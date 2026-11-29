Yair Netanyahu tomou os abonos de família como um argumento para exigir a remoção do árabe dos sinais e documentos oficiais. Ahmad Tibi denunciou declarações racistas. A lei de base e as regras de atribuição de licenças de emissão não se alteraram.
O que Yair Netanyahu pediu
Em uma mensagem transmitida na noite de 21-22 de novembro, Yair Netanyahu pede a remoção do texto árabe de todos os sinais e documentos oficiais do país. Para justificar esse pedido, ele afirma que Israel não é um estado binacional e se opõe ao lugar do árabe em outros países para o hebraico em Israel.
Ele então tomou como exemplo os cidadãos árabes que receberam benefícios para crianças ou benefícios para o seguro nacional: se fossem, ele escreveu, « Israel suficientemente » para se beneficiar deles, eles poderiam ser suficientes para ler um hebraico elementar. Assim, ele usou benefícios sociais para defender a retirada do árabe da mídia pública. A sua mensagem não contém um mecanismo para retirar as licenças ou uma proposta formal de exame linguístico.
Ahmad Tibi defende status árabe em Israel
O deputado Ahmad Tibi, membro da Lista Comum Knesset, respondeu-lhe na manhã de domingo em hebraico. Ele se opôs ao árabe como uma « língua materna » ao que ele chama, por punção, racismo como a « língua paterna » de Yair Netanyahu. Ele afirmou que o árabe permaneceria e previu o desaparecimento político de Benjamin Netanyahu.
Lei e subsídios não foram alterados
O artigo 4 da Lei Básica sobre o Estado-nação de 2018 afirma que o hebraico é a língua do Estado e reconhece um estatuto especial em árabe. Afirma que o uso do árabe pelas instituições públicas ou nas relações com elas é regido pela lei e que este artigo não afeta o lugar que a língua ocupada na prática antes de sua entrada em vigor.
O regime de abonos de família é regido por outra legislação. Os critérios publicados pelo Instituto de Seguro Nacional de Israel incluem a residência dos pais e a idade da criança, com condições e exceções específicas para o benefício. Nenhum critério para leitura hebraica está incluído na lista oficial para estes subsídios. A própria organização publica informações e formulários para famílias em árabe. Para o subsídio regular, o Instituto especifica que o filho deve ter menos de 18 anos de idade, permanecer em Israel e não se casar.
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