Israel-Turquia na Síria: uma nova linha de confronto?

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Em 18 de agosto de 2026, oito ataques israelenses atacaram a base aérea síria em Abu al-Duhur, no noroeste da Síria. Israel então reconheceu a operação e justificou-a com a perspectiva de um destacamento militar turco no local, que Ancara contesta. O incidente revela um problema muito mais amplo: desde a queda de Bashar Al-Assad, a Turquia tem ajudado as novas autoridades sírias a reconstruir as capacidades do Estado, enquanto Israel pretende manter a possibilidade de impedir o aparecimento na Síria de forças ou equipamentos que considera ameaçadores. Entre estas duas estratégias, nenhuma regra comum ainda define até onde Ancara pode ir. Washington está agora a tentar estabelecer um mecanismo de desconflito para impedir que esta rivalidade cause um confronto directo.

A pista de Abu al-Duhur tornou-se inutilizável mesmo antes de se recuperar da atividade militar real. Durante a noite de 17-18 de agosto, aviões israelenses atingiram esta antiga base aérea na província de Idlib, perto da província de Aleppo e a cerca de 70 quilômetros da fronteira turca.

Os ataques atingiram a pista e as instalações de armazenamento. Não foram notificados óbitos. No entanto, a importância da operação não reside no seu valor militar humano e imediato de uma base que não está totalmente operacional há mais de uma década.

Ela reside na sua justificação.

Israel por fim reconheceu sua responsabilidade. O gabinete do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu afirma que o governo sírio estava prestes a autorizar o destacamento de forças turcas para Abu al-Duhur. De acordo com a versão israelense, esta instalação teria alterado o « status quo de segurança » e criado uma ameaça a Israel.

Ancara rejeita esta declaração. Em 19 de agosto, o Ministério turco dos Negócios Estrangeiros denunciou acusações « insuportáveis » que visavam, segundo ele, justificar as operações israelenses na Síria.

O incidente marca assim uma nova fase. Israel já não ataca apenas na Síria para impedir a transferência de armas para o Hezbollah, combater um assentamento iraniano ou destruir equipamentos do antigo regime. Ele agora assume uma greve explicitamente ligada aa possibilidade de uma presença militar turca.

É esta mudança que faz de Abu al-Duhur um arquivo regional.

Turquia quer reconstruir um Estado sírio capaz de agir

Para compreender o confronto, temos de começar com os objectivos turcos.

A queda de Bashar Al-Assad em dezembro de 2024 alterou profundamente a posição de Ancara na Síria. A Turquia deixou de ser um grande apoiante da oposição síria para ser um parceiro privilegiado das novas autoridades lideradas por Ahmed Al-Charaa.

Seu primeiro interesse é político: estabilizar o novo poder.

Depois de mais de treze anos de guerra civil, Ancara quer impedir que a Síria volte à fragmentação territorial duradoura. Um Estado sírio fraco permitiria que as áreas controladas por grupos armados permanecessem, mantendo instabilidade na fronteira turca e complicando o retorno de alguns sírios que vivem na Turquia.

O segundo interesse é seguro. Ancara quer impedir o assentamento sustentável, próximo de sua fronteira, da autonomia curda dominada por organizações que considera ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O terceiro é estratégico. A reconstrução do poder sírio oferece à Turquia a possibilidade de estabelecer uma influência duradoura num país com o qual partilha mais de 900 quilómetros de fronteira.

Esta influência vai além da diplomacia.

A Turquia participa na formação das novas forças sírias. Traz a sua perícia para a reconstrução das capacidades militares e de segurança destruídas ou severamente enfraquecidas durante a guerra. O trabalho abrangeu igualmente as infra-estruturas militares e os sistemas de controlo ou de defesa.

Abu al-Duhur tem de ser incluído nesta política.

A base deixou de funcionar normalmente durante a guerra. A sua reabilitação poderia proporcionar às novas autoridades sírias infra-estruturas aéreas na parte noroeste do país. Para Ancara, ajudar Damasco a reabilitar este tipo de sítio faz parte da reconstrução das instituições estatais.

Para Israel, o mesmo processo é observado de um ângulo radicalmente diferente.

Israel não quer que o poder militar sírio renasça

A estratégia israelense desde dezembro de 2024 baseia-se em outro princípio:a substituição do regime de Assad não deve permitir que a Síria reconstrua capacidades militares que um dia poderão ser utilizadas contra Israel.

Nos dias seguintes à queda do antigo regime, a aviação israelita lançou uma campanha maciça contra a infra-estrutura militar síria. Aeronaves, sistemas antiaéreos, depósitos, mísseis e outros equipamentos foram destruídos.

