Líbano: Salam pede plano de retirada israelense

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O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam pediu um calendário claro para a retirada de Israel do território libanês na sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Em uma reunião em Beirute com o embaixador dos Estados Unidos no Líbano, Michel Issa, e o general Joseph Clearfield, que lidera o grupo de coordenação militar no Líbano (MCG4L), ele também pediu a cessação das operações de destruição israelense e a expansão das áreas-piloto. A reunião centrou-se no aspecto militar do quadro de negociação e da evolução no terreno no sul do Líbano. As exigências apresentadas por Nawaf Salam visam, assim, combinar quaisquer progressos no quadro negociado com medidas concretas e verificáveis no terreno.

Salam coloca três requisitos no arquivo militar

Nawaf Salam recebeu na manhã de sexta-feira Michel Issa, embaixador dos EUA no Líbano, bem como o general Joseph Clearfield e a delegação militar que o acompanha. A reunião centrou-se no aspecto militar do quadro negocial e na evolução no sul do país.

O Primeiro-Ministro apresentou três pedidos directamente relacionados com a aplicação deste quadro.

Ele primeiro salientou a necessidade de Israel acabar com suas operações de destruição. Ele então pediu uma expansão das áreas piloto. Por último, pediu um calendário claro para a retirada de Israel dos territórios libaneses.

Estes três pontos constituem os principais aspectos políticos e operacionais da reunião. Mostram que o Governo libanês quer agora envolver discussões militares em etapas observáveis.

Por conseguinte, a Beirute não se limita a solicitar a retirada em princípio. O governo pede que o prazo seja prorrogado. Ao mesmo tempo, ele esperava que os dispositivos experimentados em certas áreas pudessem ser estendidos.

Não foi anunciado qualquer acordo sobre estes pedidos no final da reunião. O comunicado não menciona um calendário acordado, uma data de retirada ou uma decisão imediata sobre o alargamento das zonas-piloto.

No entanto, a posição libanesa é inequívoca. Nawaf Salam quer que as negociações militares produzam resultados mensuráveis no sul.

Retirada israelita, questão central para Beirute

O pedido de um calendárioretirada de israelrepresenta o ponto mais preciso da posição expressa na sexta-feira pelo chefe de governo.

A escolha do termo calendário é significativa. Transforma uma reivindicação geral numa reivindicação operacional. Um prazo determinaria as diferentes etapas da retirada e avaliaria a sua implementação.

O comunicado não especifica a forma deste calendário. Não menciona as datas propostas pelo Líbano, as fases intermédias ou os sectores em primeiro lugar.

Não esclareceu ainda se a delegação dos Estados Unidos tinha apresentado uma proposta em resposta a esse pedido.

Por conseguinte, é necessário distinguir claramente o que é adquirido do que resta nas negociações. O pedido libanês é oficial. A existência de um acordo sobre o seu conteúdo não é.

Esta distinção é particularmente importante num caso em que os desenvolvimentos militares, os acordos de segurança e as negociações diplomáticas estão estreitamente ligados. Qualquer anúncio de um calendário exigiria compromissos específicos e uma implementação observável no terreno.

Para Nawaf Salam, a questão territorial não pode ser deixada sem um prazo. O Primeiro-Ministro pede que a retirada dos territórios libaneses faça parte dos resultados concretos esperados do processo.

Parar a destruição israelense solicitada antes de qualquer extensão

O segundo grande foco da reunião foi nas operações de destruição israelense.

Nawaf Salam pediu a sua prisão. No entanto, o comunicado oficial não apresenta uma lista das operações em causa e não designa os locais abrangidos pelo presente pedido.

Por conseguinte, esta redacção deve ser comunicada dentro dos seus limites exactos. O governo libanês afirma que Israel deve parar essas operações, mas nenhuma resposta israelense a esta demanda foi anunciada na sexta-feira.

Esta questão está diretamente relacionada com a situação no sul. Afecta as condições necessárias para estabilizar os sectores em causa e permitir a aplicação de disposições militares duradouras.

Para Beirute, um avanço no quadro negociado perderia parte do seu âmbito se acompanhasse, ao mesmo tempo, uma nova destruição.

O pedido do Primeiro-Ministro procura estabelecer uma relação entre negociação e comportamento no terreno. O governo quer que as discussões militares sejam acompanhadas de uma redução eficaz das ações que comprometem a estabilização das áreas em causa.

