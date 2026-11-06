Lei médica no Líbano: a rota CNSS

A fatura médica no Líbano segue várias etapas antes do seu reembolso pelo CNSS. Taxas para consultas, ficha de doença, documentos comprovativos e acompanhamento do processo seguem regras separadas. Os cheques novos estão em vigor desde Novembro, mas os textos oficiais não medem os prazos de pagamento reais.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma fatura médica no Líbano leva várias etapas antes de ser reembolsado pelo Fundo Nacional de Segurança Social. As discussões de 5 de novembro sobre a relação entre médicos e CNSS colocam essa rota na vanguarda. As taxas de consulta foram alteradas em Outubro, seguidas das condições de pagamento em Novembro. Essas decisões ocorrem em diferentes momentos do processo.

Durante suas reuniões com representantes do setor médico, Nabih Berri discutiu as operações hospitalares e as relações com a CNSS. Só estas discussões não constituem uma nova regra de reembolso. Para os segurados, as disposições aplicáveis continuam a ser as da legislação adoptada pelo Fundo e pelas autoridades competentes.

O curso começa na firma, com um procedimento médico e pagamento. Prossegue com a criação de um processo, a verificação dos direitos e o cálculo da prestação. Entretanto, a consulta privada segue um caminho separado de internação. Um adiantamento pago a uma instituição não corresponde ao reembolso de uma consulta paga pelo doente.

Lei médica no Líbano: passando pelo gabinete

A regulamentação médica do CNSS prevê a escolha do profissional dentre os médicos aceitos pela Caisse. O seu acordo obriga-os a respeitar as suas tarifas, formulários e controlos médicos. A inclusão de um médico em sua ordem profissional e sua concordância com o CNSS são, portanto, diferentes etapas.

No circuito comum de uma consulta privada, o paciente paga a taxa diretamente ao médico. O requerente deve registar o montante recolhido na folha de doença e atestar a regulamentação. O documento deve identificar o acto e a sua data. Reembolso é para cuidados realmente realizados e pagos, não uma estimativa.

A folha de doença permanece nas mãos do segurado durante seu período de uso. O regulamento exclui que ela permaneça com o médico. O paciente apresenta-o com seu cartão de registro e os documentos que identificam o beneficiário. Estes documentos ligam o cuidado à pessoa cujos direitos serão examinados.

Duas tarifas reavaliadas, uma base de cálculo a distinguir

A circular 851, datada de 12 de outubro de 2026, fixa as taxas de consultas na prática privada. Estabelece a consulta do perito em 3,2 milhões de libras libanesas, em comparação com 2,7 milhões anteriormente. O valor do generalista passou de £2 milhões para £2,5 milhões.

O aumento representa, portanto, 500.000 libras para cada uma das duas categorias. O texto diz especificamente respeito às empresas privadas. Estes montantes não devem ser transpostos para visitas hospitalares, exames laboratoriais ou imagens, que se inserem nas suas próprias nomenclaturas.

A tarifa não representa automaticamente o montante devolvido ao segurado. O cálculo leva em conta a participação regulatória do paciente e os gastos reconhecidos. Se o montante efectivamente pago for inferior à tarifa, o regulamento mantém as despesas efectivas. Nem uma factura mais elevada é suficiente para abrir um reembolso total do excesso.

As taxas estabelecidas pelo Fundo devem ser respeitadas pelos médicos contratados. O regulamento prevê o reembolso dos montantes recebidos para além da tarifa, bem como as sanções aplicáveis a infracções repetidas. Por conseguinte, a actualização de Outubro não pode ser considerada uma autorização geral para cobrar um suplemento ao doente abrangido.

Os documentos que permitem examinar o processo

O artigo 67.o do Regulamento Médico enumera os documentos necessários ao reembolso. Pede o cartão de registo e uma folha de doença devidamente preenchida. Deve conter a identidade do segurado e do beneficiário, bem como a natureza e a data dos actos, bem como as assinaturas correspondentes.

Evidências adicionais dependem do cuidado. O registo inclui, se for caso disso, prescrições codificadas pelo farmacêutico e facturas para análises ou exames. Para um trabalhador, o regulamento prevê igualmente os elementos relativos ao trabalho e à remuneração utilizados para estabelecer os seus direitos. Este pode ser um certificado do empregador contendo as informações necessárias.

Por conseguinte, só uma consulta não produz o mesmo dossier que uma consulta seguida de revisões ou compras de medicamentos. Os montantes devem corresponder aos benefícios efectivamente realizados. O paciente não pode deduzir do pagamento de uma fatura que cada linha pertence ao cesto reembolsável.

A moeda utilizada nos documentos também conta. A circular 937 de Maio de 2023 exige que as taxas e os preços dos serviços em causa sejam inscritos nos livros libaneses. O CNSS recordou esta regra em julho de 2026. Os formulários noutra moeda estão sujeitos a recusa.

Do repositório ao rastreamento, o que o serviço online permite

Uma vez recolhidos os documentos, o ficheiro entra no circuito administrativo do Fundo. O portal oficial distingue a nomeação do seguimento dos pedidos. Entre outras coisas, propõe compromissos para arquivar arquivos de drogas e exames, bem como para coletar benefícios.

O espaço pessoal também nos permite consultar o status desses arquivos já arquivados e verificar os beneficiários vinculados ao segurado. Estas funções evitam certas abordagens de inteligência. A sua presença não significa que todas as partes médicas sejam transmitidas em linha completa.

A instrução verifica os direitos do beneficiário, as provas e os actos declarados. O SNCS mantém a possibilidade de realizar um exame médico. Certos actos exigem também um acordo prévio. Uma ordem não substitui esta autorização quando necessário.

O regulamento indicará um pagamento no prazo de 15 dias a contar do depósito ou expedição da folha de doença, a menos que haja motivo para obstáculo. Trata-se de uma disposição regulamentar, não de um prazo médio estabelecido nos gabinetes. Os documentos revistos não estabelecem o tempo de espera real para um arquivo arquivado hoje.

A regulação final muda, o circuito hospitalar permanece separado

Circular 852 de 27 de outubro prevê o pagamento de todos os benefícios CNSS por cheques « frescos » em libras libanesas. A Comissão fixa o seu pedido em 1 de Novembro de 2026. Esta medida diz respeito ao modo de liquidação. Não aumenta apenas a taxa de consulta ou a quantidade reconhecida ao paciente.

No hospital, o arquivo segue outras etapas. O regulamento prevê uma autorização prévia, com tratamento específico de emergências. Na saída, a instituição elabora os documentos de saída e a declaração, cuja cópia será devolvida ao segurado. Os regulamentos entre o Fundo e os requerentes fazem parte deste sistema hospitalar.

Para consulta privada, os itens a reconciliar permanecem o montante pago, a tarifa aplicável e o serviço finalmente liquidados. Em caso de dificuldade, o CNSS tem um serviço de reclamações em seu site. O monitoramento do arquivo individual permite identificar o estágio alcançado, além dos anúncios de financiamento geral do sistema.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews