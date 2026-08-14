HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

14 de agosto de 2006, fim da guerra de julho

Notícias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
10 lecteurs
14 août 2006, fin de la guerre de juillet 🕊️🇱🇧
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusse
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Às 8 da manhã entra em vigor a cessação das hostilidades ao abrigo da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que encerra 33 dias de guerra entre Israel e Hezbollah. Mais de mil mortos, centenas de milhares deslocados, bilhões de dólares de destruição. Hassan Nasrallah vê isso como uma « vitória divina », Israel como um fracasso estratégico. Vinte anos mais tarde, os termos desta resolução — a zona sul do rio Litani, as Forças Armadas Libanesas e o reforço da UNIFIL — permanecem no centro das notícias. Com LIBNANEWS, de volta a uma data chave na história do Líbano.

Assista ao vídeo original no YouTube

Recommande par Libnanews
Suivre le direct Libnanews

Retrouvez les dernieres depeches et mises a jour en direct sur Libnanews Live.

Ouvrir le direct
- Advertisement -
Article précédent
14 august 2006: war stops, 1701 begins
14 agosto 2006: paradas de guerra, 1701 começa
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi