Israel: A espetacular volta de Mike Huckabee

- Advertisement -

13

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O tom americano em relação a Israel foi ainda mais apertado na quinta-feira, 13 de agosto. Mike Huckabee, embaixador dos Estados Unidos em Israel e apoio histórico para a colonização, descreveu o cerco de casas palestinas por colonos israelenses em Qusra, a Cisjordânia ocupada, como um « ato de terror ». A fórmula é notável de um diplomata que já havia defendido algumas das posições israelenses mais contestadas. Ele vem especialmente depois de várias semanas de desacordo entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu sobre o Irã, Gaza e Líbano. Estes episódios ainda não constituem uma ruptura na aliança americano-israelense, mas estão a criar uma crise política cada vez mais difícil de esconder.

O fato do dia é tanto mais significativo quanto vem de Mike Huckabee. Ex-governador republicano de Arkansas, pastor batista e figura do direito evangélico americano, o embaixador pertenceu por décadas à corrente política americana mais favorável a Israel. Ele defendeu os assentamentos na Cisjordânia, desafiou a perspectiva de um Estado palestino naquele território e repetidamente usou a terminologia bíblica da Judéia e Samaria preferida pelo direito israelense.

Na quinta-feira, no entanto, o diplomata usou um vocabulário geralmente reservado para ataques palestinos ou grupos armados. Após vários dias de cerco de famílias palestinas por colonos em Qusra, perto de Nablus, Huckabee falou de um « ato horrível de terror » e pediu que os criminosos fossem tratados como criminosos. Uma família também possui nacionalidade americana, que colocou a embaixada diretamente no arquivo.

Esta afirmação não significa que a administração Trump tenha mudado sua doutrina na Cisjordânia. No entanto, assume uma dimensão particular porque acrescenta uma sucessão muito rápida de avisos americanos a Israel. Em menos de três meses, Donald Trump ameaçou Benjamin Netanyahu para deixá-lo enfrentar o Irã sozinho, Washington desafiou algumas operações israelenses no Líbano, o primeiro-ministro israelense rejeitou publicamente um plano americano para Gaza e o Departamento de Estado apenas lembrou que uma ocupação permanente do sul do Líbano seria incompatível com os compromissos de Israel.

Mike Huckabee agora fala de « terrorismo »

Os incidentes de Qusra começaram no fim de semana. Dezenas de colonos israelenses se estabeleceram em torno de várias casas palestinas, impedindo que seus ocupantes se movessem normalmente. O acesso à água e à eletricidade foi interrompido em algumas casas, enquanto as famílias relataram lançar pedras, degradação e incapacidade de receber alimentos ou medicamentos normais.

Uma das casas pertence a Lou Ridi, um palestino americano que vive nos Estados Unidos. Membros de sua família permaneceram bloqueados vários dias antes de uma intervenção israelense. O envolvimento de um cidadão americano deu ao caso uma dimensão diplomática que outros episódios de violência dos colonos não tiveram necessariamente em Washington.

A embaixada americana pediu às autoridades israelitas que interviessem. O exército então aumentou sua força no setor, desmantelou instalações construídas por colonos e anunciou medidas disciplinares contra militares vistos ao lado dos grupos envolvidos. Pelo menos um israelita foi preso.

É neste contexto que Huckabee usou o termo « terror ». A condenação, portanto, não se limita a denunciar « violência », « extremista » ou « atos inaceitáveis ». O representante pessoal de Donald Trump em Israel usou uma qualificação política e moral particularmente pesada sobre cidadãos israelenses atacando palestinos.

Uma mudança espetacular de Huckabee

A personalidade do embaixador explica porque esta declaração recebe tanta atenção. Mike Huckabee nunca foi visto como um diplomata provável de procurar sistematicamente um equilíbrio entre posições israelenses e palestinos. Quando foi confirmado no Senado em abril de 2025, pelo contrário, foi apresentado como um dos embaixadores americanos mais próximos ideologicamente à direita israelense em várias décadas.

Em junho de 2025, ele havia questionado publicamente o objetivo tradicional de um Estado palestino na Cisjordânia e Gaza. Ele até sugeriu que, se um Estado palestino fosse estabelecido, um território poderia ser encontrado em outro país muçulmano, em vez de na terra reivindicada pelos palestinos. No que diz respeito às políticas israelitas na Cisjordânia, também tinha adoptado muito pouca atitude intervencionista.

Essa orientação foi novamente manifestada em fevereiro de 2026. Em uma entrevista que resultou em convicções em várias capitais árabes, Huckabee tinha defendido uma visão bíblica dos direitos territoriais de Israel e tinha feito declarações particularmente favoráveis para estender seu controle territorial.

O embaixador não está, portanto, a tornar-se um adversário de Israel ou um defensor clássico da diplomacia palestiniana. Sua reação a Qusra é mais interessante precisamente porque não corresponde à sua jornada. Quando um oficial tão ideologicamente próximo de Israel chama as ações dos colonos de « terrorismo », a mensagem ao governo israelense assume um peso diferente.

Tensões Estados Unidos-Israel Acumular

No entanto, a declaração de Huckabee seria excessiva para interpretar isoladamente como evidência de uma crise diplomática. Torna-se muito mais significativo quando é colocado na sucessão de incidentes que se deterioraram desde a primavera as relações entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

A aliança estratégica entre os Estados Unidos e Israel permanece extremamente forte. Washington continua a garantir grande parte da segurança externa de Israel, fornecer armas e coordenar suas operações regionais de perto com o Estado hebraico. Ambos os países lutaram juntos contra o Irão em 2026 e ainda partilham o objectivo de reduzir as capacidades militares de Teerão, Hezbollah e Hamas.

O que está a mudar são os objectivos políticos que devem seguir as operações militares. Donald Trump está cada vez mais claramente buscando transformar os benefícios obtidos pela força em acordos para reduzir o engajamento americano. Benjamin Netanyahu acredita que uma retirada muito rápida ou compromissos insuficientes podem permitir que os oponentes de Israel reconstruam suas capacidades.

Esta diferença estratégica ainda era controlável enquanto se mantivesse privada. É agora exposto publicamente em várias frentes.

Irã: Trump ameaçou Netanyahu para deixá-lo em paz

A ruptura de tom mais espetacular ocorreu no início de junho sobre o Irã. Após meses de guerra, Trump tentou estabilizar um cessar-fogo e negociar com Teerã. Benjamin Netanyahu queria manter sua liberdade de ação militar contra um oponente que Israel considera uma ameaça existencial.

O Presidente dos EUA revelou então que tinha enviado um aviso directo ao Primeiro-Ministro israelita. Se Netanyahu saísse da guerra contra o Irã em desafio à estratégia americana, ele poderia, de acordo com Trump, encontrar-se « sozinho » para liderá-la.

Tal ameaça é excepcional na relação americano-israelense. Afirmava que o apoio militar dos Estados Unidos não deveria mais ser necessariamente considerado automático para qualquer nova operação decidida por Jerusalém.

O desacordo incluiu as consequências dos ataques israelenses ao Líbano. Washington estava a tentar evitar uma nova escalada envolvendo o Irão, enquanto algumas operações israelitas contra o Hezbollah ameaçavam provocar precisamente essa reacção. Trump tinha declarado publicamente que uma greve israelense no Líbano não deveria ter ocorrido e pediu a Netanyahu mais contenção.

A relação pessoal entre os dois líderes, por muito tempo apresentada como particularmente próxima, então entrou em uma fase mais de confronto. Trump continuou a chamar Netanyahu de aliado, mas ele não mais escondeu sua irritação quando uma operação israelense ameaçou comprometer suas próprias negociações.

Os serviços americanos até monitoraram as intenções israelitas

A deterioração tornou-se mais significativa quando os serviços dos EUA começaram a examinar não só as intenções iranianas, mas também o risco de que o governo israelense iria derrotar os esforços diplomáticos de Washington.

Em junho, as avaliações dos EUA descobriram que Israel poderia tomar medidas que poderiam minar o acordo Donald Trump então tentou consolidar com Teerã. A questão já não era apenas o que o Irão faria, mas até que ponto Netanyahu estava disposto a ir para evitar um compromisso que considerava demasiado favorável à República Islâmica.

Esta desconfiança não significa que Washington considerou Israel um adversário. No entanto, mostra que os interesses dos dois aliados já não coincidem plenamente. Os Estados Unidos queriam limitar uma guerra que se tornara cara e politicamente difícil. Israel queria explorar tanto quanto possível o enfraquecimento iraniano antes de desistir da opção militar.

Este desacordo continua por resolver hoje. As negociações entre Washington e Teerã estão novamente bloqueadas, enquanto o confronto em torno do Estreito de Ormuz continua. A possibilidade de uma nova escalada mantém Israel e os Estados Unidos em mútua dependência militar, sem remover as suas diferenças sobre como acabar com o conflito.

Gaza: Netanyahu Rejeita abertamente Plano Trump · Vozes globais

Um novo episódio ocorreu no domingo, 9 de agosto. Benjamin Netanyahu rejeitou publicamente o novo plano de 15 pontos de Donald Trump para Gaza. O projecto dos EUA inclui o desarmamento do Hamas e a retirada gradual das forças israelitas, acompanhada de um mecanismo internacional para estabilizar o território.

