Berri liga destacamento do exército à retirada de Israel

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Nabih Berri colocou na quarta-feira 19 de agosto de 2026 uma sequência precisa para o sul do Líbano: parar as operações israelenses, cessar-fogo e retirada para a fronteira internacional deve, segundo ele, preceder o destacamento imediato do exército libanês ao sul do Litani. O Presidente da Câmara afirma então que pode garantir que o exército será a única força de segurança e o único que terá armas na região. Ao dirigir esta proposta diretamente a uma delegação americana, Berri coloca Washington na frente do que ele apresenta como sua responsabilidade: obter de Israel as condições que permitem que o Estado libanês exerça sua autoridade apenas no Sul.

Nabih Berri não só denunciou a situação no sul do Líbano na quarta-feira. Na frente de uma delegação da Força-Tarefa Americana sobre o Líbano (ATFL), ele formulou uma cadeia política e militar que afeta diretamente a questão mais sensível das negociações atuais: o monopólio de armas e a implantação do exército libanês ao sul do Litani.

A sua mensagem baseia-se num princípio simples. O Líbano, disse ele, está pronto para garantir esta área pelo seu exército, mas Israel deve primeiro parar a sua guerra, cessar fogo e retirar-se para a fronteira internacional.

Berri vai mais longe falando pessoalmente no próximo passo.« Só então posso garantir o destacamento imediato do exército libanês na área ao sul do Litani », disse ele.

Ele acrescenta que o exército seria então« a única força »manter a segurança e« o único que possui armas nesta região ».

A formulação é politicamente complicada. O Presidente da Câmara é também o líder do movimento Amal e continua a ser um dos principais interlocutores do Hezbollah no sistema político libanês. Quando afirma aos interlocutores americanos que o exército deve ser a única força armada ao sul do Litani, não é apenas um lembrete abstrato do papel do Estado.

A questão torna-se uma das condições para tornar este compromisso aplicável.

Berri propõe uma sequência: retirada israelense, depois exército libanês

O coração da declaração está na ordem das etapas.

Berri não rejeita o princípio de um monopólio estatal sobre as armas ao sul de Litani. Liga-a explicitamente ao fim das operações israelitas e à retirada das forças israelitas para a fronteira internacional.

Esta posição permite-nos compreender parte do desacordo que vem passando pelas discussões sobre segurança do Sul há meses.

Os parceiros ocidentais do Líbano exigem que o Estado estenda sua autoridade, que o exército controle o território e que as armas que escapam de seu comando desapareçam da área. Do lado libanês, a questão é a reciprocidade: como podemos pedir a Beirute que cumpra os seus compromissos se Israel continuar a operar e manter posições no território libanês?

Berri responde propondo uma cronologia.

Israel pára os seus ataques. Um cessar-fogo torna-se eficaz. As forças israelitas retiraram-se para a fronteira. As Forças Armadas Libanesas deslocam-se imediatamente para os sectores em causa. Torna-se então a única força de segurança e o único possuidor de armas na área sul do Litani.

Esta cronologia não é um detalhe técnico. Determina quem deve dar o primeiro passo.

É também aqui que reside parte da actual relação de poder diplomático.

« A única força » e « as únicas armas »: uma fórmula inequívoca

Os termos precisos utilizados por Berri merecem atenção.

O Presidente da Câmara não se limitou a pedir um reforço do exército ou uma prorrogação do seu destacamento. Ele afirma que isto terá de sera única força de segurançana região e deve sero único com armas.

Esta formulação afeta diretamente a presença militar do Hezbollah ao sul do rio Litani.

Desde a resolução 1701 do Conselho de Segurança, adoptada em Agosto de 2006 após a guerra entre Israel e o Hezbollah, a zona entre o Litani e a Linha Azul deve estar sujeita a um regime de segurança específico. O texto prevê que está livre de pessoal armado, mercadorias e armas que não sejam as do Governo libanês e da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano.

A aplicação desta disposição permaneceu incompleta durante quase vinte anos.

O Hezbollah manteve a infra-estrutura militar no Sul, enquanto Israel continuou a violar o espaço aéreo libanês e vários pontos territoriais permaneceram controversos. Após a abertura da frente em 8 de outubro de 2023 e os conflitos que se seguiram, o equilíbrio anterior foi profundamente perturbado.

Por conseguinte, a declaração de Berri equivale a aceitar explicitamente, para a zona sul da Litani, o princípio damonopólio militar estatal.

A consideração que exige é igualmente explícita: Israel deve deixar o território libanês e cessar as suas operações.

Por que Berri diz que pode « garantir » a implantação

A escolha do verbo também é importante.

Berri diz não só que ele « queria » ou « apoiava » o destacamento do exército. Ele afirma que podegarantia imediatamentedepois da retirada de israel.

Institucionalmente, o Presidente da Câmara não comanda as Forças Armadas Libanesas. Sua implantação é da responsabilidade do Estado, do Governo e do comando militar.

A sua garantia deve, portanto, ser entendida politicamente.

Berri tem uma grande influência no sistema libanês e no Sul. Amal é profundamente implantado nas regiões do sul do xiita. O Presidente da Câmara mantém também uma antiga aliança com o Hezbollah e tem desempenhado repetidamente o papel de interlocutor político nas negociações indirectas sobre o conflito com Israel.

Sua declaração sugere, assim, que um destacamento exclusivo do exército ao sul do Litani poderia beneficiar da necessária cobertura política no ambiente xiita se as condições que ele coloca forem cumpridas.

Esta dimensão é essencial.

A aplicação do monopólio das armas não depende apenas do número de soldados disponíveis. Além disso, exige um acordo político suficientemente amplo para impedir que o destacamento do exército seja percebido como uma operação dirigida contra uma parte da população ou como uma aplicação unilateral das exigências israelitas.

