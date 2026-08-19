Em Roumieh, o conforto concedido às perguntas Riad Salamé

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Ar condicionado, TV, mesa e cadeira: Justiça libanesa permitiu Riad Salamé para equipar sua cela na prisão Rumieh, de acordo com informações publicadas quarta-feira 19 agosto 2026. Tomado isoladamente, o layout pode parecer anedótico. É muito menos assim quando diz respeito ao ex-governador do Banco do Líbano, perseguido em grandes casos financeiros após liderar por trinta anos a instituição no centro do sistema que entrou em colapso em 2019. Numa prisão marcada por superlotação e falta de recursos crônicos, o caso levanta principalmente uma questão de igualdade antes da detenção: as condições concedidas a um dos ex-homens mais poderosos do país são acessíveis aos prisioneiros comuns?

Foi preciso a prisão para Riad Salamé para solicitar oficialmente um ar condicionado, uma televisão, uma mesa e uma cadeira do tribunal. O pedido foi aceito, de acordo com as informações publicadas na quarta-feira, e o ex-governador poderá, portanto, dispor desses equipamentos em sua cela em Roumieh, sob reserva das modalidades práticas de sua instalação.

Nenhum desses quatro equipamentos obviamente muda a situação judicial do ex-governador. Eles não reduzem as acusações contra ele, não constituem liberação e não prejudicam o resultado do processo. Riad Salamé continua a ser considerado inocente até que uma decisão final tenha estabelecido a sua culpa nos casos relevantes.

Mas a informação tem uma dimensão política e social que é difícil de evacuar. Trata-se do homem que liderou o Banco do Líbano de 1993 a 2023, durante a construção e depois do colapso de um modelo financeiro que deixou centenas de milhares de depositantes incapazes de aceder normalmente às suas poupanças.

Por conseguinte, a questão não é exigir que Riad Salamé seja detido em condições indignas. É muito mais simples:por que um preso comum em Roumieh não se beneficiaria das mesmas condições?

Ar condicionado, TV, mesa e cadeira em Roménia

A lista reportada em 19 de agosto é precisa. Riad Salamé pediu permissão para equipar sua cela com um ar condicionado, uma TV, uma mesa e uma cadeira, e a justiça concordou.

No entanto, há vários elementos a serem estabelecidos antes de se falar sobre administração pública. As informações disponíveis não especificam quem vai comprar o equipamento, quem vai pagar pela sua instalação ou como o consumo elétrico do ar condicionado será financiado. Por conseguinte, não há qualquer base nesta fase para afirmar que estas despesas serão suportadas pela administração prisional ou pelo contribuinte.

O que é adquirido é diferente: o ex-governador obteve permissão para dispor dessas instalações no complexo prisional.

A mesa e a cadeira dificilmente podem ser considerados objetos extravagantes. No caso de um réu envolvido em processos judiciais complexos, ter um espaço para leitura e trabalho pode atender a uma necessidade concreta, incluindo preparar sua defesa com seus advogados.

A TV e, acima de tudo, o ar condicionado relatam mais uma melhoria material na detenção. É aí que a informação assume a sua plena importância no contexto de Roumieh.

A prisão de Roumieh não é conhecida pelo seu conforto

Roumieh concentra uma parte significativa das disfunções do sistema prisional libanês. A sobrepopulação, o envelhecimento dos edifícios, os estabelecimentos de saúde inadequados, a pressão sobre os serviços médicos e um elevado número de prisioneiros de prisão preventiva são problemas recorrentes.

A crise económica iniciada em 2019 agravou ainda mais esta situação. O colapso da libra reduziu a capacidade financeira do estado ao mesmo tempo que alimentos, medicamentos, combustível, peças sobressalentes e manutenção se tornaram mais caros.

Os detidos sofreram essa degradação diretamente.

As famílias tiveram de assumir uma parte crescente das necessidades de seus parentes presos. As organizações humanitárias tiveram de intervir para apoiar certos serviços. As próprias forças de gestão da prisão sofreram o colapso do seu poder de compra.

É neste ambiente que a autorização concedida a Riad Salamé deve ser substituída.

O contraste, portanto, não é apenas entre uma célula com ar condicionado e uma célula sem ar condicionado. Ele se opôsa capacidade de um recluso com recursos e advogados para solicitar alojamento individual para prisioneiros quase inteiramente dependentes dos meios limitados de administração e suas famílias.

O ex-forte do Banco do Líbano não é um detido anónimo

Esta diferença seria menos sensível politicamente se o detido em causa não fosse Riad Salamé.

Durante três décadas, o ex-governador ocupou uma das posições mais poderosas da República. Chegou ao chefe do Banco do Líbano em 1993, cruzou governos, presidências, crises políticas, guerras e mudanças de maioria sem perder seu posto.

Durante muito tempo, o seu balanço foi apresentado como guardião da estabilidade monetária. A paridade da libra com o dólar, o crescimento do setor bancário e a capacidade do Líbano de atrair capital construíram sua reputação internacional.

Esta imagem entrou em colapso com o próprio sistema.

A partir de 2019, os bancos impuseram restrições drásticas aos depositantes. O livro perdeu a maior parte do seu valor. As economias acumuladas durante anos foram consideradas inacessíveis ou profundamente depreciadas, enquanto o estado estava faltando em sua dívida em março de 2020.

O Banco Mundial descreveu a crise libanesa como uma das crises econômicas globais mais graves desde meados do século XIX.

Riad Salamé não pode, naturalmente, ser considerado legalmente responsável por todo este colapso simplesmente por associação com a sua função. As responsabilidades econômicas e políticas incluem governos, bancos, líderes políticos e escolhas fiscais acumuladas por décadas.

Mas é igualmente impossível tratar os seus trinta anos no Banco Central como um elemento periférico desta história.

Engenharia financeira no centro do sistema

Sob Riad Salamé, o Banco do Líbano desenvolveu operações financeiras cada vez mais complexas para atrair moedas e preservar a paridade da libra.

A partir de 2016, as operações comumente referidas como « engenharia financeira » tornaram-se mais difundidas. Eles forneceram aos bancos retornos significativos em troca de contribuições em moeda estrangeira para o sistema.

O objectivo imediato era reforçar as reservas e manter a estabilidade financeira.

O problema era estrutural: o sistema precisava de entradas contínuas de dólares para financiar os desequilíbrios acumulados. Quando os fluxos desaceleraram e inverteram, a arquitetura tornou-se impossível de manter.

As perdas, em seguida, irrompeu em aberto.

Posteriormente, as instituições financeiras internacionais salientaram a necessidade de reconhecer e distribuir essas perdas entre o Estado, o Banco Central, os bancos e outras partes interessadas. Esta questão permanece no centro do conflito político sobre a reestruturação financeira libanesa.

Para os depositantes, o resultado tem sido muito mais concreto: as contas bancárias às vezes mostram poupança vitalícia sem a possibilidade de retirar livremente os montantes correspondentes.

É este passado que hoje faz a imagem do ar condicionado politicamente explosivo.

Procedimentos que vão muito além da gestão do Banco Central

No entanto, o ex-governador não está em Roumieh porque o livro entrou em colapso sob seu mandato.

Esta distinção essencial deve ser mantida.

O processo judicial contra Riad Salamé diz respeito a transacções financeiras específicas e encargos específicos que devem ser examinados pelo tribunal. Tanto no Líbano como na Europa, as investigações incidiram sobre a circulação de fundos, os seus activos e as relações financeiras que envolvem, nomeadamente, a Forry Associates, ligada ao seu irmão Raja Salamé.

Os magistrados europeus têm vindo a investigar centenas de milhões de dólares em fluxos financeiros e activos suspeitos de estarem ligados a estas operações há vários anos. As convulsões e o congelamento de bens foram encomendados em vários países.

Riad Salamé rejeitou as acusações contra ele. Ele argumentou que sua fortuna veio de sua anterior atividade profissional em finanças e investimentos feitos durante sua carreira.

Essas negações devem ser relatadas com a mesma precisão que as acusações.

A crítica do seu registo no Banco do Líbano não pode ser utilizada como substituto de uma condenação judicial. Mas a presunção de inocência não significa que sua ação pública por 30 anos deva escapar de exame crítico.

Para os candidatos, o contraste é brutal

A autorização concedida à Roumieh surge numa altura em que a crise bancária ainda não está totalmente resolvida.

Anos após o colapso, o destino dos depósitos permanece ligado às reformas financeiras, à reestruturação bancária e à distribuição de perdas acumuladas no sistema.

Esta lentidão dá ao caso da célula uma dimensão particular.

O ex-governador pode solicitar a um juiz autorização para melhorar materialmente o seu espaço de detenção e obter uma resposta. Os depositantes aguardam há anos um quadro definitivo para determinar as condições em que recuperarão o seu dinheiro.

As duas situações não se inserem obviamente na mesma instituição ou procedimento. A oposição legal não faria sentido.

Politicamente, porém, a imagem é poderosa.

Recorda a lacuna que caracterizou toda a crise libanesa: aqueles com acesso privilegiado a instituições, informações, moedas ou redes de energia não sofreram colapso da mesma forma que as famílias comuns.

É precisamente por esta razão que cada tratamento específico dado a um antigo funcionário sênior é observado com suspeita.

Uma cela VIP? Ainda temos de o provar

Esta suspeita não isenta a verificação dos factos.

A autorização de um ar condicionado e de uma televisão não é suficiente para demonstrar que Riad Salamé goza de um regime prisional ilegal ou de uma « célula VIP ». Para afirmar isso, seria necessário conhecer precisamente as regras aplicadas em Roumieh e compará-las com as impostas a outros detidos.

Podem outros prisioneiros instalar uma televisão? Podem arranjar um ventilador ou ar condicionado? Quem autoriza este equipamento? Existem critérios médicos ou de equipamento? Os dispositivos são financiados por famílias? A electricidade é facturada ou apoiada pelo estabelecimento?

Sem estas respostas, a acusação de privilégio ainda não foi demonstrada.

Mas esta falta de informação é um problema.

