Sul do Líbano: Salam denuncia destruição israelense

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O primeiro-ministro Nawaf Salam condenou na quarta-feira, 12 de agosto, a « destruição sistemática » de Israel no sul do Líbano, após uma nova série de demolições de casas e edifícios públicos. Suas acusações foram reforçadas no mesmo dia por declarações do ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, que afirmou que o exército estava destruindo « todas as casas » na área controlada por suas forças. Washington, por seu lado, recordou que uma presença militar israelense permanente no sul do Líbano seria incompatível com o acordo-quadro assinado no final de junho.

A controvérsia coloca a destruição no sul do Líbano no centro do processo político entre Beirute e Israel. Enquanto o acordo americano prevê uma retirada gradual das forças israelenses, o destacamento do Exército Libanês e o desarmamento do Hezbollah, as operações de demolição continuam em várias localidades do sul.

Nawaf Salam considera que tal destruição não pode ser justificada por uma qualificação geral das aldeias como infraestrutura militar. O chefe de governo acusou Israel de destruir casas, infra-estruturas civis, edifícios administrativos e locais de culto, ao mesmo tempo que impedia alguns dos deslocados de regressarem às suas localidades.

As declarações de Israel Katz acentuaram o confronto. Na quarta-feira, no sul do Líbano, o ministro da Defesa de Israel anunciou que as tropas permaneceriam em uma « zona de segurança » e assumiriam a destruição de edifícios em áreas controladas por Israel.

Nawaf Salam denuncia « destruição sistemática »

Em seu comunicado de 12 de agosto, Nawaf Salam invocou diretamente o direito internacional e o direito humanitário internacional. Ele acredita que os « ataques, incursões, demolições e destruição sistemática de casas », juntamente com a destruição de infraestrutura, edifícios públicos e locais de culto, constituem uma grave violação das regras aplicáveis aos conflitos armados.

Acima de tudo, o Primeiro-Ministro rejeita a justificação israelita de que a magnitude da infra-estrutura militar do Hezbollah trataria sectores inteiros como objectivos militares. Para Beirute, essa interpretação apaga a distinção entre infraestrutura civil e instalações utilizadas para fins militares.

Salam acredita que é impossível considerar aldeias e cidades inteiras como « instalações militares ». Segundo ele, tal qualificação não pode ser usada para justificar sua destruição, o deslocamento de seus habitantes e a proibição de longo prazo de seu retorno.

Esta questão é agora um dos principais pontos de atrito entre o Líbano e Israel. Os bombardeios diminuíram acentuadamente desde os arranjos de junho, mas as demolições e explosões controladas continuam em várias áreas onde o exército israelense mantém uma presença terrestre.

Israel Katz assume a destruição das casas

A declaração de Nawaf Salam veio no mesmo dia de uma visita de Israel Katz às forças israelenses implantadas no sul do Líbano. O ministro israelense defendeu a estratégia militar na área e declarou que o exército continuou a destruir a infraestrutura subterrânea atribuída ao Hezbollah.

Ele também usou uma formulação muito mais ampla dizendo que o exército israelense estava « destruindo todas as casas » na área em questão. Katz garantiu-lhe que tinha ordenado às forças armadas que arranjassem uma presença prolongada.

Isto está de acordo com uma linha já expressa pelo ministro israelense desde o início da campanha militar em 2026. Na primavera, ele anunciou que casas em algumas aldeias próximas à fronteira seriam destruídas para impedir que o Hezbollah restaurasse a infraestrutura militar perto do norte de Israel.

A justificação israelita baseia-se no alegado uso de casas, túneis e outras instalações civis pelo Hezbollah. O exército israelense afirma querer desmantelar as estruturas que permitem ao movimento xiita restabelecer-se perto da fronteira e acredita que esta ação é necessária para garantir a segurança das localidades do norte de Israel.

O governo libanês contesta esta lógica quando conduz ao arrasamento de áreas residenciais inteiras. Considera que a destruição generalizada da propriedade civil não pode ser equiparada à neutralização de objectivos militares específicos.

Zawtar al-Charqiyé: Câmara Municipal, escola e dispensário destruídos

Na quarta-feira, a controvérsia assumiu uma dimensão particularmente concreta em Zawtar al-Sharqiyah, no sul do Líbano. Segundo o Exército Libanês, as forças israelenses detonaram vários edifícios na área perto de uma das áreas-piloto previstas no acordo de junho.

A instituição militar afirma que a destruição afetou o edifício municipal, uma escola pública, um dispensário, uma creche e várias casas. A Agência Nacional de Informação também relatou explosões de forças israelenses em várias localidades do sul.

Para Beirute, a destruição de tais edifícios reforça questões sobre a qualificação militar sistemática da infraestrutura na área. As câmaras municipais, escolas ou centros de saúde são normalmente civis, salvo se a utilização militar cumprir os critérios estabelecidos na lei dos conflitos armados.

O exército libanês também argumenta que as operações israelenses complicam diretamente sua própria implantação. A destruição de estradas, edifícios e infra-estruturas públicas reduz a possibilidade de restaurar a administração normal em áreas onde se supõe que Beirute recupere gradualmente o controlo.

Washington contesta a ideia de uma presença israelense permanente

As declarações de Israel Katz também causaram uma reação americana significativa. Quando perguntado sobre o anúncio de uma presença militar estendida na « zona de segurança », um funcionário do Departamento de Estado lembrou que Washington esperava que todas as partes cumprissem o acordo-quadro alcançado no final de junho.

