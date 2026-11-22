As últimas onze pessoas a bordo do navio de carga Miro G foram evacuadas de helicóptero no sábado 21 de novembro em Lit-et-Mixe, Landes. Estes incluíam o comandante, dois outros marinheiros e oito partes interessadas. A prefeitura marítima ordenou esta evacuação antes da chegada de ventos violentos na costa atlântica no domingo. Continua a preparar-se para a nova vedação, sem anunciar uma data para o reboque ou garantir o sucesso da próxima tentativa.

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No sábado, 21 de novembro, um helicóptero evacuou as onze pessoas ainda a bordo do navio de carga Miro G, que estava encalhado em Lit-et-Mixe, Landes. O capitão e os dois últimos tripulantes faziam parte do grupo. A Prefeitura Marítima do Atlântico decidiu esta nova evacuação antes do vento soprar esperado no domingo. Ela não anunciou a libertação da nave.

Os últimos três marinheiros deixaram o navio Miro G

Quatro peritos da equipa de avaliação e intervenção estavam a bordo, com três representantes da empresa de reboque Les Abeilles International e um representante da seguradora do armador. Todos deixaram a nave ao mesmo tempo que os últimos três marinheiros durante a operação do Exército Aéreo e Espacial. O comunicado de imprensa de sábado não especifica a hora do helicóptero.

Por conseguinte, este número não constitui uma nova avaliação da evacuação da tripulação. Dezenove dos vinte e dois marinheiros tinham deixado o navio de carga na sexta-feira após o pouso. O comandante e dois marinheiros permaneceram a bordo para ajudar nas operações. No sábado, os três marinheiros e os oito trabalhadores tiveram de sair do edifício.

Um regamento ainda a ser preparado

A prefeitura marítima justificou a decisão pelos ventos violentos esperados na costa atlântica. O boletim especial de Météo-France anunciou ventos de 50 a 74 km/h, com fortes rajadas entre meia-noite e 18 horas no domingo. A carga já havia sido balafada para limitar seu movimento. O objetivo dessa intervenção era estabilizar o vaso, não esclarecê-lo.

As tripulações do navio devem examinar as condições necessárias para tentar voltar a flutuar. A prefeitura marítima pretende utilizar o primeiro slot meteorológico favorável, desde que as equipes tenham validado as pré-condições. Não garante o sucesso de uma primeira tentativa e não deu data para o reboque.

Entretanto, um decreto assinado no sábado proíbe a navegação, ancoragem e actividades náuticas num raio de um quilómetro em torno do navio de carga, no sector da Cidade do Cabo. O texto prevê uma excepção para os navios estatais e meios de serviço público ou de salvamento, se a sua missão assim o exigir.

Arquivo fotográfico: Cabo da praia de Homy, em Lit-et-Mixe, 3 de junho de 2017. Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. A imagem não mostra nem a carga nem a evacuação.

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