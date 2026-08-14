14 de agosto de 2006, fim da guerra de julho

Às 8 da manhã entra em vigor a cessação das hostilidades ao abrigo da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que encerra 33 dias de guerra entre Israel e Hezbollah. Mais de mil mortos, centenas de milhares deslocados, bilhões de dólares de destruição. Hassan Nasrallah vê isso como uma « vitória divina », Israel como um fracasso estratégico. Vinte anos mais tarde, os termos desta resolução — a zona sul do rio Litani, as Forças Armadas Libanesas e o reforço da UNIFIL — permanecem no centro das notícias. Com LIBNANEWS, de volta a uma data chave na história do Líbano.
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