Israel: Eisenkot escolheu formar um governo · Vozes globais

Isaac Herzog anunciou sua escolha de Gadi Eisenkot para tentar formar o próximo governo israelense. A entrega oficial do mandato está prevista para domingo, 8 de novembro. Com 67 recomendações, mas apenas 48 deputados em seu bloco, o ex-Chefe de Estado-Maior deve superar o veto entre parceiros. Sua eventual chegada poderia desbloquear uma comissão de inquérito em 7 de outubro, sem determinar o destino do julgamento de Netanyahu. Perfil, posições documentadas, possíveis coalizões e próximos passos de uma alternância ainda incerta.

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O presidente israelense Isaac Herzog anunciou no sábado 7 de novembro sua intenção de confiar a Gadi Eisenkot a formação do próximo governo. A rendição formal do mandato está prevista para domingo, 8 de novembro, às 17h em Jerusalém. Para Benjamin Netanyahu, este é um revés importante, mas ainda não o fim de seu poder. Eisenkot deve transformar 67 recomendações parlamentares num acordo entre parceiros profundamente divididos. Sua eventual chegada também abriria uma nova sequência sobre as responsabilidades de 7 de outubro de 2023, sem decidir o destino judicial de seu oponente.

A distinção é essencial: Israel ainda não mudou o seu Primeiro-Ministro. A Presidência anunciou a sua escolha no sábado à noite, após novas consultas durante o fim-de-semana. O acto oficial deve ter lugar no dia seguinte na residência presidencial. Netanyahu permanece à frente do governo cessante enquanto aguarda a formação de um novo executivo.

A eleição de 27 de Outubro privou o seu campo de maioria, sem dar uma vitória decisiva à oposição. O Likud permaneceu o primeiro partido, com 27 assentos. Yashar, a formação de Eisenkot, tem 21. O presidente deve, no entanto, apreciar a capacidade de formar um governo, em vez de mecanicamente designar o líder do partido que veio primeiro.

Gadi Eisenkot ainda não foi encontrado

As consultas estabeleceram um equilíbrio de poder favorável para o antigo Chefe de Estado-Maior. A declaração de Herzog de 5 de novembro identificou 67 recomendações para Eisenkot, em comparação com 46 para Netanyahu. Sete deputados, os do Judaísmo Unificado da Torá, não tinham recomendado qualquer candidato. Esta recusa enfraqueceu Netanyahu sem trazer automaticamente um aliado adicional para Eisenkot.

Estes números não são um acordo governamental. O núcleo político de Eisenkot consiste em quatro listas e apenas 48 deputados: Yashar conta 21, Naffali Bennett Yachad e Yair Lapid 12, Yair Golan Oito Democratas, e Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman Sept. A maioria absoluta do Knesset é de 61 dos 120 assentos.

As 19 recomendações adicionais provêm das duas listas árabes: onze membros eleitos da Lista Conjunta e oito de Rasam. Pretendem impedir a renovação de Netanyahu e dos seus parceiros mais certos. Mas recomendar Eisenkot ao presidente, apoiar sua nomeação e participar de seu governo são três compromissos diferentes.

O acampamento tradicional em Netanyahu totaliza 53 lugares. Além dos 27 membros eleitos do Likud, ele inclui sete deputados de Otzma Yehudit, sete d As sete abstenções da UTJ explicam a mudança de 53 assentos neste campo para 46 recomendações presidenciais.

O modo árabe, possível no papel e politicamente bloqueado

A primeira possibilidade seria confiar nos representantes eleitos árabes. Todas as recomendações à Eisenkot representam 67 lugares. Alguns dos apoiadores poderiam permanecer fora da firma, garantindo a nomeação e alguns votos essenciais. A Lista Comum manifestou a sua disponibilidade para apoio externo.

Este cenário é afetado pela rejeição dos parceiros de Eisenkot, especialmente Liberman. Exclui um governo que é dependente de Rasam ou da Lista Comum. O governo também se opõe a uma coalizão com Rajam. Eisenkot deve, portanto, obter uma evolução política, e não só somar funcionários eleitos já dispostos a recomendá-la.

Cálculos detalhados mostram a dificuldade. Os 48 membros do bloco alcançariam 56 lugares com Rasam sozinho. Com a única Lista Comum, teriam 59 anos. Para obter uma maioria absoluta sem mais reuniões, os dois grupos teriam de ser reunidos. Um governo minoritário também poderia buscar abstenções no momento da sua nomeação, mas essa suposição exigia arranjos adicionais.

Os partidos árabes manteriam a sua agenda e exigências. A sua oposição a Netanyahu não vale a pena juntar-se à linha segura de Eisenkot. O apoio externo exigiria compromissos concretos e um mecanismo para manter os acordos para além da primeira votação.

