Joe Saddi coloca o governo sob pressão: atrás da eletricidade, o primeiro aviso político das Forças Libanesas Uma « aposentadoria » calculada entre retenção do governo e ameaça de ruptura Joe Saddi não desistiu. O Ministro da Energia escolheu uma fórmula mais ambígua e politicamente mais gerenciável: actualmente já não participa nas reuniões do Conselho de Ministros enquanto continua a ser o chefe do seu ministério. Esta distinção é o ponto de partida do caso. Permite-lhe protestar contra o funcionamento do governo sem abandonar o setor que ele lidera, e as Forças Libanesas para levantar pressão sem causar imediatamente uma crise ministerial aberta. Saddi apresentou sua decisão como consequência da falta de uma resposta do governo a várias propostas para manter o fornecimento de energia e mitigar o impacto da crise energética global. Ele afirmou que sua retirada das sessões não era uma renúncia de responsabilidade, mas uma forma de forçar todo o governo a assumir uma responsabilidade que ele considerou muito grandemente deixado para o Ministério da Energia sozinho. A forma escolhida é, portanto, tão importante quanto o fundo. Uma demissão supostamente criou uma vaga e forçou as Forças Libanesas a decidir imediatamente se eles permaneceram no governo. Um simples protesto público poderia ter sido absorvido como uma disputa ministerial adicional. A abstenção coloca a crise entre estes dois extremos. Permite que Saddi continue a aplicar leis, administrar o serviço público e defender suas reformas, embora se recuse a apoiar reuniões governamentais que ele acredita não tomar as decisões necessárias. A mensagem ao Primeiro-Ministro Nawaf Salam é clara: o ministro acredita que esgotou os avisos técnicos. Agora, a ausência de arbitragem torna-se um problema político. O desacordo concreto: impostos sobre combustíveis e preços da eletricidade móvel O conflito não é apenas uma percepção de falta de apoio. Ela se cristalizou em torno de propostas específicas. Em uma reunião sobre as consequências do aumento global do preço do combustível, Saddi defendeu vários mecanismos para reduzir a conta final. Estes incluem uma mudança, suspensão ou remoção de certas taxas de combustível para limitar o aumento pago pelos consumidores. Esta opção foi objecto de uma objecção central do Ministério das Finanças: as receitas em causa estão envolvidas no financiamento de compromissos públicos, incluindo aumentos concedidos ao sector público. Removê-los sem recursos alternativos mudaria, portanto, a crise do setor energético para o orçamento do Estado. Este é um dos nós do conflito: a energia é responsável pelo custo global para a família, enquanto as finanças devem proteger de receitas já destinadas a outras despesas. O segundo ponto diz respeito à tarifa pública de electricidade. Saddi propôs um sistema de preços móveis capaz de evoluir com os custos reais de produção e compra de combustível. O seu argumento é económico: mesmo que o preço dos quilowatts-hora públicos aumente em determinadas circunstâncias, a electricidade fornecida pelo Líbano continua a ser mais barata do que a electricidade comprada a produtores privados. Um aumento controlado da tarifa poderia, portanto, permitir mais horas de fornecimento de energia pública e reduzir a quantidade muito mais cara de eletricidade que as famílias compram de geradores. O raciocínio não é apenas sobre a conta de eletricidade do Líbano, mas sobre a conta de energia total da casa. Saddi culpa o governo por olhar separadamente para o preço público e impostos, enquanto o consumidor adiciona a conta pública, assinatura privada e combustível. Uma reunião sem arbitragem, depois a separação A decisão do ministro vem após uma reunião do governo descrita como difícil. As soluções propostas não foram apoiadas. O Ministério das Finanças não agiu com base na ideia de reduzir as taxas de combustível devido à falta de receitas alternativas. Nem a proposta de tarifa móvel levou a uma decisão. Para Saddi, esta falta de arbitragem significa que ele concorda em deixar o choque energético passar para o consumidor. Ele afirma que advertiu, forneceu os números e apresentou as soluções antes de descobrir que nenhuma resposta operacional se seguiu. É esta sequência que ele utiliza para justificar a sua retirada do Conselho de Ministros. Seu argumento também procura mudar a responsabilidade política. Durante décadas, o Ministério da Energia tem suportado grande parte do custo simbólico do fracasso no setor elétrico. A Saddi não vai deixar que esta mecânica volte a acontecer. Ao afirmar publicamente que o governo deve decidir, procura impedir que as consequências da crise sejam atribuídas apenas ao ministro. A estratégia é transparente: alertas documentais, divulgar opções rejeitadas e estabelecer que as arbitragens fiscais ou orçamentais excedem sua jurisdição. Se as horas atuais diminuem ou o projeto de lei de energia aumenta, ele pode argumentar que o problema não estava na ausência de propostas, mas na recusa coletiva de adotá-las. O caso vai além de Saddi: a decisão foi coordenada com Maarab