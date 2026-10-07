Berri-Salam: nos bastidores de uma des-escala para evitar o rompimento entre o governo e Hezbollah

Nabih Berri atuou como intermediário entre Nawaf Salam e Hezbollah para impedir que sua disputa estratégica se tornasse uma ruptura política. Sem uma reunião tripartida ou um acordo de fundo, a mediação permitiu que Nabatiyeh visitasse, reabrisse canais de diálogo e restabelecesse a reconstrução e a presença estatal no centro.

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Mediação sem reunião tripartida

O relaxamento que surgiu nos últimos dias entre o Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o ambiente político do Hezbollah não surgiu de um acordo de fundo. É o resultado de um trabalho de desescalço liderado por Nabih Berri entre o Grande Serail e Haret Hreik. Antes da última visita de Salam a Nabatiyah, o tom foi endurecido. O Chefe de Governo e o Hezbollah trocaram mensagens críticas sem se nomearem sempre diretamente. As respostas passaram por discursos, meios de comunicação e alusões suficientemente claras para serem compreendidas por ambos os lados. O risco não era mais o de desacordo político sobre armas, autoridade estatal ou como lidar com a ocupação israelense. Uma extensão deste confronto poderia transformar a disputa em uma ruptura entre o governo e uma grande componente política e social do Sul.

Berri escolheu um método discreto. Ele não realizou uma reunião tripartite com Salam e Hezbollah. Pelo contrário, as evidências disponíveis indicam que ele trabalhou por canais separados, contatos políticos e mensagens transmitidas de um campo para outro. O primeiro objetivo era limitado, mas concreto: parar a escalada verbal antes da visita de Salam a Nabatiyah. A prioridade não era, portanto, resolver o desacordo estratégico. Consistiu em impedir que o deslocamento oficial do Primeiro-Ministro para o Sul se tornasse uma demonstração de rejeição, um boicote político ou uma nova sequência de confronto público. Esta distinção é importante: mediação centrada nas condições de convivência política, não na reconciliação doutrinal.

Nabatiyeh, teste de desfasamento em tamanho real

A visita de Salam a Nabatiyeh foi particularmente sensível porque estava no centro da questão da presença do Estado no Sul. Esta foi sua terceira visita à cidade desde sua chegada como Presidente do Conselho. O primeiro, depois de ganhar confiança parlamentar, foi dedicado às demandas dos habitantes. O segundo tratou do processo de reconstrução. O terceiro assumiu uma dimensão mais política: mostrar que o Estado pretende permanecer presente numa região devastada pela guerra, destruição, deslocamento e persistência das operações israelenses. Neste contexto, acolher o próprio Primeiro-Ministro tornou-se uma mensagem política.

Os trabalhos preparatórios de Berri aparecem na composição desta recepção. O deputado Hani Kobeissi, membro do bloco Berri, esteve presente. O ministro das Finanças Yassine Jaber também participou da sequência. Mais significativamente, vários presidentes de municípios considerados próximos ao Hezbollah em aldeias no distrito de Nabatiyah participaram da recepção. Seria excessivo interpretar a sua presença como um comício na política de Salam. Mostra, no entanto, que o deslocamento não foi tratado como uma provocação para combater. Assim, Berri obteve a maior parte do que procurava: viabilizar uma visita oficial a uma região onde o Primeiro-Ministro poderia ter sido exposto a um desafio politicamente muito caro.

Salam responde separando o diálogo do desacordo

Nawaf Salam aproveitou esta atmosfera para modificar o registro também. Ele afirmou que não estava em uma situação de hostilidade para um determinado campo e insistiu que o diálogo não foi quebrado. Recordou ainda que alguns compromissos já tinham sido acordados e que deveriam agora ser implementados. Sua mensagem aos habitantes dizia respeito à presença do Estado: eles não devem se considerar abandonados. Esta formulação permitiu-lhe manter a linha do governo sem transformar o Hezbollah ou seu ambiente em um oponente interno. O chefe de governo não retirou as questões de desacordo, mas ele se recusou a apresentá-las como uma guerra política total.

Esta sombra responde diretamente à estratégia de Berri. O Presidente da Câmara procura dissociar dois níveis: o desacordo sobre as escolhas estratégicas e o funcionamento diário do Estado. O primeiro permanece profundo. As posições sobre as negociações directas com Israel, o quadro para as discussões, as armas do Hezbollah e as condições para uma retirada israelita permanecem remotas. O segundo nível diz respeito à reconstrução, aos serviços, ao regresso das pessoas deslocadas, ao funcionamento das administrações e ao papel do exército. Berri considera que uma paralisia nestes casos custaria ao povo do Sul o preço de um conflito político nacional, enquanto eles já suportam as consequências da guerra.

