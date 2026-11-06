Drogas: comparar preços locais e importados

Os preços oficiais dos medicamentos não seguem uma simples oposição entre a produção libanesa e as importações. Três comparações de paracetamol, d Dosagem, embalagem, fabricante e reembolso devem ser verificadas separadamente para entender o que o paciente terá que pagar em farmácia.

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Uma droga fabricada no Líbano nem sempre é mais barata do que um produto importado. A lista oficial de preços públicos actualizada em 19 de Outubro de 2026 mostra diferenças em ambos os sentidos. Três comparações, abrangendo paracetamol, l-atorvastatina e metformina, permitem medir essas diferenças sem confundir o preço da caixa, a origem industrial e a soma, em última análise, suportada pelo paciente.

A campanha de apoio à indústria farmacêutica libanesa, lançada em 5 de novembro no Museu Nacional de Beirute, coloca a produção local no centro do debate. Para uma família, no entanto, a questão surge antes de uma ordem específica. O país de fabrico não é suficiente para cobrir os custos da farmácia.

Os números abaixo são da pauta do Departamento de Saúde consultada em 6 de novembro. Substâncias, dosagens e formas foram reconciliadas com o inventário nacional de drogas. São prémios administrativos públicos, não bilhetes em dinheiro recolhidos nos escritórios. A presença de um produto nesta lista não demonstra que esteja disponível em toda a parte.

Comparar as apresentações identificadas

A primeira precaução é verificar a dosagem, a forma e o número de unidades. Duas caixas com o mesmo nome de substância não constituem necessariamente uma comparação relevante. A apresentação de uma versão alargada não deve ser confundida com uma apresentação normal. Um comprimido e uma solução injectável não respondem à mesma utilização.

Exemplos incluem comprimidos orais. O preço de cada caixa é arredondado para a libra mais próxima. Quando a embalagem é diferente, o cálculo por comprimido é utilizado apenas para comparar uma quantidade idêntica. Não é nem uma recomendação de dose nem um convite para comprar mais.

Esta pesquisa não estabelece um ranking terapêutico. A escolha de um medicamento, a sua substituição e adaptação de um tratamento devem ser verificadas com o médico ou farmacêutico. Um diferencial de preço por si só não demonstra diferença de qualidade ou equivalência clínica para cada paciente.

Paracetamol: embalagem muda de leitura

Para o paracetamol 500 mg, o Pharmadex de referência fabricado no Líbano, código ministerial 4617, é de 66.552 libras por 20 comprimidos. A referência do Doliprane feita em França pela Sanofi Winthrop Industrie, código 7434, aparece em 120 946 libras para 16 comprimidos.

Retornados à unidade, os valores representam aproximadamente 3,328 libras e 7,559 libras por tablet. Nesta aproximação precisa, o preço unitário da referência libanesa é cerca de 56% menor. Compare apenas os dois preços caixa teria mascarado o fato de que o mais barato também contém mais comprimidos.

Este resultado não se aplica a todas as drogas ou a todas as submissões de paracetamol. O diretório inclui outras marcas e embalagens. As referências que combinam várias substâncias não são incluídas nesta comparação.

Atorvastatina: um produto local entre dois produtos importados

Para a atorvastatina de 20 mg, as três referências examinadas contêm 30 comprimidos. A atorvastatina Pharmadex, fabricada no Líbano e identificada pelo código 8660, é introduzida em 769 190 libras. Apo-Atorvastatina, feita no Canadá pela Apotex, código 6093, é de 1.416.410 libras. Atorvakey-20, feito na Índia pela Emcury, código 11794, é 362.837 libras.

A referência libanesa custou aproximadamente 46% menos do que a referência canadense. Mas o seu preço é superior ao da referência indiana. O mesmo produto local pode, portanto, ser mais barato ou mais caro, dependendo do medicamento importado ao qual é comparado.

Este caso também destaca a importância das colunas no diretório. Para Atorvakey-20, o fabricante tem sede na Índia, enquanto o responsável pelo produto indicado na base de dados é uma empresa espanhola. O país deste último não pode ser apresentado como país de fabrico.

Metformina: uma marca internacional produzida no Líbano

O Glucófago 850 mg, uma embalagem de 30 comprimidos revestidos por película, código 4699, é descrito como fabricado pela Pharmaline no Líbano sob licença da Merck Santé, França. O seu preço público é de 572 634 libras. Por conseguinte, seria incorrecto classificar esta referência como mercadoria importada unicamente porque a sua marca é internacional.

Metformine Arrow Lab, 850 mg, embalagem de 30 comprimidos revestidos por película, código 9012, é inscrita com 237 860 libras. Para esta referência, o fabricante indicado é a APL Swift Services em Malta. O valor é cerca de 335.000 libras abaixo do Glucófago.

Mais uma vez, esta reconciliação envolve referências específicas. A tarifa também distingue de outras dosagens, caixas de 90 unidades e apresentações de liberação estendida. Adicionando-os em um preço médio único apagaria diferenças essenciais para entender uma prescrição.

O reembolso é uma segunda comparação

A taxa pública não é automaticamente exigível. É necessário identificar a droga efectivamente entregue, a base reconhecida pelo organismo de cobertura e os direitos do beneficiário. Uma taxa de restituição isolada do produto e da tarifa a que se aplica não permite calcular um montante fiável.

CNSS publica suas próprias listas de medicamentos. Para aproximar estas listas da tarifa departamental, o código do produto, dosagem e embalagem são mais seguros do que o único nome comercial. Uma diferença de data entre dois arquivos também deve ser relatada. Por conseguinte, os preços desta declaração não são convertidos em promessas de reembolso.

Disponibilidade é outra limitação. Não foram realizadas verificações de estoque nas farmácias para essas referências. A declaração apresentou medidas de diferenças tarifárias oficiais; não mede o custo de uma viagem para encontrar uma caixa ou o custo de um tratamento interrompido.

Antes da compra, os controles úteis permanecem concretos: referência exata prescrita, quantidade, fabricante, preço atual, possibilidade de substituição validada e cobertura do produto entregue. Os três exemplos mostram porque a única divisão entre « local » e « importado » não é suficiente para responder a essas perguntas.

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