O elemento que transforma o caso em uma crise política é o envolvimento direto das Forças Libanesas. A decisão de Saddi não parece ser uma iniciativa puramente pessoal. Ele vem após uma longa reunião entre as componentes parlamentares e ministeriais do partido, seu órgão executivo e vários funcionários em torno de Samir Geagea. Informações consistentes apresentam a decisão como coordenada com Maarab. As Forças consideraram que a abstenção era, nesta fase, uma resposta suficiente. Eles não anunciaram sua saída do governo, e a suposição de demissão coletiva ainda é apresentada como prematura. Mas a possibilidade entrou agora explicitamente no debate. Esta graduação é calculada. O partido pode apoiar seu ministro sem queimar imediatamente o próximo passo. Ele pode observar a reação de Nawaf Salam, o presidente Joseph Aoun e o ministro das Finanças antes de decidir se deve voltar à participação normal, continuar boicotando as sessões ou ir mais longe. A abstenção torna-se assim um instrumento de negociação interna. Ele oferece a Maarab um meio de medir o equilíbrio de poder dentro do governo, evitando o custo político de um colapso imediato. Se forem encontrados compromissos, o ministro pode tomar o seu lugar à volta da mesa. Se nada mudar, as Forças podem apresentar uma possível escalada como resultado de uma série de avisos ignorados. A mensagem enviada a Baabda algumas horas antes do anúncio A dimensão política é ainda mais clara na abordagem de Joseph Aoun. Antes do anúncio de Saddi, Samir Geagea enviou o deputado Melhem Riaci para Baabda. Oficialmente, a reunião com o Presidente centrou-se nas condições políticas e sociais, bem como nos desenvolvimentos regionais. Mas as informações em torno da reunião indicam uma mensagem mais ampla de Maarab sobre o funcionamento do governo. A crítica não era apenas sobre a economia. Trataram também do registo soberano. As Forças expressaram a preocupação de que a má gestão econômica, combinada com dificuldades políticas e de segurança, levaria a uma explosão social. O calendário é revelador: a mensagem a Baabda precede a decisão do ministro por algumas horas. A sequência dá à tolerância um escopo maior do que o registro elétrico sozinho. Maarab avisa a Presidência antes de activar um primeiro meio de pressionar o governo. Isto não significa que já tenha sido decidido um cenário de saída. Pelo contrário, as Forças mantêm uma margem de manobra. Mas eles salientam que já não querem ser vistos como automaticamente em solidariedade com decisões que contestam. Esta posição permite-lhes também proteger a sua posição política: participar no governo, mostrando ao seu eleitorado que não apoiam a inacção económica ou o que consideram insuficiente em matéria de soberania. Uma crise elétrica no meio de um mercado mundial de energia sob estresse O conflito governamental ocorre num contexto que reduz a margem de manobra. A crise regional e as perturbações nas principais rotas energéticas aumentaram os custos dos combustíveis. Para um país fortemente dependente das importações e com poucas reservas financeiras, cada aumento internacional é rapidamente transferido para a produção de eletricidade, transporte e geradores privados. O problema é ampliado pela estrutura particular do sistema libanês: quando o abastecimento público cai, as famílias continuam a consumir eletricidade. Eles simplesmente transferem seu consumo para uma fonte privada mais cara. Uma poupança orçamental obtida através da limitação das compras de combustível pode, portanto, resultar numa despesa muito mais elevada suportada directamente pelas famílias. Este é o cerne do argumento de Saddi a favor da taxa móvel. O painel considera que a comparação relevante não é entre uma tarifa pública antiga e uma nova tarifa pública, mas entre o custo de uma hora adicional fornecida pela Electricidade do Líbano e o da mesma hora adquirida a um gerador. No entanto, os seus adversários têm de resolver outra equação: aumentar automaticamente as tarifas num país onde a renda permanece frágil pode também aumentar os salários não pagos e a pressão social. Por conseguinte, a decisão não pode ser puramente técnica. Trata-se de determinar quem absorve o aumento global: o Estado através de receitas ou subsídios mais baixos, a Electricidade do Líbano através do seu balanço, ou o consumidor através das suas facturas. Ministro destaca reformas para desafiar acusação de impotência Saddi acompanhou seu braço com uma revisão de sua visita ao ministério. Em especial, recorda a criação da autoridade reguladora do sector da electricidade, prevista por uma lei de 24 anos, mas não aplicada. Na sua opinião, esta autoridade está agora a preparar o lançamento de licenças que permitem ao sector privado produzir e distribuir electricidade nos próximos meses. O argumento político é claro: o ministro quer distinguir entre reformas que estão diretamente sob sua jurisdição e decisões fiscais e financeiras que exigem votação coletiva do governo. Ele, portanto, procura mostrar que não está pedindo um branco-seing para perseguir o velho modelo, mas para arbitragens necessárias para uma transição que ele afirma ter iniciado. Isto é importante para compreender a estratégia das Forças Libanesas. O partido tem interesse em apresentar o Ministério da Energia como um laboratório para romper com práticas anteriores. O sector está no centro das controvérsias políticas e financeiras há anos. Demonstrar com sucesso uma autoridade reguladora funcional, uma abertura regulamentada ao setor privado e uma fixação mais estreita dos custos permitiriam às Forças exigir um método diferente. Por outro lado, um novo colapso da fonte de energia os exporia diretamente. O conflito com o governo é, portanto, também utilizado para estabelecer um limite de responsabilidade antes que as consequências da crise se tornem visíveis nas casas. O risco real para Nawaf Salam: uma questão setorial torna-se um precedente Para o Primeiro-Ministro, o perigo excede o número de reuniões em que Saddi irá ou não participar. Se um ministro puder suspender a sua presença no Conselho enquanto permanecer em funções, e se o seu partido transformar essa abstenção em pressão política, outros componentes poderão ser tentados a utilizar o mesmo método. O governo então entraria em uma lógica de participação condicional onde cada bloco permaneceria oficialmente no poder, boicotando as arbitrações que o desagradam. Num sistema já fragmentado, tal prática enfraqueceria a capacidade do Conselho de Ministros de funcionar como organismo colectivo. Salam deve, portanto, encontrar um compromisso sobre a substância sem dar a impressão de que a pressão partidária é suficiente para obter um tratamento privilegiado. Deve também evitar uma ruptura com as Forças num momento em que o Governo enfrenta simultaneamente a questão do Sul, as negociações com Israel, a reconstrução, as relações com as instituições financeiras internacionais e as tensões sociais. Uma saída de ministros próximos de Maarab não necessariamente derrubaria automaticamente o executivo, mas mudaria sua legitimidade política e reviveria os debates sobre sua composição. Já existem rumores de remodelações. A crise de Saddi poderia dar-lhes material concreto. É por isso que o compromisso procurado deve, provavelmente, ser apresentado como resposta à emergência energética e não como concessão a uma parte. Forças mantêm a ameaça final na reserva Nesta fase, as Forças Libanesas não decidiram deixar o governo. É precisamente isso que torna eficaz a sua posição. Uma ameaça usada cedo demais perde algum de seu valor. Mantendo seus ministros no lugar enquanto permitem que Saddi se retire das sessões, eles criam uma escada de escalada. Primeiro passo: advertências técnicas. Segundo passo: mensagem política para Baabda. Passo 3: Persistência do ministro em causa. Os próximos passos poderiam ser uma extensão do desafio a outros ministros, um desafio público mais abrangente à política governamental, ou, no final do processo, um debate sobre a continuação do partido no executivo. Não há provas que sugiram que esta última decisão esteja a ser tomada. Por conseguinte, a resposta do Governo determinará os próximos passos. Um acordo sobre tarifas, taxas ou outra forma de apoio ao sector permitiria a Saddi regressar alegando que tinha obtido apoio colectivo para a crise. Uma total falta de resposta reforçaria, em vez disso, o argumento de Maarab de que o problema não reside mais na tecnologia, mas na governança. A crise da electricidade tornar-se-ia então o veículo de um debate muito mais amplo: até que ponto pode um partido permanecer em solidariedade com um governo cuja arbitragem económica contesta e parte da orientação soberanaista? Um teste de verdade antes da conta chegar às casas O calendário exige uma resposta rápida. A crise energética não deixa o governo ao luxo de um conflito institucional prolongado. Se os preços mundiais permanecerem elevados e os alimentos públicos não puderem ser aumentados, a diferença será paga pelas famílias através de geradores, transportes e preços dos bens. A batalha em torno dos impostos ou da tarifa pública pode parecer técnica, mas diz respeito diretamente à distribuição deste projeto de lei. Saddi quer que o estado aceite parte do custo ou modifique a operação do setor para reduzir a dependência de geradores. As finanças estão a tentar evitar criar um novo buraco orçamental. No meio disso, o Conselho de Ministros deve arbitrar. A abstenção do ministro é, portanto, um primeiro teste político para a coalizão governamental. Ainda não é uma ruptura e não deve ser apresentada como tal. No entanto, ela é mais do que um gesto de humor. Foi precedida de avisos, discutidos no seio das Forças Libanesas, acompanhados de uma mensagem à Presidência e justificada por propostas concretas que não tinham sido decididas. É esta combinação que lhe dá o seu alcance. O governo ainda pode conter a crise. Mas se falhar, a questão da eletricidade terá criado um precedente: o de um partido que permanece no executivo, ao mesmo tempo que suspende sua participação em seu principal lugar de decisão para obter uma mudança de rumo.