A passagem através da televisão de Amal não foi insignificante

A sequência continuou após Nabatiyah. Salam apareceu na cadeia de movimento Amal. A escolha deste fórum foi particularmente importante no contexto da desfasamento. Ele forneceu ao primeiro-ministro acesso direto a parte do público xiita e lhe permitiu explicar a posição do governo sobre a retirada israelense, o retorno do Estado e o funcionamento das instituições no Sul. Berri assim proporcionou a Salam um espaço político onde ele poderia apresentar sua política sem passar por confronto com Hezbollah. Este gesto não apagou as diferenças, mas ajudou a tirar o primeiro-ministro da imagem de um funcionário externo ou ambientalmente hostil no Sul.

A resposta de Hizbullah veio rapidamente por Hassan Fadllallah. O deputado disse que seu partido era a favor do fortalecimento do papel do Estado no Sul e assumir suas responsabilidades. No entanto, era uma condição política essencial: a prioridade deveria ser a partida de Israel, a cessação dos ataques e o fim da destruição e nivelamento das aldeias. Pediu que as declarações fossem seguidas de ações. Por conseguinte, a resposta manteve-se crítica, mas fazia parte de um debate sobre prioridades e responsabilidades. Não voltou ao registro de confronto pessoal que precedeu a mediação. Foi precisamente neste terreno que Berri alcançou um resultado: não para unir doutrinas, mas para mudar o modo como o conflito é expresso.

Por que Berri recusa uma guerra contra o governo

O papel do Presidente da Câmara não pode ser entendido unicamente como mediação pontual. Sua posição institucional e aliança com Hezbollah o colocou na encruzilhada de várias restrições. Por um lado, partilha com as suas grandes reservas aliadas sobre várias opções governamentais, incluindo o quadro para as negociações com Israel. Por outro lado, ele considera que uma queda do governo ou um confronto frontal com Nawaf Salam abriria uma crise que ninguém controlaria. Seu bloco parlamentar também deu confiança ao governo. Esta votação é um indicador mais forte do que os rumores de ruptura: Berri quer manter a possibilidade de criticar, corrigir e bloquear certas escolhas sem derrubar o executivo.

Essa linha também levou a conter a hipótese de uma mobilização contra o governo. As informações disponíveis indicam que ele ajudou a convencer Hezbollah a não empurrar sua oposição até uma tentativa de despejo Salam, quer pela rua ou no Parlamento. O cálculo está relacionado com o contexto. O Líbano continua a enfrentar uma presença israelita no Sul, greves, destruição de aldeias, deslocação de habitantes e uma reconstrução ainda frágil. Adicionar uma grande crise governamental poderia criar um vazio político e institucional. Acima de tudo, um confronto assumindo uma cor denominacional correria o risco de transformar um desacordo sobre a estratégia nacional em um conflito sunita-shiita, um cenário que Berri procura evitar.

Cooperar sem comício: a lógica de Ain el-Tineh

A relação entre Berri e Salam deve, portanto, ser entendida como uma cooperação funcional, não como uma convergência política. Os sinais de relaxamento não significam que o Presidente tenha abandonado suas posições. Continuou a opor-se ao quadro de negociação que considerava problemático e a dirigir negociações com Israel. A dinâmica entre Ain al-Tinh e o Grande Serail baseia-se noutra lógica: as instituições devem continuar a funcionar mesmo quando os seus funcionários não partilham a mesma estratégia. Para Berri, o governo deve prestar serviços, financiar necessidades, participar na reconstrução e apoiar o povo do Sul. Para Salam, o apoio ou, pelo menos, a não-obstrução do Presidente da Câmara é essencial para obter as leis e arbitragens parlamentares necessárias para a ação do governo.

Esta interdependência explica o interesse de todos na des-escala. Salam está liderando um governo que não pode funcionar de forma sustentável em um conflito aberto com o Presidente da Câmara e as principais forças políticas xiitas. Por outro lado, Berri não pode exigir mais apoio estatal no Sul, ajudando ao mesmo tempo a enfraquecer o executivo responsável pelo envio de administrações, financiamento de serviços e negociação de ajuda à reconstrução. Os dois homens, portanto, não precisam se tornar aliados. Eles precisam evitar que seu desacordo destrua os instrumentos que cada um precisa. Esta lógica produz o que é mais uma resolução de conflitos do que um acordo político.

