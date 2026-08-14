Cisjordânia: colonos desafiam Estado israelense

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Na Cisjordânia ocupada, o equilíbrio de poder entre o Estado israelense e os colonos mais radicais tornou-se visível mesmo em operações militares. Em Qusra, ao sul de Nablus, algumas dezenas de militantes conseguiram esta semana manter o cerco de casas palestinas por vários dias, apesar das tentativas das forças israelenses de dispersar. O episódio, espetacular pela percepção de impotência do aparato de segurança, vem à medida que os assentamentos e postos avançados se multiplicam, habilidades administrativas foram transferidas para funcionários do movimento de assentamento e a violência contra palestinos atingem níveis particularmente elevados. O mal-estar agora excede os adversários tradicionais da política israelense: Mike Huckabee, embaixador americano em Israel e defensor histórico dos assentamentos, ele próprio chamado os perpetradores do cerco de Qusra « terroristas ».

O incidente não significa que os colonos tomaram literalmente o controle da Cisjordânia ou do Estado de Israel. O exército, a polícia, a administração militar e o governo mantêm suas prerrogativas. No entanto, revela uma evolução mais profunda: uma fração do movimento colonizador agora tem um ambiente político suficientemente favorável para criar fatos, desafiar abertamente as forças de segurança e, em seguida, empurrar o Estado para adaptar suas decisões a uma realidade imposta no terreno. Esta dinâmica é reforçada pela presença no topo do governo de Benjamin Netanyahu de funcionários que compartilham parte de seus objetivos territoriais e rejeitam a criação de um Estado palestino.

Em Qusra, alguns colonos colocaram o exército sob controle

O ponto de partida da atual crise está no auge de Qusra, uma aldeia palestina ao sul de Nablus. No início desta semana, colonos israelitas montaram tendas nas imediações de três casas palestinianas isoladas. Segundo os moradores e vários relatos consistentes, o acesso foi bloqueado, enquanto água e eletricidade foram cortadas. Cerca de 15 palestinos, incluindo crianças, estavam confinados a habitações com reservas limitadas.

O exército israelita denunciou publicamente a instalação do posto avançado. Ela o chamou de ilegal e inaceitável, e então enviou militares e policiais para tentar evacuar os colonos. Mas a operação rapidamente se voltou para a demonstração de fraqueza. Foram utilizados confrontos entre forças de segurança e militantes, gás lacrimogêneo e parte da instalação foi desmantelada. Os soldados então se retiraram e não conseguiram impedir o retorno dos colonos em uma base duradoura.

A cena assumiu uma dimensão política quando, após a saída das forças, militantes novamente tentaram se aproximar de casas palestinianas. Imagens transmitidas durante a semana também mostraram homens vestindo roupas militares participando de uma oração com os colonos no posto avançado. O exército anunciou medidas disciplinares contra o pessoal envolvido. Este episódio alimentou perguntas sobre a fronteira, às vezes turva na Cisjordânia, entre servir soldados, reservistas, moradores de assentamentos e ativistas armados.

Na quinta-feira, 13 de agosto, o exército aumentou sua presença na área e desmantelou instalações que foram declaradas ilegais. Mas a sua intervenção produziu um paradoxo: enquanto as forças de segurança afirmavam querer proteger as famílias palestinianas, os soldados tomaram posições em várias casas e os residentes foram ordenados a reagrupar-se ou a deixar temporariamente certas casas. Em outras palavras, a incapacidade inicial de remover permanentemente os assaltantes levou à imposição de novas restrições aos palestinos a quem a operação deveria proteger.

É essa inversão que dá a Qusra seu significado simbólico. Um punhado de ativistas conseguiu provocar uma mobilização do exército, resistir a uma tentativa inicial de evacuação e mudar a vida diária de uma área inteira. Para os opositores israelenses à colonização, o episódio ilustra uma situação em que os colonos extremistas não mais apenas desafiam os palestinos: eles também testam a capacidade do Estado de impor suas próprias decisões.

Postos avançados ilegais tornam-se um instrumento político

A diferença entre assentamentos reconhecidos por Israel e postos avançados não autorizados pelo Estado é essencial para entender essa evolução. Os primeiros têm um quadro administrativo israelense, embora seu assentamento no território ocupado seja considerado ilegal pela maioria da comunidade internacional. Estas últimas são construídas sem as autorizações exigidas pela própria lei israelita. Eles podem começar com algumas caravanas, uma tenda, uma estrada curta ou uma fazenda.

Durante anos, estes postos avançados têm sido um método de facto consumado. Um pequeno grupo se assenta em uma colina, cria uma presença permanente, exige proteção militar, abre ou melhora as rotas de acesso, e então inicia uma batalha política para evitar a evacuação. Alguns locais permanecem precários. Outros acabam recebendo infraestrutura, orçamentos ou uma forma de regularização. O seu peso real é, portanto, medido não só pelo número dos seus habitantes, mas pela sua capacidade de mudar o uso do território de forma sustentável.

Esta lógica parece particularmente eficaz nas zonas rurais. A instalação de um posto avançado ou fazenda pode restringir o acesso dos palestinos a grandes áreas agrícolas ou pastorais muito maiores do que a parcela ocupada. Violência, ameaças, roubo de gado, destruição de culturas ou restrições de acesso, conforme documentado pelas Nações Unidas e organizações de direitos humanos, contribuem para a contínua pressão sobre muitas vezes poucas comunidades.

O resultado é territorial. Mais de 3.200 palestinos já haviam sido deslocados na Cisjordânia desde o início de 2026 em 10 de julho por causa de ataques de colonos e demolições relacionadas com a falta de licenças israelenses, de acordo com dados humanitários das Nações Unidas. No final de julho, a organização acreditava que a violência e as restrições dos colonos haviam se tornado um dos principais fatores de deslocamento, particularmente para as comunidades beduínas e pastorais na Área C.

A violência dos colonos está mudando de escala

Qusra não é um incidente isolado. A própria aldeia já havia sido identificada como um dos pontos mais expostos aos ataques de colonos em 2026. Casas, veículos, terras agrícolas e uma mesquita foram alvo de sucessivos incidentes. As autoridades palestinianas registraram 1.476 ataques de colonos desde o início do ano, enquanto as Nações Unidas têm observado uma aceleração de ataques que causam danos, danos à propriedade ou deslocamento.

As estatísticas variam de acordo com os critérios utilizados, mas a tendência é convergente. Os próprios serviços de segurança israelitas assistiram a um aumento dos ataques dos colonos contra os palestinianos e as forças de segurança. Na primeira metade de 2026, o fenômeno tornou-se suficientemente significativo para os militares descreverem os postos avançados ilegais como um dos principais desafios enfrentados pelo exército na Cisjordânia.

Isso muda a natureza do problema para o Estado israelense. Enquanto a violência pudesse ser descrita como os atos marginais de alguns ativistas, ela permaneceu politicamente separada do projeto de assentamento liderado pelo governo. O aumento dos postos avançados, ataques e confrontos com os militares torna esta distinção mais difícil. Os autores da violência continuam a ser uma minoria entre as centenas de milhares de israelitas que vivem na Cisjordânia, mas as suas acções fazem parte de um território onde a expansão de colonatos é apoiada pelo apoio político oficial.

O governo israelense continua a distinguir colonos violentos do movimento de assentamento como um todo. Vários funcionários afirmam que os ataques são cometidos por uma pequena minoria de jovens extremistas. Esta distinção existe e deve ser mantida. No entanto, não responde plenamente à pergunta feita por Qusra: como pode uma minoria tão pequena voltar a um local várias vezes, desafiar soldados e manter uma pressão duradoura sobre as famílias sem ser rapidamente neutralizada?

Governo moveu centro de gravidade

A resposta reside em parte na transformação política da Cisjordânia desde o retorno de Benjamin Netanyahu ao poder no final de 2022. A coligação associa Likud com formações nacionalistas e religiosas que defendem abertamente a extensão da soberania israelense sobre toda ou parte do território. O Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, figura histórica no movimento dos colonos, adquiriu grande experiência na administração civil da Cisjordânia.

Esta transferência de poderes é menos espectacular do que uma proclamação formal de anexação, mas tem consequências muito concretas. Decisões de planejamento, legalização ou desenvolvimento de assentamentos, infraestrutura e vários mecanismos administrativos podem ser dirigidos por políticos que não consideram a Cisjordânia como território de um futuro Estado palestino, mas como parte integrante da terra de Israel.

