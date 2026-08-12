Captágono: Exército apreende 1,2 milhão de comprimidos

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O exército libanês apreendeu1,2 milhões de comprimidos cativosuma nova operação contra o tráfico que se tornou uma das principais questões de segurança entre o Líbano, a Síria e as monarquias do Golfo por mais de uma década. Duas pessoas foram presas embalando a droga em um veículo noSarba, Kesrouan, a norte de BeiruteSegundo informações fornecidas pela instituição militar na terça-feira, 11 de agosto de 2026. A operação está a decorrer num momento particularmente sensível em Beirute: a Arábia Saudita acaba de levantar, em Junho, as restrições impostas há quase cinco anos às importações libanesas, uma das principais causas foi precisamente o aumento do número de remessas em cativeiro para o reino.

A apreensão continua a ser muito inferior às capturas registadas no Líbano nos últimos anos, mas a sua importância reside tanto no seu destino como no seu volume. A1,2 milhões de comprimidos já estavam escondidos em um veículoa retirar do território. O exército não especificou publicamente o país de destino ou o valor de mercado da carga. Referiu que as duas pessoas detidas tinham sido entregues, juntamente com os produtos apreendidos, às autoridades competentes para prosseguirem a investigação. O dossier tem agora de poder determinar a origem dos tablets, o seu local de fabrico, a via prevista e, sobretudo, a identidade da rede que se encarregaria do seu transporte depois de deixar o Líbano.

Em Sarba, uma carga já pronta para partir

A operação ocorreu fora das áreas tradicionalmente associadas à produção de drogas em Bekaa. Foi em Sarba, Kesrouan, que a inteligência do exército surpreendeu os dois suspeitos enquanto preparavam as tábuas para o transporte. Este local mostra mais uma vez que a geografia do captágono não se limita a laboratórios ou áreas de produção. Após sua fabricação, as mercadorias cruzam circuitos logísticos que podem passar por Beirute, Monte Líbano, portos, aeroporto ou várias rotas terrestres antes de chegar ao seu destino final.

Um milhão e duzentos mil tablets já representam uma carga que exige uma organização. Os comprimidos devem ser fabricados ou comprados, transportados, armazenados, embalados e depois escondidos. Há então a necessidade de uma rota e contatos para levá-los ao mercado de destino. A apreensão de um veículo na fase de preparação pode, portanto, proporcionar aos investigadores mais do que apenas a recuperação da droga: telefones, comunicações, movimentos financeiros e contatos de suspeitos podem levar a uma parte da cadeia.

Há muito que o tráfego regional se distingue por métodos particularmente sofisticados de dissimulação. As cargas foram encontradas em frutas falsas, móveis, máquinas industriais, materiais de construção ou vários produtos para exportação. Em dezembro de 2021, as autoridades libanesas tinham descoberto sobre9 milhões de comprimidosescondidos em frutos falsos destinados a um país do Golfo. Em abril de 2023, outra operação tinha apreendido aproximadamente10 milhões de comprimidosque teve de passar pelo Senegal antes de se juntar à Arábia Saudita.

Essas rotas indiretas permitem que os traficantes mascaram a verdadeira origem dos carregamentos. Para os países do Golfo, a questão não se limita, portanto, ao controlo de um contentor proveniente directamente do Líbano ou da Síria. Requer a reconstituição de várias etapas logísticas antes do final.

Uma apreensão após o registro 64 milhões de comprimidos

A captura anunciada esta semana é inferior a um ano após uma operação completamente diferente. Em setembro de 2025, as Forças Armadas Libanesas anunciaram a apreensão de64 milhões de comprimidos cativosdurante uma operação em Bodai, região de Baalbek. Esta foi uma das descobertas mais importantes feitas no Líbano.

A busca revelou então uma infraestrutura que já não era simplesmente armazenamento ou trânsito. Os militares também apreenderam79 barris de produtos químicosutilizado na fabricação de narcóticos e várias máquinas de produção. O caso tinha demonstrado que a capacidade industrial ainda existia no território libanês, embora o colapso do regime Bashar al-Assad em dezembro de 2024 tivesse perturbado o principal centro de produção regional.

A comparação entre as duas operações permite distinguir duas frentes diferentes. Em Bodai, as autoridades descobriram um dispositivo associado à produção em massa. Em Sarba, os suspeitos estavam na fase de embalagem de uma carga estrangeira. Para as forças de segurança, está precisamente em jogo intervir em toda a cadeia: laboratórios, precursores químicos fornecedores, armazéns, transportadores, financiadores e redes de exportação.

