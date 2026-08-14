Irã: Estados Unidos supostamente perderam 45 Reaper

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O Exército dos EUA supostamente perdeu 45 drones MQ-9 Reaper desde o início da guerra contra o Irã, cerca de um quarto de sua frota pré-conflito. Revelada pela imprensa americana com base em várias autoridades informadas do estado do parque, esta revisão não foi oficialmente detalhada pelo Pentágono. No entanto, constitui um dado importante sobre o custo material da campanha. Dependendo da configuração escolhida, sensores e equipamentos de bordo, um Ceifador envolvido em operação pode ascender a várias dezenas de milhões de dólares. Além do projeto de lei, o desaparecimento de aproximadamente 25% da frota levanta uma questão mais séria para Washington: por quanto tempo os Estados Unidos podem continuar a engajar tão intensamente um drone essencial para suas missões de inteligência e ataque, enquanto sua substituição não pode ser garantida ao mesmo ritmo que as perdas?

Os resultados também revelam uma transformação do campo de batalha. O MQ-9 Reaper tornou-se um dos símbolos do poder militar americano durante as guerras do Afeganistão e Iraque, em seguida, em operações contra grupos jihadistas. Esses conflitos geralmente permitiram que ela evoluísse em áreas onde a ameaça antiaérea permaneceu limitada. Diante do Irã, o contexto é radicalmente diferente. O drone deve operar num ambiente onde existam defesas terrestres, radares e armas electrónicas capazes de ameaçar tanto a aeronave como as suas comunicações. As 45 perdas comunicadas não significam que o Irão tenha morto 45 Reaper: várias aeronaves foram alegadamente perdidas após a violação da ligação ou em circunstâncias não estabelecidas. Esta distinção é essencial para medir adequadamente o que o atrito americano revela.

45 MQ-9 Reaper perdeu: o número que preocupa Washington

O número de 45 dispositivos é informação central. Segundo várias autoridades americanas citadas pela imprensa norte-americana, as forças armadas perderam pelo menos tantos MQ-9 desde o início da guerra contra o Irã. Retornado ao inventário pré-conflito, este total representaria cerca de 25% da frota americana de Reaper.

O Pentágono não publicou uma tabela detalhando dispositivo por dispositivo as circunstâncias de cada perda. O balanço deve, portanto, ser apresentado como uma estimativa firmemente atribuída aos funcionários dos EUA, mas não como um inventário oficialmente certificado pelo Departamento de Defesa. Esta reserva é ainda mais importante porque as causas dos acidentes e destruição seriam múltiplas.

No entanto, a extensão do fenômeno não depende de alguns dispositivos adicionais ou ausentes. Se a ordem de grandeza for confirmada, a Força Aérea dos EUA perdeu em poucos meses uma proporção considerável de uma frota formada por quase duas décadas. O atrito dessa magnitude necessariamente afeta a disponibilidade de aeronaves para operações atuais, mas também a capacidade americana de manter Reaper em outros teatros.

A comparação com perdas pontuais pré-guerra também é significativa. Os MQ-9 já tinham sido mortos no Médio Oriente, nomeadamente pelos Houthis no Iémen. Cada destruição causou atenção especial por causa do preço e da capacidade da aeronave. Na guerra contra o Irão, a perda do drone já não é excepcional. Torna-se uma componente regular do custo das operações.

Uma fatura que pode exceder $1 bilhão

O preço de um Reaper MQ-9 não pode ser somado por um único número. Parte da confusão vem da diferença entre o custo da própria aeronave e o de um sistema completo pronto para lutar. A célula, o motor e o equipamento básico representam apenas parte do valor cometido durante uma missão.

O drone pode receber sistemas eletro-ópticos e infravermelhos, radar, laser designador, equipamentos de comunicação seguros e várias armas. Depende igualmente de uma infra-estrutura terrestre e de ligações de dados que permitam à sua tripulação controlá-la a longas distâncias. As configurações mais sofisticadas, portanto, aumentam muito o valor do dispositivo realmente enviado em operação.