Os Estados Unidos sublinharam que Israel tinha declarado que não apoiava nenhuma ambição territorial no Líbano. Neste sentido, uma presença militar permanente no sul do país não seria compatível com os compromissos previstos no acordo ou com o objectivo de uma segurança duradoura em ambos os lados da fronteira.

A posição americana é importante porque Washington é o principal mediador do processo em curso. O acordo de 26 de Junho baseia-se numa série de medidas destinadas a restabelecer a autoridade do Estado libanês no Sul, ao mesmo tempo que se debruça sobre as preocupações de segurança israelitas.

Inclui o desarmamento do Hezbollah, a retirada gradual das forças israelitas e o destacamento do Exército Libanês. A sua implementação deve começar em « áreas piloto » antes de ser gradualmente alargada.

Por conseguinte, um acordo israelita sustentável contrariaria um dos pilares do mecanismo. Do mesmo modo, Israel considera que uma retirada não pode ser separada de garantias verificáveis sobre o desmantelamento das capacidades militares do Hezbollah nas áreas em causa.

Acordo de Junho testado no terreno

A disputa mostra as crescentes dificuldades entre o texto do acordo e a realidade observada no sul. A violência diminuiu acentuadamente desde a conclusão do memorando americano-iraniano e do acordo libanês-israelense de Junho, mas não cessou completamente.

Ataques israelenses específicos continuam sendo relatados. Em áreas sob controle do exército israelense, as demolições também continuam. Para o Líbano, esta situação impede a criação das condições necessárias para o regresso dos habitantes e a retomada da vida administrativa normal.

Israel considera que o desmantelamento das infra-estruturas do Hezbollah deve preceder qualquer regresso à situação anterior. Seus funcionários afirmam que uma retirada sem a remoção de túneis, depósitos de armas, posições e outras instalações do movimento correria o risco de recriar a ameaça pré-guerra.

Esta diferença de interpretação coloca a sintonia sob tensão. Beirute considera que a retirada de Israel e o regresso do Estado são indispensáveis para a implementação do texto. Israel liga ainda a sua retirada aos resultados alcançados no desarmamento e no desaparecimento de qualquer presença militar do Hezbollah.

O Exército Libanês expõe suas dificuldades ao General Clearfield

A continuação da destruição também foi central para as discussões realizadas na quarta-feira entre o Comandante do Exército Libanês, General Rodolphe Haykal, e o General Joseph Clearfield. Este último lidera o grupo de coordenação militar responsável pelo acompanhamento de vários aspectos da implementação dos acordos concluídos no âmbito da mediação dos Estados Unidos.

Ambos os agentes analisaram a situação no sul e as medidas de segurança previstas no acordo. O Exército Libanês tem apresentado principalmente as dificuldades que enfrenta na execução de suas missões, destacando a continuação de ataques israelenses, nivelamento de terras e destruição.

Esta questão afecta directamente a credibilidade do mecanismo. A implantação do exército exige não só a presença de suas unidades, mas também a existência de estradas, edifícios administrativos, posições militares e infraestrutura que permitam o retorno do Estado a áreas fortemente danificadas.

O general Clearfield também se encontrou com o presidente Joseph Aoun no Palácio de Baabda. As discussões centraram-se na aplicação do Acordo-Quadro e nas condições necessárias para a continuação do processo.

A destruição torna-se uma questão nas negociações

A extensão dos danos no sul já havia se tornado um assunto político antes das declarações de Nawaf Salam. Uma pesquisa publicada esta semana usando imagens e dados de satélite libaneses descreve a destruição de localidades inteiras, terras agrícolas e infraestrutura civil.

O Conselho Nacional Libanês de Pesquisa Científica estima que dezenas de localidades e setores agrícolas estão na área controlada por Israel e que várias centenas de milhares de habitantes permanecem impedidos de retornar. No entanto, as avaliações de danos continuam incompletas em áreas que não são livremente acessíveis às autoridades libanesas.

Israel defende estas operações em nome da necessidade militar e destruição das capacidades do Hezbollah. Os peritos em direito internacional salientam, no entanto, que a destruição de bens civis deve satisfazer critérios de necessidade militar específicos e não pode basear-se unicamente no pressuposto de que um edifício possa ser utilizado mais tarde por um grupo armado.

O desacordo, portanto, se une diretamente ao expresso por Nawaf Salam: Beirute rejeita a possibilidade de atribuir um caráter militar coletivo a aldeias inteiras para justificar sua destruição.

Uma oitava ronda de negociações prevista em Roma

Este confronto surge num momento em que o Líbano e Israel devem prosseguir as negociações sob a mediação americana. Está prevista uma oitava ronda de discussões para o próximo mês em Roma. Terá de lidar com a implementação do acordo, com a retirada das forças israelitas e com as medidas de segurança para impedir a reconstrução das capacidades militares do Hezbollah no Sul.

No entanto, as observações de Israel Katz complicam a posição libanesa antes deste novo prazo. A Beirute considera que uma ocupação duradoura e a destruição continuaram após o acordo serem incompatíveis com o processo negociado. Washington recordou agora publicamente que uma presença militar israelita permanente não corresponderia aos compromissos assumidos.

No terreno, a questão continua a ser imediata para as pessoas deslocadas. As novas explosões relatadas em Zawtar al-Sharqiyah e outras localidades mostram que o declínio dos combates ainda não pôs fim às demolições, enquanto o Exército Libanês deve estender a sua presença nas áreas abrangidas pelo acordo.