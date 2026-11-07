Os libaneses venceram o torneio Oeste e Central do Troféu Asia Rugby Sevens em Aqaba. Eles venceram Jordan 22% na final após mais cinco vitórias. O curso totaliza 155 pontos marcados e 17 descontados. O título abre acesso à Sevens Series 2027, de acordo com as regras anunciadas pela Asia Rugby.

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O Rugby libanês para 7 seleção feminina venceu sábado, 7 de novembro, o torneio Oeste e Central do Troféu Asia Rugby Emirates Sevens em Aqaba, Jordânia. Os libaneses derrotaram o país anfitrião por 22 a 0 na final, após um curso de seis vitórias sem derrota. O título também abre o caminho para o Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, de acordo com a promoção anunciada pelo organizador.

Em 6 e 7 de novembro, a competição feminina reuniu cinco seleções: Líbano, Jordânia, Síria, Iraque e Arábia Saudita. É um rugby para sete, uma disciplina de união de rugby, não rugby para XIII. O troféu ganho em Aqaba diz respeito à zona oeste e central do programa asiático.

Quatro hits no frango, depois dois na fase final

Líbano terminou sua fase de galinha com quatro vitórias. Os jogadores dominaram a Síria 32-0, depois a Arábia Saudita 27-5. Eles também derrotaram a Jordânia 22-7 e o Iraque 35-0. Esses resultados permitiram que se aproximassem de encontros com eliminação direta sem terem admitido a derrota.

Na semifinal, os libaneses recuperaram as mulheres sauditas e ganharam 17-5. A final correu contra eles uma segunda vez com as mulheres jordanianas. Já vitorioso na piscina, eles terminaram desta vez sem descontar um ponto, na pontuação de 22–0.

A adição dos seis resultados dá 155 pontos marcados para 17 coletados. O Líbano não recebeu pontos em três reuniões: contra a Síria, Iraque e Jordânia na final. Estes números resumem um curso vitorioso contra cada uma das outras equipas envolvidas.

Um troféu regional e acesso ao nível superior

Antes do torneio, a Asia Rugby anunciou que os vencedores das competições masculinas e femininas ganhariam seu lugar na Sevens Series 2027. Este dispositivo faz do Troféu uma etapa promocional para seleções que procuram alcançar o circuito superior. O sucesso libanês faz parte desta jornada, além da entrega da taça.

O torneio foi organizado pela Asia Rugby e organizado pela Federação Jordaniana em Ayla Oasis, Aqaba. Inclui nove equipes masculinas além das cinco seleções femininas. Para a Jordânia, foi a primeira organização de um torneio de rugby asiático de sete em seu território, de acordo com o fórum continental.

Qais Al Dhalai, presidente da Asia Rugby e da Federação Árabe, apresentou o troféu aos jogadores libaneses. Seus resultados finais são indivisíveis: seis reuniões, seis vitórias e um sucesso final contra o país organizador.

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