O Hamas aceitou o princípio do documento, mantendo ao mesmo tempo as suas próprias condições sobre a forma como o seu desarmamento deverá ter lugar. Israel recusa a sequência proposta. Netanyahu exige que o desarmamento seja realmente concluído antes que as forças israelenses se retirem.

Por conseguinte, o litígio diz respeito à sequência de fases. Para Washington, a retirada e o desarmamento devem progredir num mecanismo coordenado. Para Israel, deixar as posições militares antes de ter verificado o desaparecimento completo das capacidades armadas do Hamas correria o risco de o Hamas se reorganizar.

A divergência já seria significativa se continuasse a ser uma negociação técnica. Netanyahu optou por torná-lo público, afirmando que o documento americano era inaceitável para Israel. O gesto afeta diretamente Donald Trump, que procura apresentar seu aparato de paz como uma solução regional após vários anos de guerra.

A Casa Branca não retirou o seu projecto. Pelo contrário, as autoridades americanas alegaram que ela permaneceu em vigor e que as discussões com Israel continuaram. A mensagem é clara: Washington não considera a recusa israelita como o fim das negociações.

No Líbano, Washington contradiz Israel Katz

A terceira questão de tensão diz directamente respeito ao Líbano. Na quarta-feira, 12 de agosto, o ministro da Defesa israelense Israel Katz visitou a parte sul do país e anunciou que o exército israelense iria continuar a manter uma « zona de segurança ». Também assumiu a destruição de infra-estruturas subterrâneas e habitação em áreas controladas pelas forças israelitas.

A resposta americana foi extraordinariamente clara. O Departamento de Estado recordou que Israel não tinha reivindicado nenhuma ambição territorial no Líbano e que uma presença militar permanente no Sul não corresponderia aos compromissos assumidos no Acordo-Quadro de Junho ou à segurança a longo prazo pretendida para ambos os países.

Esta posição surge quando Washington desempenha o papel principal nas negociações entre Israel e o Líbano. O acordo alcançado no final de Junho baseia-se numa lógica de reciprocidade: o desarmamento progressivo do Hezbollah, o destacamento do Exército Libanês, o mecanismo de verificação e a retirada israelita dos territórios ocupados.

Se Israel transformar a área atualmente controlada no sul em uma presença permanente, a arquitetura americana é diretamente desafiada. Por conseguinte, o problema já não diz respeito apenas a Beirute e a Jerusalém, mas à credibilidade da mediação dos Estados Unidos.

A administração Trump não se contentou com uma fórmula geral chamando as partes para a contenção. Declarou explicitamente que uma solução definitiva seria incompatível com o quadro acordado. Esta posição é agora adicionada ao plano dos EUA para a rejeição de Gaza e as diferenças em relação ao Irão.

Huckabee agora traz a Cisjordânia para a lista

Com Qusra, a Cisjordânia por sua vez torna-se um terreno de fricção visível. Isso é importante porque a administração Trump adotou até agora uma política extremamente favorável às posições israelenses neste território. Em particular, no início do segundo mandato de Trump, tinha abolido sanções impostas sob a administração anterior a certos colonos acusados de violência.

Durante várias semanas, funcionários eleitos democráticos criticaram Washington por enviar uma mensagem de impunidade ao abolir essas medidas. A violência continuou em 2026, enquanto os assentamentos e postos avançados estão aumentando em várias áreas da Cisjordânia.

Huckabee havia resistido por muito tempo à idéia de que Washington deveria impor uma política clara de acordo com Israel. Também se recusou a colocar a criação de um Estado palestiniano no centro do seu mandato. Sua condenação de Qusra, portanto, não corresponde a um mero retorno à diplomacia tradicional americana.

Antes, marca a aparência de um limite. A proximidade política com Israel já não impede o embaixador de chamar directamente alguns terroristas israelitas quando as suas acções visam famílias palestinianas, especialmente quando um cidadão americano está preocupado e as forças de segurança israelitas parecem incapazes de parar rapidamente a violência.

Uma crise com Netanyahu mais do que com Israel

No entanto, esses episódios devem ser interpretados com precisão. Falar de uma separação entre os Estados Unidos e Israel seria prematuro. Os laços militares, de segurança, económicos e políticos entre os dois países permanecem demasiado profundos para que alguns, mesmo importantes, desentendimentos invertam a aliança.

A crise parece estar mais em oposição à atual estratégia do governo Trump de Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos continuam a apoiar os objetivos globais de segurança de Israel, mas desafiam cada vez mais os métodos, a duração da ocupação militar e a sequência de retiradas.

No Irão, Washington quer manter o controlo do calendário e das negociações de guerra. Em Gaza, Trump quer transformar o cessar-fogo em um acordo político, incluindo uma retirada. No Líbano, ele esperava que o desarmamento do Hezbollah levaria à retirada israelense planejada. Na Cisjordânia, seu próprio embaixador pediu agora a acusação de colonos violentos.