Num sistema prisional transparente, as regras relativas ao equipamento autorizado devem ser conhecidas e idênticas para os prisioneiros em situações comparáveis. O parecer não deve ter que adivinhar se um ex-governador goza de um favor ou de um direito acessível a todos.

Ar condicionado faz a pergunta mais embaraçosa

Dos quatro equipamentos, o ar condicionado logicamente concentra a atenção.

Requer uma instalação elétrica e consome muito mais energia do que uma mesa, cadeira ou até mesmo uma TV. No Líbano de 2026, esta questão não é trivial.

O país continua vivendo com um frágil sistema elétrico, marcado por anos de racionamento e o uso massivo de soluções privadas. As próprias administrações públicas sofreram com esta escassez.

Em Roumieh, operar um ar condicionado requer energia suficiente.

Quem o fornece? Quanto tempo? A que custo? O dispositivo funcionará na rede prisional ou exigirá um dispositivo específico?

Enquanto estas questões não forem respondidas, devemos evitar dizer que o Estado vai pagar Riad Salamé para o ar condicionado. Mas eles merecem ser estabelecidos precisamente porque a autorização não diz respeito a um objeto passivo: envolve o consumo contínuo de um recurso que o sistema prisional não necessariamente tem em abundância.

O problema não é que Salamé seja tratado com dignidade

Seria fácil transformar o caso em um pedido de punição adicional.

Isso seria perder a verdadeira aposta.

Um réu, mesmo quando um dos oficiais públicos mais poderosos do país, mantém direitos. Resta a presunção de inocência. As condições de detenção devem respeitar a dignidade humana e não podem constituir uma sentença precoce.

Riad Salamé, portanto, não teve que ser submetido a condições degradantes porque alguns da população atribuiu-lhe responsabilidade política ou moral no colapso financeiro.

A questão é exactamente o contrário:se certas condições são necessárias para a dignidade de Riad Salamé, por que não seriam necessárias para todos os detidos em Roumieh?

É aqui que a autorização se torna um assunto de política prisional.

Igualdade de justiça não envolve a remoção de uma cadeira do prisioneiro rico. Consiste em garantir que o pobre prisioneiro também possa sentar-se corretamente. Não se trata de fazer um ex-governador sofrer de calor, mas de determinar que temperaturas e condições de ventilação são aceitáveis para toda a população prisional.

Será que Roumieh reproduz as desigualdades do Líbano?

As prisões devem retirar a liberdade, não redistribuir as condições de detenção segundo o património.

Na realidade libanesa, porém, os meios pessoais e familiares desempenham um papel importante. Um prisioneiro cuja família pode fornecer alimentos, medicamentos, roupas ou outros bens não está na mesma situação que um prisioneiro que não tem apoio externo.

O estado prisional enfraquecido pela crise deixa assim algumas das suas próprias deficiências a serem compensadas por recursos privados.

O caso Salamé leva essa lógica ao seu ponto mais visível.

O ex-governador dispõe dos meios financeiros, dos advogados e da capacidade processual para solicitar uma disposição precisa. A justiça permite. Então o sistema funciona para ele.

A questão jornalística torna-se então a do prisioneiro colocado mais algumas celas: ele está ciente desse procedimento, ele pode formular o mesmo pedido e, acima de tudo, ele tem os meios materiais para beneficiar da mesma autorização?

Se a resposta é não, o problema vai além de Riad Salamé.

Significaria que as desigualdades que estruturam a sociedade libanesa atravessam as portas da prisão sem dificuldade.

Um pequeno caso que se refere a uma enorme falência

Naturalmente, um ar condicionado não constitui o dossier Riad Salamé.

O principal continua a ser o processo judicial, as transacções financeiras examinadas, as responsabilidades que podem ser estabelecidas ou excluídas e o destino dos fundos objecto de investigação.

Mas este pequeno caso material tem uma força que os registros financeiros de vários milhares de páginas não têm.

É imediatamente compreensível.

Durante três décadas, Riad Salamé realizou a cúpula da instituição responsável pela preservação da moeda e estabilidade financeira. Após o colapso, o povo libanês viu seus rendimentos evaporarem, suas economias se tornam inacessíveis e os serviços públicos se deterioram. O ex-governador, agora detido e ainda presumido inocente, obtém autorização judicial para instalar um ar condicionado e televisão em sua cela.

Não seria preciso ou justo deduzir automaticamente um privilégio ilegal.

Mas depois de trinta anos de poder e seis anos de crise, Riad Salamé continua a ser um caso ondea transparência deve ser maior, não mais fracaO poder judiciário e a administração prisional podem, portanto, dissipar rapidamente a suspeita: publicar as regras aplicáveis, especificar quem financia o equipamento e indicar se qualquer preso colocado nas mesmas condições pode obter a mesma autorização.

Caso contrário, o ar-condicionado Roumieh continuará a ser o que o arquivo financeiro libanês vem produzindo regularmente desde 2019: uma pequena questão material por trás da qual imediatamente reaparece a questão muito mais ampla de se as mesmas regras realmente se aplicam a todos.