Por conseguinte, o montante apreendido em Sarba não deve ser interpretado como um indicador único para medir as tendências da produção. Uma diminuição no volume de uma apreensão pode simplesmente significar que uma rede estava trabalhando com lotes menores. Por outro lado, um registo pode reflectir uma operação particularmente bem sucedida sem saber qual a proporção da produção total que ainda está fora do controlo das autoridades.

A Arábia Saudita reabriu a porta no Líbano

A luta contra o captágono tem uma dimensão económica directa para Beirute. Inabril de 2021A Arábia Saudita havia proibido a entrada de frutas e vegetais libaneses após a descoberta de mais de cinco milhões de tablets escondidos em um carregamento de granadas. Em seguida, Riade estendeu as restrições às importações libanesas, citando a incapacidade das autoridades de impedir o uso do país como plataforma comercial.

A medida tinha atingido duramente os produtores libaneses. O Golfo tem sido, tradicionalmente, um dos mercados naturais da agricultura doméstica, em particular das frutas e produtos hortícolas. Os traficantes produziram um custo que excedeu em muito a sua própria atividade clandestina: exportadores perfeitamente legais perderam o acesso a um mercado essencial porque os carregamentos comerciais tinham sido usados para transportar narcóticos.

O contexto mudou desde 2025. As autoridades sauditas congratularam-se publicamente com a melhoria dos esforços libaneses contra o tráfico. Em novembro de 2025, Riade anunciou sua intenção de reforçar suas relações comerciais com Beirute devido ao aumento da eficiência atribuída aos serviços libaneses no combate às exportações de drogas. A10 de junho de 2026A Arábia Saudita finalmente levantou a sua proibição das importações libanesas, quase cinco anos após a sua introdução.

Sarba foi apreendida apenas dois meses após essa decisão. Para as autoridades libanesas, cada carga interceptada também se torna uma mensagem aos parceiros do Golfo: a restauração das exportações só pode ocorrer se o território libanês deixar de ser utilizado como ponto de produção, trânsito ou reexportação do cativo.

A queda de Assad perturbou a economia cativa

A transformação mais importante do mercado regional ocorreu emdezembro de 2024, com a queda do regime de Bashar al-Assad. Durante os anos de guerra civil e sanções internacionais, a Síria tornou-se o centro mundial para a produção de prisioneiros ilegais. Investigações internacionais destacaram uma indústria de grande escala, associada a funcionários e redes próximas ao antigo poder.

Após a queda do regime, laboratórios e armazéns foram descobertos em várias regiões. Um dos complexos mais espetaculares foi localizado a oeste de Damasco e tinha sido instalado em uma antiga fábrica de chips. Instalações de descoberta permitiram a fabricação em larga escala. As provas no local tinham ligado o dispositivo a redes próximasMaher al- Assad, irmão do ex-presidente e ex-comandante da Quarta Divisão do Exército sírio.

Antes da queda do regime, estimativas diferentes colocaram o valor anual do comércio cativo mundial em torno10 biliões de dólaresUma estimativa citada nas investigações realizadas após dezembro de 2024 estimou que$2.4 bilhõesas receitas alegadamente recebidas pelas redes associadas ao poder sírio. Essas avaliações necessariamente permanecem aproximadas devido à natureza clandestina do tráfico, mas dão a medida da economia que se desenvolveu em torno da droga.

Os cativos tornaram-se, na Síria em guerra, muito mais do que um mercado criminoso clássico. As receitas de drogas foram apresentadas por vários governos ocidentais e árabes como uma grande fonte de moeda e financiamento para redes relacionadas com o regime. Damasco sempre rejeitou as acusações do Estado sírio como organizador do tráfego.

Nova Síria tenta fechar laboratórios

Desde a derrubada de Bashar al-Assad, as novas autoridades sírias procuraram demonstrar que querem romper com esta economia. Os locais de produção foram desmontados e várias grandes remessas interceptadas. Em junho de 2025, as forças sírias anunciaram, entre outros, a apreensão de aproximadamente3 milhões de comprimidosapós confrontos com uma rede de traficantes perto da fronteira libanesa.

No entanto, a mudança política em Damasco não significa o desaparecimento automático do mercado. O know-how, as máquinas, as redes de distribuição e especialmente a demanda existia antes da queda de Assad e continua a existir depois dele. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime ainda considera o Oriente Próximo e Médio como a região mais afetada pelo tráfico e consumo de tabletes contrabandeados sob o nome de cativos.

