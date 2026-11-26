Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e o Japão apelam aos partidos e deputados para que apoiem publicamente a autoridade estatal. Solicitam igualmente um procedimento independente no caso Dahr al-Baydar.

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Cinco embaixadas em Beirute apoiaram o monopólio de armas do Estado libanês na quarta-feira, 25 de novembro, e convidaram deputados e partidos a apoiar publicamente seu direito exclusivo de decidir a guerra e a paz. A sua declaração apela também a processos judiciais independentes no caso dos explosivos Dahr al-Baydar.

O texto é assinado pelas missões diplomáticas da Austrália, Canadá, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Apelam aos políticos libaneses para que assumam um compromisso público com as posições expressas pelo Presidente Joseph Aoun e pelo Primeiro-Ministro Nawaf Salam sobre a autoridade do Estado. O comunicado não especifica nenhum calendário de desarmamento nem ajuda adicional.

Um recurso que também diz respeito ao processo em Dahr al-Baydar

As cinco missões informaram que tinham tomado nota das medidas tomadas pelas autoridades libanesas em relação ao camião explosivo apreendido em Dahr al-Baydar em Outubro. Eles exigem que a justiça seja capaz de estabelecer responsabilidades rapidamente, sem interferência política. Em 5 de Novembro, foram emitidos dois mandados de detenção para pessoas já detidas. Estes actos processuais não constituem condenações.

A declaração chama Dahr al-Baydar. Ele não comentou sobre a nova apreensão de explosivos na área de Qaa, anunciada pelo exército em 22 de novembro, ou sobre as detenções entre Bécharré e Batrun. Estes três casos têm procedimentos separados.

Nenhum dispositivo anunciado

As cinco embaixadas apoiam o exercício da autoridade estatal em todo o Líbano. Nenhum mecanismo de implementação é anunciado no texto. No caso Dahr al-Baydar, nem a declaração solicita uma transferência para outra jurisdição, nem estabelece um prazo para a investigação.

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