As estimativas dos EUA calculam assim o valor de um Ceifador equipado para algumas missões entre cerca de US $ 30 milhões e US $ 50 milhões. O preço da célula única pode ser significativamente menor. Por conseguinte, seria enganoso multiplicar sistematicamente 45 por 50 milhões e apresentar o resultado como uma certa perda contabilística.

Mesmo com uma suposição conservadora de US $ 30 milhões por aeronave equipada, 45 perdas no entanto equivaleriam a aproximadamente US $ 1,35 bilhões. Em US$ 40 milhões, o valor teórico chegaria a US$ 1,8 bilhão. Em 50 milhões de dólares, excederia 2,2 bilhões de dólares.

Estes cálculos dão uma ordem de grandeza. Não são uma lei oficial do Pentágono. Todos os drones perdidos não tinham necessariamente a mesma configuração e nem todos tinham os mesmos sensores ou armas no momento do seu desaparecimento.

O custo militar real também é mais difícil de calcular. Um dispositivo destruído deve ser substituído, a sua ausência deve ser compensada por outros meios e as restantes unidades podem ser mais solicitadas. Por conseguinte, o atrito afecta simultaneamente os activos materiais, a disponibilidade operacional e as necessidades futuras de investimento.

Por que Reaper permanece tão importante para o Exército dos EUA

O Reaper MQ-9 não é apenas um drone armado. Seu interesse reside em sua capacidade de permanecer sobre uma região por muito tempo, observar movimentos terrestres, transmitir informações e, se necessário, atingir um alvo sem esperar que outra aeronave chegue.

Essa permanência é fundamental para as operações americanas. Uma aeronave de combate pilotada tem capacidades superiores em muitas áreas, incluindo velocidade, sobrevivência e combate aéreo. No entanto, é muito mais difícil manter vários caçadores permanentemente acima da mesma área por horas.

O Ceifador responde precisamente a esta necessidade. A sua autonomia permite-lhe monitorizar uma área durante muito tempo. Os sensores podem rastrear um veículo, observar um local militar, identificar uma atividade incomum ou transmitir imagens para um centro de comando. Quando estiver armado, pode então intervir contra o alvo que acabou de observar.

Esta combinação de inteligência e greve explica seu uso intensivo no Oriente Médio. Na guerra contra o Irã, as forças americanas precisam detectar lançadores móveis, monitorar movimentos militares e manter o máximo de conhecimento possível da situação.

O drone tem uma considerável vantagem política e humana: nenhum piloto está a bordo. A perda de um Ceifador é cara, mas não significa automaticamente a morte ou captura de um piloto americano. Para os comandantes, esta diferença altera profundamente o cálculo do risco.

O Irão impõe ao Ceifador uma guerra para a qual não foi concebida

Esta é também a principal fraqueza do sistema. O Ceifador ganhou sua reputação em guerras onde os Estados Unidos tinham uma forte superioridade aérea. No Afeganistão ou em algumas operações no Iraque e na Síria, os opositores geralmente não tinham uma rede de defesa aérea comparável à de um Estado como o Irão.

O MQ-9 não é um avião furtivo. Sua velocidade permanece relativamente baixa e seu design favorece a resistência. Essas qualidades se tornam desvantagens quando evoluem em um espaço monitorado por radares e protegido por mísseis terra-ar.

Um drone lento pode ser particularmente vulnerável uma vez detectado. Não tem o desempenho de um lutador para acelerar e manobrar rapidamente, nem a discrição de uma plataforma furtiva projetada para penetrar em um ambiente fortemente defendido.

O Irão tem desde há anos um conjunto de sistemas de defesa aérea de diferentes origens e gerações. Teerã também desenvolveu seus próprios mísseis terra-ar e ganhou experiência significativa na detecção de drones americanos. A destruição de um americano RQ-4 Global Hawk pelo Irã em junho de 2019 já havia mostrado que aeronaves não tripuladas de alto valor não estavam fora de alcance.

No entanto, o conflito atual está mudando a escala do problema. A questão já não é se o Irão pode ocasionalmente destruir um drone americano. É para determinar se Washington pode aceitar de forma sustentável uma taxa de atrito que reduz rapidamente a sua frota.