Esta lógica explica por que razão a questão da destruição surge paralelamente à retirada e extensão das zonas-piloto. Os três tópicos não são apresentados como arquivos independentes. São os componentes da mesma abordagem defendida por Beirute.

Salam quer expandir áreas-piloto

O terceiro ponto diz respeito ao alargamento das áreas-piloto previstas no programa discutido.

Nawaf Salam pediu que seu perímetro fosse estendido. No entanto, o comunicado não especifica os limites atuais dessas áreas, as novas localidades previstas ou o ritmo de expansão desejado.

Nenhuma data também é anunciada.

Esta cautela é importante. A reunião de 14 de Agosto não marcou a entrada em vigor de um alargamento. Confirma que o Governo libanês apela à prorrogação do mecanismo nas negociações.

O princípio das zonas-piloto baseia-se numa lógica progressiva: aplicar disposições em sectores específicos, observar o seu funcionamento e depois considerar a sua extensão.

O pedido de Nawaf Salam indica que Beirute quer passar para uma escala mais alta. No entanto, de acordo com a posição de sexta-feira, esta evolução deve ser acompanhada de medidas israelitas.

O governo não apresenta, portanto, o alargamento como uma concessão isolada ou um fim em si mesmo. Liga-a à cessação da destruição e à definição de um caminho de retirada.

Esta articulação está no centro do encontro com a delegação americana.

Uma negociação que deve agora produzir resultados no terreno

A reunião de sexta-feira ilustra um importante desenvolvimento na forma como Beirute apresenta as suas prioridades.

As autoridades libanesas procuram traduzir o quadro negocial em passos concretos. A questão não é mais apenas manter um canal de discussão, mas determinar o que deve mudar no sul.

Três critérios surgem: as operações israelitas devem cessar, as zonas-piloto devem poder ser alargadas e a retirada israelita deve seguir um calendário identificável.

Esta abordagem dá ao componente militar uma dimensão directamente mensurável.

Se fosse adoptado um calendário, o cumprimento poderia ser avaliado com base em evacuados e prazos. Do mesmo modo, a extensão das zonas-piloto poderia ser verificada geograficamente. A cessação das operações de destruição também seria observável no terreno.

É precisamente esta passagem dos princípios para as modalidades de execução que está em jogo na sequência aberta desta sexta-feira.

No entanto, por enquanto, nenhum destes três pontos foi apresentado como definitivamente aceite.

Michel Issa e Joseph Clearfield, dois interlocutores americanos

A composição da delegação recebida por Nawaf Salam sublinha a natureza do debate.

Michel Issa representa os Estados Unidos no Líbano diplomaticamente. O general Joseph Clearfield intervém no componente militar através do grupo de coordenação militar dedicado ao Líbano, referido como MCG4L.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro abordou simultaneamente os dois níveis de envolvimento americano: diplomático e militar.

Esta configuração é consistente com os tópicos examinados. A retirada israelense tinha uma dimensão política e diplomática, mas sua execução também levantou questões militares. O mesmo se aplica às zonas-piloto e às condições de segurança em que a sua extensão pode ocorrer.

A presença de uma delegação militar ao lado do General Clearfield permitiu assim abordar os aspectos operacionais do acordo.

No entanto, o comunicado de imprensa não revela os pormenores dos intercâmbios. Não especifica as propostas americanas, quaisquer reservas feitas durante a reunião ou as modalidades que teriam sido discutidas.

Portanto, Washington não deve receber compromissos que não tenham sido tornados públicos.

Por outro lado, a reunião confirma que os Estados Unidos continuam directamente envolvidos nos debates sobre a aplicação militar do quadro de negociação.

Sul do Líbano continua a ser o teste do dispositivo

O sul do Líbano é a principal área em que os resultados do processo podem ser avaliados.

É aqui que se concentram as questões levantadas na sexta-feira: a presença israelita, as operações de destruição, a evolução dos arranjos militares e a expansão das áreas-piloto.

Este facto explica por que razão Nawaf Salam ligou a via negociada à evolução no terreno.

Para o Governo, um quadro diplomático só pode ser considerado eficaz se alterar gradualmente a situação nos sectores em causa.

O pedido de um calendário de retirada satisfaz directamente este requisito. Pretende evitar que um compromisso geral permaneça sem um prazo preciso.

O alargamento das zonas-piloto é outra necessidade: dar ao mecanismo um maior âmbito territorial.

