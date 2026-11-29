O KDP e o KUPK defenderão uma posição comum em Bagdade, em 1 de Dezembro, durante um diálogo sobre as competências do Curdistão iraquiano e do Governo federal.

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O KDP e o KUPK defenderão uma posição comum em Bagdade, em 1 de Dezembro, durante um diálogo sobre as competências do Curdistão iraquiano e do Governo federal.

Os dois principais partidos do Curdistão iraquiano decidiram, no sábado, 28 de Novembro, apresentar-se com uma posição comum nas conversações de 1 de Dezembro em Bagdade. Reunião na sede da União Patriótica do Curdistão (KPU) em Souleimaniye, seus líderes indicaram que defenderiam conjuntamente as prerrogativas constitucionais da região autônoma e buscariam um acordo através do diálogo.

O presidente da região, Nechirvan Barzani, e seu primeiro-ministro, Masrour Barzani, lideraram a delegação do Partido Democrata do Curdistão (KDP). Bafel Talabani, presidente da UPK, liderou o partido. Ambos os cursos de formação já haviam defendido conjuntamente as competências da região em 24 de Novembro. O texto de 28 acrescenta um compromisso específico: coordenarão a sua posição para a reunião de Bagdade. Não publica até terça-feira uma lista comum de pedidos de indemnização ou de composição final das delegações.

Quem convocou as discussões de 1o de dezembro?

O Presidente do Conselho Superior do Judiciário, Faiq Zaïdan, propôs a reunião em 25 de Novembro. O Presidente iraquiano Nizar Amedi, o Primeiro-Ministro Ali al-Zaidi e o Presidente do Parlamento Haibat al-Halbousi apoiaram a iniciativa. O Conselho Superior do Judiciário apresenta a nomeação como um diálogo nacional com as partes interessadas. Esta não é uma audiência para decidir a disputa através de um julgamento.

A partilha de competências tem consequências orçamentais

O artigo 117 da Constituição do Iraque reconhece o Curdistão como uma região federada. O artigo 121 lhe confere poderes legislativos, executivos e judiciais, sujeitos aos poderes exclusivos do Estado Federal, e prevê uma parcela justa das receitas nacionais para as regiões e governadores. O desacordo entre Erbil e Bagdade diz respeito, nomeadamente, ao controlo das receitas e às suas modalidades de pagamento.

As exportações de petróleo, o controlo das fronteiras e as transferências fiscais reacenderam o litígio. As transferências são de interesse direto para os funcionários do Curdistão, cujos salários foram atrasados em episódios anteriores de tensão. Na sequência da reunião em Souleimaniye, o chefe da UPC Shallaw Kosrat Rasul citou transparência, pagamento de salários e continuidade dos serviços públicos como questões a tratar. Nenhum acordo sobre estes arquivos ou horários de pagamento foi anunciado no sábado.

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