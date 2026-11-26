O Tribunal de Cassação da Jordânia confirmou a sentença de Yasser Marji a seis anos de trabalho forçado. A Justiça acredita que um projeto equestre em Aqaba foi utilizado como cobertura para atividades que ameaçam a segurança do país. O Hezbollah negou qualquer ligação com o projecto ou o seu financiamento na quarta-feira.

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O Tribunal de Cassação da Jordânia confirmou a sentença de Yasser Marji a seis anos de trabalho forçado. A Justiça acredita que um projeto equestre em Aqaba foi utilizado como cobertura para atividades que ameaçam a segurança do país. O Hezbollah negou qualquer ligação com o projecto ou o seu financiamento na quarta-feira.

O Tribunal de Cassação anula o recurso

Segundo as provas da decisão tornada pública na terça-feira, 24 de Novembro, o Tribunal de Cassação da Jordânia rejeitou por unanimidade o recurso de Yasser Marji, que tem nacionalidade francesa e libanesa. Firmou o acórdão do Tribunal de Segurança do Estado, que o tinha considerado culpado de actos que iriam perturbar a ordem pública e pôr em perigo a segurança da sociedade, nos termos da lei antiterrorismo jordaniana.

O caso remonta ao final de 2023. Era aparentemente uma questão de criar um clube de equitação e academia na cidade portuária de Aqaba. De acordo com as razões do julgamento, os juízes consideraram que o projeto cobria atividades ilícitas e que os fundos de aproximadamente $430.000 foram fornecidos pelo Hezbollah. Marji foi preso em junho de 2025, antes do projeto descrito pela corte terminar.

Defesa preconiza investimento jurídico

A defesa contestou o uso das declarações do acusado durante a investigação. Argumentou que a constituição de uma empresa, os acordos entre parceiros e as transferências financeiras constituíam um investimento legal. O Tribunal constatou que os primeiros juízes tinham avaliado estes elementos com testemunhos, contratos e documentos financeiros. Com base nos motivos expostos, considerou igualmente que a infracção escolhida não exigia que os actos produzissem o resultado desejado.

Hezbollah rejeita acusações

Em comunicado emitido na quarta-feira, 25 de novembro, o serviço de imprensa de Hizbullah negou ter dado instruções, fornecido fundos ou mantido contato com o projeto. Ele rejeitou a acusação de que tinha preparado atividades de segurança em solo jordaniano e pediu a Amã para não igualar o movimento com uma ameaça à estabilidade do reino.

O acórdão notificado confirma a sentença imposta a Marji. O envolvimento do Hezbollah baseia-se nas conclusões do julgamento sobre a origem e destino dos fundos; a convicção diz respeito ao nacional franco-libanês, não ao movimento em si.

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