Em fevereiro de 2026, o gabinete israelense adotou novamente uma série de medidas que facilitam, nomeadamente, a aquisição de terras pelos israelenses e a modificação de certas habilidades relacionadas com as áreas palestinianas. Em Junho, as decisões relativas ao Hebron foram transferidas para as prerrogativas de planeamento de instituições israelitas anteriormente exercidas num quadro palestiniano para certos sectores e locais. As organizações israelitas opõem-se à colonização vêem-na como os elementos sucessivos de uma anexação de facto.

O governo não esconde o objetivo de expansão. Na quinta-feira, ao mesmo tempo que o exército estava tentando recuperar o controle em Qusra, vários funcionários israelenses na Cisjordânia estavam comemorando a reconstrução de um assentamento evacuado em 2005. O ministro da Defesa Katz, Israel, declarou o fim da era de retirada e o início de uma nova fase de construção. Esta simultaneidade resume a contradição com que o exército se confronta: pode ser ordenado desmantelar um posto avançado específico enquanto opera em um ambiente político que incentiva o rápido crescimento da presença israelense no território.

Quando o exército protege um projecto, às vezes deve conter

O exército israelita é assim colocado numa posição institucional cada vez mais desconfortável. Sua missão oficial inclui a segurança em grande parte da Cisjordânia e a proteção de civis israelenses. Os assentamentos, as estradas que os servem e os movimentos dos colonos exigem uma presença militar significativa. À medida que a população israelense e os postos avançados avançam em áreas dispersas, a segurança precisa aumentar.

Ao mesmo tempo, as forças devem intervir teoricamente quando israelenses atacam palestinos, ocupam ilegalmente terras ou atacam soldados. Esta dupla função cria um conflito prático. As mesmas unidades podem ser cobradas, dentro de horas, para proteger um assentamento, escoltar residentes israelenses e evacuar militantes do mesmo meio ideológico quando eles cruzam os limites estabelecidos pelas autoridades.

A situação é ainda mais complicada pelo peso dos reservistas e da sociologia de certas unidades. Alguns dos soldados mobilizados na Cisjordânia vivem em ou perto de assentamentos. Isso não torna possível generalizar a complacência de todo o exército, mas episódios de confraternização militar com militantes quando eles devem impor uma ordem inevitavelmente alimentar a desconfiança palestina e a crítica interna israelense.

Em Qusra, a hierarquia militar condenou publicamente o comportamento dos colonos. No entanto, a eficácia da intervenção tornou-se, em si mesma, o tema. A imagem de um exército extremamente poderoso, incapaz de inverter rapidamente algumas dezenas de militantes israelitas, contrasta fortemente com os meios que utiliza nas suas operações contra os palestinianos. É esta desproporção que transforma um confronto local num problema político nacional.

Washington é irritante, e desta vez o crítico é Mike Huckabee

A reação mais reveladora veio dos Estados Unidos. Mike Huckabee, embaixador dos EUA em Israel, descreveu as ações contra as famílias de Qusra como criminosos e usou a palavra « terroristas » para se referir aos seus autores. Washington pediu às autoridades israelitas que interviessem, em especial porque uma das casas pertence a um palestiniano americano que vive em Ohio.

A escolha de Huckabee dá a esta condenação um escopo incomum. O ex-governador republicano de Arkansas não pertence à tradicional ala americana crítica da colonização. Evangélico cristão, um defensor de longa data de Israel e assentamentos judeus na Cisjordânia, por anos ele desafiou o próprio vocabulário de « ocupação » e « colônias ». Desde sua nomeação como embaixador, ele continuou a mostrar proximidade ideológica com as correntes israelenses em favor de uma presença permanente no território.

Também em fevereiro de 2026, as declarações de Huckabee sobre os direitos históricos e bíblicos de Israel desencadearam um protesto de vários países árabes e muçulmanos. O diplomata foi, portanto, difícil de assimilar a um oficial americano hostil ao projeto dos colonos. Quando tal ator chama alguns deles de terroristas, o sinal enviado a Jerusalém é ainda mais grave.

A crítica não diz necessariamente respeito à colonização em princípio. É precisamente isso que o torna interessante. Huckabee traçou uma linha entre seu apoio político para assentamentos e métodos de coerção violenta que ele considerou agora provável para minar os interesses de Israel, cidadãos americanos e a relação com Washington. Para parte do campo pró-Israel nos Estados Unidos, o problema torna-se menos moral ou legal do que estratégico: a violência mais visível pode tornar politicamente indefensável uma política que eles também continuam a apoiar.

Os colonos radicais tornam-se um problema para os seus aliados

Esta preocupação passa também por alguns círculos americanos pró-israelitas que defendem uma solução de dois Estados. J Street, que se define como pró-Israel, pró-paz e diplomacia, há muito alertou sobre o papel dos postos avançados, ataques aos palestinos e medidas administrativas que dificultam a separação territorial. Sua oposição ao movimento dos colonos não era, portanto, nova.

O que muda em agosto de 2026 é o alargamento do mal-estar além desses círculos. A reação de Huckabee mostra que a violência agora pode levar a um rompimento único com funcionários que historicamente defenderam as colônias. De acordo com a imprensa israelense, a administração dos EUA também expressou forte irritação com o que ela percebe como uma incapacidade das autoridades israelenses de prevenir a anarquia em certas áreas da Cisjordânia.

Para Benjamin Netanyahu, esta evolução é politicamente sensível. Sua coalizão depende de formações para as quais a expansão na Cisjordânia é um objetivo central. Mas a relação com a administração dos EUA continua a ser essencial para Israel. Se os militantes mais radicais causar incidentes envolvendo nacionais dos EUA ou colocar Washington na posição de denunciar publicamente « terroristas israelenses », eles criam um custo diplomático para o governo que eles procuram empurrar para mais anexação.

O paradoxo é que os colonos radicais beneficiam do ambiente político mais favorável que conhecem há muito tempo, mas seus métodos podem ameaçar a aceitabilidade internacional de projetos maiores realizados por seus aliados ministeriais. O poder adquirido por seu acampamento, portanto, também torna seus transbordamentos mais perigosos para o governo.

Uma conquista de território mais do que uma aquisição clássica

Dizer que « os colonos tomam o poder » requer precisão. Eles não constituem um poder autônomo capaz de comandar o exército. O que está a acontecer é mais difuso e, em alguns aspectos, mais eficaz. A sua influência é exercida pela representação governamental, pelas administrações territoriais, pelos orçamentos, pelas infra-estruturas, pelas decisões de planeamento e pela capacidade permanente de criar realizações locais.

O processo funciona em vários níveis. No topo, ministros próximos ao movimento de colonização têm alavancas institucionais. No campo, os assentamentos oficiais continuam a se expandir. Em seus arredores, pequenos grupos criam novos postos avançados e fazendas. Quando os palestinianos deixam uma área sob a pressão de repetidas violências ou acesso que se tornou impossível, o equilíbrio territorial muda mesmo antes de uma decisão legal final ser tomada.

É por isso que as organizações israelenses se opõem aos assentamentos estão falando cada vez mais de « anexação de fato » em vez de esperar por uma anexação formal votada pelo Knesset. O território pode ser profundamente transformado sem uma única proclamação: expansão de assentamentos, novas estradas, transferência de poderes administrativos, restrições à circulação e o declínio gradual do espaço acessível às comunidades palestinianas têm efeitos cumulativos.

O episódio de Qusra acrescenta um elemento a este mecanismo: a capacidade de um pequeno grupo de colocar o estado à frente do fato consumado e, em seguida, forçar o exército a gerenciar as consequências de sua iniciativa. Mesmo quando o posto avançado é finalmente desmantelado, vários dias de crise bastaram para mostrar quem é o dono da iniciativa.

Mais de 500 mil colonos num território fragmentado

A Cisjordânia tem aproximadamente três milhões de palestinos e mais de meio milhão de israelenses colonizados fora de Jerusalém Oriental, de acordo com relatos usados por várias agências. Os assentamentos reconhecidos por Israel estão cercados por várias centenas de postos avançados de tamanho variável. O território também foi dividido desde os acordos de Oslo entre várias áreas administrativas, incluindo a zona C, sob controle israelense completo e onde a maioria dos assentamentos estão localizados.

