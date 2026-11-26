Um drone russo atingiu um edifício Kharkiv na noite de 25-26 de novembro, matando pelo menos dois de acordo com o prefeito. Em Kiev, o pessoal de socorro identificou sete feridos e evacuou quatro pessoas, incluindo duas crianças.

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Um drone russo atingiu um edifício Kharkiv na noite de 25-26 de novembro, matando pelo menos dois de acordo com o prefeito. Em Kiev, o pessoal de socorro identificou sete feridos e evacuou quatro pessoas, incluindo duas crianças.

Em Kharkiv, um edifício residencial afetado

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse na manhã de quinta-feira que duas pessoas haviam sido encontradas mortas depois que um drone atingiu um prédio no distrito de Novobavarskyi. Outras três pessoas ficaram feridas, segundo o relatório municipal. Um apartamento pegou fogo. O prefeito também indicou que as pessoas poderiam estar sob os escombros, sem confirmar seu número.

Em Kiev, incêndios no distrito de Desnianskyi

Na capital, o prefeito Vitali Klitschko declarou na quarta-feira à noite que a cidade era alvo de mísseis balísticos. O Serviço de Emergência do Estado ucraniano relatou vários incêndios e destruições em edifícios não residenciais no bairro de Desnianskyi. Os bombeiros extinguiram todos os incêndios que haviam identificado nesta área. Seu registro de sete feridos atualizou a primeira contagem municipal, que indicou quatro, dois dos quais estavam em estado grave.

Na região de Dnipropetrovsk, o socorro ucraniano também informou que um homem tinha sido ferido no distrito de Nikopol. Foram relatados incêndios em outras áreas da região. Estes balanços locais não são um balanço nacional.

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