François Ruffin retirou sua candidatura para a eleição presidencial de 2027. O deputado para o Somme invoca o fracasso de uma grande esquerda primária e não anuncia qualquer comício.

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François Ruffin anunciou sábado, 21 de novembro, que estava terminando sua campanha para as eleições presidenciais de 2027. O deputado para o Somme, que estava falando por ocasião do Parlamento de seu movimento permanente, disse que ele tinha desistido por falta de assembléia em torno de uma grande esquerda primária. No comunicado de imprensa que ele retransmitiu por volta das 18:00, tempo de Paris, ele não se reuniu com nenhum dos outros candidatos.

Do pedido continuado à retirada

Em 6 de novembro, Ruffin não excluiu uma retirada se uma solução comum surgiu para derrotar o Rally Nacional. Ele não anunciou e permaneceu envolvido na corrida. Em 13 de novembro, ele confirmou sua candidatura e insistiu no lugar de empregos essenciais e profissões em sua campanha. Ele disse que assumiria a responsabilidade no momento das escolhas, sem indicar qualquer retirada ou apoio a outro candidato.

No sábado, o senhor deputado já não apresenta a sua retirada como uma possibilidade. Ele acredita que as primárias que defendeu não reunirão as forças políticas que esperava reunir e que sua candidatura não tem perspectiva de vitória. Ele esperava uma boa campanha para os restantes candidatos de esquerda e pediu-lhes para defender um projeto capaz de alcançar uma maioria. Ele não os separa em sua declaração.

O fim de uma campanha, não o Standing!

Ruffin afirma ter levantado 135 mil cidadãos apoio para sua abordagem. O termo patrocínio usado em seu comunicado de imprensa aqui se refere ao apoio para sua campanha. Não substituem as 500 candidaturas elegíveis que o Conselho Constitucional deve receber para que um candidato seja admitido.

O MP também anuncia que Standing! continuará a defender os quarenta projectos que apresentou, em especial no domínio do trabalho e das questões económicas, demográficas e climáticas. Sua retirada, portanto, pôs um fim à sua própria campanha presidencial. Isso não significa que seu movimento escolheu outro candidato ou que foi alcançado um acordo entre as forças de esquerda.

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