Em 19 de Novembro, a Comissão Europeia confirmou um ataque cibernético com instrumentos de informação artificial, detectado em 22 de Outubro e confirmado em 26 de Novembro. A maioria dos pedidos temporariamente suspensos foram restaurados, mas a investigação está em andamento. O porta-voz não especifica os autores nem o papel exato da ferramenta utilizada. A sua declaração de dados diz respeito ao pessoal no seu conjunto e não impede qualquer fuga. O incidente deve ser distinguido do revelado em março.

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A Comissão Europeia confirmou hoje um ciberataque com instrumentos de inteligência artificial. Detectado em 22 de Outubro e confirmado em 26 após os controlos iniciais, esta campanha continua a ser investigada. Seu porta-voz Thomas Regnier não identificou publicamente seus autores ou sua extensão.

Aplicações restauradas, uma investigação aberta

Várias aplicações foram temporariamente desactivadas como precaução. A maioria foi restaurada. A Comissão mantém contactos com o CERT-UE e a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados. Ela não confirma que a campanha acabou.

No que se refere aos dados, a redacção oficial é limitada: nesta fase, não foram detectados indícios de violação do pessoal da Comissão no seu conjunto. Isto não significa excluir qualquer fuga.

O papel preciso da IA permanece desconhecido

O porta-voz confirma o uso de uma ferramenta de IA disponível publicamente, sem nomeá-la. Não especifica as transações que teria realizado. Ele também afirma que não está a par de um pedido de resgate.

Estas afirmações, portanto, não permitem que o ataque seja descrito como uma operação totalmente autônoma. A utilização de um instrumento, a atribuição de uma campanha e a avaliação das suas consequências são três questões diferentes. Nem todos os registos públicos os resolvem.

Um arquivo separado do ataque de março

Esta campanha não deve ser confundida com o incidente que envolveu as infra-estruturas de acolhimento da Comissão, revelado em Março. Numa resposta ao Parlamento Europeu de 23 de Junho, a Vice-Presidente do Executivo, Henna Virkkunen, indicou que o outro ataque era um serviço de acolhimento em nuvem. Mencionou 39 clientes internos e 18 outras entidades europeias envolvidas.

Esses números descrevem o perímetro do arquivo de março, não o do incidente detectado em outubro. Eles não podem ser usados para criptografar a nova campanha. A extensão das consequências ainda não foi estabelecida.

Arquivo fotográfico: Berlaymont, Bruxelas. Jai79 / Pixabay, Libnanews gosta presente desde março de 2019 ; data de filmagem desconhecida. Vestido editorial Libnanews.

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