Berri está precisamente tentando construir outra leitura: o exército iria implantarapós a retirada de israelrestaurar a soberania libanesa.

Mensagem enviada diretamente para Washington

O segundo elemento importante da declaração diz respeito aos Estados Unidos.

Berri afirma que Washington é« o único país »capaz de forçar Israel a parar a guerra e Donald Trump é« a única »liderança capaz de alcançar este resultado.

A fórmula é voluntária e direta.

Ele atribui responsabilidade aos Estados Unidos em proporção à sua influência sobre Israel. Na opinião de Berri, não basta Washington pedir ao Líbano que tome medidas relativas às armas ou à segurança do Sul. A administração Trump deve usar sua própria alavanca para fazer Israel parar as operações e se retirar.

A escolha da pessoa de contato reforça esta mensagem.

A Força-Tarefa Americana sobre o Líbano é uma organização americana que mantém contatos com os decisores políticos nos Estados Unidos e no Líbano e defende, entre outras coisas, o apoio às instituições libanesas.

Ao se dirigir à sua delegação, Berri sabia que suas observações se destinavam a circular em Washington.

Seu argumento pode ser resumido da seguinte forma:se os Estados Unidos querem que o exército libanês fique sozinho ao sul do rio Litani, deve criar as condições territoriais e de segurança que permitam esta implantação.

Uma situação no Sul considerada « insuportável »

Esta proposta baseia-se na continuação das operações israelitas.

Berri usou termos excepcionalmente duros na quarta-feira para descrever a situação. Segundo ele, o que o sul do Líbano está experimentando tornou-se « insuportável » e poderia até mesmo ultrapassar, em alguns aspectos, « os crimes e massacres cometidos em Gaza ».

Esta comparação faz parte da sua avaliação política e não constitui uma equivalência factual entre os balanços dos dois conflitos.

No entanto, reflete o nível de pressão sentida pelos líderes do sul diante das dificuldades de destruição, deslocamento e reconstrução.

Para Berri, portanto, a questão do destacamento militar não pode ser separada da dos habitantes.

Insiste no seu direito de regressar às suas aldeias e reconstruir as suas casas. O exército, diz ele, deve tornar-se precisamente a força que protege este regresso.

A segurança já não é apresentada apenas em termos de desarmamento. Está ligada a uma finalidade civil: permitir que os habitantes encontrem as suas localidades.

O retorno dos habitantes torna-se uma condição de estabilização

Esta dimensão é importante porque o controlo territorial só faz sentido se as áreas em causa puderem recuperar a vida civil.

Em vários setores do Sul, a destruição afetou casas, estradas, infraestrutura agrícola e serviços públicos. A continuação das operações militares impede ou atrasa a reconstrução e mantém parte da população em estado de incerteza.

Assim, Berri liga três casos muitas vezes tratados separadamente: a retirada israelense, o destacamento do exército e o retorno dos habitantes.

De acordo com essa lógica, a retirada permite a implantação; a implantação cria condições de segurança; a segurança permite retorno e reconstrução.

Esta sequência dá também uma dimensão adicional à futura conferência internacional de apoio às Forças Armadas Libanesas, cuja reunião preparatória está prevista para 17 de Setembro em Paris.

Se o exército se tornar a única força presente ao sul da Litani, suas necessidades serão consideráveis. Terá que manter posições de longo prazo, monitorar o território, proteger os eixos, acompanhar o retorno dos habitantes e ter os meios logísticos necessários.

A questão do financiamento internacional do exército está, portanto, directamente ligada à levantada por Berri.

O problema Hezbollah não está resolvido

No entanto, a declaração do Presidente não resolve todas as questões.

Afirmando que o exército será a única força armada a sul do Litani ainda não diz como serão tratadas as infra-estruturas e as armas do Hezbollah, de acordo com o calendário ou com que mecanismo de verificação.

A distinção geográfica também é importante.

Berri fala explicitamente sobre a áreasul de LitaniA sua declaração, portanto, não constitui, por si só, uma solução geral da questão das armas Hezbollah em todo o Líbano.

Este limite deve ser mantido.

Não diminui a importância da fórmula utilizada, mas define o alcance exacto da fórmula: o Presidente da Câmara oferece uma garantia política relativa a uma determinada região, em troca de uma retirada israelita e da cessação das operações.

As discussões subsequentes terão de determinar como essa fórmula está alinhada com o objetivo mais amplo do governo de monopólio estatal de armas.

Uma proposta que move a pressão para os Estados Unidos

A declaração de Berri finalmente tenta mudar a pergunta feita aos funcionários libaneses.

Há meses, parte da pressão internacional tem sido sobre o que Beirute deve fazer: implantar o exército, controlar o território e resolver o arquivo de armas Hezbollah.

Berri responde agora com um compromisso condicional.

Ele afirma que o exército pode partir imediatamente e tornar-se a única força armada ao sul do Litani. Mas ele pediu anteriormente aos Estados Unidos que recebessem o que o Líbano exigia de Israel: o fim das operações, o cessar-fogo e a retirada da fronteira.

Por conseguinte, a proposta não suprime o debate sobre armas. Procura integrar-se numa lógica de simultâneaidade e reciprocidade.

É esta formulação que Washington terá agora de avaliar. Se a administração Trump obtiver as condições solicitadas por Berri, o Presidente da Câmara terá cometido o seu peso político sobre uma consequência verificável:um destacamento imediato do exército libanês e a ausência de qualquer outra força armada a sul do Litani.

O próximo passo testará, assim, ambos os lados desta equação: a capacidade americana de conseguir uma retirada de Israel e a capacidade de Berri de impor, no terreno, a garantia que ele deu publicamente.