Netanyahu enfrenta uma lógica diferente. Sua coalizão e eleitorado de direita exigiram garantias máximas de segurança e se recusaram a permitir concessões territoriais para preceder o desarmamento eficaz dos opositores de Israel. As eleições de Israel marcadas para 27 de Outubro reforçam ainda mais esta restrição.

O primeiro-ministro, portanto, tem pouco espaço político para aparecer como atribuição de liminares americanas. Donald Trump, ao aproximar-se das eleições de novembro dos EUA, está à procura de resultados visíveis após um ano de guerras caras.

Trump não quer necessariamente seguir Netanyahu até o fim

A dinâmica atual revela, assim, uma importante transformação da relação. Durante os primeiros meses do mandato, o governo israelense poderia esperar que o retorno de Donald Trump lhe oferecesse quase ilimitada liberdade de ação regional. O embaixador designado para Jerusalém parecia simbolizar esta excepcional proximidade ideológica.

A situação do verão de 2026 é diferente. Trump continua a defender Israel, mas mostra uma crescente vontade de se determinar quando uma operação militar deve parar. Acima de tudo, recusa-se a que os objectivos israelitas prolonguem automaticamente o empenhamento das forças americanas ou comprometam os acordos que pretende celebrar.

Este desenvolvimento já tinha suscitado sérias preocupações em Israel em Junho. Os familiares do Presidente tiveram de defender publicamente a sua política com um público israelita preocupado com as suas negociações com o Irão. O próprio Mike Huckabee reconheceu a existência de ansiedade significativa sobre o estado da relação bilateral.

Sua intervenção de 13 de agosto, assim, assume alívio adicional. Dois meses depois de tentar tranquilizar os israelenses do apoio de Trump, o embaixador encontrou-se pedindo às autoridades israelenses para agir contra colonos que ele descreveu como terroristas.

O direito israelense pode se tornar um problema para Trump

O principal risco para Washington agora vem das forças políticas à direita de Netanyahu. Os partidos nacionalistas e religiosos da sua coligação defendem uma política de anexação na Cisjordânia, opõem-se às retiradas territoriais e desejam manter a máxima liberdade militar em Gaza, Líbano e Irão.

Vários objectivos americanos exigem exactamente o contrário: retiradas verificáveis, compromissos negociados e uma limitação gradual das operações militares. Quanto mais Trump procura fechar os vários conflitos regionais, mais essa contradição aparecerá.

O caso Qusra também mostra que a violência dos colonos pode se tornar um problema bilateral direto. Quando os palestinos de nacionalidade americana são visados, a administração não pode mais tratar os incidentes apenas como uma questão doméstica Israelita-Palestiniana. A embaixada deve proteger os seus cidadãos e responsabilizar as autoridades israelitas.

Por conseguinte, a redacção utilizada por Huckabee poderia constituir um precedente. Se os ataques continuarem e Washington acreditar que a polícia ou o exército israelense não respondem adequadamente, a questão das medidas americanas contra os autores pode surgir novamente.

Uma aliança forte, mas uma disciplina americana mais visível

A prudência continua a ser essencial antes de se falar de uma verdadeira crise estratégica entre os dois países. Os Estados Unidos não suspenderam o seu apoio militar a Israel. Donald Trump não questionou a aliança e reiterou publicamente que sua relação com Netanyahu continua boa, inclusive após a rejeição israelense de seu plano para Gaza.

Mas a multiplicação de desacordos altera a natureza desta relação. Washington já não procura apenas proteger Israel ou facilitar as suas operações. Exige agora mais claramente que Jerusalém respeite os quadros diplomáticos negociados pelos próprios Estados Unidos e os limites fixados pelo Presidente dos Estados Unidos.

O Irã foi o primeiro grande teste, quando Trump ameaçou Netanyahu para deixá-lo lutar sozinho. Gaza é a segunda, com Israel recusando um plano presidencial que Washington continua a defender. O Líbano acrescenta uma terceira disputa ao longo da ocupação israelense. A condenação de Huckabee na Cisjordânia agora cria uma quarta frente política.

Tomados separadamente, cada um desses arquivos poderia ser apresentado como uma discordância normal entre aliados. A sua concentração ao longo de algumas semanas, no entanto, mostra uma tendência mais difícil de excluir: os objectivos dos EUA e de Israel para o período pós-guerra já não estão totalmente alinhados.

A próxima indicação virá da reação do governo israelense aos comentários de Mike Huckabee e como as autoridades tratarão os colonos envolvidos em Qusra. Também virá das negociações sobre Gaza e o Líbano, onde Washington pede agora retiradas que o Governo de Netanyahu ainda se recusa a considerar como adquiridas.