importações do produto definido no regulamento, em unidades. Dois trimestres separados, nem uma comparação anual nem um total da UE.

O texto também dá tratamento preciso ao último lugar disponível em um contingente. Se as quantidades pedidas excederem o saldo no momento da atribuição, os volumes atribuídos serão repartidos, arredondados a unidades inteiras e o contingente será encerrado. Esse mecanismo explica por que saber o tamanho inicial da cota não é suficiente, mesmo para um profissional que sabe exatamente o volume que pediu. Um anúncio ou presença no porto não é uma designação aduaneira.

A origem aduaneira não é deduzida da sede ou do logótipo do fabricante. Um modelo de marca europeia pode ser produzido fora da União; uma marca japonesa pode fabricar automóveis em vários países. Por conseguinte, o anexo lê-se em primeiro lugar por produto e por origem aduaneira, não de acordo com a nacionalidade comumente atribuída à marca. O regulamento refere-se às regras de origem europeias não preferenciais e prevê a apresentação de um certificado de exportação ao abrigo do artigo 5.o para as mercadorias originárias da China poderem beneficiar do contingente. Prevê igualmente exclusões por origem. Apresentar a medida como um bloqueio de todos os automóveis provenientes de fora ou como uma medida idêntica para todas as marcas do mesmo país perderia o mecanismo essencial.

Para um importador, uma ordem comercial e um volume efectivamente admitidos à entrada são duas etapas distintas. Um teto pode alterar as arbitrações de estoque e o cronograma de entrega. Não fixa o preço de concessão: veículos já em estoque, veículos não-dispositivos comparáveis e custos diferentes, dependendo do modelo pode amortizar ou mudar o efeito. Nenhum aumento uniforme dos preços de venda pode ser retirado apenas do texto. O primeiro acompanhamento útil será o das quantidades efectivamente cobradas, das existências e dos prazos registados, e não a extrapolação dos limites máximos publicados.

Benchmarks: Que data para anexar a que número?

Benchmark Observação Não meça Nikkei 225 58 644,63 pontos, encerramento de Tóquio em 24 de Novembro Sessão de terça-feira em Nova Iorque BCE Euro-dólar 10963 USD para 1 EUR, referência 24 de Novembro O curso executável de uma conversão Brent Janeiro 2027 89,37 USD por barril, 23 de Novembro O preço de venda de óleo diesel refinado no Líbano Gazol no Líbano LL 2.397.000 para 20 litros, escala de 24 de Novembro O montante de uma subscrição eléctrica Híbridos originários do Japão 76.900 unidades para o primeiro período europeu Vendas ou registos planeados

O que o regulamento significa para o Líbano e o que não diz

O regulamento europeu regula a entrada de certos veículos na União. Não se aplica directamente às importações libanesas e não altera os direitos libaneses nem a escala de combustível. Um efeito indirecto permaneceria possível se um fabricante transferisse volumes destinados à Europa para outros mercados. No entanto, nem o texto nem os dados disponíveis hoje indicam que veículos serão encontrados no Líbano, criptografar o volume possível ou prever o seu preço de venda. As decisões de distribuição e as ordens verificadas são necessárias antes de escrever que a transmissão ocorreu.

Este limite ilumina a diferença entre as notícias do dia. Os índices medem o preço a que certas ações mudam de mãos. As taxas de referência do BCE constituem uma base de comparação. A escala libanesa dá uma quantidade para um produto e uma unidade. O regulamento europeu estabelece um limite máximo físico para certos fluxos comerciais. O aumento de um índice, a descida de um preço de retalho e uma nova restrição quantitativa podem, portanto, coexistir perfeitamente. Só se pode concluir que o preço, a unidade e o calendário dos custos estão a diminuir ou a aumentar em geral e que correspondem à decisão concreta.

Capa: Palais Brongniart, Bourse de Paris, 15 de julho de 1918. Autocromático de Léon Auguste, coleção do museu departamental Albert-Kahn (A14468), CC0. Imagem do arquivo emoldurado e intitulado.

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