Reconstrução como terreno de compromisso

Berri escolheu a reconstrução e os serviços como porta de entrada para a des-escalação, pois esses arquivos permitem um interesse comum imediato. O Sul precisa de estradas, electricidade, água, serviços públicos, compensação e financiamento para permitir o regresso das pessoas. Sobre estas questões, a questão não é quem está certo no debate sobre armas. É necessário determinar quais atos administrativos, quais orçamentos são liberados e quais garantias permitem o retorno das famílias. Ao pressionar Salam para ir para Nabatiyah e facilitar sua recepção, Berri também procurou fazer o governo diretamente responsável por seus compromissos com a região.

Esta estratégia tem outra dimensão. Quanto mais o Estado está presente no Sul, mais o debate sobre sua autoridade deixa de ser abstrato. Uma instituição não ganha legitimidade apenas através de declarações de soberania. Ela ganha quando conserta uma estrada, coloca uma escola de volta ao serviço, fornece um hospital, compensa uma família ou protege uma aldeia. Berri pode, portanto, defender simultaneamente duas ideias que parecem contraditórias: recusar certas orientações de Salam e exigir que seu governo esteja mais presente nas áreas da maioria xiita. A reconstrução torna-se então um instrumento de des-escalamento interno, mas também um teste de credibilidade para o Estado.

O ponto de ruptura continua a ser a sequência: primeiro a retirada israelita ou o desarmamento?

No entanto, a mediação não resolve o principal desacordo. O Hezbollah afirma que a saída da crise deve começar com a retirada de Israel e o fim dos ataques. Naim Kassem resumiu esta posição recusando a ideia de que seu partido deveria dar algo para conseguir a partida de Israel. Nesta leitura, o Líbano é o partido agredido e os compromissos israelitas têm de ser cumpridos antes que seja necessária resistência para uma concessão adicional. O Governo, por seu lado, tem de lidar com a pressão internacional para alargar a autoridade exclusiva do Estado e com os mecanismos de negociação que ligam as fases de retirada às medidas libanesas. A diferença é, portanto, menor quanto ao objectivo declarado – o regresso do Estado e a retirada de Israel – do que quanto à ordem em que os passos devem ser dados.

É precisamente esta questão que Berri não pode resolver através da mediação pessoal. Pode reduzir ataques verbais, organizar canais de comunicação e impedir um boicote. Só ela não consegue resolver a contradição entre um Hezbollah que se recusa a desarmar sob ocupação e um processo internacional que procura tornar a retirada condicionada à redução das suas capacidades militares. Enquanto esta contradição persistir, o relaxamento permanecerá frágil. Pode permitir que o governo trabalhe e que o Hezbollah se envolva indirectamente com ele, mas não elimina a possibilidade de uma nova crise quando as negociações entram numa fase mais vinculativa.

Um equilíbrio útil, mas precário

Por conseguinte, o resultado obtido por Berri deve ser medido com precisão. Não há acordo estratégico entre Salam e Hezbollah. Não houve reunião de reconciliação tripartida. As diferenças nas negociações, armas e prioridades permanecem intactas. O que mudou foi o nível de confronto. Uma visita que poderia ter provocado uma manifestação hostil foi realizada com a participação de funcionários de Amal e municípios próximos ao Hezbollah. Salam respondeu dizendo que o diálogo permaneceu aberto. Hezbollah formulou suas condições sem transformar a sequência em uma ruptura. Em seguida, os contatos entre Ain al-Tineh e o Grande Serail retomaram em um clima mais funcional.

O sucesso deste método depende agora de resultados concretos. Se o governo avançar na reconstrução, serviços e apoio aos habitantes, Berri terá argumentos para manter a cooperação institucional. Se as negociações com Israel produzirem retiradas mensuráveis, Salam poderá argumentar que o caminho do Estado traz resultados. Por outro lado, se as greves continuarem, se as aldeias permanecerem destruídas e se o processo político parecer exigir concessões libanesas sem compensação, o Hezbollah recuperará o terreno para o confronto com o governo. A mediação de Berri só atrasou o conflito. Por enquanto, conseguiu algo mais modesto, mas real: impedir que um desacordo estratégico se torne uma ruptura política entre o Estado e uma parte do país.

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