Ultraortodoxo pode fornecer exatamente 61 lugares

O outro caminho passa pelas formações religiosas. A adição é precisa: 48 membros do bloco Eisenkot, sete da UTJ e seis dos Shas dão 61 lugares. Esta fórmula teria uma maioria absoluta sem depender das listas árabes. No entanto, não teria margem de segurança em caso de deserção.

Na sexta-feira, 6 de Novembro, a Liberman abriu esta estrada. Muito hostil a uma aliança com os partidos ultra-ortodoxos, declarou-se pronto para comprometer o seu recrutamento militar. Manteve seu objetivo de substituir Netanyahu e sua recusa em depender de partidos árabes. Isto permite discutir uma coligação que antes era difícil de prever.

Não resolve o principal desacordo. Eisenkot continua a defender o serviço obrigatório para todos, que poderia ser militar, nacional ou civil. Os partidos ultra-ortodoxos exigem garantias para estudantes em instituições religiosas. O calendário, as isenções, os objectivos de recrutamento e as sanções continuam a ser questões a negociar.

A UTJ saudou a abertura de Liberman, enquanto indicava a espera de uma proposta formal. Shas mantém uma posição diferente: ele recomendou Netanyahu e permanece envolvido com ele. Os seis lugares em Shas seriam indispensáveis para esta combinação. Portanto, a tolerância não é suficiente para tornar possível a alternância.

Uma fórmula mista poderia também envolver parceiros religiosos e apoiadores árabes. No entanto, multiplicaria as dificuldades já presentes em cada cenário. Nesta fase, não há acordo público para apresentar um desses edifícios como adquirido.

Ex-líder militar torna-se um adversário de Netanyahu

O Gadi Eisenkot, 66 anos, pertence à geração de líderes israelenses do comando militar à política. Filho de imigrantes marroquinos, cresceu em Tiberíades e Eilat. Sua carreira militar começou em 1978 na Brigada Golani, onde ocupou várias funções de comando.

Ele então liderou importantes unidades e comandos, incluindo o Comando Norte. Nomeado Chefe de Gabinete em 16 de fevereiro de 2015, deixou o cargo em janeiro de 2019, após mais de quatro décadas de serviço. Esta experiência é o cerne da sua credibilidade política e do seu discurso sobre segurança.

Eisenkot entrou na política com Benny Gantz em 2022. Após o ataque de 7 de outubro de 2023, ele se juntou ao governo de emergência de Netanyahu. Ele o deixou em junho de 2024 com o campo de Gantz, contra o pano de fundo de divergências sobre a condução da guerra e seus objetivos.

A guerra também atingiu pessoalmente. Seu filho de 25 anos, Gal, foi morto lutando na Faixa de Gaza em dezembro de 2023. Este evento faz parte do seu percurso público, sem resumir as suas posições ou dispensar a análise das decisões em que participou.

Uma desagregação institucional mais do que um ponto de viragem pacifista

Eisenkot quer formar um governo de emergência nacional em torno dos seus quatro parceiros. Ele pediu a outros treinamentos que queriam se juntar a ele para aceitar vários princípios. Estes incluem o caráter judeu e democrático de Israel, os valores de sua declaração de independência e um serviço obrigatório para todos.

Requer também o reconhecimento do Hamas como uma organização terrorista e o desmantelamento das suas capacidades militares e governamentais. Estas condições lançam luz sobre os limites da abertura aos partidos árabes. Eles ainda não são um programa de coalizão assinado, com uma divisão de responsabilidades ministeriais.

Sua qualificação como centrista não deve implicar uma conversão para uma política pacifista. Durante a campanha, Eisenkot rejeitou a criação de um Estado palestino. Defendeu também acordos que, segundo ele, estavam em conformidade com as condições de legalidade e de interesse nacional.

Por outro lado, denunciou a violência dos colonos e criticou o projeto de extensão E1. A sua oposição aos parceiros de extrema-direita de Netanyahu implica, portanto, diferenças reais, sem equivalente a um compromisso de desmantelamento dos colonatos ou de relançamento imediato de um processo de paz.

Para o Líbano, o seu passado militar continua a ser um elemento importante. Eisenkot está associado à chamada doutrina de Dahiyeh, baseada no uso de força maciça e desproporcionada contra o adversário. A sua possível adesão ao poder por si só não permite uma retirada israelita, um acordo fronteiriço ou uma mudança automática para o Hezbollah.

As decisões concretas dependeriam do programa negociado, da composição da firma e das relações de poder de segurança. O fosso entre os democratas Golan, o direito de Bennett e o direito de Liberman já imporia compromissos. Qualquer promessa de mudança regional deve, portanto, ser distinguida das posições efectivamente expressas.

