O ator e diretor, que cresceu em parte em Beirute, é tomar a direção do Théâtre du Soleil no outono de 2027. Seis membros da trupe devem acompanhá-lo em uma direção colegial.

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O ator e diretor, que cresceu em parte em Beirute, é tomar a direção do Théâtre du Soleil no outono de 2027. Seis membros da trupe devem acompanhá-lo em uma direção colegial.

O Théâtre du Soleil escolheu um ancião da trupe para suceder seu fundador. Simon Abkarian concordou em assumir a gestão da empresa, com o acordo do Ministério da Cultura francês. A passagem do relé é anunciada em outubro de 2027: a designação não significa que Ariane Mnouchkine já está deixando sua posição. Em torno de seu sucessor, seis membros da trupe devem participar na condução do teatro.

Anos na Cartoucherie, papéis escritos por Hélène Cixous

Abkarian juntou-se à empresa em 1985. Na floresta de Vincennes, ele jogouA terrível mas inacabada história de Norodom Sihanouk rei do Camboja, então emÍndia ou Índia de seu sonho, dois textos de Hélène Cixous dirigido por Mnouchkin. Em seguida, participou noÁtridosA Cartoucherie é também o lugar onde ele criou, como autor e diretor,Eletricidade inferior baixaem 2019. O show foi distinguido três vezes em Les Molières em 2020, incluindo para encenação e texto.

De Beirute ao teatro, depois de volta à trupe

Nascido numa família arménia em Val-d-Oise, Simon Abkarian passou parte da sua infância em Beirute. Ele disse que viveu em Geitawi, Ahrafieh, antes de sua família retornar à França durante a guerra civil. Líbano também é um lugar para visitar:Penelope o Penelopefoi apresentado em Beirute após sua criação no Chaillot National Theatre. Em 2026, o Instituto Francês do Líbano anunciou na abertura do seu fim-de-semana cinematográfico francês em tornoA Batalha de Gaulle: Idade do Ferro, onde ele interpretou Charles de Gaulle.

Abkarian disse que queria manter o princípio da igualdade de remuneração dentro da empresa. A composição do nome da equipe que o cercará e a distribuição precisa de suas responsabilidades não são detalhadas nos anúncios disponíveis.

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