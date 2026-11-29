As restrições da maratona continuam em Beirute. Professores da UNRWA se mobilizam na segunda-feira, o Líbano recebe a China no basquete e a Espanha renova seu parlamento.

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As restrições da maratona continuam em Beirute. Professores da UNRWA se mobilizam na segunda-feira, o Líbano recebe a China no basquete e a Espanha renova seu parlamento.

Domingo, 29 de Novembro de 2026. Oito horas, hora de Beirute.

Beirute: encerramentos da maratona continuam pela manhã

As Forças de Segurança Interna planearam manter os encerramentos ao longo do percurso até os últimos pilotos passarem. Não há uma única hora de reabertura: as ruas estão gradualmente reabrindo. O lugar dos Mártires, ponto de partida e de chegada, permanece preocupado até o final do evento. A rota foi fechada para o tráfego às 4:30 da manhã.

O programa do organizador estabeleceu a partida da maratona e da semi-maratona às 6:30 e os 10 km às 7:45. Ele então prevê para a corrida de juventude às 9h30 e a corrida de 6 km até 10h15. O dispositivo, portanto, também diz respeito às viagens feitas após a passagem dos primeiros maratonistas.

Escolas da UNRWA: mobilização anunciada nesta segunda-feira

A União Palestiniana de Professores no Líbano apela para um comício na segunda-feira 30 de novembro nas escolas UNRWA e em seus dois locais de formação profissional. O sindicato protestou contra os efeitos da crise financeira da agência em postos e serviços. Solicitou que os alunos deixassem as escolas antes dos dois últimos períodos de estudo.

Este recurso não é uma decisão de encerramento geral: a agência não anunciou um calendário comum. As famílias devem consultar as instruções de sua instituição. A UNRWA relatou ter recebido 34,541 estudantes em 60 escolas no Líbano durante o ano letivo 2025-2026.

Cesta: Líbano recebe a China às 21h

Os cedros competiram contra a China às 21h em Beirute, no complexo Nouhad Nawfal, em Zuk Mikael, na Copa do Mundo de 2027. Antes desta partida, o Líbano ficou em segundo lugar no Grupo F, com seis vitórias e três derrotas. A seleção libanesa inclinou-se contra o Japão na quinta-feira, em casa. A Federação Internacional publicou o número de equipes envolvidas neste domingo.

Palestina: Guterres pede progresso para dois Estados · Vozes globais

Para o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestiniano, o Secretário-Geral das Nações Unidas reiterou o seu apelo para pôr fim à ocupação ilegal do território palestiniano. António Guterres recordou que, na solução de dois Estados defendida pelas Nações Unidas, Gaza e a Cisjordânia fazem parte integrante do mesmo Estado palestiniano. A comemoração, prevista para 29 de novembro, refere-se à votação do plano de divisão pela Assembleia Geral em 1947.

Petróleo: Os ministros da OPEP+ reúnem-se este domingo

A coalizão dos países produtores estabeleceu 29 de novembro como sua 42a reunião ministerial. A reunião teve lugar à medida que os actuais tectos colectivos se desenrolam até ao final do ano. Paralelamente, sete membros da aliança, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia, decidiram em 1 de novembro manter os níveis de produção necessários para setembro em dezembro. Estas são duas decisões distintas: o comunicado de domingo será necessário para determinar se novos níveis foram acordados.

Espanha: postos de votação abertos às 9 horas locais

Os espanhóis renovam neste domingo os 350 assentos do Congresso dos Deputados e elegem diretamente 209 senadores. Os escritórios devem fechar às 8:00. Em 5 de outubro, Pedro Sánchez anunciou a convocação desta eleição antecipada. No Congresso, um candidato deve ter 176 votos no primeiro voto de nomeação; Na ausência de maioria absoluta, o segundo voto divide os votos a favor e contra. Por conseguinte, a atribuição de lugares determinará os acordos necessários para formar um Governo.

Taiwan: oposição mantém Taipei, partido presidencial retoma Taichung

Kuomintang mantém Taipei, onde o prefeito cessante Chiang Wan-an ganhou 53,72 por cento dos votos válidos. O Partido Democrático Progressista, que detém a presidência, ganha Taichung com Ho Hsin-chun. A contagem dá 11 dos 22 executivos locais em Kuomintang, 10 no Partido Democrata Progressista e um em um independente. O referendo nuclear realizado no mesmo dia é uma eleição separada e não autoriza o retorno ao serviço de um reator sozinho.

Rougeole: 59 países afetados por surtos graves em 2025

A Organização Mundial de Saúde estima que 72 mil pessoas morreram de sarampo em 2025, uma diminuição de 91% desde 2000. O declínio da mortalidade coexiste com surtos maiores ou disruptivos em 59 países. Segundo a OMS, mais de 29 milhões de crianças não foram vacinadas ou não foram vacinadas até 2025.

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