Netanyahu permaneceria confrontado com seu julgamento

A consequência imediata para Netanyahu é política: um rival tem a primeira oportunidade de construir um governo. Se ele conseguir, o líder do Likud perderá a liderança executiva. Mas o anúncio presidencial não é uma remoção imediata nem uma decisão judicial.

O julgamento criminal dele ainda está em curso. Em 5 de novembro, as audiências continuaram no Tribunal Distrital de Jerusalém. Netanyahu enfrenta acusações de fraude e abuso de confiança em 1000, 2000 e 4000 arquivos. O caso 4000 também inclui uma acusação de corrupção. Ele nega as acusações contra ele.

Esses casos dizem respeito, respectivamente, a presentes recebidos de empresários ricos, discussões sobre cobertura de mídia favorável e alegados benefícios regulatórios para Bezeq. Neste último caso, o Ministério Público argumenta que uma cobertura favorável no site Walla teria sido a contrapartida. Estes elementos continuam a ser acusados de serem julgados.

Os juízes sugeriram que a acusação deveria considerar retirar a acusação de corrupção no caso 4000. A acusação continuou. Apresentar esta discussão como um abandono da acusação ou absolvição seria, portanto, impreciso.

Uma alternância não removeria o julgamento e não garantiria uma condenação. Os tribunais valorizam as provas e argumentos da defesa. O Primeiro-Ministro pediu para formar um governo não tem o poder de decidir a culpa do seu antecessor.

A questão do perdão é também um procedimento separado. Netanyahu apresentou um pedido no final de novembro de 2025. Herzog indicou que queria se concentrar em buscar um acordo judicial antes de uma possível decisão. Não há provas confirmadas para apresentar um perdão contra uma partida política como contrato.

7 de outubro poderia voltar a uma comissão estatal

A mudança mais directa poderia incidir sobre a revisão das responsabilidades na catástrofe de 7 de Outubro de 2023. Eisenkot anunciou em 29 de Outubro um texto sobre uma comissão de inquérito estatal. Ele colocou esta iniciativa entre as prioridades que ele quer colocar perante o novo Knesset.

Uma coligação que apoia esta investigação poderia levantar o impasse político em torno da sua criação. Poderia abrir uma revisão aprofundada do governo, inteligência e decisões militares antes do ataque. Mas o acordo dos parceiros, o âmbito escolhido e as decisões necessárias continuam a ser alcançados.

No mecanismo tradicional de uma comissão estatal, o governo decide sobre a sua criação e o presidente da Suprema Corte nomeia seus membros. Este procedimento destina-se a assegurar a independência dos funcionários cujas acções seriam examinadas. A comissão pode ouvir testemunhas e fazer recomendações pessoais.

O trabalho dele não é um julgamento criminal. A responsabilidade política ou administrativa, a recomendação pessoal e a condenação penal estão sujeitas a diferentes procedimentos. Seria prematuro afirmar quais seriam as responsabilidades contra Netanyahu, outros líderes ou oficiais militares.

A disputa de investigação continua em aberto. Em 23 de setembro, o Supremo Tribunal deu ao governo até 15 de janeiro de 2027 para esclarecer como pretende examinar os eventos. Uma nova maioria poderia agir antes deste prazo, mas o anúncio do mandato em Eisenkot não vale a pena criar a comissão.

Um mandato limitado, depois outras possibilidades em caso de fracasso

Após a rendição formal do mandato, Eisenkot terá 28 dias para formar um governo. O Presidente pode conceder uma prorrogação total até 14 dias. O objetivo é apresentar uma equipe e orientações capazes de ganhar a confiança do Knesset.

Em caso de fracasso, Herzog poderá confiar a missão a outro deputado do Parlamento ou ver a falta de uma solução. Outra fase permite que 61 MPs proponham um candidato dentro de 21 dias. Este último tem então 14 dias para formar um governo. O esgotamento das possibilidades institucionais pode conduzir a novas eleições.

Netanyahu, portanto, mantém uma estratégia de espera e negociação. Ele pode esperar o fracasso de seu oponente ou defender uma fórmula de unidade. Mas Yashar recusa um governo sob sua liderança, e os desacordos entre os blocos permanecem consideráveis.

O primeiro prazo é agora a cerimônia anunciada domingo, 8 de novembro, às 17:00 em Jerusalém. Em seguida, o novo Knesset será instalado em 10 de novembro. As votações parlamentares e os compromissos partidários mostrarão se as 67 recomendações Eisenkot podem tornar-se uma maioria capaz de governar.

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