Esta geografia explica por que alguns novos assentamentos podem ter consequências muito superiores à sua área construída. Uma estrada, zona de segurança, posto militar ou fazenda podem mudar o tráfego e separar aldeias de suas terras. Em algumas áreas, as comunidades pastorais palestinas vivem em áreas onde o acesso à pastagem é a própria condição para sua sobrevivência econômica.

O aumento do número de partidas documentadas desde 2023 mostra que a pressão não se reflete apenas em embates ocasionais. Comunidades inteiras ou alguns de seus habitantes deixaram seus locais de residência após uma série de ataques, ameaças e restrições. Deslocamento então se torna um meio de transformar território sem expulsão administrativa maciça organizada em uma única operação.

Isto alimenta o medo de uma Cisjordânia onde a continuidade territorial palestiniana se tornaria gradualmente impossível. Reforça igualmente a contradição entre a política seguida no terreno e a ideia de um futuro Estado palestiniano viável, que ainda é oficialmente apoiado por muitos governos estrangeiros.

O prazo eleitoral israelense aumenta a pressão

A crise ocorreu quando as eleições israelenses foram agendadas para outubro de 2026. Este prazo aumenta o peso da votação nacionalista e religiosa em cálculos de coalizão. Para os partidos à direita de Likud, a consolidação dos assentamentos é tanto um projeto ideológico quanto um marcador eleitoral.

Benjamin Netanyahu deve, portanto, manter o apoio de parceiros que consideram suspeitamente qualquer evacuação do posto avançado, enquanto impedem a violência mais extrema de continuar a prejudicar as relações com os Estados Unidos. O incidente de Qusra coloca estes dois imperativos em colisão directa. O exército deve restaurar a ordem aos ativistas cujos objetivos territoriais são defendidos por importantes membros do governo.

Esta contradição explica em parte as reacções nervosas no sistema israelita. O exército pode denunciar a ilegalidade de um posto avançado, mas sabe que o movimento político a que os seus ocupantes pertencem tem relés poderosos. Os responsáveis pela resolução podem condenar certas violências, exigindo simultaneamente mais colonatos e controlos israelitas. Washington pode apoiar fortemente Israel, embora note que a ausência de sanções eficazes contra certos ativistas acaba chegando aos seus próprios nacionais.

Qusra concentra essas tensões em algumas centenas de metros. Palestinianos cercados em suas casas, colonos determinados a ficar, soldados enviados para separá-los, uma hierarquia incapaz de impor sua ordem imediatamente e um embaixador americano particularmente favorável a Israel que acabou falando sobre terrorismo: a cena resume um problema muito além da aldeia.

Qusra, teste da autoridade real do estado

A questão já não é se o governo israelita quer expandir os colonatos. Neste ponto, as suas orientações são públicas. É determinar até que ponto o Estado ainda controla os intervenientes que reforçou politicamente e cujos objectivos por vezes partilha.

Se o exército puder desmantelar rapidamente os próximos postos avançados ilegais e se os autores dos ataques forem processados, Qusra pode parecer uma crise grave, mas circunscrita. Se, pelo contrário, os mesmos grupos continuarem a estabelecer-se, a regressar após a sua evacuação e a causar o deslocamento dos palestinianos, o episódio terá o valor de um precedente: o de um poder de campo capaz de impor o seu ritmo à administração e ao exército.

A reação americana agora acrescenta uma restrição adicional. Pela primeira vez nesta sequência, o custo da violência já não é denunciado apenas pelos palestinianos, pelas Nações Unidas, pelas ONG israelitas ou pelos governos tradicionalmente críticos dos colonatos. Ela é formulada por um dos diplomatas americanos mais ideologicamente próximo de Israel e do movimento de colonização.

Em Qusra, as tendas podem ser desmontadas dentro de horas. O equilíbrio de poder que eles revelaram será muito mais difícil de apagar. O próximo confronto entre o exército e um posto avançado ilegal vai mostrar se o Estado está assumindo a iniciativa ou se os colonos radicais na Cisjordânia continuam a decidir para onde a próxima linha de frente irá se mover.