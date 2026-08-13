A CIA duvida de informações israelenses sobre uma ameaça iraniana; o assassinato de Trump

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Os serviços de inteligência dos EUA tinham « baixa confiança » nos relatórios israelenses de um plano iraniano para assassinar Donald Trump em sua viagem de julho à Turquia. Apesar destas reservas, o Serviço Secreto organizou uma operação excepcional para esconder a partida do Presidente dos EUA de Ancara. Esta discrepância entre a avaliação da inteligência e as medidas de protecção tomadas em torno do Chefe de Estado levanta agora questões em Washington sobre a credibilidade do alerta israelita e a sua possível influência nas decisões americanas.

A CIA tinha dúvidas sobre a credibilidade de uma ameaça iraniana contra Donald Trump que levou os serviços dos EUA a organizar sua partida clandestina da Turquia. As notícias, reveladas quarta-feira, 12 de agosto, pela imprensa americana, lançam novas luzes sobre uma operação de segurança que permaneceu secreta por mais de um mês.

O alerta havia sido transmitido aos Estados Unidos pelo governo israelense. Mencionou um possível projecto iraniano dirigido ao Presidente dos EUA durante a sua visita a Ancara para uma cimeira da NATO em 8 de Julho de 2026.

No entanto, os analistas da CIA não consideraram as informações recebidas suficientemente convincentes. Eles deram a conhecer as suas reservas à administração Trump. Um funcionário americano citado pela imprensa descreveu esta informação como proveniente de Israel, não dos serviços americanos, com um nível de confiança considerado baixo.

Estas reservas não impediram o Serviço Secreto de manter o cenário mais prudente. Donald Trump deixou Ancara em um avião militar diferente daquele em que jornalistas e membros de sua administração pensavam que ele estava viajando.

Ameaça do Irã contra Trump julgado inseguro

Por conseguinte, o novo ponto diz respeito menos à existência da operação do que à avaliação anterior. As primeiras revelações apresentaram a mudança de aeronave como resposta a uma ameaça iraniana suficientemente grave para justificar medidas excepcionais.

As informações publicadas em 12 de Agosto mostram uma situação mais complexa. Alguns agentes da inteligência dos EUA duvidavam da natureza iminente e robusta da ameaça.

A CIA tinha recebido informações do governo israelita. Seus analistas não tinham produzido eles mesmos e não tinham obtido provas suficientes para lhes dar um alto nível de confiança.

Esta distinção é importante no funcionamento da inteligência. As informações podem ser tidas em conta pelos agentes de segurança sem serem consideradas confirmadas. No caso de um presidente americano, as possíveis consequências de um erro também levam os serviços de proteção a tomar as máximas precauções.

A Casa Branca não respondeu diretamente às perguntas sobre a qualidade das informações recebidas e sua avaliação por agências dos EUA. Um oficial americano lembrou que Donald Trump havia sido submetido a várias ameaças e que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir sua segurança.

A CIA não comentou publicamente as informações sobre a sua avaliação. A embaixada israelense em Washington também não tinha fornecido detalhes das informações transmitidas.

Uma falsa partida a bordo da Força Aérea Um

O alerta resultou em uma operação incomum em 8 de julho no aeroporto de Ancara.

Donald Trump se juntou à Turquia no Boeing 747-8 oferecido pelo Qatar aos Estados Unidos e recentemente adaptado para transporte presidencial. No entanto, existiam dúvidas sobre os dispositivos de proteção desta aeronave em comparação com os aviões presidenciais tradicionais.

Donald Trump havia anunciado sua partida que usaria o antigo Air Force One. Na frente das câmaras, o Presidente embarcou no Boeing 747 azul e branco.

Mas ele não deixou a Turquia naquele avião.

Poucos minutos depois de embarcar, Donald Trump e vários colaboradores deixaram o avião em silêncio por outra porta. Eles embarcaram em um caminhão de catering do aeroporto cuja plataforma tinha sido elevada ao nível das aeronaves.

O veículo então os levou para um C-32A da Força Aérea dos EUA. Este avião, uma versão militar do Boeing 757, é usado regularmente para transportar altos funcionários americanos.

Donald Trump juntou-se à C-32A com um pequeno grupo de colaboradores. A aeronave decolou para a base da RAF Mildenhall sob escolta de caças F-16.

Enquanto isso, jornalistas, oficiais americanos e funcionários da Casa Branca tiveram lugar no antigo Força Aérea Um. Alguns não sabiam que o presidente tinha mudado de avião. Jornalistas na cabine de imprensa tinham sido ordenados a manter as persianas fechadas.

O antigo avião presidencial foi usado como isca.

Oficiais dos EUA ficaram no avião de iscas

A operação assume uma dimensão adicional com a identidade das pessoas que acompanharam Donald Trump.

Estes incluem Dan Scavino, Vice-Chefe de Estado-Maior da Casa Branca, Natalie Harp, Assistente Executivo do Presidente, e Walt Nauta, Diretor de Operações da Sala Oval. Alguns colaboradores menos conhecidos também estiveram envolvidos na transferência.

Por outro lado, vários altos funcionários administrativos não acompanharam o presidente na C-32A.

O Secretário de Estado Marco Rubio foi um dos funcionários que permaneceu na antiga Força Aérea Um. De acordo com informações publicadas na quarta-feira, no entanto, ele foi informado tanto do alerta israelense quanto dos arranjos preparados pelo Serviço Secreto.

