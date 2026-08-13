Líbano: a pressão fiscal ameaça a recuperação

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Para muitos libaneses da diáspora que voltaram para o país neste verão, a observação é insistente: alguns preços parecem agora ser comparáveis aos de Paris, Dubai ou outras grandes cidades, enquanto os rendimentos locais permanecem muito mais baixos. Restaurantes, produtos importados, serviços, lazer ou viagens às vezes dão a imagem de uma economia que é devolvida a preços internacionais sem ter recuperado salários, produtividade e a infra-estrutura correspondente. Esta percepção não significa que o custo de vida no Líbano geralmente exceda o destas metrópoles. No entanto, reflecte um fenómeno económico muito real: a dólarização dos preços foi feita muito mais rapidamente do que a reconstrução dos rendimentos.

Neste contexto, o aumento da pressão fiscal está a tornar-se uma questão de crescimento. O Estado libanês precisa de receitas para restaurar as suas administrações, aumentar os salários públicos e financiar serviços de longa duração. Já conseguiu aumentar seus recibos de forma acentuada, de cerca de US$ 3,9 bilhões em 2024 para mais de US$ 6 bilhões em 2025. Mas esta recuperação baseia-se, em parte, na revalorização dos impostos, direitos e bases fiscais. Também depende fortemente do IVA, das alfândegas e de outras imposições aplicadas ao consumo.

A equação é delicada. Uma economia emergente de vários anos de contração dificilmente pode suportar uma sucessão de aumentos fiscais sem reação. As famílias reduzem as suas compras quando o seu rendimento disponível diminui. As empresas adiam o investimento quando os seus custos aumentam. Os atores mais frágeis podem mudar para informal. A curto prazo, o Estado recolhe mais. A médio prazo, corre o risco de reduzir a sua base económica de que dependerão as suas receitas futuras.

Uma economia em recuperação, mas ainda longe do seu nível pré-crise

O primeiro elemento a considerar é o ponto de partida. O retorno do crescimento positivo não significa que a economia libanesa tenha apagado a crise que começou em 2019. A contracção cumulativa do produto interno bruto real permanece próxima de 40% em comparação com os níveis anteriores ao colapso.

Assim, um crescimento anual de alguns pontos é uma recuperação, não uma fase de expansão comparável à de uma economia que recuperou a sua capacidade normal. O turismo, as transferências de diáspora, o consumo e o retorno da estabilidade monetária melhoraram. Mas o sistema bancário continua profundamente perturbado, o crédito permanece escasso e as infra-estruturas continuam a sofrer com vários anos de subinvestimento.

Antes dos novos choques de 2026, tinha sido previsto um crescimento real de cerca de 4% para o ano em várias condições. Estas previsões incluíam estabilidade suficiente, reformas e uma melhoria gradual do investimento. Por conseguinte, manteve-se rodeada de riscos significativos.

Em uma economia que perdeu quase dois quintos de sua atividade real desde 2019, um ponto de crescimento conta muito. Uma política fiscal que remove um ou dois pontos do consumo ou do investimento não produz apenas um ligeiro abrandamento estatístico. Atrasa o regresso ao nível económico pré-crise.

Isto distingue a situação libanesa da de uma economia superaquecida. O país não procura conter a procura excessiva. Continua a procurar reconstruir a procura de solventes, a capacidade produtiva e o investimento.

O aumento da receita não corresponde ao aumento da economia

No entanto, as contas públicas mostram um aumento dramático. As receitas aumentaram de cerca de US$ 3,9 bilhões em 2024 para cerca de US$ 6 bilhões, ou um pouco mais, dependendo da entidade contábil em 2025. O aumento aproxima-se de 60% num ano.

A atividade real claramente não aumentou em 60%. A diferença é essencial para compreender a natureza da recuperação fiscal.

Algumas das receitas adicionais provêm da melhoria da actividade económica. Quando as empresas vendem mais, as importações aumentam ou as transações retomam, a matéria colectável naturalmente se expande. Outra parte é a melhor cobrança e recuperação de montantes anteriormente pendentes do Fundo de Receitas Consolidadas.