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Uma « aposentadoria » calculada entre retenção do governo e ameaça de ruptura

Joe Saddi não desistiu. O Ministro da Energia escolheu uma fórmula mais ambígua e politicamente mais gerenciável: actualmente já não participa nas reuniões do Conselho de Ministros enquanto continua a ser o chefe do seu ministério. Esta distinção é o ponto de partida do caso. Permite-lhe protestar contra o funcionamento do governo sem abandonar o setor que ele lidera, e as Forças Libanesas para levantar pressão sem causar imediatamente uma crise ministerial aberta. Saddi apresentou sua decisão como consequência da falta de uma resposta do governo a várias propostas para manter o fornecimento de energia e mitigar o impacto da crise energética global. Ele afirmou que sua retirada das sessões não era uma renúncia de responsabilidade, mas uma forma de forçar todo o governo a assumir uma responsabilidade que ele considerou muito grandemente deixado para o Ministério da Energia sozinho.

A forma escolhida é, portanto, tão importante quanto o fundo. Uma demissão supostamente criou uma vaga e forçou as Forças Libanesas a decidir imediatamente se eles permaneceram no governo. Um simples protesto público poderia ter sido absorvido como uma disputa ministerial adicional. A abstenção coloca a crise entre estes dois extremos. Permite que Saddi continue a aplicar leis, administrar o serviço público e defender suas reformas, embora se recuse a apoiar reuniões governamentais que ele acredita não tomar as decisões necessárias. A mensagem ao Primeiro-Ministro Nawaf Salam é clara: o ministro acredita que esgotou os avisos técnicos. Agora, a ausência de arbitragem torna-se um problema político.