A lógica era evitar que o arsenal do velho estado caísse nas mãos de novos líderes ou outros grupos.

Mas esta doutrina agora produz uma contradição.

O governo de Ahmed Al-Charaa procura precisamente reconstruir um estado centralizado. Para isso, deve ter um exército, controlar seu espaço aéreo, retomar suas bases e reconstruir uma cadeia de comando.

Israel pode considerar o mesmo processo que a reconstituição gradual de uma ameaça.

A Turquia está no meio desta contradição porque possui as capacidades técnicas, militares e financeiras para ajudar Damasco.

Assim, o que Ancara apresenta como contribuição para a estabilização síria pode ser interpretado em Jerusalém como a instalação de um poder militar regional no espaço estratégico sírio.

Abu al-Duhur: Israel ataca antes do destacamento

O incidente de 18 de agosto nos permite medir até onde essa lógica pode levar.

De acordo com a justificativa israelense, nenhuma grande força turca já precisava ser instalada na base para desencadear um ataque.A perspectiva de sua chegada teria sido suficiente.

Israel afirma ter advertido repetidamente as autoridades sírias contra um destacamento turco para o local. O governo israelense sustenta que Damasco estava prestes a cruzar esse limite.

A Turquia contesta esta versão.

Ancara afirma que as acusações israelenses sobre sua posição militar são infundadas e acusa Benjamin Netanyahu de usar a Turquia para justificar uma política de desestabilização da Síria.

Essa divergência é importante, pois mostra a ausência de uma definição comum de linhas vermelhas.

O que considera Israel uma presença turca ameaçadora?

Alguns instrutores? Uma unidade permanente? Aeronave? Drones? Radar? Um sistema de defesa aérea? Reabilitar uma pista para a futura implantação de aeronaves turcas?

A resposta não é clara.

Sem uma definição aceite por ambas as partes, uma facilidade que a Turquia considera fazer parte da cooperação militar normal com Damasco pode tornar-se um alvo para Israel.

É aqui que reside o risco estrutural.

Um precedente já tinha ocorrido em 2025

Abu al-Duhur não aparece num vácuo estratégico.

Na primavera de 2025, as tensões foram concentradas em várias bases militares sírias que poderiam ser de interesse para Ancara, nomeadamente T4, na província de Homs, e Palmyra.

Israel tinha atingido estas instalações quando a possibilidade de uma presença turca foi mencionada. Ancara e Israel então se engajaram em contatos para evitar um confronto acidental de suas forças na Síria.

O problema já estava claramente identificado: as aeronaves israelenses devem poder operar no espaço aéreo sírio de acordo com a doutrina de segurança israelense, enquanto a Turquia está desenvolvendo uma presença militar e técnica com as novas autoridades.

Os dois usos do mesmo espaço podem tornar-se incompatíveis.

Uma base equipada com radares turcos, por exemplo, poderia detectar operações aéreas israelenses. Um sistema antiaéreo mais avançado poderia limitar sua liberdade de ação. Aviões turcos estacionados na Síria aumentariam ainda mais o risco de uma greve israelense atingir diretamente o pessoal ou equipamento turco.

Abu al-Duhur, portanto, transforma um risco teórico em um incidente concreto.

Washington critica « a escalada desnecessária »

A reação americana ao bombardeio foi particularmente significativa.

Tom Barrack, embaixador dos Estados Unidos na Turquia e enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, descreveu a greve israelense como um « greve »« a escalada desnecessária »Ele também salientou que as novas autoridades sírias favoreceram a desfasamento, segundo Washington.

Esta crítica é incomum na sua nitidez.

Revela, sobretudo, o problema que os Estados Unidos enfrentam.

Israel é o seu principal parceiro estratégico no Médio Oriente. A Turquia é membro da NATO e tem o segundo maior exército da Aliança. Washington também apoia a estabilização da Síria sob as novas autoridades.

Por conseguinte, os Estados Unidos têm interesse em três objectivos conflitantes: garantir a segurança israelita, manter a sua aliança com Ancara e evitar uma maior desestabilização da Síria.

Abu al-Duhur mostra como este equilíbrio é frágil.

A Turquia não tinha sido avisada antes da greve israelense. Segundo Tom Barrack, Ancara detectou o avião e poderia ter reagido militarmente.

Esta precisão permite-nos medir o perigo: uma decisão tomada em Jerusalém contra um acordo sírio poderia ter causado, por erro de identificação ou reacção defensiva, um incidente com um exército da NATO.

Os Estados Unidos querem agora um conflito a três

Washington está precisamente a tentar impedir que tal cenário se repita.

Tom Barrack anunciou que os Estados Unidos estavam trabalhando em ummecanismo de desconflito entre Israel, Turquia e Síria.