O encerramento de antigos sítios sírios pode mesmo conduzir a uma recomposição geográfica. Os produtores podem movimentar pequenas instalações, volumes divididos ou confiar mais no Líbano e outros territórios de trânsito. Por conseguinte, as autoridades de Beirute e Damasco têm interesse em continuar a coordenar os seus esforços, em especial na fronteira comum.

Uma fronteira de 330 quilómetros de difícil controlo

Líbano e Síria compartilham sobre330 quilómetros de fronteira, algumas das quais passam por regiões e territórios montanhosos que há muito têm sido difíceis de controlar. Existem passagens oficiais, mas as estradas clandestinas usadas para combustível, mercadorias, armas ou narcóticos são antigas.

Esta porosidade facilita o movimento em ambas as direções. Substâncias ou precursores podem chegar a laboratórios, tablets podem ser transportados para o Líbano e a carga pode então ser redirecionada para portos ou estradas internacionais. Por conseguinte, o controlo não depende apenas das passagens oficiais das fronteiras.

Desde 2025, as novas autoridades de ambos os países demonstraram a sua disponibilidade para reforçar a coordenação das fronteiras. Os riscos vão além do cativeiro e incluem armas, redes criminosas e vários tráficos. Mas as drogas continuam a ser uma das questões sobre as quais as monarquias do Golfo esperam resultados concretos.

Para o Líbano, o desafio é recuperar o controle de áreas onde o Estado há muito compete com poderosas redes locais. As operações militares na Bekaa desde 2025, as detenções de vários traficantes procurados e as apreensões de laboratórios ilustram essa atividade renovada.

Hezbollah alvo de acusações que nega

Por último, a questão do captágono tem uma dimensão política particularmente sensível no Líbano. Autoridades americanas, ocidentais e árabes têm acusado ao longo dos anos de redes ligadas aoHezbollahparticiparam na produção, proteção ou tráfico de cativos entre a Síria e o Líbano. Em particular, Washington colocou sob sanções vários indivíduos identificados como envolvidos no tráfico de drogas e ligados simultaneamente a redes próximas do antigo regime sírio e do movimento xiita.

Hezbollah ainda temnegação de qualquer envolvimento na produção ou tráfico de estupefacientesEle apresenta essas acusações como uma campanha política para desacreditá-lo. Não há nenhuma informação fornecida pelo exército sobre a apreensão de Sarba nesta fase que permita que as duas pessoas presas estejam associadas ao Hezbollah ou outra organização política.

Esta distinção é essencial. A existência de acusações históricas sobre as redes cativas não permite a atribuição automática de cada carga descoberta a um ator político. O inquérito de 1,2 milhões de tablets terá de criar uma rede própria, sem extrapolação de casos anteriores.

No entanto, a queda do regime de Assad torna esta questão particularmente importante. Enquanto as antigas estruturas sírias foram desmanteladas, as apreensões desde então mostram que as drogas continuam a circular. O mercado regional não desapareceu com o poder que, segundo muitas pesquisas, o tornou uma fonte considerável de renda.

O teste real começa após a convulsão

A captura de 1,2 milhão de tablets impede que uma remessa chegue ao seu mercado. Ainda não está claro se a rede que a produziu ou financiou foi desmantelada. As duas pessoas presas em Sarba podem ser os últimos elos de uma cadeia muito mais ampla.

A investigação terá agora de determinar de onde vieram os comprimidos e para onde foram. A resposta incluirá a questão de saber se o Líbano continua a ser, em primeiro lugar, um país de trânsito para determinadas cargas produzidas noutros locais ou se a capacidade de produção interna continua a alimentar o mercado regional, apesar das operações realizadas desde 2025.

Para Beirute, as apostas vão além dos dois suspeitos e do seu veículo. Após a apreensão recorde de 64 milhões de tablets em Bodai, as operações contra os traficantes e, especialmente, o levantamento em junho da proibição saudita às importações libanesas, as autoridades procuram convencer os países do Golfo de que a mudança é sustentável. A apreensão anunciada esta semana mostra que as redes ainda estão activas. A identidade daqueles por trás do1,2 milhões de comprimidos de Sarbaagora vai dizer se essas redes simplesmente se adaptaram à nova realidade regional ou se suas infra-estruturas estão realmente começando a diminuir.