A partir de 7 de Dezembro, os viajantes poderão comprar bilhetes FlixTrain no aplicativo DB Navigator e no site da Deutsche Bahn para partidas a partir de 13. Em caso de correspondência, será necessário verificar se as notas formam um único contrato.

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Os bilhetes FlixTrain estarão à venda no site da Deutsche Bahn e na sua aplicação DB Navigator em 7 de Dezembro, para viagens a partir de 13 de Dezembro. O acordo abre um novo canal de vendas e permite comprar bilhetes de ambas as empresas em uma única operação. Não fundem as suas tarifas ou horários.

Até agora, os comboios verdes podiam aparecer nos resultados de uma busca no site da Deutsche Bahn sem que fosse possível comprar o seu bilhete lá. O acordo anunciado em 25 de Novembro pelo operador alemão e pela FlixTrain altera o último passo: o passageiro poderá seleccionar o comboio e pagar no mesmo serviço. O lançamento ocorrerá nos canais digitais da Deutsche Bahn, ou seja, Bahn.de e da aplicação DB Navigator. O comunicado de imprensa não prevê uma venda recíproca dos bilhetes da Deutsche Bahn no FlixTrain.

Uma reserva, não necessariamente um contrato

A Deutsche Bahn dá um exemplo de uma viagem, a primeira parte da qual seria realizada por um operador e a segunda pelo outro. Ambos os bilhetes podem ser comprados ao mesmo tempo. A associação de viagens alemã PRO BAHN saudou a abertura do canal de vendas, exigindo que os direitos dos viajantes cobrissem as ligações entre empresas. Para um passageiro, a questão surge em particular se um primeiro comboio chega tarde e o próximo já partiu.

O Regulamento Europeu dos Direitos dos Viajantes exige que, antes da compra, os bilhetes constituam um bilhete directo que abranja a viagem. Prevê igualmente uma excepção à responsabilidade por uma única transacção quando o cliente tiver recebido informações claras antes da compra sobre a existência de contratos separados, e a menção aparece num meio que pode manter. Por conseguinte, o número de notas ou o montante debitado não é suficiente para determinar a protecção em caso de atraso.

Preços fixados separadamente

Ambos os operadores especificam que continuarão a definir as suas ofertas, horários e preços de forma independente. A rede FlixTrain inclui Berlim, Hamburgo, Colônia e Frankfurt. Uma busca no DB Navigator pode eventualmente oferecer trens de ambas as empresas na mesma tela, mas um bilhete da Deutsche Bahn comprado separadamente não se torna válido em um FlixTrain.

Para uma viagem de conexão, o detalhe decisivo será exibido antes do pagamento: será necessário verificar se os segmentos são cobertos por um bilhete direto ou por contratos separados. A abertura de 7 de Dezembro diz respeito à venda; as primeiras rotas propostas por este canal são anunciadas a partir de 13.

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