Por último, o pedido de cessação da destruição visa criar condições compatíveis com esta extensão.

Estas três dimensões são, portanto, interdependentes na posição defendida pelo Chefe de Governo.

Um calendário para a medição das autorizações

A questão do calendário pode tornar-se um dos principais indicadores da continuação das negociações.

Sem prazo, a retirada continua a ser um objectivo político. Com datas e passos, torna-se um processo que pode ser executado.

No entanto, Nawaf Salam não indicou na sexta-feira quanto tempo Beirute seria aceitável.

Nem o comunicado de notícias declara se o governo está solicitando uma retirada de uma fase ou várias etapas sucessivas. Não fornece pormenores sobre a ordem em que os diferentes sectores poderiam estar envolvidos.

Por conseguinte, estas questões permanecem em aberto.

Devem desempenhar um papel importante nas futuras discussões se a procura libanesa for utilizada como base para o trabalho.

Em especial, o conteúdo de um eventual calendário deverá ser compatível com as disposições militares aplicadas no Sul. Será igualmente necessário determinar precisamente quando cada compromisso deve ser cumprido.

É neste terreno que as negociações podem passar da declaração política para as disposições operacionais.

Beirute procura uma progressão simultânea dos três arquivos

A posição expressa por Nawaf Salam não consiste em lidar sucessivamente com os três sujeitos.

Pelo contrário, o governo parece estar buscando progresso paralelo.

A extensão das zonas-piloto deve conduzir a uma melhoria do sistema de segurança. A cessação da destruição deve preservar as condições necessárias para esta estabilização. A retirada de Israel deve, por seu lado, seguir um caminho determinado.

Essa arquitetura também permite que o governo libanês apresente critérios específicos aos seus interlocutores americanos.

Ela impede que um avanço de uma única parte seja automaticamente apresentado como uma liquidação de todo o arquivo.

Uma extensão das zonas-piloto, por exemplo, não responderia sozinho ao pedido de retirada do Líbano. Do mesmo modo, uma discussão sobre o calendário não resolveria imediatamente a questão das operações de destruição israelitas.

Por conseguinte, os três pedidos devem ser abordados separadamente, mantendo-se integrados no mesmo quadro de negociação.

O que é confirmado e o que ainda não foi negociado

A reunião de 14 de Agosto permite distinguir vários elementos confirmados.

Nawaf Salam conheceu Michel Issa, Joseph Clearfield e uma delegação militar. Os debates centraram-se no aspecto militar do quadro de negociação e na evolução no Sul.

O Primeiro-Ministro pediu formalmente três coisas: a cessação das operações de destruição israelitas, a expansão das zonas-piloto e um calendário claro para a retirada dos territórios libaneses.

Por outro lado, não há informações publicadas no final da reunião que indiquem que foi alcançado um acordo sobre estes pedidos.

Nenhum calendário de retirada foi tornado público. Nenhuma nova zona piloto foi anunciada. Nenhum compromisso israelita de impedir a destruição foi comunicado.

Esta diferença entre pedidos e decisões é um elemento essencial para compreender o alcance da reunião.

A entrevista de sexta-feira representa uma etapa nas negociações militares, mas não o seu resultado.

O próximo passo dependerá de respostas concretas

A questão está agora a avançar para a resposta aos três pedidos de Nawaf Salam.

A primeira indicação será a eventual apresentação de um calendário deretirada de israelUm documento deste tipo ajudaria a determinar se a procura libanesa conduz a prazos concretos.

O segundo diz respeito às zonas-piloto. A sua extensão efectiva constituiria uma alteração tangível na aplicação do quadro negociado.

O terceiro será diretamente observável no sul: a evolução das operações de destruição israelense denunciadas pelo governo.

O encontro com Michel Issa e Joseph Clearfield ainda não produziu um anúncio público sobre estes três pontos. No entanto, deixou claro os critérios que Nawaf Salam pretende colocar no centro da componente militar.

Para Beirute, portanto, a continuação do processo não será apenas medida pelo número de reuniões ou pela continuação de contatos. Dependerá das mudanças alcançadas no terreno e do seu calendário.

Por conseguinte, a próxima evolução concreta será decisiva: ou as discussões conduzirão a prazos e a uma extensão identificada do mecanismo, ou os três pedidos apresentados na sexta-feira permanecerão na fase das posições libanesas transmitidas aos interlocutores americanos.