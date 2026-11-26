A Comissão Europeia sancionou Firmenich, Givaudan e IFF para intercâmbio de informações entre 2019 e 2023. O regulador do Reino Unido anunciou separadamente mais de £85 milhões em multas.

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A Comissão Europeia sancionou Firmenich, Givaudan e IFF para intercâmbio de informações entre 2019 e 2023. O regulador do Reino Unido anunciou separadamente mais de £85 milhões em multas.

Os três fabricantes vendem composições odorosas que entram na fabricação de perfumes, mas também shampoos, detergentes e outros produtos diários. A decisão anunciada em 25 de novembro pela Comissão Europeia diz respeito a um acordo em todo o Espaço Económico Europeu, de março de 2019 para as inspeções em março de 2023.

Informação partilhada nas negociações com a Unilever

Segundo a Comissão, os fornecedores informaram-se mutuamente dos aumentos de preços propostos e das suas respostas aos pedidos da Unilever sobre os custos dos ingredientes. Concordaram igualmente em não abordar determinados trabalhadores que trabalham nesta conta nos seus concorrentes. Bruxelas considerou que a Givaudan e o IFF tinham alargado estas trocas a outros clientes e, por vezes, ao mercado da perfumaria fina.

Três multas europeias e uma decisão do Reino Unido separada

A Givaudan tem de pagar 252.363 milhões de euros, a Firmenich 137.689 milhões e a IFF 81.915 milhões, de acordo com os pormenores publicados pela Comissão. Os três grupos reconheceram sua participação e obtiveram reduções por sua cooperação e acordo com o regulador. Tomou igualmente em consideração o papel mais limitado do Firmenich em alguns intercâmbios.

No Reino Unido, a Autoridade da Concorrência e dos Mercados impôs sanções aos três grupos, num total de mais de 85 milhões de libras, na sequência de um procedimento separado. A Givaudan confirmou ter celebrado acordos com ambas as autoridades. A empresa também anunciou um acordo em um processo civil antitrust nos Estados Unidos, que não faz parte das multas europeias ou britânicas.

A Comissão considera que estas práticas enfraqueceram a concorrência entre fornecedores. Não indica na sua publicidade o possível aumento do preço pago na loja por um produto específico. As coimas não constituem uma compensação automática aos compradores.

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