Esta situação alimenta questões sobre o nível de perigo efectivamente atribuído à aeronave presidencial. Se um ataque iraniano contra Donald Trump ou sua aeronave tivesse sido considerado iminente, a presença de grandes funcionários na isca teria sido um grande risco.

Um funcionário americano conhecido nas conversações de segurança também colocou a ameaça em perspectiva, recordando a extensão do acordo turco em torno da cimeira da NATO. Dezenas de milhares de membros das forças de segurança turcas foram mobilizados.

O Serviço Secreto, no entanto, raciocinou de acordo com outra lógica: eliminar tanto quanto possível o risco que afeta diretamente o Presidente.

Donald Trump diz que seguiu os Serviços Secretos

Donald Trump confirmou publicamente a mudança de aeronave na terça-feira, 11 de agosto, após as primeiras revelações sobre a operação.

O Presidente explicou que tinha seguido as recomendações dos Serviços Secretos e militares. Segundo ele, os responsáveis por sua proteção simplesmente queriam que ele usasse outro dispositivo.

Ele também afirmou que não pediu muito detalhe sobre a ameaça.

As suas declarações confirmam que a decisão operacional veio principalmente dos seus serviços de segurança. No entanto, não é claro que informação foi apresentada ao Presidente antes da sua partida de Ancara.

Donald Trump também minimizou o risco de jornalistas e funcionários permanecerem no antigo Air Force One. Ele considerou que o avião menor em que ele estava viajando provavelmente teria sido o alvo mais procurado se um ataque tivesse sido realmente preparado.

A protecção presidencial dos EUA tem uma margem de precaução particularmente ampla. Donald Trump já foi alvo direto de vários projetos de assassinato ou tentativas desde a campanha presidencial de 2024. Contudo, nestes casos conhecidos, não foi estabelecida qualquer ligação com o Irão.

Suspeita de motivações israelenses

A revelação mais sensível diz respeito à interpretação por alguns oficiais americanos da inteligência transmitida por Israel.

De acordo com autoridades atuais e antigas citadas pela imprensa americana, alguns membros da comunidade de inteligência estão se perguntando se o alerta israelense foi destinado apenas para informar Washington.

Eles suspeitam que ela também foi capaz de influenciar as decisões de Donald Trump e política americana na região.

Essa suposição não é apresentada como um fato estabelecido. Ela reflete a análise de alguns funcionários americanos e não demonstra que Israel tenha deliberadamente exagerado uma ameaça.

No entanto, é particularmente importante devido ao contexto em que o alerta foi transmitido.

Israel considera o Irão a sua principal ameaça estratégica imediata. Ao mesmo tempo, alguns funcionários israelenses estão acompanhando com preocupação a aproximação entre Washington e Ancara e a relação pessoal entre Donald Trump e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Um ex-oficial dos EUA considerou que o episódio poderia ser incluído em um conjunto mais amplo de inteligência israelense, às vezes percebido em Washington como destinado a orientar decisões presidenciais, bem como para informar os Estados Unidos.

Esta avaliação continua a ser questionável e não foi formalmente confirmada pelo Governo dos EUA.

Uma ameaça iraniana grave

As reservas da CIA sobre este alerta específico não significam que Washington descarte qualquer ameaça iraniana contra Donald Trump.

Há vários anos que as autoridades norte-americanas acompanham os projectos iranianos contra altos funcionários americanos. As preocupações aumentaram após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani por uma greve americana em janeiro de 2020.

A guerra de 2026 entre os Estados Unidos, Israel e Irã aumentou ainda mais esse risco. A operação de Ancara ocorreu na sequência de novas greves americanas contra o Irã, ordenadas após uma ruptura nas negociações para acabar com o conflito.

Neste contexto, o Serviço Secreto teve de arbitrar entre dois elementos diferentes: informações que a CIA considerava limitadas em confiabilidade e as consequências potencialmente catastróficas de um ataque contra o Presidente.

Os agentes de protecção optaram por não correr riscos.

Essa lógica explica a magnitude do dispositivo: mudança clandestina de aeronave, uso do Air Force One como isca, transferência para um veículo de serviço, limitação do número de pessoas informadas e escolta aérea para o Reino Unido.

O Congresso agora pede explicações

O caso agora vai além da única questão da segurança presidencial.

Autoridades democráticas eleitas estão pedindo detalhes sobre a inteligência israelense, seu grau de verificação por agências americanas e as razões para tal operação excepcional.

O senador de Maryland, Chris Van Hollen, questiona em particular a credibilidade da informação transmitida por Israel e a possibilidade de a verificar de forma independente.

Outra pergunta diz respeito aos que ficaram a bordo do antigo Air Force One. Vários funcionários do governo, militares, agentes do serviço secreto e jornalistas estavam na aeronave, enquanto o presidente tinha sido transferido para outro lugar por razões de segurança.

A administração também terá que explicar por que a versão pública da viagem continuou a apresentar Donald Trump como tendo deixado Ancara a bordo do antigo Air Force One. A mudança de aeronave permaneceu secreta por mais de um mês.

As novas informações sobre as reservas da CIA movem assim o centro do caso. A questão não é mais apenas como Donald Trump foi discretamente retirado de Ancara, mas porque um alerta considerado não confiável por alguns especialistas americanos desencadeou um dispositivo protetor de tal magnitude.

Nesta fase, a Casa Branca não detalhava as informações específicas que levaram o Serviço Secreto a manter esta opção ou se as informações israelenses haviam sido posteriormente corroboradas por outros serviços.