45 perdas não significam 45 drones disparados pelo Irã

A distinção é crucial. As informações disponíveis não indicam que as forças iranianas tenham destruído directamente o Ceifador 45 MQ-9.

De acordo com autoridades dos EUA, alguns drones foram perdidos após uma interrupção de sua ligação com os operadores. Outros foram alegadamente vítimas da ação adversa. As circunstâncias de uma parte das perdas permanecem insuficientemente documentadas publicamente.

O Ceifador é controlado remotamente. Por trás da expressão comum de « drone », há um complexo sistema humano e técnico. Tripulações controlam a aeronave e operam seus sensores a partir de instalações que por vezes estão muito longe da zona de combate. Os dados e controlos devem circular entre a aeronave e esses operadores.

A comunicação torna-se, portanto, uma potencial vulnerabilidade. Uma plataforma pode estar intacta mecanicamente, enfrentando sérias dificuldades se a ligação necessária para o seu controle for perturbada.

No entanto, isso não atribui automaticamente perdas de comunicação a uma ação iraniana. Uma ligação pode ser interrompida por várias razões, incluindo razões técnicas. Sem dados do Pentágono sobre cada incidente, seria abusivo apresentar todas as rupturas como resultado de interferência inimiga.

No entanto, a guerra revela uma realidade importante: a sobrevivência de um drone depende tanto da protecção das suas comunicações e sistemas electrónicos como da sua resistência aos mísseis.

A guerra electrónica torna-se uma ameaça tão importante como os mísseis

Conflitos recentes têm mostrado a importância crescente do espectro eletromagnético. Ligar uma ligação, interromper a navegação por satélite ou impedir que uma plataforma transmita informação correctamente pode reduzir a sua eficácia sem necessidade de destruição física.

Para um sistema como o Reaper, esta dimensão é central. A aeronave não só deve voar, mas também transmitir imagens, receber instruções e manter uma navegação confiável durante longas missões.

O Irão há muito que investe na guerra electrónica. Teerão tem consistentemente afirmado que tem os meios para interromper ou interceptar certos sistemas opostos. Nem todas as declarações iranianas nesta área podem ser verificadas de forma independente, mas a ameaça em si é levada a sério pelos exércitos ocidentais.

A perda de dispositivos após problemas de comunicação torna-se particularmente instrutiva. Requer que os militares norte-americanos determinem se enfrentam falhas convencionais, os efeitos de um ambiente eletromagnético extremamente denso ou ação deliberada do adversário.

Esta investigação técnica terá consequências para além do conflito iraniano. Os Estados Unidos estão preparando suas forças para um confronto com adversários capazes de realizar operações eletrônicas muito mais sofisticadas do que grupos armados travados durante as duas décadas após os ataques de 11 de setembro.

Um quarto da frota perdida não significa um quarto menos missões

O valor de 25% também deve ser interpretado com cautela. Uma frota militar não funciona como uma frota com todos os veículos imediatamente disponíveis.

A qualquer momento, alguns dispositivos estão sob manutenção. Outros são usados para treinar ou testar a tripulação. Um partido pode ser envolvido em diferentes teatros, enquanto os drones permanecem nos Estados Unidos para apoiar a prontidão operacional.

Portanto, a perda de um quarto da frota não significa mecanicamente uma redução de 25% no número de missões. A Força Aérea dos EUA pode mudar as rotações, concentrar mais aeronaves no Oriente Médio ou aumentar a taxa de uso das células restantes.

No entanto, essas soluções têm um custo. O uso mais intensivo aumenta os requisitos de manutenção. Acelera o acúmulo de horas de voo e reduz as margens disponíveis aos comandos para lidar com uma nova crise em outros lugares.

O Pentágono deve também evitar concentrar todas as suas capacidades no Irão. Inteligência e ataque de drones ainda são necessários em outras regiões, enquanto a estratégia dos EUA coloca cada vez mais ênfase no Indo-Pacífico.

A questão torna-se assim a da profundidade do estoque. Os Estados Unidos podem absorver 45 perdas. No entanto, eles devem se perguntar quantas dezenas mais poderiam ser perdidas antes que o atrito comece a impor escolhas operacionais muito mais difíceis.

O problema industrial por trás do problema militar

A riqueza dos Estados Unidos torna impossível resolver esta equação instantaneamente. Um poder pode ter créditos consideráveis sem ser capaz de transformar imediatamente esses bilhões de dólares em dezenas de aeronaves adicionais.

O MQ-9A pertence a uma geração cujas principais ordens americanas já foram colocadas. A Força Aérea dos EUA tinha planejado gradualmente reduzir suas aquisições à medida que o Pentágono mudava seus investimentos para plataformas consideradas mais adequadas para conflitos contra poderes com defesas aéreas sofisticadas.

Esta abordagem parecia lógica enquanto as perdas de Reaper permanecessem baixas. Torna-se mais problemático quando várias dezenas de dispositivos desaparecem durante uma única campanha.

Reconstruir uma capacidade industrial não é simplesmente reabrir uma porta de fábrica. São necessárias cadeias de suprimentos, subcontratantes, componentes eletrônicos, motores, sensores e mão-de-obra especializada. O fabricante deve igualmente arbitrar entre diferentes versões e as encomendas de vários clientes.

O tempo torna-se, portanto, uma variável tão importante como o dinheiro. Um drone destruído em segundos pode exigir meses de produção e preparação antes de ser substituído por uma aeronave totalmente operacional.

O atrito de guerra muda o valor de um drone

Durante as campanhas contra o terrorismo, a sofisticação do Ceifeiro era uma força. Os Estados Unidos poderiam investir em uma plataforma cara porque esperava usá-la por milhares de horas e muitos anos.

Um atrito de guerra perturba este raciocínio. Quanto maior a probabilidade de perder um dispositivo, maior o preço unitário. Uma plataforma extremamente eficiente, mas difícil de substituir, pode eventualmente ser uma má escolha para algumas missões se o oponente é capaz de destruí-la regularmente.

O dilema não é único para o Ceifador. Todos os exércitos modernos enfrentam a mesma questão: precisamos de um pequeno número de sistemas de alto desempenho ou de um grande número de plataformas mais baratas que possamos aceitar perder?

A guerra na Ucrânia já tinha colocado este debate na vanguarda. Às vezes, drones muito simples e relativamente baratos têm mostrado que uma massa de sistemas consumíveis pode produzir efeitos consideráveis. Ao mesmo tempo, dispositivos sofisticados permanecem essenciais para missões que requerem sensores poderosos, alta autonomia ou comunicações complexas.

As perdas americanas no Irão dão agora a esta discussão uma dimensão concreta para Washington. O Ceifador continua a ser útil, mas o seu valor deve ser comparado ao risco de perdê-lo num ambiente onde a sua sobrevivência já não é garantida.

O custo de um míssil iraniano contra o de um Ceifador

Outro desafio é a relação econômica entre o ataque e a defesa. Se um sistema anti-aéreo relativamente mais barato destruir um drone que vale várias dezenas de milhões de dólares, o oponente obtém uma vantagem financeira potencial.

No entanto, esta comparação deve ser tratada com precaução. O preço de um míssil que destrói um drone não é suficiente para determinar quem « vence » economicamente. Devem ser tidos em conta os custos do sistema de defesa aérea, dos seus radares, das suas tripulações e da sua manutenção em condições operacionais.

Acima de tudo, um Ceifador pode ter produzido efeitos militares significativos antes de sua destruição. Se identificar vários objectivos, contribuir para a sua destruição ou fornecer informações decisivas durante dezenas de horas, a sua utilidade não desaparece porque é finalmente destruída.

A questão torna-se um desempenho operacional. Os Estados Unidos têm de determinar se a inteligência e as greves obtidas através do seu Ceifador justificam o ritmo em que os perdem.

Enquanto a resposta permanecer positiva, os comandantes provavelmente continuarão a engajá-los. Mas à medida que o parque diminui, o limiar de aceitação de risco pode mudar.

O Ceifador permanece preferível à perda de um piloto

Outro fator explica por que os Estados Unidos podem aceitar um desgaste significativo. O MQ-9 foi precisamente concebido para realizar missões perigosas sem colocar directamente uma tripulação humana na aeronave.

A destruição de um drone causa perda de material. A morte ou captura de um soldado também pode ser causada por um caça pilotado. Numa guerra contra o Irão, a recuperação de um piloto que caiu em território hostil pode exigir uma operação complexa e expor outras forças.

O custo político também seria muito diferente. As imagens de um aviador americano capturado seria um grande evento nos Estados Unidos e uma vitória de propaganda para Teerã.

Assim, o Ceifador permite transferir parte do risco humano para o material. Este princípio permanece válido mesmo quando o drone custa várias dezenas de milhões de dólares.

A dificuldade surge quando o próprio material não existe em quantidade suficiente para ser considerado consumível. Um Ceifador protege um piloto, mas não foi concebido como uma munição que o exército poderia perder por dezenas todos os meses.

Isto é precisamente o que as 45 perdas relatadas agora exigem que o Pentágono reconsidere.

Washington já estava se preparando para Reaper

A Força Aérea Americana estava pensando antes da guerra atual sobre uma nova geração de sistemas não tripulados. Suas prioridades vão para dispositivos capazes de operar em ambientes muito mais contestados e para arquiteturas em que a perda de certas plataformas pode ser aceita.

Esta transformação baseia-se especialmente na modularidade. Em vez de instalar sistematicamente todos os sensores mais caros em cada dispositivo, uma força pode distribuir funções entre várias plataformas. Alguns fornecem inteligência, outros agem como relés de comunicação e outros carregam armas.

Tal organização torna a destruição de um único dispositivo menos catastrófico. Ele também permite projetar alguns drones para ser relativamente barato e produzido em quantidade.

O Ceifador não desaparecerá imediatamente. Sua autonomia, sensores e experiência operacional ainda lhe dão um valor importante. Os EUA e vários países parceiros continuam a utilizar a família MQ-9.

Mas o conflito iraniano poderia acelerar a passagem entre duas épocas. O primeiro foi o sofisticado drone projetado para permanecer em serviço por um longo tempo em um céu amplamente controlado. O segundo poderia ser uma frota maior e mais distribuída projetada desde o início para absorver perdas.

O 45 Reaper torna-se um aviso estratégico

A maior consequência das perdas dos EUA não está no seu preço. Até mesmo uma fatura superior a 1 bilhão de dólares permanece absorvível pelo orçamento militar dos Estados Unidos. O problema é a velocidade em que uma capacidade pode desaparecer em relação à velocidade necessária para a reconstruir.

Se 45 MQ-9 corresponde realmente a cerca de um quarto da frota americana disponível antes da guerra, Washington acaba de obter em poucos meses uma demonstração em grande escala do que um confronto prolongado significa com um estado com meios antiaéreos e eletrônicos significativos.

Esta experiência será de interesse muito para além do Médio Oriente. Os planejadores americanos trabalham há anos na hipótese de uma guerra no Pacífico, onde as distâncias seriam muito maiores e as defesas opostas mais sofisticadas. Nesse cenário, a capacidade de substituir rapidamente drones, mísseis e outros sistemas se tornaria crucial.

A guerra contra o Irão transforma assim o Ceifador MQ-9 num indicador de um problema mais amplo: o fosso entre um exército tecnologicamente dominante e uma base industrial que deve ser capaz de sustentar esta dominação durante uma longa guerra.

Por enquanto, os Reapers continuam as suas missões. Sua autonomia e sua capacidade de monitorar e, em seguida, atingir alvos permanecem valiosos o suficiente para justificar seu compromisso apesar das perdas. Mas cada novo dispositivo destruído reduz a margem disponível.

O próximo número publicado será, portanto, mais importante do que o valor financeiro dos drones. Se o balanço se estabilizar por volta dos 45 anos, a Força Aérea dos EUA pode considerar que sofreu um severo e circunscrito atrito. Se continuar a progredir rapidamente, Washington terá de escolher entre expor ainda mais uma frota que se tornou mais rara, reduzir algumas missões ou acelerar o uso de outras plataformas. O custo militar real da campanha contra o Irão é agora medido sobre esta capacidade de sustentar a duração, e não apenas sobre o preço espectacular de um Ceifador.