Mas uma componente importante também vem da recuperação fiscal. Após o colapso da libra, vários impostos, impostos e encargos permaneceram fixos por um tempo em valores que se tornaram muito baixos em termos reais. A revisão foi necessária para evitar o desaparecimento das receitas estatais.

A consequência é clara. Um aumento de 60% nas receitas não significa um aumento equivalente da riqueza produzida. Reflecte igualmente um aumento do montante efectivamente cobrado em cada unidade de consumo ou em determinadas transacções.

Para o Tesouro, ambos os fenómenos aumentam as receitas. Para a economia, não têm o mesmo efeito.

Quatro efeitos por trás do aumento das receitas

Um economista dividiria isto em quatro componentes. A primeira é o crescimento real. Mais produção e renda criam mais material tributável sem alterar as regras fiscais.

O segundo é o efeito nominal. O aumento dos preços e a dólarização de muitos montantes aumentam o valor das transações. Mesmo quando o volume vendido não muda, o imposto cobrado em valor facial pode aumentar.

O terceiro é a recuperação. Uma administração que controla melhor os rendimentos, as importações ou os pagamentos recupera uma parte maior do imposto devido legalmente. Este aumento é particularmente interessante porque não exige necessariamente taxas mais elevadas para os contribuintes já em boa situação.

A quarta componente é a própria carga fiscal. Consiste em aumentos de taxa, revisões dos direitos e ajustamento das bases utilizadas para calcular o imposto.

Estas distinções deveriam estar no centro do debate orçamental. O aumento das receitas provenientes do crescimento é sustentável à medida que a economia avança. A melhoria da recuperação também pode produzir ganhos duradouros. No entanto, um aumento obtido pela recuperação de taxas ou bases produz um salto único que não pode ser repetido todos os anos.

Portanto, o pico de 2025 não deve ser extrapolado mecanicamente. Uma vez realinhados os valores fiscais, o Estado não pode esperar um novo aumento de cerca de 60% sem alargar a economia, melhorar ainda mais a recuperação ou aumentar os impostos.

O IVA coloca o consumo no centro do financiamento estatal

A estrutura de receitas complica ainda mais a equação. O orçamento de 2026 continua fortemente dependente dos impostos. As receitas fiscais representam cerca de quatro quintos do orçamento previsto.

O IVA é central. Por si só representa cerca de um terço das receitas orçamentais previstas, de acordo com documentos orçamentais públicos. Os direitos aduaneiros representam cerca de um décimo. Isto significa que uma parte considerável dos recursos depende directamente do consumo e das importações.

Esta estrutura apresenta uma lógica administrativa. O IVA é muito mais fácil de cobrar do que um imposto de renda difícil de identificar. As mercadorias importadas passam pela alfândega e podem ser verificadas em alguns pontos de entrada. Numa economia altamente informativa, estas taxas são, portanto, instrumentos eficazes.

Mas o seu impacto económico é diferente do da tributação directa mais bem distribuída.

Quando uma família consome quase todo o seu rendimento, o IVA mais elevado reduz imediatamente o seu poder de compra. Quando um agregado familiar de melhor qualidade tem uma grande capacidade de poupança, pode absorver mais facilmente um aumento de preços sem reduzir o consumo.

Por conseguinte, o peso relativo de um imposto indirecto é geralmente mais pesado para os rendimentos baixos e intermédios.

Um ponto IVA não é apenas um ponto IVA

A proposta de redução do IVA de 11% para 12% ilustra este problema. Apresentado isoladamente, o aumento parece ser baixo. Corresponde a um ponto adicional.

Mas as famílias não vivem num modelo económico em que apenas uma variável muda de cada vez. Eles apoiam simultaneamente energia, combustível, habitação, produtos importados, seguros e muitos serviços.

Acrescenta-se, portanto, um ponto adicional do IVA a uma estrutura de preços já elevada.

Seu efeito também depende da propensão ao consumo. Para uma família gastando quase toda a sua renda, o aumento de impostos reduz diretamente as quantidades que pode comprar ou obriga a abandonar certas despesas.

Este comportamento afecta em última análise as empresas. Um restaurante, loja ou fornecedor não raciocina em termos de receitas fiscais nacionais. Ele simplesmente vê uma assistência ligeiramente menor, uma cesta média reduzida ou clientes atrasando suas compras.

Alguns por cento do consumo perdido pode ser suficiente para mudar a decisão de contratar, investir ou abrir um novo ponto de venda.

O combustível tem um efeito multiplicador sobre os preços

A tributação dos combustíveis é ainda mais sensível. Não pára na bomba.

O Líbano depende quase inteiramente do transporte rodoviário de pessoas e mercadorias. As alternativas de transporte público continuam limitadas. Por conseguinte, o preço do combustível cai numa grande variedade de custos de produção.

Um atacadista paga o transporte de suas mercadorias. Um agricultor tem de trazer a sua produção. Um restaurante recebe entregas diárias ou regulares. Uma empresa de serviços paga a viagem dos seus empregados. As famílias utilizam os seus veículos para chegar ao local de trabalho.

Quando um imposto aumenta o combustível, vários atores tentam passar o custo. Um jogo termina em preços. Outro é absorvido pelas margens. Um terço reduz o rendimento disponível das famílias.

É por isso que um imposto sobre o gás ou diesel tem um efeito macroeconómico superior ao montante pago directamente pelos motoristas.

Atua como um pequeno choque de custo aplicado a uma grande parte da economia.

O risco de um ciclo entre salários públicos, impostos e inflação

O financiamento de novas remunerações públicas constitui um exemplo particularmente positivo deste mecanismo. Funcionários públicos, militares e aposentados sofreram um colapso considerável do seu poder de compra desde 2019. Uma atualização tornou-se necessária para manter o funcionamento das administrações.

Uma dotação adicional de £56.500 bilhões representa aproximadamente $630 milhões. O custo total anual das várias medidas de apoio salarial pode ser de cerca de 800 milhões, em função das disposições tomadas.

O montante de 630 milhões deve ser reconciliado com as receitas públicas de 2025. Representa cerca de 10% de um nível de receita anual próximo de $6 bilhões.

Por conseguinte, as despesas estão longe de serem marginais.

Se financiado por imposições indirectas adicionais, o governo cria um lacete. Aumenta o rendimento nominal dos funcionários públicos e recupera parte deste aumento através de impostos pagos por estas mesmas famílias e pelo resto da economia.

Ao mesmo tempo, os impostos sobre combustível e consumo podem aumentar os preços dos combustíveis. Por conseguinte, o ganho salarial nominal não é inteiramente transformado num ganho de poder de compra.

Para os trabalhadores do sector privado que não recebem qualquer revalorização ligada à decisão pública, o efeito é ainda mais directo: apoiam as taxas sem beneficiar das despesas que as justificam.

O impacto fiscal é mais importante do que o contribuinte oficial

Este é outro princípio económico muitas vezes ausente do debate público. A pessoa ou empresa que legalmente paga um imposto ao Estado não é necessariamente a pessoa que realmente suporta o custo.

Esta diferença é chamada de impacto fiscal.

Um importador paga um direito aduaneiro, mas pode passá-lo para o seu preço de venda. O consumidor tem então parte do imposto. Uma empresa confrontada com um imposto adicional pode reduzir sua margem, aumentar seus preços ou reduzir seus custos salariais.

A distribuição final depende da concorrência e da capacidade de cada ator para mudar seu comportamento.

Em um mercado onde a concorrência é fraca, uma empresa pode mais facilmente passar a taxa para o cliente. Num sector altamente competitivo, pode ser forçado a absorver uma parte do mesmo na sua margem.

Em ambas as situações, um ator econômico paga. O imposto não desaparece.

Esta análise é particularmente importante no Líbano, onde certos sectores têm uma concorrência limitada e onde a concentração do mercado pode facilitar a transmissão de aumentos aos consumidores.

As empresas já suportam um alto custo de capital

Ao mesmo tempo, as empresas libanesas enfrentam uma restrição que os seus concorrentes em muitas economias não partilham: um sistema de crédito profundamente danificado.

Desde a crise bancária, o financiamento convencional do investimento manteve-se limitado. Muitos empresários utilizam os seus próprios fundos, financiamento familiar ou recursos do estrangeiro.

Isto aumenta o custo implícito do capital.

Esta restrição acrescenta energia, transporte, seguro, risco de segurança, incerteza jurídica e o custo de muitos serviços privados.

Por conseguinte, é imposto um novo imposto a uma empresa que já tem vários prémios de risco.

Nestas condições, um aumento de alguns pontos sobre o custo total de um investimento pode ser suficiente para passar de um projecto rentável para um projecto não rentável.

No entanto, o investimento perdido nunca aparece nas receitas fiscais. O Tesouro vê os direitos aduaneiros adicionais cobrados hoje. Ele não vê a máquina que eventualmente não será comprada.

As declarações fiscais estáticas podem ser enganosas

Esta diferença entre o curto e o longo prazo constitui um dos principais riscos da política orçamental.

Quando um departamento estima que um imposto adicional irá levantar US $ 100 milhões, ele normalmente usa uma base tributável existente e aplica a nova taxa.

É o rendimento estático.

Mas as famílias e as empresas mudam de comportamento quando os preços mudam. O volume consumido pode diminuir. As importações oficiais podem abrandar. Alguns investimentos podem ser adiados.

O rendimento real torna-se então inferior ao cálculo inicial.

A médio prazo, a diferença pode ser ainda maior. O investimento cancelado reduz a produção futura. A menor produção gera menos salários, menos lucros e menos consumo.

O Estado pode ganhar um imposto hoje e perder vários fluxos fiscais amanhã.

É esta dinâmica que deve ser medida antes de cada grande aumento novo.

As alfândegas pagam mais, mas também tributam ferramentas de produção

As receitas aduaneiras são frequentemente apresentadas como um dos êxitos da recuperação financeira. Os seus progressos reflectem efectivamente uma melhor avaliação dos bens e, em alguns casos, um melhor controlo.

Mas as importações não dizem respeito apenas aos automóveis de luxo ou aos produtos de consumo finais.

O Líbano também importa máquinas, equipamentos industriais, peças sobressalentes, insumos agrícolas e uma infinidade de componentes necessários para a produção local.

A tributação indiscriminada destas importações pode, portanto, aumentar o custo da produção libanesa.

O efeito económico depende da natureza do produto. A elevada tributação de um produto de luxo consumido pode ter pouco efeito na capacidade produtiva. Um imposto sobre uma máquina ou entrada estratégica afeta diretamente o investimento.

Assim, a tributação favorável ao crescimento deve ser ainda mais diferenciada entre as duas categorias.

O objectivo não deve ser simplesmente maximizar as receitas na fronteira. Devem ser preservadas as importações que aumentem a capacidade de produção futura.

O baixo investimento público dificulta a justificação dos novos impostos

O debate torna-se mais sensível quando se observa a estrutura das despesas. Os documentos orçamentais disponíveis mostram que as despesas correntes continuam a ser largamente dominantes, enquanto as despesas de capital continuam a ser baixas.

As despesas de capital representam cerca de 2% do PIB nas projecções orçamentais, em comparação com uma parte muito mais elevada das despesas correntes. A remuneração, as pensões e as prestações representam uma parte significativa destas.

Esta composição é muito importante.

Um imposto utilizado para construir infra-estruturas produtivas pode ter um rendimento económico positivo ao longo do tempo. Uma estrada reduz os custos de transporte. Uma fonte de energia mais confiável reduz o gasto privado de energia. Uma rede digital eficiente aumenta a produtividade.

O contribuinte paga mais, mas recebe um ativo ou serviço que pode reduzir outros custos.

Quando a maior parte do aumento fiscal financia as despesas correntes, este rendimento é muito menos directo.

Os custos salariais continuam a ser necessários. Mas não compensam automaticamente o custo económico de um imposto sobre as empresas e as famílias.

O Líbano continua a ser um Estado fiscal relativamente fraco

No entanto, uma conclusão excessivamente simples deve ser evitada. O problema libanês não é o de um Estado que já tem uma parte excepcionalmente elevada da riqueza nacional.

Antes da crise, as receitas públicas representavam cerca de 20% do PIB. Eles então entraram em colapso. Em 2022, tinham caído cerca de 5,6% do PIB antes de subir drasticamente.

Esta queda mostra por que a captura de impostos era essencial. Com 5% ou 6% do PIB, o Estado deixou de poder financiar as suas principais funções.

Por conseguinte, o regresso aos rácios mais próximos dos anteriores à crise é normal.

Mas o rácio global não diz tudo. Um país pode ter receitas fiscais moderadas, ao mesmo tempo que impõe fortemente certas categorias.

Se uma grande parte da economia escapa ao sistema, enquanto empregados registados, empresas formais e consumidores suportam a maior parte da recolha, a pressão real torna-se muito desigual.

O verdadeiro problema libanês é, portanto, tanto da base como das taxas.

Aqueles que já pagam podem pagar mais e mais

Uma administração fiscal frágil tende naturalmente a tributar o que vê.

Ela vê os empregados declarados. Ela vê os importadores formais. Considera o consumo sujeito ao IVA. Ela vê os combustíveis vendidos nos circuitos oficiais.

Vê menos facilmente algum rendimento profissional, algumas atividades informais ou bens difíceis de identificar.

O risco é, então, que cada exigência orçamental adicional conduza a um aumento das taxas na mesma base facilmente controlada.

Esta estratégia pode funcionar a curto prazo. Mas cria gradualmente uma lacuna entre economias formais e informais.

A empresa que cumpre todas as suas obrigações torna-se mais cara. O seu concorrente que subestima parte das suas vendas mantém uma vantagem.

De certo modo, o aumento das taxas pode, por si só, encorajar uma maior informalidade.

Ampliar a base pode trazer mais do que aumentar as taxas

Por conseguinte, a prioridade económica deve ser a taxa de recolha efectiva e não a única taxa legal.

Tomemos um exemplo simplificado. Um imposto com uma taxa de 10% mas com um Estado que cobre apenas 60% da base teórica produz muito menos do que um imposto idêntico correctamente administrado.

Aumentar a taxa para 11% é pedir aos contribuintes que já pagam mais. Aumentar o cumprimento de 60% para 70% aumenta a receita, reduzindo a vantagem dos fraudadores.

Ambas as soluções podem produzir um montante comparável para o Fundo de Receitas Consolidadas. O seu efeito económico é muito diferente.

O segundo é, em geral, mais propício à concorrência e à equidade.

O Líbano ainda tem oportunidades importantes nesta área: digitalização, verificação cruzada de dados, rastreamento de importadores, controle de faturação e recuperação melhorada.

Estas reformas são mais difíceis do que acrescentar um ponto do IVA. Mas eles atacam diretamente uma das fraquezas estruturais do sistema.

A tributação pode acelerar a transição para informal

O risco de informalidade deve ser levado a sério porque pode tornar-se auto-suficiente.

Quanto maiores as taxas, maior o benefício financeiro da fraude. Quanto mais fraude se desenvolve, menor é a base fiscal. Quanto menor a base, mais o Estado é tentado a aumentar as taxas sobre os contribuintes restantes.

O resultado é um círculo vicioso.

As empresas formais suportam mais custos. Alguns reduzem a sua actividade ou procuram contornar as próprias obrigações. As receitas tornam-se cada vez mais dependentes de impostos difíceis de evitar, como os impostos de consumo ou de fronteira.

O sistema fiscal está ainda mais concentrado.

Quebrar este círculo implica reduzir o custo da conformidade e aumentar o risco de fuga, em vez de confiar principalmente em taxas mais elevadas.

Turismo pode perder sua vantagem de preço

A diáspora é outro canal através do qual preços elevados podem afetar a recuperação.

A estadia libanesa no exterior traz moedas diretamente para a economia. Restaurantes, hotéis, aluguel, praias, lojas, transporte e serviços beneficiam destas despesas.

Durante os primeiros anos da crise, os visitantes com receitas em dólares gozavam de uma considerável vantagem de poder de compra.

Essa vantagem foi muito reduzida com a dolarização.

Quando uma refeição, serviço ou lazer se aproxima dos preços de Paris ou Dubai, o visitante começa a comparar mais de perto o valor recebido pelo seu dinheiro.

O vínculo familiar com o Líbano protege o país da concorrência turística pura. Um expatriado não escolhe Beirute apenas porque é mais barato do que outro destino.

Mas ele pode reduzir seus gastos, encurtar sua estadia ou compartilhar suas férias entre vários países.

Para um visitante estrangeiro sem laços familiares, a escolha é ainda mais sensível à relação entre preço, qualidade e segurança.

Um aumento fiscal que passa para os preços pode, portanto, diminuir um dos fluxos cambiais de que depende a recuperação.

Preços de Paris sem salários de Paris

É aqui que a avaliação da Diáspora assume uma dimensão económica mais ampla.

Um preço elevado não é em si um problema se a produtividade e os rendimentos são elevados. Paris e Dubai são cidades caras, mas suas estruturas de renda, serviço e infraestrutura diferem significativamente das do Líbano.

O problema surge quando os preços crescem mais rápido do que os rendimentos.

Um restaurante de faturamento de dólares paga parte de suas entradas em dólares. Um proprietário às vezes tenta ajustar seu aluguel a referências internacionais. Uma empresa importa seu equipamento digital e serviços.

A economia libanesa sofre assim uma internacionalização dos seus custos sem ter ainda recuperado a produtividade internacional.

A fiscalidade indirecta sobrepõe-se a esta lacuna.

Para os residentes pagos em libras ou com rendimentos parcialmente ajustados, o peso torna-se particularmente importante.

Os menores domicílios têm maior propensão para consumir

O efeito macroeconómico depende também de quem paga.

Os agregados familiares mais pequenos geralmente consomem uma parte maior do seu rendimento. Sua propensão marginal para consumir é, portanto, alta.

Quando um imposto remove $100 de sua renda disponível, grande parte desse dinheiro desaparece diretamente do consumo.

Pelo contrário, uma família fácil pode absorver parte da taxa reduzindo as suas economias.

Isto significa que o mesmo dólar fiscal não tem o mesmo efeito no PIB, dependendo do contribuinte que o apoia.

Um imposto altamente dependente do consumo pode, portanto, ter um multiplicador negativo maior do que uma imposição mais orientada sobre rendimentos ou riqueza elevados.

A questão da justiça fiscal está directamente ligada à questão do crescimento.

A tributação das empresas formais pode dificultar o emprego declarado

O mercado de trabalho é outro canal.

Uma empresa que contrata oficialmente um empregado suporta não só seu salário, mas também as obrigações sociais e fiscais relacionadas ao emprego formal.

Se o custo total aumentar mais rapidamente do que a produtividade do trabalhador, o empregador pode alterar o seu comportamento.

Pode atrasar o recrutamento, propor um status mais informal ou usar mais terceirização.

Por conseguinte, o aumento esperado das receitas fiscais relacionadas com os salários deve ser analisado com precaução.

Um aumento das receitas pode significar que os rendimentos estão a aumentar e que são comunicados mais salários. Isso seria positivo.

Pode também reflectir uma pressão mais elevada numa base relativamente fácil de controlar.

Neste caso, o Estado deve assegurar que o custo do emprego formal não se torne um obstáculo adicional à criação de emprego.

Os diferimentos fiscais já sinalizam a fragilidade do fluxo de caixa privado

Os diferimentos fiscais decididos em 2026 oferecem outro indicador. Um adiamento não é uma redução fiscal, mas reconhece implicitamente que alguns contribuintes precisam de mais tempo para pagar.

Esta distinção é importante.

Uma empresa pode ser rentável ao longo do ano, enquanto enfrenta um problema de fluxo de caixa em um determinado momento. Se os impostos forem pagos antes de serem recebidos créditos comerciais, pode haver falta de liquidez.

Num sistema bancário normal, poderia obter crédito de curto prazo.

No Líbano, esta solução continua a ser muito mais difícil.

Os diferimentos fiscais tornam-se assim um instrumento de gestão de numerário para a própria economia.

O facto de o Estado ter de os utilizar mostra que a capacidade de pagamento do sector privado não pode ser considerada ilimitada.

A recuperação fiscal não pode basear-se unicamente no sector privado

Por último, existe um risco de desequilíbrio na distribuição do ajustamento.

O Estado reduziu as suas despesas durante vários anos. Procura agora restabelecer os salários e certos serviços. Isso é necessário.

Mas se esta restauração é financiada principalmente por impostos aplicados ao setor privado, ela suporta uma parte crescente do custo da reconstrução da administração.

Esta transferência pode funcionar se a melhoria dos serviços públicos reduzir os custos das empresas.

Justiça mais eficiente, melhores costumes organizados, melhor eletricidade ou administrações digitais são ganhos econômicos.

Por outro lado, se a carga fiscal aumentar sem uma melhoria suficiente destes serviços, o sector privado paga mais sem aumentar a produtividade.

É então que a tributação se torna um obstáculo líquido ao crescimento.

A escolha não é apenas tributar ou não tributar

O Líbano não pode voltar à situação em que o Estado já não recolhe nada. Esse modelo tem contribuído para o colapso de administrações, salários e serviços.

O problema não é, portanto, o próprio imposto.

Está na composição, ritmo e uso das receitas.

É administrativamente fácil continuar a tributar uma base existente. Expandir a base requer investimento institucional.

A primeira solução produz receitas imediatas. O segundo constrói um sistema mais sustentável.

Para uma economia que retorna de longe, a diferença é fundamental.

A prioridade deve ser o crescimento das receitas sem taxas crescentes

O melhor teste à saúde fiscal libanesa será, portanto, o dos próximos anos.

Se as receitas continuarem a aumentar acentuadamente sem novos aumentos fiscais significativos, isso significará que a economia está a crescer, a formalização está a avançar ou a recuperação está a melhorar.

Esse seria o cenário mais favorável.

Se, pelo contrário, o crescimento das receitas diminuir à medida que as taxas deixam de subir, o pico de 2025 parecerá mais uma recuperação fiscal única.

O Estado enfrentará então uma alternativa difícil: aumentar os direitos niveladores ou aceitar um abrandamento das receitas.

É precisamente esta situação que deve ser evitada através do desenvolvimento da matéria colectável.

O crescimento das receitas só é sustentável se o PIB tributável aumentar

A longo prazo, a equação fiscal é mais simples do que parece.

As receitas do governo podem crescer de forma sustentável se a taxa de imposto aumenta, se mais atividades são realmente tributadas ou se a economia se torna maior.

A primeira solução tem um limite económico e político.

A segunda ainda está amplamente disponível no Líbano devido à informalidade e fraquezas na recuperação.

O terceiro é o mais importante.

Uma empresa adicional cria IVA, salários, lucros e direitos aduaneiros potencialmente. O emprego adicional cria rendimentos e consumo. O investimento aumenta a produção futura.

A melhor base fiscal é, portanto, uma economia em crescimento.

Uma política que maximize as receitas durante todo o ano, reduzindo este crescimento pode ser contábilmente eficaz e economicamente pobre.

O perigo é uma recuperação gradualmente sufocada

Só os impostos não irão causar uma nova crise económica. O Líbano continua a enfrentar desafios muito mais graves: segurança, banca, dívida, reconstrução, funcionamento institucional e confiança dos investidores.

Mas a tributação pode ampliar ou aliviar essas restrições.

Um ponto perdido de consumo, investimento diferido ou contratação cancelada parecem insignificantes quando considerados separadamente. Sua adição, no entanto, produz crescimento nacional.

É precisamente assim que uma recuperação pode ser sufocada. Não por um colapso súbito, mas por uma acumulação de decisões individuais para gastar menos, para esperar antes de investir ou permanecer no informal.

O aumento das receitas em 2025 mostra que o Estado libanês recuperou parte da sua capacidade fiscal. O próximo passo deve mostrar que é capaz de o consolidar sem pedir constantemente mais aos mesmos contribuintes.

Portanto, o objetivo real não deve ser maximizar a receita tributária de 2026. A dimensão da economia formal e tributável deve ser maximizada ao longo de vários anos. Num país onde os preços em dólares já recuperaram níveis por vezes comparáveis aos observados no estrangeiro, enquanto as receitas permanecem muito tardias, o mix fiscal torna-se uma condição de recuperação em si.