O princípio é simples: criar canais de comunicação que permitam que as três partes saibam o suficiente sobre as intenções e movimentos dos outros para evitar uma colisão militar involuntária.

Tais acordos não constituem alianças e não implicam que as partes aceitem as respectivas políticas. A sua função é evitar que um desacordo estratégico se transforme acidentalmente numa troca de fogo.

No caso sírio, porém, a dificuldade é mais profunda.

Um mecanismo pode impedir que um avião israelita e uma unidade turca se reúnam no mesmo local sem o saber. Não resolve a questão política central:Israel aceitará a ajuda da Turquia Síria reconstruir capacidades militares que Jerusalém considera uma ameaça potencial?

E, inversamente, Ancara vai aceitar que Israel tem de facto poder de veto nas bases que a Turquia pode usar ou reabilitar na Síria?

Esta pergunta permanece sem resposta.

Primeiro cenário: Ancara e Israel estabelecem suas linhas vermelhas

O cenário menos conflitante baseia-se num mecanismo de desconflito reforçado.

Israel e a Turquia poderiam definir certos limites práticos, quer directamente quer através dos Estados Unidos.

Ancara poderia fornecer informações prévias suficientes sobre seus desdobramentos significativos. Israel poderia identificar o equipamento que considera uma ameaça imediata. As zonas ou categorias de instalações podem ser objecto de notificações específicas.

Esta fórmula não suprimiria sua rivalidade.

Impediria simplesmente que um ataque israelita matasse soldados turcos e depois obrigasse Ancara a retaliar.

As discussões desde 2025 mostram que ambos os governos já entendem a necessidade de tal mecanismo. O incidente Abu al-Duhur mostra que continua insuficiente.

Cenário 2: Uma sucessão de greves e crises limitadas

Uma segunda trajetória seria a de incidentes repetidos, mas contidos.

A Turquia continuará a reconstruir certas infra-estruturas sírias. Israel atacaria aqueles que considera incompatíveis com os seus interesses de segurança. Ancara condenaria as operações sem responder diretamente a Israel.

Este cenário assemelha-se parcialmente à dinâmica já observável.

No entanto, tem um limite óbvio: quanto maior a presença turca, maior a probabilidade de uma greve atingir o pessoal turco.

A morte de soldados turcos mudaria imediatamente a natureza de um incidente.

A pressão interna sobre Ancara para responder seria muito mais forte, mesmo que nem Recep Tayyip Erdogan nem Benjamin Netanyahu procurassem confronto direto.

Terceiro cenário: Síria se torna o terreno para o confronto indireto

O terceiro cenário é mais estrutural.

Israel e a Turquia poderiam evitar o confronto direto enquanto buscavam estratégias opostas em todo o Estado sírio.

Ancara ajudaria Damasco a reconstruir suas forças armadas, radares, bases e capacidades de defesa. Israel também procuraria impedir que algumas dessas capacidades atingissem um nível que considera perigoso.

O confronto se concentraria menos na presença de soldados turcos do que naa natureza do exército sírio que a Turquia está ajudando a reconstruir.

Esta situação criaria um paradoxo duradouro.

Quanto mais o Estado sírio recupera sua capacidade, Ancara poderia ver sua política como bem sucedida. Mas quanto mais algumas dessas capacidades progredirem, mais Israel poderia ser tentado a destruí-las.

Damasco encontrar-se-ia então numa situação em que a reconstrução do seu aparelho militar causaria regularmente ataques estrangeiros.

Risco não é guerra, mas falta de regras

Abu al-Duhur não permite anunciar uma guerra entre Israel e a Turquia.

Ambos os países têm fortes razões para o evitar. Um confronto directo entre Israel e um membro da NATO criaria uma crise regional e internacional considerável. Ameaçaria os interesses americanos e poderia desestabilizar o governo sírio que a Turquia procura consolidar.

O perigo imediato está noutro lugar.

Ele reside na ausência de regras aceites sobre a presença turca na Síria.

Israel acaba de indicar que pode atingir uma instalação mesmo antes de um destacamento turco anunciar ou supostamente se materializar. A Turquia respondeu que prosseguiria a sua cooperação com Damasco para reforçar a estabilidade, a capacidade institucional e a reconstrução da Síria. Washington, por sua vez, agora considera necessário construir um mecanismo específico para impedir que essas duas estratégias colidam.

A próxima etapa, portanto, não dependerá apenas do destino da pista Abu al-Duhur. Dependerá da capacidade das três capitais de responderem a uma pergunta muito mais difícil: até que ponto poderá a Turquia ajudar a reconstruir o poder militar sírio sem atravessar uma linha vermelha israelita cujos limites permanecem, até à data, disputados?