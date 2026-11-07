Azeite: Espanha impõe 12% de armazenagem

Espanha exige moinhos para armazenar 12% de sua produção de azeite declarada a partir de novembro de 2026. Os volumes em causa devem permanecer fora do mercado até 30 de Setembro de 2027. A produção de Outubro está excluída. O regime responde a uma colheita abundante estimada e baseia-se num cálculo regulamentar da oferta. Ele não fixa preços nas lojas. Uma reavaliação prevista a partir do final de Dezembro poderá reduzir as quantidades a imobilizar conforme previsto e o mercado desenvolver-se.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Para o azeite em Espanha, uma nova regra exige que os moinhos reservem 12% da produção declarada a partir de novembro de 2026. Este azeite deve permanecer fora do mercado até 30 de Setembro de 2027. A medida, que entrou em vigor em 6 de Novembro, visa estabilizar o abastecimento em face de uma abundante colheita anunciada. Diz respeito à armazenagem nos produtores, sem fixar o preço das garrafas vendidas aos consumidores.

A decisão diz respeito à campanha de comercialização de 2026-2027, iniciada em 1 de Outubro. Contudo, distingue os volumes de acordo com o mês de produção. O petróleo declarado para outubro escapa a esta obrigação, como anteriormente produzido. A partir de Novembro, cada moinho deve conservar uma quantidade correspondente a 12 % da sua produção cumulativa em causa.

Azeite em Espanha: o armazenamento começa em Novembro

O mecanismo não é remover garrafas das prateleiras. Intervém a montante, nos moinhos que produzem petróleo, chamados almazaras na Espanha. Podem armazenar volumes nas suas próprias instalações ou nas de terceiros. Devem poder justificar as quantidades conservadas e identificar os locais de armazenagem.

A resolução de 4 de Novembro, publicada em 6 de Novembro, especifica o cálculo. A taxa aplica-se à produção comunicada mensalmente e depois à acumulação dessa produção durante a campanha de comercialização. Por conseguinte, um moinho deve adaptar o volume fixo quando a sua produção aumenta. A obrigação não se limita a uma quantidade fixa no momento da entrada em vigor.

Por exemplo, uma fábrica que relata 100 toneladas de produção deve manter 12. Se a sua acumulação atingir então 300 toneladas, a quantidade correspondente aumenta para 36 toneladas. Este exemplo ilustra a taxa de regulamentação: não descreve a situação de uma determinada empresa.

O proprietário do moinho escolhe a categoria de óleo que ele coloca em reserva. Portanto, o dispositivo não armazena automaticamente óleo extra virgem. Seu objetivo é o volume disponível na primeira comercialização.

Uma colheita estimada de mais de 1,6 milhões de toneladas

O gatilho é baseado em dois dados separados. As existências no início da campanha de comercialização atingiram 357.040 toneladas. As estimativas das regiões espanholas apontam para a produção prevista para 1.602.596 toneladas. Este segundo número continua a ser uma previsão: não corresponde a um volume já produzido.

Benchmark Valor Existências iniciais 357 040 toneladas Produção estimada 2026-2027 1 602 596 toneladas Taxa de armazenagem obrigatória 12 % Primeira produção em causa Novembro de 2026 Prazo de vencimento da armazenagem 30 de setembro de 2027

Esses números explicam a ativação da medida. Eles não permitem calcular o volume finalmente armazenado com o único aumento da colheita anual em 12%. A produção de Outubro está excluída e as quantidades reais dependerão das sucessivas declarações de moinho.

O decreto preparatório descreve as condições favoráveis da Primavera nas principais regiões oleícolas. Temperaturas moderadas e chuvas fortes favoreceram a floração e a formação de frutos. Assim, a administração antecipa uma colheita significativamente superior aos níveis médios nos últimos anos.

Dois cálculos para acionar e calibrar a medição

O dispositivo inclui um limiar de ativação e uma regra de cálculo de taxa. Para activar, a soma das existências iniciais e da produção estimada deve ser de pelo menos 120 % da sua média nas seis campanhas anteriores. A resolução assinala que esta condição está preenchida.

A taxa de retirada responde então a outro cálculo. A administração toma os recursos estimados da campanha de comercialização, que também inclui as importações médias das últimas seis campanhas de comercialização. Compara-os com 120% da média dos dois maiores volumes de comercialização deste período.

Portanto, o limiar de 120% utilizado nos cálculos regulatórios não deve ser confundido com a taxa de 12% imposta às usinas. O primeiro é utilizado para avaliar as condições do mercado. O segundo determina a parte da produção que deve permanecer em armazenamento.

O decreto fixa igualmente um limite máximo: a retirada não pode exceder 20% da produção estimada. A taxa decidida para esta campanha de comercialização permanece abaixo deste limite. Os regulamentos são aplicáveis nas Comunidades Autónomas que têm as fábricas em causa.

Uma oferta diferida, sem preço imposto na loja

A escolha econômica é adiar a venda de parte do petróleo. Uma grande colheita pode aumentar rapidamente as quantidades propostas pelos produtores. O armazenamento obrigatório reduz a parte imediatamente comercializável, mantendo o produto para uma campanha posterior.

Para os moinhos, isto significa ter capacidade de armazenamento e rastrear volumes fixos. As declarações mensais devem indicar o óleo em causa. A utilização de instalações externas continua a ser possível, mas não elimina a obrigação de fornecer provas às autoridades.

A decisão não estabelece quaisquer taxas de venda. O quadro europeu referido no decreto proíbe especificamente estas normas de comercialização de impor preços, mesmo indicativos. Limita igualmente o seu âmbito às operações anteriores às operações posteriores à primeira comercialização.

Um aumento definitivo do preço das garrafas não pode, portanto, ser anunciado apenas nesta base. O texto organiza a oferta dos produtores. Não fornece uma nova escala para as lojas nem uma estimativa do efeito final para as famílias.

Uma eventual revisão até ao final de Dezembro

As Comunidades Autónomas asseguram os controlos oficiais. Um grupo técnico coordenado pela sede deve aprovar o plano de controlo. Os operadores devem poder apresentar, em qualquer momento, os documentos necessários para verificar as quantidades retiradas e as instalações utilizadas.

A taxa pode mudar. A partir de 31 de dezembro de 2026, a administração analisará as estimativas de produção e os efeitos sobre a demanda, os preços e a estabilidade do mercado. O decreto autoriza então uma redução da quantidade a ser imobilizada, por uma nova resolução oficialmente publicada.

Na pendência desta avaliação, os moinhos devem aplicar a taxa de 12 % à sua produção em causa. A próxima etapa verificável será a retomada das declarações de novembro, seguida da revisão das previsões de colheita a serem utilizadas para o acompanhamento do final do ano.

Foto da capa: garrafa de azeite, ilustração do arquivo de 21 de Junho de 2005 de acordo com metadados. Não representa a produção espanhola em causa. Foto: marginauer/Pixabay, CC0 1.0. Disposição: Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews