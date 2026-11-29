O sargento-chefe Mohammad al-Baarini morreu no hospital depois de disparar no sábado em Akkar. O exército anuncia uma detenção e a apreensão da arma.

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O sargento-chefe Mohammad al-Baarini morreu no hospital depois de disparar no sábado em Akkar. O exército anuncia uma detenção e a apreensão da arma.

Um soldado libanês morreu no sábado 28 de novembro depois de ser baleado e ferido durante uma briga em Wadi al-Jamous, governadora de Akkar. O comando do exército indica que o soldado foi levado para o hospital, onde sucumbiu aos ferimentos. Em aviso separado, a instituição identificou-o como Sargento-Chefe Mohammad al-Baarini do regimento aéreo.

Uma investigação sob a supervisão do poder judicial

De acordo com o comando, uma unidade foi enviada para pôr fim à altercação. O exército então anuncia a prisão de um homem que ela suspeita estar envolvido na morte do soldado, bem como a apreensão da arma supostamente usada. O comunicado não especifica o motivo do tiroteio ou se o membro estava de plantão no momento do incidente.

O exército relata que os elementos apreendidos foram entregues às autoridades competentes e que o interrogatório do suspeito começou sob a supervisão do tribunal. Ela diz que continua sua pesquisa para identificar e questionar outras pessoas suspeitas de estarem envolvidas.

O funeral é anunciado domingo, 29 de novembro, às 11 horas do Líbano, em Wadi al-Jamous. O membro deve ser enterrado no cemitério local.

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