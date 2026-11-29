O município de Odessa anuncia a morte de uma mulher após um ataque russo na noite de 28-29 de novembro. Um edifício residencial foi atingido.

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O município de Odessa anuncia a morte de uma mulher após um ataque russo na noite de 28-29 de novembro. Um edifício residencial foi atingido.

A cidade de Odessa anunciou no domingo, 29 de novembro, que uma mulher tinha sido morta quando um prédio residencial de vários andares foi atingido na noite. Em uma primeira mensagem, o município relatou um edifício residencial danificado sem um balanço. Ela então confirmou a morte, sem especificar a idade da vítima ou anunciar um registro completo dos feridos.

Dois incidentes distintos na região

A greve no edifício é distinta da anunciada no sábado pela administração regional contra um armazém de grãos no oblast de Odessa. O governador Oleh Kiper afirmou que o telhado do edifício tinha sido danificado e que a maioria dos grãos armazenados tinham sido destruídos. Ele não relatou quaisquer baixas neste outro incidente e não quantificou a quantidade de cereais perdidos.

Na manhã de sábado, segundo o governador, outro ataque atingiu uma instalação de distribuição de eletricidade na área. A operadora do DTEK informou que mais de 6.000 assinantes estavam temporariamente sem energia. Este número refere-se à avaria anunciada no sábado, não às consequências da greve noturna no edifício.

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