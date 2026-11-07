Eventos de 7 de novembro: Revisão do Interior

Participação, avaliação provisória da segurança, progresso parisiense e prazos futuros da união: ponto da situação em 7 de Novembro, em França.

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O Ministério do Interior conta com 146.000 participantes, incluindo 46.000 em Paris, em 141 ações organizadas na França no sábado, 7 de novembro de 2026. Sua avaliação interina da segurança nacional, que foi detida às 18:00, informou 232 prisões e quase 40.000 pessoas sob controle. Nem todas as operações de dispersão foram concluídas quando este item foi publicado.

Menos de 5 de Novembro

A comparação com quinta-feira abrange dois dias diferentes: 5 de novembro foi uma mobilização interprofissional acompanhada de greves. Para aquele dia, o ministério havia registrado 575 mil pessoas em 193 ações, incluindo 65.000 em Paris. O declínio, portanto, também aparece na contagem parisiense das autoridades. No entanto, estes números por si só não medem a evolução das greves nas empresas e nos serviços.

O balanço de sábado substitui os pontos de participação parcial transmitidos à tarde. Os números parisienses estão incluídos no total nacional: não podem ser acrescentados a ele. Do mesmo modo, os inquéritos sucessivos não constituem séries a acrescentar. Um inquérito não prejudica uma eventual acusação ou condenação.

Em Paris, duas reuniões separadas

A procissão autorizada deixou a República para se juntar à Nation via Voltaire Boulevard. O apelo foi feito pelos sindicatos de jovens e sindicatos regionais. Jornalistas presentes na Nação observaram então um início de fogo e o uso de granadas durante a dispersão.

O comício do Concorde era distinto deste desfile. Há pessoas presentes, apesar da proibição da prefeitura e a polícia realizou controlos. Estas observações, como as feitas na Nação, não fornecem um registro nacional dos feridos.

Incidentes comunicados pelas autoridades

O Ministério relatou tensões em várias grandes cidades e atribuiu violência a grupos que buscavam transbordar a segurança. Para Paris, distingue uma procissão silenciosa dos incidentes ocorridos na dispersão. Esta história é das autoridades. A sua declaração não dá um total de feridos.

Segunda-feira, uma reunião prevista em Matignon

A mobilização continua no mercado de trabalho. Em seu comunicado datado de 5 de novembro e publicado no dia seguinte, a CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU e Solidaires anunciou que se reuniriam segunda-feira após a reunião em Matignon para decidir sobre o seguimento.

Essas organizações condicionam o fim do movimento às respostas às demandas dos trabalhadores, funcionários públicos, jovens e pensionistas. Tomam nota da reunião anunciada com representantes do sector privado, lamentando a ausência, nessa data, de nomeações para funcionários e jovens. Esta posição sindical não é um anúncio do resultado de futuras discussões.

Um Dia de Ação na Educação 10 de novembro

A chamada interfederal publicada em 6 de novembro já estabelece outro prazo: um dia de greves, manifestações e comícios terça-feira, 10 de novembro em Educação Nacional, Ensino Superior e Pesquisa. Trata-se tanto do pessoal como da juventude.

Em particular, os signatários solicitaram o descongelamento do ponto índice, criação de emprego e um plano para a posse. Além disso, solicitam recursos para locais de ensino superior, a renovação dos edifícios escolares e universitários e financiamento sustentável para a investigação pública. Desafiam barreiras ao acesso aos estudos e consideram as primeiras respostas governamentais insuficientes.

As organizações planejam se reunir na terça-feira à noite para discutir o seguimento do movimento dentro do quadro interprofissional. Nesta fase, este apelo não permite quantificar a participação futura ou prever as perturbações institucionais.

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