O desacordo concreto: impostos sobre combustíveis e preços da eletricidade móvel

O conflito não é apenas uma percepção de falta de apoio. Ela se cristalizou em torno de propostas específicas. Em uma reunião sobre as consequências do aumento global do preço do combustível, Saddi defendeu vários mecanismos para reduzir a conta final. Estes incluem uma mudança, suspensão ou remoção de certas taxas de combustível para limitar o aumento pago pelos consumidores. Esta opção foi objecto de uma objecção central do Ministério das Finanças: as receitas em causa estão envolvidas no financiamento de compromissos públicos, incluindo aumentos concedidos ao sector público. Removê-los sem recursos alternativos mudaria, portanto, a crise do setor energético para o orçamento do Estado. Este é um dos nós do conflito: a energia é responsável pelo custo global para a família, enquanto as finanças devem proteger de receitas já destinadas a outras despesas.

O segundo ponto diz respeito à tarifa pública de electricidade. Saddi propôs um sistema de preços móveis capaz de evoluir com os custos reais de produção e compra de combustível. O seu argumento é económico: mesmo que o preço dos quilowatts-hora públicos aumente em determinadas circunstâncias, a electricidade fornecida pelo Líbano continua a ser mais barata do que a electricidade comprada a produtores privados. Um aumento controlado da tarifa poderia, portanto, permitir mais horas de fornecimento de energia pública e reduzir a quantidade muito mais cara de eletricidade que as famílias compram de geradores. O raciocínio não é apenas sobre a conta de eletricidade do Líbano, mas sobre a conta de energia total da casa. Saddi culpa o governo por olhar separadamente para o preço público e impostos, enquanto o consumidor adiciona a conta pública, assinatura privada e combustível.

Uma reunião sem arbitragem, depois a separação

A decisão do ministro vem após uma reunião do governo descrita como difícil. As soluções propostas não foram apoiadas. O Ministério das Finanças não agiu com base na ideia de reduzir as taxas de combustível devido à falta de receitas alternativas. Nem a proposta de tarifa móvel levou a uma decisão. Para Saddi, esta falta de arbitragem significa que ele concorda em deixar o choque energético passar para o consumidor. Ele afirma que advertiu, forneceu os números e apresentou as soluções antes de descobrir que nenhuma resposta operacional se seguiu. É esta sequência que ele utiliza para justificar a sua retirada do Conselho de Ministros.

Seu argumento também procura mudar a responsabilidade política. Durante décadas, o Ministério da Energia tem suportado grande parte do custo simbólico do fracasso no setor elétrico. A Saddi não vai deixar que esta mecânica volte a acontecer. Ao afirmar publicamente que o governo deve decidir, procura impedir que as consequências da crise sejam atribuídas apenas ao ministro. A estratégia é transparente: alertas documentais, divulgar opções rejeitadas e estabelecer que as arbitragens fiscais ou orçamentais excedem sua jurisdição. Se as horas atuais diminuem ou o projeto de lei de energia aumenta, ele pode argumentar que o problema não estava na ausência de propostas, mas na recusa coletiva de adotá-las.

O caso vai além de Saddi: a decisão foi coordenada com Maarab

O elemento que transforma o caso em uma crise política é o envolvimento direto das Forças Libanesas. A decisão de Saddi não parece ser uma iniciativa puramente pessoal. Ele vem após uma longa reunião entre as componentes parlamentares e ministeriais do partido, seu órgão executivo e vários funcionários em torno de Samir Geagea. Informações consistentes apresentam a decisão como coordenada com Maarab. As Forças consideraram que a abstenção era, nesta fase, uma resposta suficiente. Eles não anunciaram sua saída do governo, e a suposição de demissão coletiva ainda é apresentada como prematura. Mas a possibilidade entrou agora explicitamente no debate.

Esta graduação é calculada. O partido pode apoiar seu ministro sem queimar imediatamente o próximo passo. Ele pode observar a reação de Nawaf Salam, o presidente Joseph Aoun e o ministro das Finanças antes de decidir se deve voltar à participação normal, continuar boicotando as sessões ou ir mais longe. A abstenção torna-se assim um instrumento de negociação interna. Ele oferece a Maarab um meio de medir o equilíbrio de poder dentro do governo, evitando o custo político de um colapso imediato. Se forem encontrados compromissos, o ministro pode tomar o seu lugar à volta da mesa. Se nada mudar, as Forças podem apresentar uma possível escalada como resultado de uma série de avisos ignorados.

