Stephen Miller, o durão de Trump promovido a Chefe de Gabinete: Irão, Israel e NATO

Donald Trump promoveu Stephen Miller como Chefe de Gabinete a partir de 9 de novembro. Retrato deste fiel: imigração, poderes presidenciais, Irã, Israel e OTAN.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trump anunciou sexta-feira, 6 de novembro de 2026, a nomeação de Stephen Miller como Chefe de Estado-Maior da Casa Branca, com uma nomeação marcada segunda-feira, 9 de novembro. Susie Wiles deve juntar-se ao seu aparato político. Uma figura central no endurecimento da migração, Miller também defendeu uma linha de poder contra o Irã, apoio sustentado para Israel e primazia americana mesmo em relações com aliados da OTAN.

Trump colocou a mudança em 9 de novembro em sua mensagem sobre Verdade Social. O anúncio marca a promoção de um fiel de longa data. Miller é, portanto, o Chefe de Estado-Maior designado e ainda não o titular que assumiu o cargo na data deste anúncio.

Foto da capa: Stephen Miller na CPAC, 22 de fevereiro de 2025.Gage Skidmore / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Imagem redimensionada, sem cortar.

Ativista conservador se torna um dos homens de confiança de Trump

Stephen Miller nasceu em 23 de agosto de 1985 em Santa Monica, Califórnia. Estudou na Duke, graduando-se em 2007. Seu compromisso conservador precede sua chegada em Washington, D.C., onde é dado a conhecer por suas posições no jornal acadêmico e na mídia.

Ele então trabalhou com funcionários republicanos eleitos, incluindo Michele Bachmann e Senador Jeff Sessions. Junto com este último, ele lutou contra a reforma bipartidária da migração de 2013, que foi para abrir o caminho para o estatuto legal para milhões de pessoas indocumentadas. Em seguida, ele se juntou à campanha de Trump em 2016 e participou da redação de seus discursos. A imigração é, portanto, a força motriz por trás de uma carreira construída sobre a batalha ideológica e o domínio da maquinaria administrativa.

Entre os dois termos de Trump, ele co-fundou a America First Legal. No seu lançamento em 6 de abril de 2021, ele apresentou um suposto projeto de combate judicial para o programa America First. Seu retorno à Casa Branca foi anunciado em novembro de 2024 com o cargo de Vice-Chefe de Estado-Maior responsável pela Política Pública e Conselheiro de Segurança Interna.

Imigração, matriz de seu poder

Miller está associado a várias das medidas mais controversas do primeiro mandato: restrições de entrada inicialmente visando sete países predominantemente muçulmanos e política de separação de famílias na fronteira. Ele participa em sua concepção e os defende publicamente. No segundo mandato, apoiou também o desafio do direito fundiário e a aceleração dos despejos. Estas posições fazem dele um ator líder da direita nacionalista americana.

Em 28 de maio de 2025, Miller anunciou publicamente que a administração estava mirando pelo menos 3.000 prisões diárias pela polícia de imigração. Apresenta essa figura como um objetivo ainda a ser identificado, não como resultado já alcançado. As suas funções de Chefe de Estado-Maior Adjunto de Política Pública e Consultor de Segurança Interna conferem-lhe um papel na preparação de decisões e coordenação entre administrações.

A distinção conta para a sua promoção. Miller não é apenas um porta-voz ofensivo: é capaz de transformar uma prioridade presidencial em instruções, metas numéricas e arranjos regulatórios. Os seus defensores vêem consistência e eficácia. Suas críticas denunciam uma política punitiva, que atingiu os limites das proteções constitucionais.

Uma concepção extensa do poder presidencial

Em 9 de maio de 2025, quando questionado perante a Casa Branca, ele explicou que a administração estava estudando a suspensão do habeas corpus, o procedimento que permite que uma pessoa conteste sua detenção perante um juiz. Invoca uma situação de « invasão » e liga esta opção à conduta dos tribunais.

Esta declaração documenta a sua vontade de procurar poderes excepcionais; não demonstra a sua legalidade ou execução. A Constituição regula estritamente a suspensão do habeas corpus, em caso de rebelião ou invasão quando a segurança pública assim o exige. A assimilação da imigração irregular a uma invasão continua a ser um desafio legal.