A mensagem enviada a Baabda algumas horas antes do anúncio

A dimensão política é ainda mais clara na abordagem de Joseph Aoun. Antes do anúncio de Saddi, Samir Geagea enviou o deputado Melhem Riaci para Baabda. Oficialmente, a reunião com o Presidente centrou-se nas condições políticas e sociais, bem como nos desenvolvimentos regionais. Mas as informações em torno da reunião indicam uma mensagem mais ampla de Maarab sobre o funcionamento do governo. A crítica não era apenas sobre a economia. Trataram também do registo soberano. As Forças expressaram a preocupação de que a má gestão econômica, combinada com dificuldades políticas e de segurança, levaria a uma explosão social.

O calendário é revelador: a mensagem a Baabda precede a decisão do ministro por algumas horas. A sequência dá à tolerância um escopo maior do que o registro elétrico sozinho. Maarab avisa a Presidência antes de activar um primeiro meio de pressionar o governo. Isto não significa que já tenha sido decidido um cenário de saída. Pelo contrário, as Forças mantêm uma margem de manobra. Mas eles salientam que já não querem ser vistos como automaticamente em solidariedade com decisões que contestam. Esta posição permite-lhes também proteger a sua posição política: participar no governo, mostrando ao seu eleitorado que não apoiam a inacção económica ou o que consideram insuficiente em matéria de soberania.

Uma crise elétrica no meio de um mercado mundial de energia sob estresse

O conflito governamental ocorre num contexto que reduz a margem de manobra. A crise regional e as perturbações nas principais rotas energéticas aumentaram os custos dos combustíveis. Para um país fortemente dependente das importações e com poucas reservas financeiras, cada aumento internacional é rapidamente transferido para a produção de eletricidade, transporte e geradores privados. O problema é ampliado pela estrutura particular do sistema libanês: quando o abastecimento público cai, as famílias continuam a consumir eletricidade. Eles simplesmente transferem seu consumo para uma fonte privada mais cara. Uma poupança orçamental obtida através da limitação das compras de combustível pode, portanto, resultar numa despesa muito mais elevada suportada directamente pelas famílias.

Este é o cerne do argumento de Saddi a favor da taxa móvel. O painel considera que a comparação relevante não é entre uma tarifa pública antiga e uma nova tarifa pública, mas entre o custo de uma hora adicional fornecida pela Electricidade do Líbano e o da mesma hora adquirida a um gerador. No entanto, os seus adversários têm de resolver outra equação: aumentar automaticamente as tarifas num país onde a renda permanece frágil pode também aumentar os salários não pagos e a pressão social. Por conseguinte, a decisão não pode ser puramente técnica. Trata-se de determinar quem absorve o aumento global: o Estado através de receitas ou subsídios mais baixos, a Electricidade do Líbano através do seu balanço, ou o consumidor através das suas facturas.

Ministro destaca reformas para desafiar acusação de impotência

Saddi acompanhou seu braço com uma revisão de sua visita ao ministério. Em especial, recorda a criação da autoridade reguladora do sector da electricidade, prevista por uma lei de 24 anos, mas não aplicada. Na sua opinião, esta autoridade está agora a preparar o lançamento de licenças que permitem ao sector privado produzir e distribuir electricidade nos próximos meses. O argumento político é claro: o ministro quer distinguir entre reformas que estão diretamente sob sua jurisdição e decisões fiscais e financeiras que exigem votação coletiva do governo. Ele, portanto, procura mostrar que não está pedindo um branco-seing para perseguir o velho modelo, mas para arbitragens necessárias para uma transição que ele afirma ter iniciado.

Isto é importante para compreender a estratégia das Forças Libanesas. O partido tem interesse em apresentar o Ministério da Energia como um laboratório para romper com práticas anteriores. O sector está no centro das controvérsias políticas e financeiras há anos. Demonstrar com sucesso uma autoridade reguladora funcional, uma abertura regulamentada ao setor privado e uma fixação mais estreita dos custos permitiriam às Forças exigir um método diferente. Por outro lado, um novo colapso da fonte de energia os exporia diretamente. O conflito com o governo é, portanto, também utilizado para estabelecer um limite de responsabilidade antes que as consequências da crise se tornem visíveis nas casas.

O risco real para Nawaf Salam: uma questão setorial torna-se um precedente

Para o Primeiro-Ministro, o perigo excede o número de reuniões em que Saddi irá ou não participar. Se um ministro puder suspender a sua presença no Conselho enquanto permanecer em funções, e se o seu partido transformar essa abstenção em pressão política, outros componentes poderão ser tentados a utilizar o mesmo método. O governo então entraria em uma lógica de participação condicional onde cada bloco permaneceria oficialmente no poder, boicotando as arbitrações que o desagradam. Num sistema já fragmentado, tal prática enfraqueceria a capacidade do Conselho de Ministros de funcionar como organismo colectivo. Salam deve, portanto, encontrar um compromisso sobre a substância sem dar a impressão de que a pressão partidária é suficiente para obter um tratamento privilegiado.

Deve também evitar uma ruptura com as Forças num momento em que o Governo enfrenta simultaneamente a questão do Sul, as negociações com Israel, a reconstrução, as relações com as instituições financeiras internacionais e as tensões sociais. Uma saída de ministros próximos de Maarab não necessariamente derrubaria automaticamente o executivo, mas mudaria sua legitimidade política e reviveria os debates sobre sua composição. Já existem rumores de remodelações. A crise de Saddi poderia dar-lhes material concreto. É por isso que o compromisso procurado deve, provavelmente, ser apresentado como resposta à emergência energética e não como concessão a uma parte.

Forças mantêm a ameaça final na reserva

Nesta fase, as Forças Libanesas não decidiram deixar o governo. É precisamente isso que torna eficaz a sua posição. Uma ameaça usada cedo demais perde algum de seu valor. Mantendo seus ministros no lugar enquanto permitem que Saddi se retire das sessões, eles criam uma escada de escalada. Primeiro passo: advertências técnicas. Segundo passo: mensagem política para Baabda. Passo 3: Persistência do ministro em causa. Os próximos passos poderiam ser uma extensão do desafio a outros ministros, um desafio público mais abrangente à política governamental, ou, no final do processo, um debate sobre a continuação do partido no executivo. Não há provas que sugiram que esta última decisão esteja a ser tomada.

Por conseguinte, a resposta do Governo determinará os próximos passos. Um acordo sobre tarifas, taxas ou outra forma de apoio ao sector permitiria a Saddi regressar alegando que tinha obtido apoio colectivo para a crise. Uma total falta de resposta reforçaria, em vez disso, o argumento de Maarab de que o problema não reside mais na tecnologia, mas na governança. A crise da electricidade tornar-se-ia então o veículo de um debate muito mais amplo: até que ponto pode um partido permanecer em solidariedade com um governo cuja arbitragem económica contesta e parte da orientação soberanaista?

Um teste de verdade antes da conta chegar às casas

O calendário exige uma resposta rápida. A crise energética não deixa o governo ao luxo de um conflito institucional prolongado. Se os preços mundiais permanecerem elevados e os alimentos públicos não puderem ser aumentados, a diferença será paga pelas famílias através de geradores, transportes e preços dos bens. A batalha em torno dos impostos ou da tarifa pública pode parecer técnica, mas diz respeito diretamente à distribuição deste projeto de lei. Saddi quer que o estado aceite parte do custo ou modifique a operação do setor para reduzir a dependência de geradores. As finanças estão a tentar evitar criar um novo buraco orçamental. No meio disso, o Conselho de Ministros deve arbitrar.

A abstenção do ministro é, portanto, um primeiro teste político para a coalizão governamental. Ainda não é uma ruptura e não deve ser apresentada como tal. No entanto, ela é mais do que um gesto de humor. Foi precedida de avisos, discutidos no seio das Forças Libanesas, acompanhados de uma mensagem à Presidência e justificada por propostas concretas que não tinham sido decididas. É esta combinação que lhe dá o seu alcance. O governo ainda pode conter a crise. Mas se falhar, a questão da eletricidade terá criado um precedente: o de um partido que permanece no executivo, ao mesmo tempo que suspende sua participação em seu principal lugar de decisão para obter uma mudança de rumo.

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