Sobre o Irão, um defensor explícito da coerção

Suas posições sobre o Irã não são reduzidas a uma suposta proximidade com Trump. Em 18 de março de 2026, entrevistado na televisão por Laura Ingraham, defendeu as operações militares americanas e sua intensidade. « Em uma guerra você tem que lutar completamente », diz ele, em tradução, « em uma guerra você deve lutar completamente. » Justifica a acção da ameaça nuclear e balística que atribui ao regime iraniano. Expressa assim apoio ao uso da força, e não uma reserva isolacionista.

Em 21 de agosto de 2026, sua defesa da pressão sobre Teerã permaneceu explícita. Em uma coletiva de imprensa, ele se orgulha conjuntamente do bloqueio, sanções e campanha econômica, que ele descreve como enfraquecendo o regime. Esta é a sua avaliação política dos resultados, não uma avaliação independente do Irão.

Estas intervenções estabelecem uma linha dura: reduzir os recursos militares e económicos de Teerão por coerção. No entanto, eles não são suficientes para lhe dar um plano pessoal detalhado para o pós-regime, nem para concluir que ele iria sistematicamente favorecer uma nova guerra sobre qualquer negociação.

Israel e Gaza: apoio militar e leitura da segurança

Uma declaração precisa sobre Israel esclarece a sua posição. Em 11 de fevereiro de 2025, enquanto Trump impôs um ultimato ao Hamas para a libertação de reféns, Miller explicou em uma entrevista de televisão que o processo presidencial pretendia dar ao governo israelense a flexibilidade para retomar as operações militares, se necessário. Reflecte o seu apoio à liberdade de acção militar de Israel neste contexto.

Em 29 de agosto de 2025, quando questionado sobre a recusa de visto para a delegação palestiniana em visitar as Nações Unidas, ele se referiu à necessidade de impedir a utilização do sistema de vistos dos Estados Unidos por pessoas que possam apoiar o terrorismo. Esta justificação não constitui uma prova de que os autores tenham apoiado efectivamente o terrorismo.

Sua ação sobre esta questão também afeta a política interna americana. Em um depoimento judicial tornado público em julho de 2025, John Armstrong, então Chefe Interino de Assuntos Consulares, descreveu a participação de Miller em intercâmbios inter-administrativos sobre a revogação de vistos universitários pró-palestinianos.

No entanto, uma limitação deve ser mantida: os elementos aqui verificados não permitem uma anexação completa da Cisjordânia, deslocamento da população de Gaza ou rejeição explícita da solução de dois Estados. As iniciativas de Trump sobre estas questões não se tornam automaticamente uma doutrina específica de cada um dos seus conselheiros.

OTAN: primazia americana diante da solidariedade entre iguais

O caso da Gronelândia constitui um exemplo particularmente claro da sua concepção de alianças. Em 5 de janeiro de 2026, em uma entrevista com Jake Tapper, Miller afirmou que o território deveria pertencer aos Estados Unidos em nome da segurança do Ártico e da defesa da OTAN. Ele desafiou a base da reivindicação territorial dinamarquesa e minimizou a possibilidade de uma resposta militar contra Washington.

Sua fórmula é inequívoca: « Os Estados Unidos são o poder da OTAN », ou seja, os Estados Unidos são o poder da OTAN. O argumento é revelador: Miller invoca proteção da Aliança para defender uma reivindicação americana em um território sob outro aliado. Assim, ele favoreceu uma leitura hierárquica da relação transatlântica, dominada pela capacidade militar americana.

Na entrevista de 18 de março sobre o Irã, ele também ecoou as críticas de Trump aos europeus sobre Ormuz, comparando-os com a ajuda dos EUA à Ucrânia. Isto documenta uma exigência de reciprocidade; não, nestas declarações, um pedido explícito para a retirada dos Estados Unidos da NATO.

O que sua promoção muda

O cargo de Chefe de Estado-Maior dará-lhe um lugar central na organização do trabalho presidencial e na arbitragem entre os trabalhadores. Não faz dele o único tomador de decisão da diplomacia ou das operações militares, que continuam sujeitos às responsabilidades do Presidente e das instituições competentes.

No entanto, sua jornada permite identificar a continuidade: prioridade ao controle migratório, busca de um executivo poderoso, recorre à coação contra o Irã e ao apoio a Israel, com uma concepção de alianças baseadas na preeminência de Washington. Tanto para os europeus como para os actores do Médio Oriente, a questão será agora a de traduzir estas posições nas arbitragens diárias da Casa Branca.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews